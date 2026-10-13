Streit um den EU-Haushalt spaltet die nördlichen Länder und die großen Olivenölproduzenten

Deutschland und fünf weitere EU-Länder drängen auf einen geringeren Haushalt, während 17 Mitgliedstaaten warnen, dass weitere Kürzungen bei den Agrarsubventionen die Landwirte gefährden würden.

Der nächste langfristige Haushalt der Europäischen Union, der ursprünglich auf knapp unter 2 Billionen Euro veranschlagt war, steht vor erheblichen Kürzungen, die zu einer weiteren Reduzierung der Mittel für die Landwirte der Union führen könnten.

Auf Druck Deutschlands und anderer EU-Mitgliedstaaten hat Irland, das derzeit den rotierenden Vorsitz der Union innehat, vorgeschlagen, die Ausgaben für den Zeitraum 2028 bis 2034 um 159 Milliarden Euro bzw. fast acht Prozent zu kürzen.

Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt für Europa, seine Ambitionen zurückzuschrauben . – Gemeinsamer Brief von 17 EU-Mitgliedstaaten

Die vorgeschlagenen Kürzungen könnten sich auch auf die Mittel für Landwirte im Rahmen der nächsten Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU auswirken und die Sorgen über sinkende Agrarbeihilfen weiter verstärken.

Deutschland führt eine Koalition aus sechs Ländern an, die als „Sparsamen“ bekannt ist und zu der auch Dänemark, Schweden, die Niederlande, Österreich und Finnland gehören. Zusammen tragen die sechs Länder etwa 40 Prozent zum EU-Haushalt bei.

In einem Schreiben an die irische Regierung argumentierten die Regierungschefs der sechs Länder, der nächste EU-Haushalt solle auf einem Niveau festgelegt werden, das „realistisch finanzierbar ist“.

Außerdem forderten sie, Mittel aus traditionellen Ausgabenbereichen wie Kohäsion und Landwirtschaft auf andere Prioritäten innerhalb der 27 Mitgliedstaaten umzuschichten.

„Die Mittel sollten auf gemeinsame Investitionen in Sicherheit und Verteidigung, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und die Bekämpfung der irregulären Migration konzentriert werden“, hieß es in dem Schreiben.

Im Rahmen des vorgeschlagenen EU-Haushalts für den Zeitraum 2028–2034 würden die Agrarmittel in einen umfassenderen Fonds für nationale und regionale Partnerschaften (NRP) in Höhe von 865 Milliarden Euro integriert.

Von diesem Betrag wären 295,7 Milliarden Euro für Direktzahlungen an Landwirte vorgesehen, was deutlich weniger ist als die 386,6 Milliarden Euro, die im Rahmen der aktuellen GAP 2021–2027 für Agrarsubventionen bereitgestellt werden.

Sollte die vorgeschlagene Kürzung des gesamten EU-Haushalts um acht Prozent beschlossen werden, dürften die Agrarausgaben um fast drei Prozent sinken, womit sich der jahrzehntelange Rückgang des Anteils der GAP an den EU-Ausgaben fortsetzen würde.

In den 1980er Jahren machten die Agrarausgaben etwa 70 Prozent des EU-Haushalts aus. Dieser Anteil ist seitdem auf etwa 30 Prozent gesunken.

Die vorgeschlagenen Kürzungen haben zudem die Meinungsverschiedenheiten zwischen den nördlichen EU-Ländern, die die Ausgaben eindämmen wollen, und den südlichen und östlichen Mitgliedstaaten, die die Mittel für die Landwirtschaft und die regionale Entwicklung erhalten wollen, deutlich gemacht.

Eine Gruppe von 17 südlichen und östlichen Mitgliedstaaten, darunter Spanien, Italien, Griechenland und Portugal – die größten Olivenölproduzenten der EU –, hat sich gegen die von den sparsamen Ländern befürworteten Kürzungen ausgesprochen.

Die als „Friends of Cohesion“ bekannte Gruppe hat die irische EU-Ratspräsidentschaft aufgefordert, die Agrarausgaben im Rahmen der nächsten GAP beizubehalten.

„Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt für Europa, seine Ambitionen zurückzuschrauben“, schrieben die Länder in einem gemeinsamen Brief an die irische Regierung. „Die Kohäsionspolitik und die Gemeinsame Agrarpolitik sind seit langem bestehende Politiken, doch ihre Ziele sind nach wie vor aktuell.“

Die Position der Gruppe wurde auch in einer von der slowenischen Regierung veröffentlichten Erklärung dargelegt.

Auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat vor erheblichen Kürzungen im nächsten langfristigen Haushalt der Union gewarnt.

„Ich möchte vor großen Kürzungen warnen“, sagte von der Leyen in einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. „Das würde die Gefahr bergen, dass wichtige Prioritäten, auf die wir uns alle gemeinsam geeinigt haben, stark beschnitten würden.“

Die Haushaltsdebatte findet vor dem Hintergrund statt, dass die europäischen Landwirte zunehmendem Druck durch sinkende Agrarpreise und steigende Produktionskosten ausgesetzt sind.

Laut Eurostat sanken die Preise, die Landwirte für landwirtschaftliche Erzeugnisse erzielten, im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,8 Prozent; damit war dies das dritte Quartal in Folge mit Rückgängen im Jahresvergleich.

Gleichzeitig stiegen die Durchschnittspreise für landwirtschaftliche Betriebsmittel, darunter Energie, Tierfutter und Düngemittel, im gleichen Zeitraum um 4,7 Prozent, was die Gewinnmargen der landwirtschaftlichen Betriebe weiter schmälerte.

Politische Analysten vermuten, dass EU-Beamte bestrebt sind, noch vor Jahresende eine Einigung über den nächsten langfristigen Haushalt zu erzielen – noch vor den für 2027 in mehreren Mitgliedstaaten angesetzten Wahlen.

„Sie wollen die Einigung noch vor der Präsidentschaftswahl [in Frankreich] erzielen, weil sie wissen, dass sich möglicherweise etwas ändern könnte“, sagte ein Vertreter der rechtsextremen französischen Oppositionspartei „Rassemblement National“.