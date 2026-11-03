Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για χρηματοδότηση σηματοδοτεί ανάπτυξη στον τομέα του ελαιολάδου στο Μαυροβούνιο

Το εθνικό πρόγραμμα χρηματοδότησης του Μαυροβουνίου για τον εκσυγχρονισμό του ελαιοκομικού τομέα εξαντλήθηκε μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο, για δεύτερη συνεχή χρονιά, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη ζήτηση για επενδύσεις στους ελαιώνες της χώρας.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις στην πρωτογενή ελαιοπαραγωγή του 2026 είχε προγραμματιστεί να παραμείνει ανοιχτή από τις 20 Απριλίου έως τις 30 Οκτωβρίου. Αντ’ αυτού, το Υπουργείο Γεωργίας την έκλεισε στις 12 Ιουνίου, αφού η ζήτηση ξεπέρασε τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Το 2025, το ίδιο πρόγραμμα έκλεισε στις 7 Αυγούστου για τον ίδιο λόγο.

«Αποστολή μας είναι να εκσυγχρονίσουμε τον τρόπο παραγωγής μας, όχι να αλλάξουμε ή να καταστρέψουμε ό,τι μας άφησαν οι προηγούμενες γενιές. » – Ćazim Alković, Ένωση Ελαιοκαλλιεργητών του Μπαρ

Οι επιλέξιμες επενδύσεις το 2026 περιλάμβαναν την άρδευση, την αποκατάσταση παραμελημένων ελαιώνων, την αξιοποίηση ακαλλιέργητων εκτάσεων και την πιστοποίηση φυτικού υλικού. Οι επενδύσεις μπορούσαν να κυμαίνονται από 500 έως 10.000 ευρώ, με τη δημόσια ενίσχυση να καλύπτει έως και το 60% του κόστους. Οι εγγεγραμμένοι βιολογικοί παραγωγοί και οι γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες ως επικεφαλής γεωργικών εκμεταλλεύσεων μπορούσαν να δικαιούνται επιπλέον 10 ποσοστιαίες μονάδες ενίσχυσης.

«Η παραγωγή ελαιολάδου είναι πολύ δημοφιλής στο Μαυροβούνιο σήμερα», δήλωσε η Μαρίγια Μάρκοτς, εκτελεστική διευθύντρια του «House of Olives» στο Στάρι Μπαρ, στην Olive Oil Times. «Άτομα που έχουν επιτύχει σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς, άνθρωποι που διαθέτουν ιδιωτικές εταιρείες, επιθυμούν επίσης να ασχοληθούν με τη γεωργία και την ελαιοπαραγωγή».

Η Μάρκοτς ανέφερε ότι μέρος αυτών των επενδύσεων συγκεντρώνεται στο κεντρικό Μαυροβούνιο, όπου νέες ημιεντατικές ελαιώνες επεκτείνονται σε περιοχές που παραδοσιακά προορίζονταν για λαχανικά, αμπελώνες και άλλες οπωροκηπευτικές καλλιέργειες.

Εργάτες διαλέγουν φρεσκοσυλλεγμένες ελιές στην Odiva του Μαυροβουνίου, όπου οι επενδύσεις στη σύγχρονη παραγωγή και μεταποίηση συμβάλλουν στην ενίσχυση του τομέα του ελαιολάδου της χώρας. (Φωτογραφία: Odiva)

Ανέφερε επίσης ότι οι αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας συνέβαλαν επίσης στην αλλαγή της νοοτροπίας των παραγωγών. Το Μαυροβούνιο θέσπισε τον ισχύοντα νόμο για την ελαιοκαλλιέργεια και το ελαιόλαδο το 2014 και τον τροποποίησε το 2016, προκειμένου να ευθυγραμμίσει περαιτέρω τους εθνικούς κανόνες με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η χώρα προχωρά προς την ένταξή της στην Ε.Ε.

Η κ. Μάρκοτς ανέφερε ότι πολλοί καλλιεργητές και ελαιοτριβείς αρχικά αντιστάθηκαν στις αυστηρότερες απαιτήσεις, επειδή δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις τεχνικές γνώσεις.

