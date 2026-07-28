Η Ιταλία αυξάνει τους ελέγχους στα μείγματα που πωλούνται ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Η Ιταλία απαγόρευσε την εμπορία μειγμάτων που περιέχουν παρθένο ελαιόλαδο στην εγχώρια αγορά ως «εξαιρετικά παρθένο», μια απόφαση που έτυχε της υποστήριξης των αγροτικών οργανώσεων και προκάλεσε νομικές αντιρρήσεις από τους εμφιαλωτές.

Με μια νέα ερμηνεία των υφιστάμενων κανόνων, η ιταλική κυβέρνηση προκάλεσε αναταραχή στην αγορά του ελαιολάδου, καθορίζοντας νέα όρια για την κατηγορία του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφικής Κυριαρχίας και Δασών αποσκοπούν στη διαφύλαξη του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ως προϊόντος υψηλής ποιότητας.

Μια υπουργική εγκύκλιος απαγορεύει την πώληση στην Ιταλία προϊόντων που φέρουν την ένδειξη «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο», όταν αυτά παράγονται με ανάμειξη εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου με παρθένο ελαιόλαδο χαμηλότερης ποιότητας.

Σύμφωνα με τη νέα ερμηνεία, τα εν λόγω μείγματα δεν μπορούν να διατίθενται στην αγορά ως «εξαιρετικά παρθένα», ακόμη και αν πληρούν τις χημικές και οργανοληπτικές απαιτήσεις που ορίζονται από την ιταλική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επειδή ορισμένα από τα συστατικά τους προέρχονται από ελαιόλαδο κατώτερης ποιότητας, τα μείγματα πρέπει αντ’ αυτού να ταξινομούνται και να φέρουν την ένδειξη «παρθένο ελαιόλαδο».

Η ανάμειξη παρθένου και εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου θεωρούνταν προηγουμένως επιτρεπτή σύμφωνα με την ισχύουσα ερμηνεία, καθώς οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαγορεύουν ρητά την πρακτική αυτή.

Το υπουργείο υποστήριξε ότι η πώληση τέτοιων μειγμάτων ως «εξαιρετικά παρθένου» ελαιολάδου θα μπορούσε να παραπλανήσει τους καταναλωτές. Ωστόσο, η εγκύκλιος αναγνωρίζει ότι το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο δεν απαγορεύει ρητά την πρακτική αυτή.

Σύμφωνα με το εμπορικό πρότυπο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, τα παρθένα ελαιόλαδα παράγονται από ελιές αποκλειστικά με μηχανικά ή άλλα φυσικά μέσα.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται σε καμία άλλη επεξεργασία εκτός από το πλύσιμο, τη διαχωρισμό, τη φυγοκέντρηση και τη διήθηση.

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να έχει ελεύθερη οξύτητα που δεν υπερβαίνει τα 0,8 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια και να πληροί μια σειρά άλλων φυσικοχημικών και οργανοληπτικών απαιτήσεων.

Το παρθένο ελαιόλαδο, συγκριτικά, μπορεί να έχει ελεύθερη οξύτητα έως 2 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια και υπόκειται σε διαφορετικές οργανοληπτικές απαιτήσεις.

Η ελεύθερη οξύτητα αποτελεί βασική χημική παράμετρο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ποιότητας και της ταξινόμησης του ελαιολάδου.

Μετρά το ποσοστό των ελεύθερων λιπαρών οξέων, κυρίως ελαϊκού οξέος, που απελευθερώνονται όταν τα τριγλυκερίδια διασπώνται λόγω φθοράς των καρπών, προσβολών από παράσιτα, καθυστερημένης άλεσης ή άλλων παραγόντων.

Αν και η ελεύθερη οξύτητα δεν είναι ανιχνεύσιμη στη γεύση, τα χαμηλότερα επίπεδα συνδέονται γενικά με υγιείς καρπούς και προσεκτική διαχείριση και επεξεργασία.

