İspanya’daki Artan Hasat, Piyasada Hareketliliğe Neden Olabilir

İspanya, 2026/27 sezonunda zeytinyağı üretiminin yüzde 23 artarak 1,6 milyon tona ulaşmasını bekliyor; daha yüksek bir hasat, yeni bir piyasa düzenleme mekanizmasının devreye girmesine yol açabilir.

Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı tarafından yayınlanan ilk resmi tahminlere göre, İspanya’nın 2026/27 hasat yılında 1,603 milyon metrik ton zeytinyağı üretmesi bekleniyor; bu rakam, bir önceki hasada kıyasla yüzde 23’lük bir artışa tekabül ediyor.

“Hasat seviyesini koruyabiliriz ya da büyük bir kısmını kaybedebiliriz. ” – Jesús Cózar, UPA Andalucía

Bakanlık, beklenen hasadı “orta-yüksek” olarak nitelendirdi; bu, 2025/26 yılında üretilen yaklaşık 1,298 milyon tona kıyasla önemli bir toparlanma anlamına geliyor. O hasat için başlangıçta yaklaşık 1,37 milyon tonluk bir tahmin yapılmıştı, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle nihai üretim yaklaşık yüzde beş oranında azalmıştı.

Tarım Bakanı Luis Planas, “Bu ilk tahmin, sezonun iklim koşullarını yansıtıyor,” dedi. “Bu tahmin, iç pazar ve ihracatımız için arz ve istikrar garantisi sağlıyor.”

İspanya’daki zeytinyağı üretiminde beklenen artışın büyük bir kısmı, elverişli ilkbahar koşullarına dayanmaktadır. Ilıman hava sıcaklıkları ve bol yağış, ülkenin başlıca zeytin yetiştirme bölgelerinde çiçeklenme ve meyve tutumunu desteklemiştir.

Ancak bakanlık, bu tahminlerin henüz ön nitelikte olduğunu vurguladı. Yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar özellikle yağmurla sulanan zeytinlikleri olumsuz etkiledi; yeni hasat yılının ilk haftalarındaki hava koşulları ise meyve gelişimi, yağ verimi ve nihai üretimi etkileyecektir.

Durumun büyük ölçüde, İspanya üretiminin yaklaşık beşte dördünü karşılaması beklenen, dünyanın en büyük zeytinyağı üretim bölgesi olan Endülüs’e bağlı olacak.

Hem ulusal bakanlık hem de bölgesel hükümet, Endülüs’ün üretimini 1,261 milyon ton olarak tahmin ediyor. Ülkenin en büyük üretici ili olan Jaén’in, İspanya’nın toplam üretiminin yüzde 36’sına ve Endülüs üretiminin yüzde 45,6’sına denk gelen 575.000 tonluk bir paya sahip olması bekleniyor.

Córdoba’nın 339.700 ton üretim yapacağı tahmin edilirken, onu 142.000 ton ile Sevilla takip ediyor.

Endülüs Tarım Bakanı Ramón Fernández-Pacheco, bölgesel tahminlerin hem bölge içi hem de bölge dışı pazarlar için önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

“Bu sezon, bitkilerin gelişimine elverişli olan oldukça yağışlı bir kışla şekillendi; ancak ortalamanın çok üzerinde seyreden sıcaklıklar üretim potansiyelini sınırladı,” dedi.

Tarım örgütleri, Endülüs için yapılan tahmini genel olarak makul bulsa da, sulanan ve yağmurla beslenen zeytinlikler arasındaki koşulların büyük ölçüde farklı olduğuna dikkat çekerek, yağışların beklenen mahsulün ne kadarının zeytin yağı fabrikalarına ulaşacağını belirleyebileceğini belirttiler.

COAG Andalucía’nın zeytin sektörü başkanı Francisco Elvira, tahminlerin makul olduğunu belirtmekle birlikte, kurak havanın devam etmesi halinde nihai üretimin mevcut tahminlerin önemli ölçüde altında kalabileceği uyarısında bulundu.

UPA Andalucía genel sekreteri Jesús Cózar da, genellikle meyve gelişiminin son aşamasına iyi durumda giren sulanan zeytinlikler ile, çok daha fazla su stresi gösteren yağmurla sulanan zeytinlikler arasında benzer bir ayrım yaptı.

Cózar, Eylül ayında yaptığı açıklamada, “Zeytin ağaçları için belirleyici bir aşamadayız. Mahsul korunabilir ya da büyük bir kısmını kaybedebiliriz” dedi.