«Δεν ήταν έτοιμοι», είπε. «Δεν είχαν τον εξοπλισμό. Δεν είχαν τις γνώσεις.»

Με την πάροδο του χρόνου, οι καλλιεργητές άρχισαν να συγκομίζουν υγιείς καρπούς απευθείας από τα δέντρα αντί να περιμένουν να πέσουν, ενώ τα ελαιοτριβεία υιοθέτησαν φυγοκεντρικές μηχανές, ψυχρή έκθλιψη και αυστηρότερα πρότυπα υγιεινής.

«Στο κεντρικό τμήμα του Μαυροβουνίου, ιδίως γύρω από την Ποντγκόριτσα, τη Ζέτα, το Τούζι και το Ντανίλοβγκραντ, φυτεύονται νέοι ελαιώνες, δημιουργούνται σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και υιοθετούνται σύγχρονες αρχές καλλιέργειας και παραγωγής ελαιολάδου», δήλωσε ο Ćazim Alković, πρόεδρος του Συλλόγου Ελαιοκαλλιεργητών του Μπαρ, στην Olive Oil Times.

«Ταυτόχρονα, στην ακτή του Μαυροβουνίου, όπου η ελαιοκαλλιέργεια έχει παράδοση αιώνων, παρατηρούμε θετικές εξελίξεις στην αποκατάσταση παραμελημένων ελαιώνων και βελτιώσεις στην τεχνολογία παραγωγής».

Παρά τις εξελίξεις αυτές, ο Markoč ανέφερε ότι η οικονομική πλευρά της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας παραμένει δύσκολη.

Σειρές ελαιόδεντρων στους ελαιώνες της Odiva στο Μαυροβούνιο. Η εταιρεία διαχειρίζεται περισσότερα από 13.500 δέντρα και έχει επενδύσει στη σύγχρονη παραγωγή και επεξεργασία ελαιολάδου. (Φωτογραφία: Odiva)

«Τελικά, πρέπει να είναι κερδοφόρα», είπε. «Με την παραδοσιακή ελαιοκαλλιέργεια, δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα κερδοφόρο, επειδή η εγχώρια ποικιλία μας είναι επιρρεπής στην εναλλασσόμενη καρποφορία, και είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν πολλά άλλα τεχνικά μέτρα λόγω των λοφώδων και επικλινών εδαφών, της ανεπαρκούς υποδομής και των πολύ μικρών ελαιώνων».

Ο Αλκόβιτς ανέφερε ότι, αν και η εθνική πρόσκληση για την ελαιοκαλλιέργεια του 2025 υπερκαλύφθηκε, ορισμένα τοπικά προγράμματα στήριξης στο Μπαρ δεν έχουν πάντα εξαντλήσει τους προϋπολογισμούς τους.

Ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του IPARD III του Μαυροβουνίου, ανέφερε ότι ορισμένα κονδύλια του προγράμματος δεν αξιοποιούνται εντός της προβλεπόμενης περιόδου και μεταφέρονται στα επόμενα έτη.

Το IPARD, το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας για την Αγροτική Ανάπτυξη, παρέχει χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στις υποψήφιες χώρες.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 3 του IPARD III, που ξεκίνησε το 2024, διέθεσε 7,2 εκατομμύρια ευρώ σε δημόσια στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης ελαιολάδου. Η Ε.Ε. κάλυψε το 75% της χρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο προήλθε από τον εθνικό προϋπολογισμό του Μαυροβουνίου.

«Δεν αρκεί απλώς να διατεθούν κονδύλια, να δημοσιευθεί μια δημόσια πρόσκληση και να περιμένουμε να υποβάλουν αίτηση οι ελαιοκαλλιεργητές», δήλωσε ο κ. Alković. «Απαιτείται πολύ περισσότερη εργασία στο πεδίο, μαζί με ατομικές συζητήσεις με τους παραγωγούς, παρουσίαση των διαθέσιμων μέτρων και συγκεκριμένη βοήθεια στην προετοιμασία της τεκμηρίωσης και στην υλοποίηση των επενδύσεων.»

