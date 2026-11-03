Finansman Talebindeki Artış, Karadağ’ın Zeytinyağı Sektöründeki Büyümeye İşaret Ediyor

Karadağ’ın zeytin sektörünü modernize etmeye yönelik ulusal finansman programı, ülkedeki zeytin bahçelerine yönelik artan yatırım talebini yansıtarak, üst üste ikinci yıl planlanandan aylar önce tükendi.

Birincil zeytin üretimine yönelik 2026 yatırım çağrısı, 20 Nisan’dan 30 Ekim’e kadar açık kalması planlanmıştı. Ancak Tarım Bakanlığı, talep mevcut fonu aştığı için çağrıyı 12 Haziran’da kapattı. 2025 yılında da aynı program, aynı nedenle 7 Ağustos’ta kapatılmıştı.

“Görevimiz, üretim yöntemlerimizi modernize etmek; önceki nesillerin bize bıraktıklarını değiştirmek ya da yok etmek değil. ” – Ćazim Alković, Bar Zeytin Üreticileri Derneği

2026 yılında destek kapsamına giren yatırımlar arasında sulama, bakımsız zeytinliklerin rehabilitasyonu, ekilmemiş arazilerin ıslahı ve dikim materyalinin sertifikalandırılması yer alıyordu. Yatırım tutarları 500 ila 10.000 avro arasında değişebiliyordu ve kamu desteği, maliyetlerin yüzde 60’ına kadarını karşılıyordu. Kayıtlı organik üreticiler ve tarım işletmelerinin başı olarak kayıtlı kadınlar, her biri ek olarak yüzde 10 oranında destek almaya hak kazanabilirdi.

Stari Bar’daki House of Olives’in genel müdürü Marija Markoč, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Zeytinyağı üretimi şu anda Karadağ’da çok popüler” dedi. “Başka sektörlerde başarılı olan kişiler, özel şirketleri olan kişiler de tarım ve zeytin üretimine girmeyi seviyor.”

Markoč, bu yatırımların bir kısmının Karadağ’ın merkezinde yoğunlaştığını ve bu bölgede yeni yarı yoğun zeytin bahçelerinin, geleneksel olarak sebze, bağ ve diğer meyve bitkilerine ayrılmış alanlara doğru genişlediğini belirtti.

Karadağ’daki Odiva’da işçiler taze hasat edilmiş zeytinleri ayırıyor; buradaki modern üretim ve işleme yatırımları, ülkenin zeytinyağı sektörünü güçlendirmeye yardımcı oluyor. (Fotoğraf: Odiva)

Markoč, daha sıkı kalite gerekliliklerinin de üreticilerin tutumlarını değiştirmeye yardımcı olduğunu belirtti. Karadağ, mevcut zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı yasasını 2014 yılında kabul etti ve ülkenin AB üyeliğine doğru ilerlemesi kapsamında ulusal kuralları Avrupa Birliği standartlarıyla daha uyumlu hale getirmek için 2016 yılında bu yasada değişiklikler yaptı.

Markoč, birçok yetiştirici ve zeytin yağı üreticisinin başlangıçta ekipman ve teknik bilgi eksikliği nedeniyle daha sıkı gerekliliklere direndiğini söyledi.

“Hazır değillerdi,” dedi. “Gerekli ekipmanları yoktu. Gerekli bilgiye sahip değillerdi.”

Zamanla, üreticiler meyvelerin düşmesini beklemek yerine ağaçlardan doğrudan sağlıklı meyveleri hasat etmeye başladılar; zeytin yağı imalatçıları ise santrifüjler, soğuk sıkım ve daha sıkı hijyen standartlarını benimsedi.

“Karadağ’ın orta kesiminde, özellikle Podgorica, Zeta, Tuzi ve Danilovgrad çevresinde yeni zeytinlikler dikiliyor, modern işleme tesisleri kuruluyor ve modern yetiştirme ve zeytinyağı üretimi ilkeleri benimseniyor,” Bar Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Ćazim Alković, Olive Oil Times’a böyle konuştu.

“Aynı zamanda, zeytin yetiştiriciliğinin asırlık bir geleneğe sahip olduğu Karadağ sahilinde, ihmal edilmiş zeytinliklerin yeniden canlandırılması ve üretim teknolojisindeki gelişmeler konusunda olumlu gelişmeler görüyoruz.”