Το ζήτημα που θέτει η ιταλική πρωτοβουλία δεν είναι καινούργιο στην Ευρώπη.

Τον Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι οι κανόνες της Ε.Ε. που διέπουν τους ελέγχους του ελαιολάδου δεν ήταν πάντα σαφείς.

Το Δικαστήριο κάλεσε συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους κανόνες που διέπουν τα μείγματα παρθένων ελαιολάδων από διαφορετικές χρονιές συγκομιδής ή κατηγορίες.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε τη σύσταση και δεσμεύθηκε να συζητήσει το θέμα με εμπειρογνώμονες και εθνικές αρχές κατά τη διάρκεια του 2026, προκειμένου να καθοριστεί η μορφή που θα πρέπει να λάβει η αποσαφήνιση.

Σημαντικές ιταλικές αγροτικές οργανώσεις έχουν υποστηρίξει την απόφαση του υπουργείου.

«Η δημοσίευση της εγκυκλίου είναι σίγουρα ευπρόσδεκτη, καθώς φέρνει τάξη σε μια κατάσταση που ήταν παράλογο να συνεχίζει να γίνεται ανεκτή, όπου ένα προϊόν κατώτερης ποιότητας μετατρεπόταν σε προϊόν ανώτερης κατηγορίας», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γκρανιέρι, πρόεδρος της Unaprol και αντιπρόεδρος της Coldiretti, στην Olive Oil Times.

«Το πραγματικό μυστήριο είναι πώς ένα προϊόν κατώτερης ποιότητας μπορούσε να μετατραπεί σε κάτι άλλο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Granieri, η συζήτηση συνδέεται με ευρύτερες αδυναμίες όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα, τη διαφάνεια και τους ελέγχους ποιότητας στην ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, οι οποίες έχουν επισημανθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η Copagri υποστηρίζει επίσης την αρχή πίσω από την εγκύκλιο, αν και έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με τη νομική της βάση.

«Θεωρητικά, συμφωνώ απόλυτα», δήλωσε ο Τόμασο Μπατίστα, πρόεδρος της οργάνωσης, στην Olive Oil Times.

Ανέφερε ότι το μέτρο θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση των προσπαθειών κατά της νοθείας και της απάτης.

«Γνωρίζουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, σε συγκεκριμένα ελαιοτριβεία, το παρθένο ελαιόλαδο μπορεί ακόμη και να είναι αποτέλεσμα ανάμειξης ελαιολάδου lampante με παρθένο ελαιόλαδο», ανέφερε ο Battista.

Το «λαμπάντε» είναι μια κατηγορία παρθένου ελαιολάδου που δεν είναι κατάλληλο για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση και πρέπει να υποβληθεί σε διύλιση προτού διατεθεί στην αγορά για κατανάλωση.

Ο ισχυρισμός του Μπατίστα αφορούσε την δόλια χρήση τέτοιου ελαιολάδου σε προϊόντα που στη συνέχεια πωλούνται σε υψηλότερες κατηγορίες.

«Ίσως αυτή να είναι μια ισχυρή δήλωση, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις συμβαίνει», είπε. «Και τότε, αν αυτό το παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο περιέχει ήδη κάποιο ποσοστό λαμπάντε, αναμιχθεί με εξαιρετικό παρθένο, μπορεί ακόμη και να καταστεί εξαιρετικό παρθένο. Προφανώς, αυτό είναι απαράδεκτο.»

Ο Μπατίστα περιέγραφε πρακτικές που, όπως είπε, συμβαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Παρουσίασε τους ισχυρισμούς αυτούς ως μέρος της επιχειρηματολογίας του προς υποστήριξη της βασικής αρχής της εγκυκλίου.

Σημείωσε ότι η ανάμειξη διαφορετικών εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων παραμένει μια φυσιολογική και νόμιμη πρακτική.