Ο Μάρκοτς ανέφερε ότι τα τοπικά προγράμματα ενδέχεται να απαιτούν μόνο λίγα έγγραφα, ενώ η προετοιμασία μεγαλύτερων αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος IPARD μπορεί να διαρκέσει μήνες και συχνά απαιτεί τη συμμετοχή συμβούλων. Το «House of Olives», ένας δημόσιος φορέας που εξυπηρετεί τους ελαιοκαλλιεργητές στο Μπαρ, βοηθά τακτικά τους παραγωγούς στην προετοιμασία των αιτήσεων.

Τόσο ο Alković όσο και ο Markoč χαρακτήρισαν την άρδευση ως προτεραιότητα για μελλοντικές επενδύσεις.

Οι ελιές ωριμάζουν στα δέντρα των ελαιώνων της Odiva στο Μαυροβούνιο, όπου οι παραγωγοί επενδύουν σε σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας για τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας. (Φωτογραφία: Odiva)

«Η επένδυση σε ορθολογικά συστήματα άρδευσης, ιδίως στην στάγδην άρδευση, σε πηγές νερού, πηγάδια και δεξαμενές, πρέπει να γίνει προτεραιότητα», δήλωσε ο Άλκοβιτς.

«Φέτος έγινε πραγματικά εμφανές στους παραγωγούς μας τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η έλλειψη άρδευσης στον ελαιώνα», ανέφερε ο Markoč, επισημαίνοντας τις πολύ χαμηλές αποδόσεις σε πολλούς παραδοσιακούς ελαιώνες μετά από παρατεταμένη ξηρασία. «Σε αυτούς τους παραδοσιακούς ελαιώνες, πιστέψτε με, κανείς δεν αρδεύει. Αυτή θα ήταν μια κρίσιμη αλλαγή».

Ο Μάρκοτς ανέφερε ότι ο εκσυγχρονισμός έχει προχωρήσει ταχύτερα στον τομέα της επεξεργασίας ελαιολάδου παρά στην πρωτογενή παραγωγή.

«Ο στόχος μας δεν ήταν ποτέ απλώς η αύξηση της παραγωγής, αλλά η δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος που εγγυάται εξαιρετική ποιότητα και μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά», δήλωσε στην Olive Oil Times η Αντρέγια Σούσκαβτσεβιτς Νόβοβιτς, διευθύντρια του ελαιοτριβείου Odiva.

Η Odiva διαχειρίζεται περισσότερα από 13.500 ελαιόδεντρα και λειτουργεί ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που εξυπηρετεί και άλλους καλλιεργητές, συμπεριλαμβανομένων μικρών παραγωγών.

«Από την αρχή πιστεύαμε ότι η ανάπτυξη ενός μεμονωμένου παραγωγού έχει νόημα μόνο αν συμβάλλει και στην ανάπτυξη ολόκληρου του κλάδου», δήλωσε η Σούσκαβτσεβιτς Νόβοβιτς.

Η Odiva έχει επίσης λάβει στήριξη από το πρόγραμμα IPARD, η οποία, όπως ανέφερε η εταιρεία, συνέβαλε στη βελτίωση της τεχνολογίας επεξεργασίας και αποθήκευσης καθώς και στην επιτάχυνση των επενδύσεων.

«Η δημόσια στήριξη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, ιδίως σε τομείς που απαιτούν σημαντικές αρχικές επενδύσεις και έχουν μακρά περίοδο απόσβεσης, όπως η ελαιοκαλλιέργεια», δήλωσε η Šuškavčević Novović.

Η Andreja Šuškavčević Novović, διευθύντρια του ελαιοτριβείου Odiva στο Μαυροβούνιο, δήλωσε ότι οι δημόσιες επενδύσεις είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας του κλάδου. (Φωτογραφία: Odiva)

Ο Markoč ανέφερε ότι οι επενδύσεις στους παραδοσιακούς ελαιώνες θα πρέπει επίσης να καλύπτουν το τακτικό κλάδεμα, τη θρέψη του εδάφους, τη διαχείριση της φυτοϋγείας και τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πιστοποιημένου φυτικού υλικού από εγχώριες ποικιλίες.

