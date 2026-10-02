Das Olivenöl-Sommelier-Programm fördert die Kompetenzentwicklung und den Gemeinschaftssinn in Nordeuropa

Nach fünf Tagen intensiver Schulung in den Niederlanden kehrten die Teilnehmer des Sommelier-Zertifizierungsprogramms der „Olive Oil Times“ mit geschärften sensorischen Fähigkeiten und einem tieferen Verständnis für Olivenöl zurück.

„Ich sah, wie sie alle die Augen schlossen, um in die Nuancen dieses herrlichen nativen Olivenöls extra einzutauchen. Alle 25 von ihnen. Es war ein perfekter Moment“, sagte Christianne Noordermeer Van Loo, Geschäftsführerin der Olive Oil Academy, als sie sich an den letzten Tag des jüngsten Sommelier-Zertifizierungsprogramms der Olive Oil Times in den Niederlanden erinnerte.

Ich sah, wie sie alle die Augen schlossen, um in die Nuancen dieses herrlichen nativen Olivenöls extra einzutauchen . – Christianne Noordermeer Van Loo, Geschäftsführerin der Olive Oil Academy

Nach fünf intensiven Tagen, an denen sie die Welt des Olivenöls erkundet hatten – vom Anbau über die Ölgewinnung bis hin zur sensorischen Bewertung –, saßen die Teilnehmer an jenem Freitag still da und bewerteten ein letztes natives Olivenöl extra.

„Das war das allerbeste Olivenöl, das wir zu bieten hatten, das allerbeste“, sagte Noordermeer Van Loo.

Noch wenige Tage zuvor hatten einige Schwierigkeiten gehabt, vertraute Aromen wie Tomate in einem Olivenöl zu erkennen. Nun bewerteten sie Fruchtigkeit, Aromen und Mängel und gingen dabei ähnlich vor wie die Mitglieder einer Verkostungsjury bei einem offiziellen Wettbewerb.

„Das war für mich ein Aha-Moment“, sagte Noordermeer Van Loo. „Sie haben wirklich viel gelernt.“

„Es war so ein wunderbares Olivenöl“, sagte Jan, der das fünftägige Programm absolviert hatte. „Ein bleibendes Erlebnis.“

Die zweite europäische Ausgabe des Sommelier-Zertifizierungsprogramms fand im September statt, nach der ersten europäischen Ausgabe im Jahr 2025.

Olive Oil Times und die Olive Oil Academy haben das Programm ins Leben gerufen, um das Wissen über Olivenöl und die sensorische Ausbildung in Nordeuropa durch einen Lehrplan zu erweitern, der sensorische Bewertung, Anbau und Ölgewinnung, Gesundheit und Ernährung, kulinarische Anwendungen sowie Qualitätskontrolle umfasst.

In diesem Jahr, so Noordermeer Van Loo, wurden die Dozenten dazu ermutigt, ihre Themen enger miteinander zu verknüpfen. Der „Aromatisch-Tisch“, der den Teilnehmern helfen sollte, mithilfe vertrauter Zutaten ein sensorisches Vokabular aufzubauen, gehörte zu den am besten bewerteten Aktivitäten.

Was sie jedoch am meisten beeindruckte, war die Vielfalt der Kursteilnehmer. Zu den Teilnehmern gehörten ein IT-Berater, ein Lehrer, Restaurantbesitzer, Olivenölproduzenten, medizinische Fachkräfte sowie Menschen, die über neue unternehmerische Aktivitäten oder Karrieren im Bereich Olivenöl nachdenken. Ein amerikanischer Teilnehmer berät eine Behörde in landwirtschaftlichen Fragen.

„Sie kommen auf eine Weise miteinander in Kontakt, wie sie sich im normalen gesellschaftlichen Leben niemals begegnen würden“, sagte Noordermeer Van Loo. „Schon innerhalb weniger Stunden nach Beginn hatten wir eine Gruppe gebildet.“

Verschiedene Teilnehmer fühlten sich zu unterschiedlichen Teilen des Kurses hingezogen. Renate sagte, die Kombination aus Theorie und sensorischer Erfahrung habe viele der „Aha“-Momente der Woche hervorgebracht, insbesondere als die Teilnehmer lernten, Mängel, Nuancen und Aromen zu erkennen.

Die zweite europäische Ausgabe des „Olive Oil Times Sommelier Certification Program“ brachte eine vielfältige Gruppe von Teilnehmern zu fünf Tagen sensorischem Training, Produktionswissenschaft, Gesundheitswissen und Olivenölkunde zusammen.

Sie hob zudem hervor, wie wichtig es sei, die Olivenölproduktion als Ganzes zu verstehen – vom Anbau über die Ernte bis hin zur sensorischen Bewertung.