Τέτοια μείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για να απαλύνουν το οργανοληπτικό προφίλ ιδιαίτερα πικρών ή πικάντικων μονοποικιλιακών ελαίων, ανταποκρινόμενα στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Παράλληλα, ο Μπατίστα ανέφερε ότι οι νομικοί εμπειρογνώμονες της Copagri εξετάζουν κατά πόσον η ερμηνεία του υπουργείου μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

«Ορισμένοι από τους ειδικούς μας στον τομέα αυτό έχουν επισημάνει προβλήματα σχετικά με τη νομική ισχύ της», ανέφερε.

Αυτή η αβεβαιότητα βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιρρήσεων που διατυπώνει η ιταλική βιομηχανία ελαιολάδου.

Η Ντόρα Ντεσάντις, πρόεδρος της ομάδας ελαιολάδου στην Assitol, την ιταλική ένωση βιομηχανιών βρώσιμων ελαίων, δήλωσε ότι η απαγόρευση των μειγμάτων παρθένου και εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου θα μπορούσε νόμιμα να συζητηθεί.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό και όχι σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την Desantis, οι ευρωπαϊκοί κανόνες επιτρέπουν εδώ και καιρό την ανάμειξη παρθένου και εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

Σε δήλωση που απέστειλε στην Olive Oil Times, ανέφερε ότι οι ιταλικές αρχές και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είχαν αναγνωρίσει στο παρελθόν την πρακτική αυτή.

Πρόσθεσε ότι η ίδια η εγκύκλιος αναγνωρίζει ότι η απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Για τους εμφιαλωτές, η ανησυχία εκτείνεται πέρα από τη νομική ερμηνεία.

Η Desantis προειδοποίησε ότι η εισαγωγή του περιορισμού μόνο στην Ιταλία θα μπορούσε να δημιουργήσει διαφορετικούς κανόνες λειτουργίας εντός της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε.

Οι επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη θα μπορούσαν να συνεχίσουν να παράγουν τα μείγματα σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στις χώρες τους, ενώ οι ιταλικές εταιρείες θα υπόκεινται σε αυστηρότερη ερμηνεία.

Ένα τέτοιο σενάριο, κατέληξε, «θα μεταφραζόταν σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις ιταλικές εταιρείες, χωρίς να έχει πραγματικό αντίκτυπο στη δυναμική της αγοράς».

Οι μεταβατικές διατάξεις της εγκυκλίου διακρίνουν μεταξύ ελαιολάδου χύδην και προσυσκευασμένου.

Οι επιχειρηματίες που διαθέτουν χύμα μείγματα εξαιρετικά παρθένου και παρθένου ελαιολάδου σε δεξαμενές πριν από την έναρξη ισχύος της εγκυκλίου πρέπει να επαναταξινομήσουν το προϊόν ως «παρθένο ελαιόλαδο» στο επίσημο ηλεκτρονικό μητρώο εντός 30 ημερών ή πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω χειρισμό ή επεξεργασία.

Για το προσυσκευασμένο ελαιόλαδο ισχύει εξαίρεση. Τα μείγματα που εμφιαλώθηκαν και επισημάνθηκαν ως «εξαιρετικά παρθένα» πριν από την έναρξη ισχύος της εγκυκλίου μπορούν να παραμείνουν στην αγορά έως ότου εξαντληθούν τα υπάρχοντα αποθέματα.

Οι επιχειρηματίες πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τα αρχεία στο ψηφιακό μητρώο ελαιολάδου αντανακλούν τη νέα ταξινόμηση.

Η μη συμμόρφωση συνιστά παραβίαση των κανόνων της Ε.Ε. που διέπουν τις ορθές πρακτικές ενημέρωσης για τα τρόφιμα.

Η μη συμμόρφωση υπόκειται στις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ιταλική νομοθεσία για παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα, με την επιφύλαξη τυχόν ποινικής ευθύνης.