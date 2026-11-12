Mehr als 400 Olivenbäume befallen – Xylella-Ausbruch in Apulien breitet sich aus

Experten zufolge ist die Eindämmung des kürzlich im Gargano-Gebiet im Norden Apuliens gemeldeten Ausbruchs von Xylella fastidiosa alles andere als sicher, da die Zahl der infizierten Olivenbäume inzwischen 400 überschritten hat.

Die regionale Pflanzenschutzbeobachtungsstelle Apuliens bestätigte 83 neu festgestellte Infektionen mit der Unterart „pauca“ in der Nähe der Gemeinde Cagnano Varano, wo bereits mehrere hundert Bäume befallen waren. Seit dem ersten Nachweis im Jahr 2013 hat das Bakterium in Apulien schätzungsweise 21 Millionen Olivenbäume befallen.

Die durchgeführten Maßnahmen sind äußerst nützlich, zumindest als Eindämmungsmaßnahme, doch die Chancen auf eine vollständige Ausrottung sind alles andere als sicher. Es ist ein harter Kampf. – Donato Boscia, emeritierter Forscher am CNR

Die Erkenntnisse basieren auf 559 Pflanzenproben, die im Rahmen der Überwachungskampagne 2026 entnommen und in fünf Laborberichten des Nationalen Forschungsrats (CNR) zwischen Juni und September dokumentiert wurden. Die Ergebnisse veranlassten die Behörden, das abgegrenzte Infektionsgebiet und die umliegende Pufferzone, in der besondere Bekämpfungsmaßnahmen gelten, zu erweitern.

„In diesem Fall wurde die Infektion in dem Gebiet möglicherweise erst entdeckt, als der Ausbruch bereits weit fortgeschritten war. Es ist möglich, dass wir uns in Zukunft in diesem Teil der Region mit Eindämmungsmaßnahmen begnügen müssen, da Bemühungen zur Ausrottung des Bakteriums möglicherweise scheitern könnten, wenn die Infektion so weit fortgeschritten ist, wie es in diesem Fall den Anschein hat“, erklärte Donato Boscia, emeritierter Forscher am CNR, gegenüber der Olive Oil Times. Boscia und seine Kollegen untersuchen Xylella in Italien, seit das Bakterium 2013 erstmals nachgewiesen wurde.

Anderswo in Apulien zeigen die Bekämpfungsmaßnahmen in den nordzentralen Gebieten von Giovinazzo, Bisceglie und Minervino Murge Anzeichen von Erfolg. Da keine weiteren Infektionen festgestellt wurden, haben die Behörden die Pufferzonen um die drei Ausbruchsherde von 2,5 Kilometern auf einen Kilometer verkleinert und damit das Gebiet eingeschränkt, das besonderen Überwachungs- und Pflanzenschutzmaßnahmen unterliegt.

Die Entscheidung folgte auf eine Analyse von 42.026 Pflanzenproben, die während der Überwachungskampagnen 2025 und 2026 entnommen wurden und alle negativ getestet wurden.

„Das ist kein Zufall, denn die frühzeitige Erkennung des Ausbruchs erwies sich als entscheidend für die Eindämmung der Ausbreitung des Bakteriums“, erklärte Boscia.

Er zeigte sich hinsichtlich der drei Ausbrüche sehr optimistisch und deutete an, dass die betroffenen Gebiete möglicherweise innerhalb von etwa einem Jahr für frei von dem Bakterium erklärt werden könnten.

In diesen Fällen war die frühzeitige Erkennung entscheidend für die Bekämpfungsmaßnahmen. Berichte von Anwohnern halfen den Behörden, Infektionen schnell zu identifizieren und darauf zu reagieren. Zunächst wurden nur eine Handvoll infizierter Bäume gefunden, von denen einige nur wenige oder gar keine Symptome zeigten.

„Die Situation im Gargano ist anders“, sagte Boscia. „Bereits im letzten Jahr gab es den begründeten Verdacht, dass es sich um einen bereits weit fortgeschrittenen Ausbruch handeln könnte, bei dem das Bakterium bereits mehrere Jahre zuvor eingeschleppt worden war.“

„Auf Street-View-Bildern konnte man bereits zwei oder drei Jahre zuvor Bäume erkennen, die recht deutliche Symptome zeigten“, erklärte er. „Und wenn man bedenkt, dass die Latenzzeit von pauca bei Olivenbäumen sehr lang ist und im Durchschnitt etwa zwei Jahre beträgt, könnten wir vermuten, dass die Einschleppung des Bakteriums mindestens fünf oder sechs Jahre zurückliegt.“

„Es ist daher nicht überraschend, dass der Ausbruch [auf dem Gargano] bereits ziemlich weit verbreitet ist“, sagte Boscia. „Die geleistete Arbeit ist äußerst nützlich, zumindest als Eindämmungsmaßnahme, aber die Chancen auf eine vollständige Ausrottung sind alles andere als sicher. Es ist ein harter Kampf.“

Laut Boscia deuten die Modellrechnungen, die im Entwurf der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) zur Aktualisierung ihrer Xylella-Risikobewertung enthalten sind – der derzeit zur öffentlichen Konsultation vorliegt –, darauf hin, dass die Entfernung nur der bekanntermaßen infizierten Pflanzen oft nicht ausreicht, um etablierte Ausbrüche zu tilgen, insbesondere wenn unentdeckte Infektionen in der Nähe bestehen bleiben.

