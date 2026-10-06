Η συγκομιδή στη Σλοβενική Ίστρια προσφέρει υψηλή ποιότητα και χαμηλές αποδόσεις

Οι χαμηλές αποδόσεις ελαιολάδου αποτελούν πρόκληση για τους παραγωγούς της Σλοβενικής Ίστριας, αλλά οι εξαιρετικά υγιείς καρποί και τα υψηλά επίπεδα πολυφαινολών δημιουργούν υψηλές προσδοκίες για την ποιότητα της συγκομιδής του 2026.

Καθώς η πρώτη φθινοπωρινή ομίχλη καλύπτει τους λόφους της Σλοβενικής Ίστριας, οι ελαιώνες και οι ελαιοτριβεία σε ολόκληρη την περιοχή εισέρχονται στην πιο έντονη περίοδο της συγκομιδής του 2026.

Η φετινή σεζόν διαμορφώνεται ως μια περίοδος ακραίων συνθηκών. Η παρατεταμένη καλοκαιρινή ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες ανάγκασαν τους καλλιεργητές να λάβουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με τη συγκομιδή, ενώ οι εξαιρετικά υγιείς καρποί αυξάνουν τις προσδοκίες για την ποιότητα του ελαιολάδου.

Ο χρόνος της συγκομιδής αποτελεί πάντα έναν συμβιβασμό μεταξύ ποσότητας και ποιότητας. – Maja Podgornik, Ινστιτούτο Ελαιοκαλλιέργειας στο Κέντρο Επιστήμης και Έρευνας του Κόπερ

Αν και η παραδοσιακή εκδήλωση «Oljka županov», που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ελαιοκαλλιεργητών της Σλοβενικής Ίστριας (DOSI), σηματοδότησε συμβολικά την έναρξη της συγκομιδής στις 25 Σεπτεμβρίου στο Μπελβεντέρε, πάνω από την Ίζολα, οι εργασίες σε ορισμένους ελαιώνες είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο συνεταιρισμός «Terra Centuria» ξεκίνησε μια εξαιρετικά πρώιμη συγκομιδή ελιών που ήταν ακόμα πράσινες.

Επιδιώκοντας εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις πολυφαινολών που προάγουν την υγεία, ο συνεταιρισμός επεξεργάστηκε τις πρώτες ελιές του στο δικό του πειραματικό μικρο-ελαιοτριβείο, θυσιάζοντας σκόπιμα την απόδοση της εκχύλισης προς όφελος της ποιότητας.

«Τα ελαιόλαδά μας φέτος έφτασαν τα 2.473 χιλιοστόγραμμα πολυφαινολών ανά κιλό, ποσότητα που υπερβαίνει σημαντικά το όριο των 250 χιλιοστόγραμμα ανά κιλό για ελαιόλαδα με ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες, όπως έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», δήλωσε στην Olive Oil Times ο βραβευμένος ελαιοκαλλιεργητής και επιστήμονας Ντανιέλ Στόικοβιτς Κουκουλίν.

Ο Στόικοβιτς Κουκουλίν, ειδικός στη μοριακή γενετική και τη βιοτεχνολογία, ήταν ο εμπνευστής και συνιδρυτής του συνεταιρισμού.

Τα εμπορικά ελαιοτριβεία άρχισαν να λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα μόνο στα τέλη Σεπτεμβρίου, αφού οι ελιές των περισσότερων τοπικών ελαιοκαλλιεργητών είχαν φτάσει σε τεχνολογική ωριμότητα.

Οι αποδόσεις εκχύλισης έχουν αναδειχθεί ως ένα από τα κύρια θέματα ανησυχίας μεταξύ των ελαιοκαλλιεργητών της Ίστριας αυτό το φθινόπωρο.

Οι πρώτες πιέσεις του Σεπτεμβρίου απέδωσαν εξαιρετικά χαμηλές αποδόσεις ελαιολάδου, μόλις 6 έως 9 τοις εκατό, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάστηκαν έως και 15 κιλά ελιών για την παραγωγή ενός λίτρου ελαιολάδου.

Στις αρχές Οκτωβρίου, καθώς οι καρποί ωρίμαζαν σταδιακά, οι αποδόσεις είχαν αυξηθεί σε μέσο όρο στο 9% έως 13%, αλλά παρέμειναν αισθητά κάτω από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.

Παρά τις απογοητευτικές αποδόσεις, οι συνθήκες έχουν δώσει στους καλλιεργητές λόγο να είναι αισιόδοξοι. Ενώ η προηγούμενη σεζόν χαρακτηρίστηκε από επίμονη πίεση από παράσιτα και υγρασία, το ζεστό και ξηρό καλοκαίρι του 2026 μείωσε δραστικά τους πληθυσμούς της μύγας της ελιάς.