Unión de Uniones ise yağışların artık telafi edemeyeceği hasarlara odaklandı. Örgüt, yoğun yaz sıcağının bazı zeytinlerin ağaçlardan düşmesine neden olduğunu ve hava koşullarının düzelmesinin kalan meyvelere fayda sağlayabileceğini, ancak bu kayıpları telafi edemeyeceğini belirtti.

Örgütün tarım sektörlerinden sorumlu başkanı Anastasio Yébenes, “Yaz sıcaklıkları yüksekti ve zeytin ağaçları meyveleri taşıyamadıkları için bir kısmını düşürdü” dedi. “Zaten düşmüş olan meyveler geri kazanılamaz.”

Bir önceki hasat yılındaki deneyim de ihtiyatlı olmaya teşvik ediyor. Tekrarlanan yağmurlar ve şiddetli rüzgarlar hasadı geciktirmiş ve bazı bölgelerde meyve kayıplarına yol açmış; sonuç olarak İspanya, başlangıçta tahmin edilenden yaklaşık yüzde beş daha az zeytinyağı üretmişti.

Endülüs dışında, Castilla-La Mancha’nın 152.555 ton ile İspanya’nın ikinci en büyük üretim bölgesi olmaya devam etmesi bekleniyor; bu, geçen yıla göre yüzde 10’luk bir artışa tekabül ediyor. Extremadura ise yüzde 24 artışla 97.300 tonla ikinci sırada yer alıyor.

Katalonya, Aragon, Murcia, Navarra, Madrid ve Balear Adaları dahil olmak üzere birçok küçük üretim bölgesinde üretimin düşmesi bekleniyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığı piyasa verilerine göre, İspanya Ağustos ayı sonunda hâlâ 475.000 tondan fazla zeytinyağı stoğuna sahipti. Eylül ayı satışları, nihai devreden stoklar belirlenmeden önce bu miktarı azaltacaktır.

ASAJA Jaén, yeni hasat yılına girerken stokların yaklaşık 350.000 ton civarında olabileceğini tahmin ederken, COAG ise yaklaşık 374.000 ton olacağını öngörmektedir.

Bu tahminler ve ulusal üretim tahmini doğrulanırsa, İspanya, ithalat hesaba katılmadan önce yerli üretim ve devreden stoklardan elde edilen yaklaşık iki milyon ton zeytinyağı ile sezona girebilir.

Bu hacimler, İspanya’nın arz fazlası durumunda zeytinyağının geçici olarak piyasadan çekilmesine olanak tanıyan bir piyasa düzenleme mekanizmasını devreye sokup sokmayacağını da belirleyebilir.

Temmuz ayında Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliği Ortak Piyasa Düzenlemesi’nin 167 bis maddesine dayalı olarak 2026/27 hasat yılına ilişkin kurallar hakkında bir kamu istişaresi başlattı.

Önerilen kurallara göre, açılış stokları ile tahmin edilen üretimin toplamı, önceki altı hasat yılında kaydedilen ortalama toplam seviyenin en az yüzde 120’sine ulaşırsa mekanizma devreye sokulabilir.

Bu durumda zeytinyağı, bir sonraki hasat yılına kadar geçici olarak piyasadan çekilebilir veya gıda dışı kullanımlara yönlendirilebilir.

COAG, mevcut üretim tahmini ve beklenen devreden stokun mekanizmayı tetiklemek için yeterli olabileceğine inanıyor ve kooperatiflerin ve değirmenlerin piyasadan çekilen yağın depolama maliyetlerini karşılamasına yardımcı olmak için hükümet destekli finansman çağrısında bulundu.

374.000 tonluk devreden stok tahminine dayanarak, örgüt üretimin yaklaşık yüzde onunun geçici olarak alıkonulması gerekebileceğini öne sürdü.

UPA ve ASAJA da, henüz bir karar alınmamış olsa da, nihai üretim ve devreden kalan stok rakamlarının bu önlemi değerlendirmek için gerekli koşulları karşılayabileceğini belirtmiştir.

Planas, hükümetin Ekim ayında güncellenmiş bölgesel mahsul tahminlerini ve nihai devreden kalan miktar rakamlarını değerlendireceğini ve Kasım ayının ilk yarısında mekanizmayı devreye sokup sokmayacağına karar vereceğini doğruladı.

“Durumu çok yakından takip ediyor ve son derece titizlikle analiz ediyoruz,” dedi. “Bu, olağanüstü koşullarda uygulanan olağanüstü bir önlemdir.”