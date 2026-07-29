Antigamente e hoje: a busca da Espanha, em 1930, por um teste para detectar fraudes no azeite de oliva

A terminologia e a ciência mudaram drasticamente desde 1930. A luta para garantir que o azeite corresponda ao que está indicado no rótulo, porém, não mudou.

A série “Então e Agora” revisita histórias sobre o azeite de oliva dos arquivos, explorando como o setor mudou e quais desafios persistem.

Há quase um século, a Espanha ofereceu uma recompensa substancial por um método capaz de detectar a mistura de azeite refinado com azeite de oliva de melhor qualidade. A ciência mudou drasticamente, mas o incentivo para falsificar o conteúdo da garrafa permanece.

Em 1930, a Espanha ofereceu uma generosa recompensa pela detecção de azeite falsificado.

Em 12 de outubro de 1930, o *The New York Times* noticiou que o governo espanhol estava oferecendo 50.000 pesetas (cerca de US$ 110.000 em dólares americanos atuais) por um método confiável para detectar a mistura de azeite refinado com o que o jornal chamava de azeite “puro”.

A breve matéria, intitulada “Combate à fraude no azeite de oliva”, descrevia um problema que ainda hoje é reconhecível: azeite de qualidade inferior podia ser processado, misturado com azeite de melhor qualidade e vendido sem que os compradores soubessem exatamente o que estavam recebendo.

Uma reportagem de quase um século oferece um vislumbre revelador dos problemas que moldaram os testes e a classificação modernos do azeite de oliva. (Ilustração do Olive Oil Times)

De acordo com o relatório, as colheitas abundantes no sul da Espanha às vezes deixavam azeitonas caídas no chão por dias antes que pudessem ser recolhidas. O azeite produzido a partir de frutos deteriorados apresentava alta acidez e outros defeitos, tornando-o impróprio para venda sem refino.

O refino removia grande parte da acidez graxa livre do azeite e eliminava sabores indesejáveis, mas também tornava o azeite difícil de distinguir de um de melhor qualidade após a mistura. O governo espanhol queria um teste capaz de revelar essa diferença.

O artigo afirmava que parte do azeite vendido como “puro” nos Estados Unidos continha entre 40% e 50% de azeite refinado. Não apresentou evidências para essa estimativa, mas a alegação mostra que as preocupações com a autenticidade no mercado americano já eram proeminentes há quase um século.

A terminologia utilizada para classificar o azeite tornou-se muito mais precisa.

O relatório de 1930 utilizava a expressão “azeite puro” de maneira diferente do seu significado moderno. Hoje, ela se refere a um azeite de grau refinado, geralmente produzido pela mistura de azeite refinado com azeite virgem.

Os testes também avançaram muito além da medição da acidez. Laboratórios modernos examinam uma variedade de compostos e características que podem revelar refino, adulteração ou a presença de óleos incompatíveis com a categoria indicada no rótulo.

Os azeites virgens também são avaliados por painéis de degustação treinados, capazes de identificar defeitos que medições químicas básicas podem não detectar.

O artigo de 1930 também afirmava que o refino removia todo o valor nutricional do azeite e “destruía” suas vitaminas. Isso era um exagero. O refino remove aromas, sabores e muitos compostos secundários que ocorrem naturalmente, mas o azeite resultante continua composto em grande parte por ácidos graxos, incluindo o ácido oleico.

O azeite refinado não é, por si só, fraudulento. A fraude ocorre quando sua presença é ocultada em um produto vendido como virgem ou extravirgem, ou quando o grau, a origem ou a composição do azeite são falsamente declarados.

O incentivo financeiro não desapareceu.

O azeite de oliva de maior qualidade tem um preço mais alto, criando oportunidades de lucro por meio da substituição, mistura ou reetiquetagem de produtos mais baratos. Os métodos usados para detectar fraudes com azeite de oliva tornaram-se muito mais sofisticados, mas o mesmo aconteceu com as práticas que eles se destinam a revelar.

O desafio de 50 mil pesetas do governo espanhol pertence a outra época. A questão por trás dele, porém, não: como os compradores podem ter certeza de que o azeite de oliva em um recipiente é o que o rótulo afirma ser?

Quase um século depois, a Espanha ainda vem reforçando sua resposta. Em 2026, o governo anunciou a ampliação dos controles antifraude em toda a cadeia de produtos de azeite de oliva e bagaço, incluindo inspeções mais abrangentes, sistemas digitais de rastreabilidade e verificações baseadas em risco.

As ferramentas mudaram. A disputa entre autenticidade e fraude continua.

Arquivo: “Aims at Olive Oil Fraud” (Combate à fraude no azeite), The New York Times, 12 de outubro de 1930.