Ο Alković ανέφερε ότι οι συνεταιρισμοί και άλλες μορφές συνεργασίας θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους καλλιεργητές να χρησιμοποιούν από κοινού τον εξοπλισμό συγκομιδής και κλαδέματος, να συντονίζουν τη φυτοπροστασία, να επεξεργάζονται τις ελιές και να εμπορεύονται το ελαιόλαδό τους.

Ζήτησε επίσης μεγαλύτερες επενδύσεις στην παρακολούθηση της μύγας της ελιάς και στον μηχανοποιημένο εξοπλισμό κλαδέματος και συγκομιδής. Πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων ελαιώνων θα πρέπει να συνοδεύεται από βελτιώσεις στις οδούς πρόσβασης.

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού καθιστά τη μηχανοποίηση όλο και πιο σημαντική, ανέφερε ο Αλκόβιτς, αλλά ο εξοπλισμός πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στις τοπικές συνθήκες. Οι απότομοι, αναβαθμιδωτοί ελαιώνες της ακτής δεν μπορούν να φιλοξενήσουν τα ίδια μηχανήματα με τις νεότερες φυτείες.

«Δεν αρκεί απλώς η επιδότηση της αγοράς εξοπλισμού», δήλωσε ο Alković. «Οι παραγωγοί χρειάζονται βοήθεια για να αναγνωρίσουν ποιες επενδύσεις δικαιολογούνται πραγματικά υπό τις συνθήκες τους, καθώς και πρόσβαση σε επαγγελματική υποστήριξη και σύγχρονες τεχνολογίες».

Η Μάρκοτς τόνισε ότι οι νέες φυτείες πρέπει να περιλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό γηγενών ποικιλιών ελιάς, κάτι που θεωρεί απαραίτητο για τη διαμόρφωση μιας διακριτής ταυτότητας για το ελαιόλαδο του Μαυροβουνίου στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Ένας εργαζόμενος χειρίζεται σύγχρονο εξοπλισμό επεξεργασίας ελιάς στο ελαιοτριβείο της Odiva στο Μαυροβούνιο, όπου οι επενδύσεις σε νέα τεχνολογία έχουν συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας και της αποδοτικότητας. (Φωτογραφία: Odiva)

Πρότεινε οι εγχώριες ποικιλίες να αντιπροσωπεύουν το 20 έως 30 τοις εκατό των νέων φυτεύσεων.

«Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί με κάτι που είναι αυθεντικό», είπε. «Η αυθεντικότητα προέρχεται από τους παραδοσιακούς ελαιώνες και από το ιστορικό προφίλ του ελαιολάδου που είναι αφιερωμένο στις εγχώριες ποικιλίες ελιάς μας.»

Η Šuškavčević Novović ανέφερε ότι ο σχετικά μικρός όγκος παραγωγής του Μαυροβουνίου δεν εμποδίζει τους παραγωγούς του να ανταγωνίζονται τις καθιερωμένες ελαιοπαραγωγικές περιοχές.

«Το Μαυροβούνιο διαθέτει εξαιρετικές φυσικές συνθήκες, αυτόχθονες ποικιλίες ελιάς και μακρά παράδοση, αλλά παραμένει απαραίτητη η μεγαλύτερη επένδυση στην προώθηση της επωνυμίας, στην τυποποίηση της ποιότητας και στην κοινή προώθηση», ανέφερε.

Για τον Alković, ο εκσυγχρονισμός πρέπει να ενισχύσει, και όχι να αντικαταστήσει, την ελαιοκαλλιεργητική κληρονομιά της χώρας.

«Το καθήκον μας είναι να εκσυγχρονίσουμε τον τρόπο παραγωγής μας, όχι να αλλάξουμε ή να καταστρέψουμε ό,τι μας έχουν αφήσει οι προηγούμενες γενιές», είπε.