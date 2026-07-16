A Carta da Calábria pede maior proteção às paisagens olivais da Itália

A associação italiana “Cidades do Azeite” divulgou um marco normativo que defende uma proteção mais robusta dos olivais históricos, apoio aos produtores e o reconhecimento oficial dos municípios olivícolas.

A associação Città dell’Olio (Cidades do Azeite) apresentou a Carta da Calábria durante sua primeira convenção nacional, realizada em Corigliano-Rossano, na província de Cosenza, de 10 a 12 de julho.

Combinando uma visão de longo prazo com medidas operacionais a serem implementadas até 2030, o marco estratégico foi desenvolvido pelo Conselho de Embaixadores das Cidades do Azeite, composto por representantes de instituições, da pesquisa e da cultura.

“Um olival bem cuidado é um ato enraizado nos valores da República, pois une a paisagem, o trabalho e o bem-estar que a Constituição nos confia. ” – Michele Sonnessa, presidente da associação Città dell’Olio

Ela também se baseia nos compromissos estabelecidos no ano passado com a criação das Comunidades do Azeite, uma rede de instituições locais, agentes econômicos e organizações culturais.

Assinada simbolicamente no ano que marca o 80º aniversário da República Italiana, a Carta da Calábria incorpora princípios da Constituição do país.

Quando entrou em vigor em 1º de janeiro de 1948, após a queda do fascismo e o fim da Segunda Guerra Mundial, a Constituição da República Italiana expressou o renascimento político e social do país, fundamentado nos valores da liberdade, da justiça e da igualdade.

A Constituição, composta por 139 artigos e 18 disposições transitórias, só pode ser emendada por meio de um procedimento especial. Princípios ambientais foram acrescentados em 2022.

A Carta da Calábria toma esses princípios como base, afirmando que um olival administrado de forma responsável representa a aplicação do Artigo 9º: “A República […] protege a paisagem […], o meio ambiente, a biodiversidade e os ecossistemas, também no interesse das gerações futuras.”

A Carta também se baseia no Artigo 4º, que define o trabalho como o alicerce da comunidade, afirmando que “a República reconhece o direito de todos os cidadãos ao trabalho […] Todo cidadão tem o dever de exercer, de acordo com suas habilidades e escolha, uma atividade ou função que contribua para o progresso material ou espiritual da sociedade.”

A Carta da Calábria foi apresentada durante a primeira convenção nacional da Città dell’Olio, realizada em Corigliano-Rossano de 10 a 12 de julho.

Ela também se baseia no Artigo 32, que define a saúde como um “direito fundamental e um interesse coletivo”, princípio que o azeite de oliva extravirgem, como pilar da Dieta Mediterrânea, ajuda a salvaguardar todos os dias.

Com base nisso, a Carta da Calábria exorta as instituições nacionais a reconhecerem as paisagens olivais e as comunidades que as preservam como infraestrutura estratégica que requer proteção por meio de políticas integradas que abordem os riscos hidrogeológicos e a manutenção do solo.

Ela insta ao reconhecimento dos municípios olivícolas como atores institucionais na cadeia de abastecimento e exige consulta obrigatória sobre políticas que afetem o patrimônio olivícola do país.

O documento também defende que a transição energética não deve ocorrer às custas das paisagens olivais históricas, que devem ser salvaguardadas por meio de medidas de proteção rigorosas, sem isenções.

Além disso, defende uma lei nacional sobre a olivicultura social e a recuperação de olivais abandonados. Também apoia a remuneração pelos serviços ambientais que os produtores prestam às suas comunidades e propõe a indicação da cultura do azeite da Itália como patrimônio cultural imaterial.

“A Carta da Calábria é o compromisso que as Cidades do Azeite oferecem ao país neste ano que marca um aniversário tão significativo”, disse Michele Sonnessa, presidente da associação Città dell’Olio, ao Olive Oil Times.

“Um olival bem cuidado é um ato enraizado nos valores da República, pois une a paisagem, o trabalho e o bem-estar que a Constituição nos confia”, acrescentou.

Na convenção nacional da Città dell’Olio, representantes de instituições e da cultura abordaram as principais questões do setor: governança territorial, proteção da paisagem, biodiversidade e qualidade do trabalho.

“É por isso que pedimos que os municípios olivícolas sejam reconhecidos como atores-chave e que as paisagens olivícolas sejam consideradas infraestrutura estratégica”, continuou Sonnessa. “Esta não é uma lista de reivindicações, mas um compromisso que, a partir de agora, traduziremos em ações concretas junto com as Comunidades do Azeite.”

O evento de três dias em Corigliano-Rossano contou com debates entre representantes de instituições e universidades, que abordaram os principais desafios do setor, incluindo governança territorial, proteção da paisagem, biodiversidade, condições de trabalho e renovação geracional.

Os participantes destacaram a escassez de mão de obra, o despovoamento das áreas do interior, o abandono de terras agrícolas e a erosão do solo entre os problemas mais urgentes do setor.

Os debates enfatizaram o papel fundamental dos produtores na preservação das paisagens olivais e o princípio de que somente propriedades economicamente sustentáveis podem garantir a proteção da paisagem, preservar a biodiversidade e apoiar o desenvolvimento do oleoturismo.

Com esse objetivo, a Carta da Calábria propõe recuperar pelo menos uma área abandonada de cultivo de oliveiras para cada Comunidade do Azeite, criar programas para jovens, estabelecer mecanismos de apoio em áreas em risco de despovoamento e realizar um censo das variedades nativas em cada território.

Antes do encerramento da convenção, os organizadores destacaram a Calábria, região anfitriã e terceira maior produtora de azeite da Itália, por sua biodiversidade, paisagens e produção de alta qualidade.

O prefeito de Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, expressou satisfação por sediar um evento que delineou uma visão de longo alcance para o setor de azeite do país.

“A Carta da Calábria nasceu aqui, e daqui enviamos uma mensagem para todo o país”, disse ele. “Os territórios podem se tornar protagonistas de um modelo que valoriza a identidade, o meio ambiente, a cultura e as empresas, tornando a oliveira um elemento de coesão e um motor do desenvolvimento futuro.”