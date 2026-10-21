Οι πρόωρες εκλογές στην Ισπανία περιπλέκουν την πώληση του κολοσσού ελαιολάδου Deoleo

Οι πρόωρες εκλογές στην Ισπανία έθεσαν υπό αμφισβήτηση την παρέμβαση της κυβέρνησης στην πώληση της Deoleo, με αποτέλεσμα ο ιταλικός υποψήφιος αγοραστής, ο Όμιλος Coricelli, να βρεθεί σε ισχυρότερη θέση.

Η απόφαση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεζ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου έχει περιπλέξει την πώληση της Deoleo, της μεγαλύτερης εταιρείας εμφιάλωσης και πώλησης ελαιολάδου στον κόσμο.

Με τις εκλογές να πλησιάζουν, ενδέχεται να είναι δύσκολο να προχωρήσουμε. – Αντόνιο Λουκέ, πρόεδρος της DCoop

Σύμφωνα με το European Policy Center, ένα κέντρο μελετών, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών ελπίζει να μετατρέψει την κοινοβουλευτική ήττα δύο έκτακτων διαταγμάτων για τη στέγαση, που ακολούθησε τις πανεθνικές διαμαρτυρίες για το στεγαστικό ζήτημα, σε εκλογική δυναμική και να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία.

Ωστόσο, μια ακούσια συνέπεια της απόφασης του Σάντσεζ θα μπορούσε να είναι η υπονόμευση των προσπαθειών δύο ισπανικών εταιρειών που υποβάλλουν προσφορές για την εξαγορά της Deoleo.

Η Deoleo, η οποία κατέχει τις μάρκες Carbonell, Bertolli, Carapelli, Koipe και Maestros de Hojiblanca, ανήκει κατά πλειοψηφία στην CVC Capital Partners. Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα το Τζέρσεϊ ελέγχει περίπου το 57% της Deoleo S.A., η οποία δραστηριοποιείται μέσω διαφόρων θυγατρικών.

Η ιταλική οικογενειακή εταιρεία ελαιολάδου Coricelli Group είναι ο κύριος υποψήφιος αγοραστής για το μερίδιο της CVC Capital Partners, προσφέροντας 500 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, η DCoop, ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου της Ισπανίας, και η Acesur είχαν ελπίδα ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί το λεγόμενο «αντιεξαγοραστικό ασπίδιο» για να ευνοήσει τους Ισπανούς αγοραστές πριν από την προθεσμία της 26ης Οκτωβρίου.

Η DCoop προσέφερε αρχικά 470 εκατομμύρια ευρώ για το μερίδιο της CVC Capital Partners και μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να αυξήσει την προσφορά της. Η Acesur έχει προσφέρει περίπου 460 εκατομμύρια ευρώ.

Η κυβέρνηση εξέφρασε αρχικά ενδιαφέρον να επαναφέρει την Deoleo σε ισπανική ιδιοκτησία. Η Μαδρίτη δημιούργησε προηγούμενο όταν εμπόδισε μια ομάδα Ούγγρων επενδυτών να εξαγοράσει τον κατασκευαστή τρένων Talgo, επικαλούμενη την προστασία των ισπανικών επιχειρηματικών συμφερόντων και της εθνικής ασφάλειας.

«Η θέση της κυβέρνησης θα ήταν υπέρ του ενδεχόμενου ο αγοραστής να είναι ισπανική οντότητα, εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς», δήλωσαν κυβερνητικές πηγές στην Economía Digital τον Αύγουστο.

Ωστόσο, η κυβέρνηση αναγνώρισε αργότερα ότι ο Όμιλος Coricelli είχε υποβάλει την πιο ανταγωνιστική προσφορά και ότι δεν υπήρχε σαφής ισπανική εναλλακτική λύση.

Με τις εκλογές να έχουν πλέον προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου, η κυβέρνηση ενδέχεται να μην έχει αρκετό χρόνο για να επικαλεστεί έναν μηχανισμό παρόμοιο με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση της Talgo.

Η CVC Capital Partners δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την πώληση, ενώ η προθεσμία υποβολής προσφορών πλησιάζει στα τέλη Οκτωβρίου.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σαφές αν η κυβέρνηση και το υπουργείο έχουν ακόμα χρόνο να δράσουν», δήλωσε ο πρόεδρος της DCoop, Antonio Luque, στο Agropopular. «Με τις εκλογές να πλησιάζουν, μπορεί να είναι δύσκολο να προχωρήσουμε.»

«Είναι σαφές ότι ένας υποψήφιος αγοραστής φαίνεται να έχει προβάδισμα έναντι του άλλου», πρόσθεσε. «Αυτό που έχουμε πάντα τονίσει είναι ότι η κύρια ανησυχία μας είναι η Deoleo να εξαγοραστεί από μια εταιρεία που εκτιμά και συνεχίζει να υπερασπίζεται την ποιότητα, αντί να εμπλακεί σε αυτό που θα αποκαλούσα άλλες περίπλοκες συναλλαγές».

Ο Όμιλος Coricelli, ο οποίος άνοιξε πρόσφατα νέες εγκαταστάσεις στο Σπολέτο της Ιταλίας, ανέφερε ετήσιο κύκλο εργασιών 400 εκατομμυρίων ευρώ για το οικονομικό έτος 2025, πωλώντας περισσότερα από 78 εκατομμύρια λίτρα ελαιολάδου με τις μάρκες Pietro Coricelli και Olio Cirio.

Εν τω μεταξύ, η DCoop διερευνά εναλλακτικές εξαγορές, συμπεριλαμβανομένης της Pompeian, ενός παραγωγού και εμφιαλωτή ελαιολάδου με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, το Economía Digital ανέφερε ότι ο ισπανικός συνεταιρισμός παραμένει επικεντρωμένος στην εξαγορά της Deoleo.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούν να γίνουν. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε», δήλωσε ο Luque. «Νομίζω ότι βρισκόμαστε ήδη στο 35ο ή 36ο χιλιόμετρο του μαραθωνίου [ο οποίος είναι 42 χιλιόμετρα], οπότε η γραμμή τερματισμού πλησιάζει. Ας δούμε τι θα συμβεί.»