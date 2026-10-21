Spaniens vorgezogene Neuwahlen erschweren den Verkauf des Olivenöl-Riesen Deoleo

Die vorgezogene Wahl in Spanien hat Zweifel an einem Eingreifen der Regierung in den Verkauf von Deoleo aufkommen lassen, wodurch der italienische Bieter Coricelli Group nun in einer stärkeren Position ist.

Die Entscheidung des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, für den 29. November vorgezogene Neuwahlen anzusetzen, hat den Verkauf von Deoleo, dem weltweit größten Abfüller und Vertreiber von Olivenöl, erschwert.

Angesichts der bevorstehenden Wahlen könnte es schwierig werden, das Vorhaben voranzutreiben. – Antonio Luque, Präsident von DCoop

Laut dem Thinktank „European Policy Center“ hofft der sozialistische Parteivorsitzende, die parlamentarische Ablehnung zweier Notverordnungen zum Wohnungswesen – nach landesweiten Protesten gegen die Wohnungskrise – in Wahlschwung umzuwandeln und sich eine absolute Mehrheit zu sichern.

Eine unbeabsichtigte Folge von Sánchez’ Entscheidung könnte jedoch sein, dass die Bemühungen zweier spanischer Unternehmen, die sich um den Erwerb von Deoleo bewerben, untergraben werden.

Deoleo, zu dem die Marken Carbonell, Bertolli, Carapelli, Koipe und Maestros de Hojiblanca gehören, befindet sich mehrheitlich im Besitz von CVC Capital Partners. Die in Jersey ansässige Private-Equity-Gesellschaft kontrolliert rund 57 Prozent von Deoleo S.A., die über mehrere Tochtergesellschaften tätig ist.

Das italienische Familienunternehmen Coricelli Group, das im Olivenölgeschäft tätig ist, ist mit einem Angebot von 500 Millionen Euro der führende Bieter für die Anteile von CVC Capital Partners.

DCoop, Spaniens größter Olivenölproduzent, und Acesur hatten jedoch gehofft, dass die Regierung vor Ablauf der Frist am 26. Oktober einen sogenannten Übernahmeschutz zugunsten spanischer Käufer geltend machen würde.

DCoop hatte ursprünglich 470 Millionen Euro für die Beteiligung von CVC Capital Partners geboten und sich bislang geweigert, sein Angebot zu erhöhen. Acesur hat rund 460 Millionen Euro geboten.

Die Regierung hatte zunächst Interesse daran bekundet, Deoleo wieder in spanischen Besitz zu überführen. Madrid schuf einen Präzedenzfall, als es eine Gruppe ungarischer Investoren daran hinderte, den Zughersteller Talgo zu erwerben, und dies mit dem Schutz spanischer Wirtschaftsinteressen und der nationalen Sicherheit begründete.

„Die Regierung würde es begrüßen, wenn der potenzielle Käufer ein spanisches Unternehmen wäre, im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften und unter Einhaltung der Marktbedingungen“, teilten Regierungsquellen im August gegenüber „Economía Digital“ mit.

Später räumte die Regierung jedoch ein, dass die Coricelli-Gruppe das wettbewerbsfähigste Angebot abgegeben habe und es keine klare spanische Alternative gebe.

Da die Wahlen nun für Ende November angesetzt sind, bleibt der Regierung möglicherweise nicht genügend Zeit, um einen ähnlichen Mechanismus wie im Fall Talgo anzuwenden.

CVC Capital Partners hat sich öffentlich nicht zu dem Verkauf geäußert, wobei die Angebotsfrist Ende Oktober abläuft.

„Tatsächlich ist unklar, ob die Regierung und das Ministerium noch Zeit zum Handeln haben“, sagte DCoop-Präsident Antonio Luque gegenüber Agropopular. „Angesichts der bevorstehenden Wahlen könnte es schwierig werden, weiter voranzukommen.“

„Offensichtlich scheint ein Bieter dem anderen einen Schritt voraus zu sein“, fügte er hinzu. „Wir haben immer betont, dass es uns vor allem darum geht, dass Deoleo von einem Unternehmen übernommen wird, das Qualität schätzt und weiterhin verteidigt, anstatt sich auf das einzulassen, was ich als andere komplizierte Geschäfte bezeichnen würde.“

Die Coricelli-Gruppe, die kürzlich eine neue Produktionsstätte in Spoleto, Italien, eröffnet hat, verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Jahresumsatz von 400 Millionen Euro und verkaufte mehr als 78 Millionen Liter Olivenöl unter ihren Marken Pietro Coricelli und Olio Cirio.

Unterdessen prüft DCoop alternative Übernahmekandidaten, darunter Pompeian, einen in den Vereinigten Staaten ansässigen Olivenölproduzenten und -abfüller. Wie „Economía Digital“ berichtete, konzentriert sich die spanische Genossenschaft jedoch weiterhin auf die Übernahme von Deoleo.

„Ich glaube, es gibt noch viel zu tun. Wir müssen abwarten“, sagte Luque. „Ich denke, wir sind bereits bei Kilometer 35 oder 36 des Marathons [der 42 Kilometer lang ist], die Ziellinie rückt also näher. Mal sehen, was passiert.“