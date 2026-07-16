Provence’da Yeni Zeytinyağı Eğitim ve Tadım Merkezi Açıldı

Domaine de La Royère’deki yeni merkez, sertifikalı eğitimler, duyusal atölyeler ile kalite, sürdürülebilirlik ve zeytin turizmi konularını ele alan programlar sunacak.

Güney Fransa’nın Luberon bölgesindeki Oppède köyünde, Domaine de La Royère’de yeni bir profesyonel zeytinyağı eğitim ve tadım merkezi açıldı.

Merkez, L’Huile d’Olive Vierge Extra’nın kısaltması olan L’HOVE tarafından, Domaine de La Royère’in sahipleri Valérie ve Yannick Panagiotis ile ortaklaşa kuruldu.

L’HOVE, zeytinyağı uzmanları Cécile Le Galliard, Cécile Cron ve Alexandra Gauquelin-Roché tarafından yönetiliyor. Kuruluş, yeni tesisin zeytinyağı sektöründe profesyonel eğitim, tüketici bilgilendirme ve teknik bilgi alışverişi fırsatları sunacağını belirtti.

Merkezde, Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından belirlenen protokollere uygun şekilde donatılmış profesyonel bir zeytinyağı tadım odasının yanı sıra derslikler ve duyusal atölye çalışmaları için alanlar da bulunuyor.

Programlar, zeytin yetiştiricileri, zeytin yağı üreticileri, dağıtımcılar, şefler ve diğer gıda profesyonellerine sunulacak. Müfredat, zeytinyağı değer zincirinin farklı aşamalarını kapsayan teknik derslerin yanı sıra France Compétences tarafından tanınan bir mesleki sertifika programını da içeriyor.

L’HOVE, merkezde yıl boyunca düzenlenen programları tamamlayıcı nitelikteki çevrimiçi kursların Eylül ayında başlamasının planlandığını belirtti.

Kuruluş ayrıca, bu tesisi zeytinyağı kalitesi, su yönetimi, toprak sağlığı ve zeytin sıkma yan ürünlerinin verimli kullanımları ile ilgili tartışmalar ve uygulamalı araştırmalar için kullanmayı planlıyor.

Diğer çalışma alanları arasında sürdürülebilir üretim, biyolojik çeşitlilik, duyusal analiz ve zeytinyağı turizminin geliştirilmesi yer alması bekleniyor.

L’HOVE, henüz somut işbirlikleri açıklanmamış olsa da, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve uluslararası kuruluşlarla ortaklıklar kurmayı planladığını belirtti.

Tesisin gelecek planları arasında zeytin çeşitlerine adanmış bir arboretum, deneysel bir zeytin değirmeni, bilimsel toplantılar ve ortak araştırma programları yer alıyor.

Merkezin kurucuları, bu girişimin mesleki eğitim ve teknik uygulamaların paylaşımı yoluyla Fransa ile diğer Akdeniz zeytin üreticisi ülkeler arasındaki işbirliğini de destekleyeceğini belirtti.