Der Entwurf der EFSA zur Risikobewertung deutet darauf hin, dass eine Vergrößerung des Radius, in dem Wirtspflanzen entfernt werden, die Wahrscheinlichkeit einer Ausrottung erhöhen könnte, obwohl die Wirksamkeit solcher Maßnahmen von den lokalen epidemiologischen und landschaftlichen Gegebenheiten abhängt.

Boscia verwies auf den kürzlich entdeckten Ausbruch in Taurianova, Kalabrien, wo die regionalen Behörden einen größeren Interventionsradius von 80 Metern festgelegt haben, verglichen mit dem in den europäischen Vorschriften vorgesehenen Mindestradius von 50 Metern.

Der Ausbruch in Taurianova wurde ebenfalls aufgrund von Meldungen von Anwohnern entdeckt, die verdächtige Symptome an Olivenbäumen bemerkt hatten.

Für Boscia unterstreicht dieser Fall die wachsende Bedeutung der Beteiligung der Öffentlichkeit an der Pflanzengesundheitsüberwachung – ein Ansatz, den er als „Bürgerwissenschaft“ bezeichnete.

„Ganz gleich, wie umfangreich die von den regionalen Pflanzenschutzdiensten eingesetzten Ressourcen und personellen Kapazitäten auch sein mögen – das Gebiet ist so weitläufig und es gibt so viele Pflanzen zu überwachen, dass sie nicht alles abdecken können“, sagte Boscia. „Wenn ein Ausbruch nicht rechtzeitig entdeckt wird, bedeutet das nicht, dass die Behörden fahrlässig gehandelt haben. Das Gebiet ist einfach zu groß, und daher ist auch die aktive Beteiligung der Öffentlichkeit erforderlich.“

Über die Entwicklungen in Süditalien hinaus, so Boscia, veränderten die seit 2013 gewonnenen Erkenntnisse auch das Verständnis der Wissenschaftler hinsichtlich des Vorkommens und der Verbreitung von Xylella in Europa.

Was zunächst als außergewöhnliche Einschleppung eines äußerst zerstörerischen Pflanzenpathogens erschien, hat sich nach und nach als komplexere Situation herausgestellt, an der verschiedene Unterarten und Stämme beteiligt sind, die sehr unterschiedliche Auswirkungen auf ihre Wirtspflanzen haben.

Er führte das Beispiel von Xylella fastidiosa subsp. multiplex an, das in mehreren europäischen Ländern, darunter Frankreich und Portugal, nachgewiesen wurde und bei infizierten Pflanzen mitunter nur begrenzte oder fast nicht nachweisbare Auswirkungen zeigte.

Laut Boscia könnten einige Infektionen jahrelang oder sogar jahrzehntelang unbemerkt geblieben sein, da sie kaum nennenswerte Symptome hervorriefen. In solchen Fällen bedeuten neu identifizierte Infektionen nicht zwangsläufig, dass das Bakterium erst kürzlich in ein Gebiet vorgedrungen ist.

„Wir finden es, weil wir danach suchen“, sagte er.

Die jüngste Identifizierung von Xylella fastidiosa in Luxemburg verdeutlicht, wie die Überwachung das Bakterium weiterhin in neuen europäischen Gebieten aufdeckt.

Am 12. Oktober bestätigten die luxemburgischen Behörden das Vorkommen von Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa in Weinreben an drei Standorten in der Mosel-Weinbauregion des Landes, was zur Einrichtung von Infektions- und Pufferzonen führte.

Für Boscia wirft das zunehmend vielfältige epidemiologische Bild die Frage auf, ob derselbe regulatorische Ansatz für Ausbrüche geeignet ist, bei denen es sich um erheblich unterschiedliche Bakterienstämme, Wirtspflanzen und Schadensausmaße handelt.

Er wies darauf hin, dass die europäischen Pflanzenschutzvorschriften größtenteils als Reaktion auf die verheerenden Auswirkungen des ursprünglichen Ausbruchs in Apulien entwickelt wurden.

„Wir haben nun ein einheitliches Regelwerk auf europäischer Ebene, das nicht zwischen verschiedenen Varianten des Bakteriums oder unterschiedlichen epidemiologischen Situationen unterscheidet“, sagte Boscia. „In manchen Fällen sind diese Vorschriften angemessen oder sogar unzureichend. In anderen Fällen sind sie möglicherweise übermäßig streng, und ihre wörtliche Anwendung könnte mehr Schaden anrichten als das Bakterium selbst.“

„Deshalb befinden wir uns derzeit in einer sehr heiklen Phase“, fügte er mit Blick auf die laufende öffentliche Konsultation der EFSA hinzu. „Sie wird die Grundlage für eine Überprüfung der europäischen Vorschriften in den kommenden Monaten unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten bilden. Die im Laufe der Jahre gesammelten Erkenntnisse haben unser Verständnis der Situation grundlegend verändert“, schloss Boscia.