Οι καλλιεργητές αναφέρουν ότι οι ελιές που φτάνουν στα ελαιοτριβεία είναι εξαιρετικά υγιείς, χωρίς τις τρυπώσεις και την εσωτερική σήψη που συνδέονται με τις ζημιές από παράσιτα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ελαττωμάτων ζύμωσης.

Η Maja Podgornik, επικεφαλής του Ινστιτούτου Ελαιοκαλλιέργειας στο Κέντρο Επιστήμης και Έρευνας του Κόπερ, υπογράμμισε επίσης τις ασυνήθιστες συνθήκες κατά την παρουσίαση μιας νέας τεχνικής έκδοσης με τίτλο «Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για τη συγκομιδή των ελιών;».

Η Podgornik ανέφερε ότι τα φετινά ελαιόλαδα θα αντανακλούν έντονα τις συγκεκριμένες μικροκλιματικές συνθήκες των επιμέρους ελαιώνων, λόγω της έντονης ξηρασίας.

Αναμένει ελαιόλαδα με ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις φαινολικών ενώσεων, με αποτέλεσμα μια πιο έντονη αλλά ευχάριστη πικράδα και ισχυρή πικάντικη γεύση.

Το βασικό της μήνυμα προς τους καλλιεργητές είναι ότι ο χρόνος συγκομιδής αποτελεί πάντα έναν συμβιβασμό μεταξύ ποσότητας και ποιότητας. Πρόσθεσε ότι η δυναμική των υγιών καρπών πρέπει στη συνέχεια να διατηρηθεί στο ελαιοτριβείο μέσω προσεκτικά ελεγχόμενης επεξεργασίας σε θερμοκρασία κάτω των 27 ºC.

Δεκατέσσερις Σλοβένοι παραγωγοί στον Οδηγό Slow Food 2026 για τα Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα δίνουν επίσης έμφαση στη διατήρηση των φυσικών ιδιοτήτων του καρπού.

Μεταξύ αυτών είναι το βιολογικό κτήμα Olje Morgan στο Grintovec κοντά στο Šmarje, του οποίου το ελαιόλαδο έλαβε τη διάκριση «Grande Olio» του οδηγού.

Το αγρόκτημα με 1.200 ελαιόδεντρα διευθύνεται από την Τζένη Μόργκαν, την πρώτη και προς το παρόν μοναδική γυναίκα στη Σλοβενία που κατέχει την επαγγελματική εθνική πιστοποίηση NPK Oljkar για την ελαιοκαλλιέργεια.

Η Jenny Morgan, η πρώτη επαγγελματίας ελαιοκαλλιεργήτρια της Σλοβενίας, είναι ικανοποιημένη με τη φετινή συγκομιδή και την ποιότητα του βιολογικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Η Morgan επιδιώκει να συνδυάσει τη βιολογική παραγωγή με τον ελαιοτουρισμό, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για καταλύματα glamping μέσα στον ελαιώνα.

«Οι πελάτες μας επιστρέφουν συνεχώς επειδή μας εμπιστεύονται, και η ζήτηση για ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας αυξάνεται κάθε χρόνο», δήλωσε η Μόργκαν. «Το όραμά μου διαφέρει κάπως από αυτό του πατέρα μου μέσα στην οικογένεια. Θέλω να κάνω ένα ακόμη βήμα μπροστά, όχι μόνο μέσω του ελαιολάδου, αλλά και επεκτείνοντας τη γκάμα των φυσικών καλλυντικών μας με βάση την ελιά και δημιουργώντας αυθεντικές τουριστικές εμπειρίες στο κτήμα».

«Η διεθνής αναγνώριση, όπως το Slow Food και το χρυσό βραβείο στη Νέα Υόρκη, όχι μόνο αναδεικνύει το προφίλ μας παγκοσμίως, αλλά αποτελεί και τεράστια αναγνώριση για ολόκληρη την περιοχή μας», πρόσθεσε. «Σε δύσκολες χρονιές όπως η φετινή, είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνουμε προσηλωμένοι σε μια βιολογική προσέγγιση και να προσφέρουμε στην αγορά κάτι πραγματικά ξεχωριστό.»

Στο Oljarna Babič στο Babiči, κοντά στο Marezige, το οικογενειακό ελαιοτριβείο λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής, για να διασφαλιστεί ότι οι ελιές επεξεργάζονται μέσα σε λίγες ώρες από τη συγκομιδή τους.