Bu ilerlemelere rağmen Markoč, geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin ekonomik açıdan hâlâ zorlu olduğunu belirtti.

Karadağ’daki Odiva’nın zeytinliklerinde sıralanan zeytin ağaçları. Şirket, 13.500’den fazla ağacı yönetiyor ve modern zeytinyağı üretimi ve işleme alanlarına yatırım yapıyor. (Fotoğraf: Odiva)

“Sonuçta, kârlı olması gerekiyor,” dedi. “Geleneksel zeytin yetiştiriciliğinde çok kârlı olamaz, çünkü yerli çeşitlerimiz verim dalgalanmasına yatkındır ve bu tepelik ve eğimli araziler, yetersiz altyapı ve çok küçük zeytin bahçeleri nedeniyle başka birçok teknik önlemi uygulamak çok zordur.”

Alković, 2025 ulusal zeytin yetiştiriciliği çağrısına talep fazlası olmasına rağmen, Bar’daki bazı yerel destek programlarının bütçelerini her zaman tam olarak kullanamadığını belirtti.

Karadağ’ın IPARD III İzleme Komitesi üyesi olarak, bazı program fonlarının planlanan süre içinde kullanılmadığını ve sonraki yıllara devredildiğini belirtti.

Kırsal Kalkınma için Katılım Öncesi Yardım Aracı olan IPARD, aday ülkelerdeki tarım ve kırsal kalkınma yatırımları için AB fonu sağlıyor.

2024 yılında başlatılan ilk IPARD III 3. Önlem çağrısı, zeytin işleme dahil gıda işleme yatırımları için 7,2 milyon avroluk kamu desteği sağladı. Fonun yüzde 75’i AB tarafından karşılanırken, geri kalanı Karadağ’ın ulusal bütçesinden sağlandı.

Alković, “Sadece fon ayırmak, bir kamu çağrısı başlatmak ve zeytin yetiştiricilerinin başvurmasını beklemek yeterli değildir” dedi. “Üreticilerle birebir görüşmelerin yanı sıra, mevcut tedbirlerin tanıtılması ve belgelerin hazırlanması ile yatırımların gerçekleştirilmesinde somut yardım sağlanması gibi çok daha fazla saha çalışması gereklidir.”

Markoč, yerel programlar için sadece birkaç belge gerekebileceğini, ancak daha büyük çaplı IPARD başvurularının hazırlanmasının aylar sürebileceğini ve genellikle danışmanlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bar’daki üreticilere hizmet veren bir kamu kurumu olan Zeytin Evi, üreticilere başvurularını hazırlamaları konusunda düzenli olarak yardımcı olmaktadır.

Hem Alković hem de Markoč, sulamayı gelecekteki yatırımlar için bir öncelik olarak belirttiler.

Zeytinler, üreticilerin kalite ve verimliliği artırmak için modern yetiştirme yöntemlerine yatırım yaptığı Karadağ’daki Odiva bahçelerinde ağaçta olgunlaşıyor. (Fotoğraf: Odiva)

“Akılcı sulama sistemlerine, özellikle damla sulamaya, su kaynaklarına, kuyulara ve rezervuarlara yapılan yatırımlar bir öncelik haline gelmelidir,” dedi Alković.

Markoč, uzun süren kuraklığın ardından birçok geleneksel zeytinlikte verimin çok düşük olduğunu belirterek, “Bu yıl, sulama eksikliğinin zeytinliklere ne gibi zararlar verebileceğini üreticilerimize gerçekten gösterdi” dedi. “İnanın bana, o geleneksel zeytinliklerde kimse sulama yapmıyor. Bu, çok önemli bir değişiklik olacaktır.”

Markoč, zeytinyağı işleme alanında modernizasyonun birincil üretime kıyasla daha hızlı ilerlediğini belirtti.

Odiva zeytin değirmeninin müdürü Andreja Šuškavčević Novović, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Amacımız hiçbir zaman sadece üretimi artırmak değil, hem iç hem de dış pazarlarda olağanüstü kaliteyi ve uzun vadeli rekabet gücünü garanti eden sürdürülebilir bir sistem oluşturmaktı,” dedi.

Odiva, 13.500’den fazla zeytin ağacını yönetiyor ve küçük üreticiler de dahil olmak üzere diğer üreticilere de hizmet veren modern bir zeytin değirmeni işletiyor.

