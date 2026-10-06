Slovenya’nın Istria Bölgesindeki Hasat, Yüksek Kalite ve Düşük Verim Getiriyor

Slovenya’nın Istria bölgesindeki üreticiler, düşük zeytin verisiyle zorlanıyor; ancak olağanüstü sağlıklı meyveler ve yüksek polifenol seviyeleri, 2026 hasadının kalitesine ilişkin beklentileri artırıyor.

Slovenya’nın Istria bölgesindeki tepelerin üzerine ilk sonbahar sisi çökerken, bölgedeki zeytinlikler ve zeytin yağı değirmenleri 2026 hasat sezonunun en yoğun dönemine giriyor.

Bu sezon, uç noktaların yaşandığı bir sezon olarak şekilleniyor. Uzun süren yaz kuraklığı ve yüksek sıcaklıklar, üreticileri hasat konusunda zorlu kararlar almaya zorlarken, olağanüstü sağlıklı meyveler ise zeytinyağı kalitesine ilişkin beklentileri artırıyor.

Hasat zamanlaması her zaman miktar ve kalite arasında bir uzlaşmadır. – Maja Podgornik, Koper Bilim ve Araştırma Merkezi Zeytin Kültürü Enstitüsü

Slovenya Istria Zeytin Üreticileri Derneği (DOSI) himayesinde düzenlenen geleneksel Oljka županov etkinliği, 25 Eylül’de Izola’nın yukarısındaki Belvedere’de hasadın başlangıcını sembolik olarak işaret etse de, bazı zeytinliklerdeki çalışmalar çok daha erken başlamıştı.

9 Eylül’de Terra Centuria kooperatifi, henüz yeşil olan zeytinlerin ultra erken hasadına başladı.

Sağlığa faydalı polifenollerin son derece yüksek konsantrasyonlarını elde etmek isteyen kooperatif, ilk zeytinlerini kendi deneysel mikro değirmeninde işledi ve kaliteyi ön planda tutmak amacıyla kasıtlı olarak ekstraksiyon veriminden ödün verdi.

“Bu yıl ürettiğimiz yağlar, kilogram başına 2.473 miligram polifenol seviyesine ulaştı; bu, Avrupa Komisyonu tarafından sağlık özelliklerine sahip yağlar için belirlenen kilogram başına 250 miligram eşik değerinin önemli ölçüde üzerindedir,” diye konuştu ödüllü zeytin yetiştiricisi ve bilim insanı Danijel Stojković Kukulin, Olive Oil Times’a.

Moleküler genetik ve biyoteknoloji uzmanı olan Stojković Kukulin, kooperatifi kurdu ve kurucu ortağı oldu.

Ticari yağhaneler, yerel üreticilerin çoğunun zeytinleri teknolojik olgunluğa ulaştıktan sonra, Eylül sonuna kadar tam kapasiteyle çalışmaya başlamadı.

Bu sonbaharda, Istria’daki üreticiler arasında en büyük endişe kaynaklarından biri, yağ verimi oldu.

Eylül ayındaki ilk sıkımlarda yağ verimi yüzde altı ila dokuz gibi olağanüstü düşük seviyelerde gerçekleşti; bu da bir litre yağ üretmek için 15 kilograma kadar zeytin gerektiği anlamına geliyordu.

Ekim ayı başlarında, meyveler yavaş yavaş olgunlaştıkça verim ortalama yüzde 9 ila 13’e yükseldi, ancak uzun vadeli ortalamaların belirgin şekilde altında kaldı.

Hayal kırıklığı yaratan verimlere rağmen, koşullar üreticilere iyimser olmak için nedenler sunmuştur. Geçen sezon, zararlılar ve nemden kaynaklanan sürekli baskı ile geçirilmiş olsa da, 2026 yılının sıcak ve kurak yaz mevsimi, zeytin meyve sineği popülasyonlarını keskin bir şekilde azaltmıştır.

Üreticiler, yağhanelere gelen meyvelerin, haşere hasarına bağlı delikler ve iç çürüklükler olmadan son derece sağlıklı olduğunu ve bunun da fermantasyon kusurları riskini azalttığını bildiriyor.

Koper Bilim ve Araştırma Merkezi’ndeki Zeytin Kültürü Enstitüsü başkanı Maja Podgornik de, “Zeytinleri Hasat Etmek İçin Doğru Zaman Ne Zaman?” başlıklı yeni bir teknik yayını sunarken bu olağan dışı koşulları vurguladı.

Podgornik, belirgin kuraklık stresi nedeniyle bu yılki yağların, her bir zeytinlikteki kendine özgü mikroiklim koşullarını güçlü bir şekilde yansıtacağını söyledi.

Özellikle yüksek konsantrasyonda fenolik bileşikler içeren yağların elde edilmesini bekliyor; bu da daha belirgin ancak hoş bir acı ve güçlü bir keskinlik ile sonuçlanacak.

Üreticilere verdiği temel mesaj, hasat zamanlamasının her zaman miktar ve kalite arasında bir uzlaşma olduğu yönündedir. Sağlıklı meyvenin potansiyelinin, 27 ºC’nin altında dikkatle kontrol edilen işleme süreçleri sayesinde yağhanede korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

2026 Slow Food Sızma Zeytinyağı Rehberi’nde yer alan 14 Sloven üretici, meyvenin doğal özelliklerini korumaya aynı önemi veriyor.

Bunların arasında, Şmarje yakınlarındaki Grintovec’te bulunan ve yağı rehberde “Grande Olio” ödülüne layık görülen organik Olje Morgan çiftliği de yer alıyor.