Ο Σάντι Μπάμπιτς διευθύνει το ελαιοτριβείο, ενώ ο γιος του, Ροκ, συμμετέχει επίσης ενεργά στις εργασίες, συνδυάζοντας την εμπειρία της οικογένειας με τις γνώσεις που απέκτησε στο Ινστιτούτο Ελαιοκαλλιέργειας.

Η οικογένεια έλαβε επίσης διεθνή αναγνώριση αυτό το φθινόπωρο. Στις αρχές Οκτωβρίου, η κοινοπραξία «Čisti svet», που συνεργάζεται με το ιταλικό περιοδικό «Teatro Naturale», απένειμε στον ελαιοτριβείο το βραβείο «Green Ribbon» για τις βιώσιμες πρακτικές του και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τις τοπικές παραδόσεις μέσω τεχνολογίας που σέβεται το περιβάλλον.

Τα σύγχρονα συστήματα δύο φάσεων του ελαιοτριβείου, που περιλαμβάνουν εξοπλισμό της Officine Meccaniche Toscane (OMT), δεν απαιτούν επιπλέον νερό κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Τα υποπροϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του ελαιοπυρήνα, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοαερίου και φυσικού λιπάσματος.

Το ελαιόλαδο της οικογένειας κατέλαβε επίσης την τρίτη θέση στον φετινό διαγωνισμό BIOL στη Ρώμη, ενώ το ελαιοτριβείο συμπεριλήφθηκε στον οδηγό Slow Food για το 2026.

Οι χαμηλότερες αποδόσεις εκχύλισης και το αυξανόμενο κόστος παραγωγής συνέβαλαν σε μια μικρή αύξηση των τιμών του φρέσκου ελαιολάδου αυτή τη σεζόν.

Το τυπικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που πωλείται απευθείας από τους παραγωγούς κοστίζει 18 έως 22 ευρώ ανά λίτρο, ενώ τα ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας πρώιμης συγκομιδής και εκείνα που φέρουν Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης πωλούνται από 25 έως 35 ευρώ ανά φιάλη των 500 χιλιοστόλιτρων.

Οι ειδικοί συνιστούν το φιλτράρισμα των ελαιολάδων πρώιμης συγκομιδής για την απομάκρυνση της υπολειμματικής υγρασίας και την αποθήκευσή τους μακριά από το φως, σε σταθερή θερμοκρασία μεταξύ 15 ºC και 18 ºC, προκειμένου να διατηρηθούν οι φαινολικές ενώσεις τους.

Παράλληλα με τα εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδα, στα οποία κυριαρχεί η αυτόχθονη ποικιλία «Bjelica» της Ίστριας, καθώς και οι παραδοσιακές ελιές «Črnica» και «Buga», οι Σλοβένοι παραγωγοί αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερο την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών μικρής κλίμακας.

Αν και οι ποσότητες παραμένουν μικρές και προορίζονται κυρίως για τοπικές αίθουσες γευσιγνωσίας, οι ελιές με φυσική αποπικρίωση σε άλμη με τοπικά βότανα και οι πάστες ελιάς αποτελούν πλέον μέρος της αναπτυσσόμενης προσφοράς γαστρονομικού τουρισμού της περιοχής.

Η Σλοβενία διαθέτει περίπου 500.000 ελαιόδεντρα φυτεμένα σε έκταση λίγο μεγαλύτερη από 2.000 εκτάρια, το 96% των οποίων βρίσκεται στη Σλοβενική Ίστρια.

Ο τομέας παραμένει εξαιρετικά κατακερματισμένος, με τη μέση έκταση κάθε εκμετάλλευσης να κυμαίνεται μόλις από 0,4 έως 0,5 εκτάρια. Η χώρα διαθέτει 36 καταχωρημένα ελαιοτριβεία και η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόνο περίπου το 15% της εθνικής ζήτησης σε ελαιόλαδο.

Αντί να ανταγωνίζονται μέσω της μεγάλης κλίμακας παραγωγής, πολλοί Σλοβένοι καλλιεργητές έχουν επικεντρωθεί στην κορυφαία ποιότητα, τη σύγχρονη τεχνολογία ελαιοτριβής και την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη.

Για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν μια ακόμη δύσκολη συγκομιδή, οι υγιείς καρποί, οι υψηλές συγκεντρώσεις φαινολικών ουσιών και οι συνεχείς επενδύσεις στην ποιότητα ενισχύουν τη θέση της Σλοβενίας ως μιας μικρής αλλά ολοένα και πιο αναγνωρισμένης χώρας παραγωγής ελαιολάδου.