Jan konzentrierte sich auf die Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette durch das Programm, einschließlich Sorten, Biodiversität, Anbau, Ernte, Ölgewinnung, sensorische Bewertung, Wettbewerbe, Gesundheit und Wirtschaft.

Er sagte, die wertvollste Lektion sei das Verständnis dafür gewesen, was es braucht, um hochwertiges Olivenöl herzustellen – von den Anbaumethoden bis hin zu den ersten Produktionsschritten.

Bei einem anderen Teilnehmer machte es „Klick“, als er begann, die im Unterricht besprochenen Beschreibungsmerkmale mit dem abzugleichen, was er tatsächlich riechen und schmecken konnte.

„Ich konnte unterscheiden, welches Öl welches war und welches einen Fehler aufwies“, sagte er. „Da begann alles Sinn zu ergeben.“

Noordermeer Van Loo berichtete, dass sie diese Erkenntnis im Laufe der Woche immer wieder beobachtet habe. Zunächst stellten die Teilnehmer vielleicht die Frage, wie man in einem Olivenöl Tomaten, Artischocken oder andere Beschreibungsmerkmale riechen könne.

Zu verschiedenen Zeitpunkten während des Kurses, so sagte sie, schien jeder den von ihr als „Heureka-Effekt“ bezeichneten Moment zu erleben, in dem Erfahrung, Geruchserkennung und Verkostung miteinander in Verbindung treten.

Bis Freitag hätten mehr als 30 Prozent der Teilnehmer die Verkostungsprüfung ohne einen einzigen Fehler absolviert, sagte sie.

Für andere standen Gesundheit und Biodiversität im Vordergrund. Elvira beschrieb eine Sitzung zur Biodiversität in Olivenhainen als „Aha-Erlebnis“ und sagte, Simon Pooles Vortrag über Olivenöl und Gesundheit habe sie dazu angeregt, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen.

Poole, einer der Kursleiter, ist ein in Großbritannien ansässiger Arzt und Autor, dessen Arbeit sich auf die Gesundheitswissenschaft und die ernährungswissenschaftlichen Anwendungen von nativem Olivenöl extra und der mediterranen Ernährung konzentriert.

David sagte ebenfalls, dass Poole’s Unterricht dazu beigetragen habe, die Rolle von Polyphenolen zu verdeutlichen, und sein Interesse daran gestärkt habe, anderen Wissen über natives Olivenöl extra und die mediterrane Ernährung zu vermitteln.

Einige Teilnehmer interessierten sich eher für die Ölgewinnung, andere für Gesundheit, sensorische Analyse oder Biodiversität, so Noordermeer Van Loo.

Für viele endete der Kurs nicht am Freitag.

Ein Teilnehmer berichtete, er habe seit Abschluss des Programms täglich Olivenöle verkostet. Ein anderer sagte, es sei kein Tag vergangen, an dem er nicht Öle verkostet, sie in Mahlzeiten integriert oder mehr darüber gelesen habe.

Die Teilnehmer traten zudem dem Alumni-Netzwerk der Akademie bei, und Noordermeer Van Loo erklärte, dass sich etwa 70 Prozent der diesjährigen Teilnehmer bereits für den „Taster’s Club“ angemeldet hätten – eine Initiative, die es den Mitgliedern ermöglicht, ihre Verkostungsfähigkeiten weiter zu verfeinern.

Die Mitglieder erhalten Verkostungsboxen mit derselben Auswahl an Olivenölen und nehmen an abendlichen Online-Sitzungen teil, bei denen Verkoster aus verschiedenen Ländern ihre Eindrücke vergleichen und diskutieren.

Einige Teilnehmer waren während des Wartens auf ihre Zertifikate nervös. Noordermeer Van Loo berichtete, dass sich mehrere von ihnen bei ihr gemeldet hätten, weil sie befürchteten, nicht bestanden zu haben, noch bevor die offiziellen Ergebnisse aus den Büros der „Olive Oil Times“ in New York eintrafen.

Alle hatten bestanden. Bald darauf tauchten die Zertifikate auf den Social-Media-Konten der Teilnehmer auf.

Noordermeer Van Loo sieht auch Anzeichen für ein wachsendes Interesse an der Olivenöl-Ausbildung über die traditionellen Erzeugerländer hinaus. In der diesjährigen Klasse waren drei Teilnehmer aus Deutschland vertreten – im Vergleich zu keinem in der vorherigen Ausgabe –, und sie hofft, mehr Menschen in Dänemark, Schweden und anderen nordeuropäischen Ländern zu erreichen.

Die dritte europäische Ausgabe des Sommelier-Zertifizierungsprogramms ist für September 2027 geplant.

„Es geht immer weiter und weiter“, sagte Noordermeer Van Loo. „Wir haben den Eindruck, dass das Interesse an Wissen über Olivenöl und an Verkostungserfahrungen wächst.“