1.200 ağaçlık çiftliğin başında, Slovenya’da zeytin yetiştiriciliği alanında profesyonel NPK Oljkar ulusal mesleki yeterlilik belgesine sahip ilk ve şu anda tek kadın olan Jenny Morgan bulunuyor.

Slovenya’nın ilk profesyonel kadın zeytin yetiştiricisi olan Jenny Morgan, bu yılki hasattan ve organik sızma zeytinyağının kalitesinden memnun.

Morgan, organik üretimi zeytinyağı turizmiyle birleştirmeyi hedefliyor ve bu kapsamda zeytinlik içinde lüks kamp konaklama tesisleri kurma planları da bulunuyor.

Morgan, “Müşterilerimiz bize güvendikleri için tekrar tekrar geliyorlar ve yüksek kaliteli zeytinyağına olan talep her yıl artıyor,” dedi. “Aile içindeki vizyonum babamınkinden biraz farklı. Sadece zeytinyağıyla değil, aynı zamanda doğal zeytin bazlı kozmetik ürün yelpazemizi genişleterek ve arazimizde otantik turizm deneyimleri yaratarak bir adım daha ileri gitmek istiyorum.”

“Slow Food gibi uluslararası tanınırlık ve New York’ta kazandığımız altın madalya, sadece küresel çapta tanınırlığımızı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm bölgemiz için de muazzam bir takdir niteliğinde,” diye ekledi. “Bunun gibi zorlu yıllarda, organik bir yaklaşıma bağlı kalmak ve pazara gerçekten ayırt edici bir şey sunmak hayati önem taşıyor.”

Marezige yakınlarındaki Babiči’de bulunan Oljarna Babič’te, aile tarafından işletilen zeytin yağı fabrikası, hasattan birkaç saat sonra zeytinlerin işlenmesini sağlamak için yoğun sezonda haftanın yedi günü, günde 24 saat çalışıyor.

Sandi Babič, değirmenin başında yer alırken, oğlu Rok da işletmede aktif olarak görev alıyor ve ailenin deneyimini Zeytin Kültürü Enstitüsü’nde edindiği uzmanlıkla birleştiriyor.

Aile, bu sonbaharda uluslararası bir takdir de kazandı. Ekim ayı başında, İtalyan yayın organı Teatro Naturale ile ilişkili Čisti svet konsorsiyumu, tesise sürdürülebilir faaliyetleri ve çevreye duyarlı teknolojiyle yerel gelenekleri yorumlaması nedeniyle Yeşil Kurdele ödülünü verdi.

Officine Meccaniche Toscane (OMT) ekipmanlarını da içeren tesisin modern iki aşamalı sistemleri, işleme sırasında ek su gerektirmiyor. Zeytin posası da dahil olmak üzere yan ürünler, biyogaz ve doğal gübre üretiminde kullanılıyor.

Ailenin ürettiği yağ, bu yıl Roma’da düzenlenen BIOL yarışmasında üçüncü oldu ve yağhanesi 2026 Slow Food rehberine dahil edildi.

Düşük ekstraksiyon verimleri ve artan üretim maliyetleri, bu sezon taze üretilen zeytinyağı fiyatlarında mütevazı bir artışa neden oldu.

Üreticiler tarafından doğrudan satılan standart sızma zeytinyağının fiyatı litre başına 18 ila 22 avro arasında değişirken, birinci sınıf erken hasat yağları ve Koruma Altındaki Menşe İsimli (PDO) yağlar 500 mililitrelik şişe başına 25 ila 35 avro arasında satılmaktadır.

Uzmanlar, erken hasat yağlarının içindeki kalıntı nemi gidermek için süzülmesini ve fenolik bileşiklerinin korunmasına yardımcı olmak amacıyla 15 ºC ile 18 ºC arasındaki sabit bir sıcaklıkta ışıktan uzak bir yerde saklanmasını tavsiye ediyor.

Yerli Istrian Bjelica çeşidinin yanı sıra geleneksel Črnica ve Buga zeytinlerinin hakim olduğu premium yağların yanı sıra, Slovenyalı üreticiler giderek artan bir şekilde küçük ölçekli sofralık zeytin üretimini de geliştiriyorlar.

Üretim hacimleri hâlâ küçük olsa da ve büyük ölçüde yerel tadım salonlarına yönelik olsa da, yerel otlarla tuzlu suda doğal olarak acısı giderilmiş zeytinler ve zeytin ezmeleri, bölgenin giderek büyüyen mutfak turizmi teklifinin bir parçası haline gelmektedir.

Slovenya’da 2.000 hektardan biraz fazla bir alana yayılmış yaklaşık 500.000 zeytin ağacı bulunmaktadır ve bunların yüzde 96’sı Slovenya’nın Istria bölgesindedir.

Sektör hâlâ oldukça parçalanmış durumda ve ortalama bir çiftliğin büyüklüğü sadece 0,4 ila 0,5 hektardır. Ülkede 36 kayıtlı zeytin yağı değirmeni bulunmakta ve yerli üretim, ulusal zeytinyağı talebinin yalnızca yaklaşık yüzde 15’ini karşılamaktadır.

Birçok Sloven üretici, büyük ölçekli üretim yoluyla rekabet etmek yerine, üstün kaliteye, modern sıkım teknolojisine ve bilimsel uzmanlığa odaklanmıştır.

Bir başka zorlu hasat dönemini atlatmaya çalışan üreticiler için, sağlıklı meyveler, yüksek fenolik konsantrasyonlar ve kaliteye yönelik sürekli yatırımlar, Slovenya’nın küçük ama giderek daha fazla tanınan bir zeytinyağı üreticisi ülke olarak konumunu güçlendiriyor.