Šuškavčević Novović, “En başından beri, tek bir üreticinin gelişiminin ancak tüm sektörün gelişimine de katkıda bulunduğu takdirde tam anlamıyla anlamlı olacağına inandık” dedi.

Odiva ayrıca IPARD desteği de aldı; şirket, bu desteğin işleme ve depolama teknolojisini iyileştirmeye ve yatırımları hızlandırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Šuškavčević Novović, “Kamu desteği, özellikle zeytin yetiştiriciliği gibi önemli miktarda başlangıç yatırımı gerektiren ve yatırımın geri dönüş süresinin uzun olduğu sektörlerde hayati bir rol oynuyor” dedi.

Karadağ’daki Odiva zeytin yağhanesinin müdürü Andreja Šuškavčević Novović, zeytinyağı kalitesinin iyileştirilmesi ve sektörün uzun vadeli rekabet gücünün güçlendirilmesi için kamu yatırımlarının hayati önem taşıdığını belirtti. (Fotoğraf: Odiva)

Markoč, geleneksel zeytinliklere yapılan yatırımların düzenli budama, toprak beslenmesi, bitki sağlığı yönetimi ve yerli çeşitlerden elde edilen sertifikalı dikim materyalinin daha fazla temin edilebilirliğini de kapsaması gerektiğini belirtti.

Alković, kooperatiflerin ve diğer ortak düzenlemelerin, üreticilerin hasat ve budama ekipmanlarını ortaklaşa kullanmalarına, bitki koruma çalışmalarını koordine etmelerine, zeytinleri işlemelerine ve yağlarını pazarlamalarına yardımcı olabileceğini belirtti.

Ayrıca zeytin meyve sineği izleme çalışmalarına ve mekanize budama ve hasat ekipmanlarına daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu. Terk edilmiş zeytinliklerin rehabilitasyonunun, erişim yollarının iyileştirilmesiyle birlikte gerçekleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Alković, işgücü eksikliğinin mekanizasyonu giderek daha önemli hale getirdiğini, ancak ekipmanın yerel koşullara uygun olması gerektiğini belirtti. Dik, teraslı kıyı bahçeleri, yeni plantasyonlarla aynı makineleri barındıramaz.

“Sadece ekipman alımına sübvansiyon sağlamak yeterli değildir,” diyen Alković, “Üreticilerin, kendi koşullarında hangi yatırımların gerçekten haklı olduğunu belirlemelerine yardımcı olunması ve profesyonel destek ile modern teknolojilere erişim sağlanması gerekiyor,” diye ekledi.

Markoč, yeni plantasyonlarda yerli zeytin çeşitlerinin önemli bir paya sahip olması gerektiğini vurguladı; bunu, Karadağ zeytinyağının yurt içi ve yurt dışı pazarlarda kendine özgü bir kimlik kazanması için vazgeçilmez bir unsur olarak görüyor.

Karadağ’daki Odiva fabrikasında bir işçi, modern zeytin işleme ekipmanını kullanıyor. Bu fabrikada yeni teknolojiye yapılan yatırımlar, üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılmasına yardımcı oldu. (Fotoğraf: Odiva)

Markoč, yeni dikimlerin yüzde 20 ila 30’unun yerli çeşitlerden oluşması gerektiğini önerdi.

“Özgün bir şeyle rekabetçi olmalıyız,” dedi. “Özgünlük, geleneksel zeytinliklerden ve yerli zeytin çeşitlerimize adanmış zeytinyağının tarihi profilinden gelir.”

Šuškavčević Novović, Karadağ’ın nispeten düşük üretim hacminin, üreticilerin köklü zeytin yetiştirme bölgeleriyle rekabet etmesine engel olmadığını belirtti.

“Karadağ, olağanüstü doğal koşullara, yerli zeytin çeşitlerine ve köklü bir geleneğe sahiptir; ancak markalaşma, kalite standardizasyonu ve ortak tanıtım alanlarında daha fazla yatırım yapılması hâlâ büyük önem taşımaktadır,” dedi.

Alković’e göre, modernleşme ülkenin zeytin yetiştiriciliği mirasını ortadan kaldırmak yerine güçlendirmelidir.

“Görevimiz, üretim yöntemlerimizi modernize etmek, önceki nesillerin bize bıraktıklarını değiştirmek ya da yok etmek değil,” dedi.