Το πρόγραμμα «Sommelier ελαιολάδου» ενισχύει τις δεξιότητες και την κοινότητα στη Βόρεια Ευρώπη

Μετά από πέντε ημέρες εντατικής εκπαίδευσης στις Κάτω Χώρες, οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Σομελιέ του Olive Oil Times επέστρεψαν με πιο οξυμένες αισθητηριακές δεξιότητες και βαθύτερη κατανόηση του ελαιολάδου.

«Τους είδα όλους να κλείνουν τα μάτια τους για να βυθιστούν στις λεπτές αποχρώσεις αυτού του υπέροχου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Και οι 25 τους. Ήταν μια τέλεια στιγμή», δήλωσε η Christianne Noordermeer Van Loo, εκτελεστική διευθύντρια της Olive Oil Academy, αναπολώντας την τελευταία ημέρα του πρόσφατου Προγράμματος Πιστοποίησης Σομελιέ του Olive Oil Times στις Κάτω Χώρες.

Τους είδα όλους να κλείνουν τα μάτια τους για να βυθιστούν στις λεπτές αποχρώσεις αυτού του υπέροχου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. – Christianne Noordermeer Van Loo, εκτελεστική διευθύντρια, The Olive Oil Academy

Μετά από πέντε εντατικές ημέρες εξερεύνησης του κόσμου του ελαιολάδου, από την καλλιέργεια και την ελαιοτριβή έως την οργανοληπτική αξιολόγηση, οι συμμετέχοντες κάθισαν ήσυχα εκείνη την Παρασκευή, αξιολογώντας ένα τελευταίο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

«Αυτό ήταν το καλύτερο ελαιόλαδο που είχαμε να μοιραστούμε, το πιο εκλεκτό», είπε η Noordermeer Van Loo.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ορισμένοι είχαν δυσκολευτεί να αναγνωρίσουν οικεία αρώματα, όπως της ντομάτας, σε ένα ελαιόλαδο. Τώρα αξιολογούσαν τον φρουτώδη χαρακτήρα, τα αρώματα και τα ελαττώματα, προσεγγίζοντας το ελαιόλαδο με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν τα μέλη μιας επιτροπής γευσιγνωσίας σε έναν επίσημο διαγωνισμό.

«Αυτή ήταν για μένα μια στιγμή που με άφησε άφωνη», είπε η Noordermeer Van Loo. «Πραγματικά έμαθαν πολλά.»

«Ήταν ένα τόσο υπέροχο ελαιόλαδο», είπε ο Jan, ο οποίος ολοκλήρωσε το πενθήμερο πρόγραμμα. «Ένα σημείο αναφοράς στη μνήμη μου.»

Η δεύτερη ευρωπαϊκή έκδοση του Προγράμματος Πιστοποίησης Σομελιέ πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, μετά την εναρκτήρια ευρωπαϊκή έκδοση το 2025.

Το Olive Oil Times και η Olive Oil Academy ξεκίνησαν το πρόγραμμα με σκοπό την επέκταση των γνώσεων για το ελαιόλαδο και την αισθητηριακή εκπαίδευση στη Βόρεια Ευρώπη, μέσω ενός προγράμματος σπουδών που καλύπτει την αισθητηριακή αξιολόγηση, την καλλιέργεια και την ελαιοτριβή, την υγεία και τη διατροφή, τις μαγειρικές εφαρμογές και τον ποιοτικό έλεγχο.

Φέτος, η Noordermeer Van Loo ανέφερε ότι οι εκπαιδευτές ενθαρρύνθηκαν να συνδέσουν πιο στενά τα θέματα τους. Το «Τραπέζι Αρωμάτων», σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν ένα αισθητηριακό λεξιλόγιο χρησιμοποιώντας οικεία συστατικά, ήταν μία από τις δραστηριότητες που έλαβαν τις υψηλότερες αξιολογήσεις.

Αυτό που την εντυπωσίασε περισσότερο, ωστόσο, ήταν η ποικιλομορφία της τάξης. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ένας σύμβουλος πληροφορικής, ένας δάσκαλος, ιδιοκτήτες εστιατορίων, παραγωγοί ελαιολάδου, επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, καθώς και άτομα που εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις ή καριέρες σχετικές με το ελαιόλαδο. Ένας Αμερικανός συμμετέχων παρέχει συμβουλές σε μια δημόσια αρχή για θέματα γεωργίας.

«Συνδέονται με έναν τρόπο που, στην κανονική συμμετοχή τους στην κοινωνία, δεν θα διασταυρώνονταν ποτέ», είπε η Noordermeer Van Loo. «Μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη, έγιναν μια ομάδα.»

Διαφορετικοί συμμετέχοντες έδειξαν ενδιαφέρον για διαφορετικά μέρη του προγράμματος. Η Renate ανέφερε ότι ο συνδυασμός θεωρίας και αισθητηριακής εμπειρίας δημιούργησε πολλές από τις στιγμές «επιφώτισης» της εβδομάδας, ειδικά καθώς οι συμμετέχοντες μάθαιναν να αναγνωρίζουν ελαττώματα, λεπτές αποχρώσεις και αρώματα.

Η δεύτερη ευρωπαϊκή έκδοση του Προγράμματος Πιστοποίησης Σομελιέ του Olive Oil Times συγκέντρωσε μια ποικιλόμορφη ομάδα συμμετεχόντων για πέντε ημέρες αισθητηριακής εκπαίδευσης, επιστήμης της παραγωγής, υγείας και εκπαίδευσης σχετικά με το ελαιόλαδο.

Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της κατανόησης της παραγωγής ελαιολάδου στο σύνολό της, από την καλλιέργεια και τη συγκομιδή έως την αισθητηριακή αξιολόγηση.

Ο Jan επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών, της βιοποικιλότητας, της καλλιέργειας, της συγκομιδής, της ελαιοτριβής, της αισθητηριακής αξιολόγησης, των διαγωνισμών, της υγείας και των επιχειρήσεων.

Είπε ότι το πιο πολύτιμο μάθημα ήταν η κατανόηση του τι χρειάζεται για την παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας, από τις γεωργικές πρακτικές έως τα πρώτα στάδια της παραγωγής.

Για έναν άλλο συμμετέχοντα, τα πράγματα έγιναν πιο ξεκάθαρα όταν άρχισε να αντιστοιχίζει τους περιγραφικούς όρους που συζητήθηκαν στην τάξη με αυτό που πραγματικά μπορούσε να μυρίσει και να γευτεί.

«Μπορούσα να ξεχωρίσω ποιο λάδι ήταν ποιο και ποιο ήταν ελαττωματικό», είπε. «Τότε ήταν που τα πράγματα άρχισαν να βγάζουν νόημα.»

Η Noordermeer Van Loo ανέφερε ότι παρατήρησε αυτή τη συνειδητοποίηση να συμβαίνει επανειλημμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Αρχικά, οι συμμετέχοντες μπορεί να αμφισβητούσαν πώς είναι δυνατόν κάποιος να μυρίσει ντομάτα, αγκινάρα ή άλλους περιγραφικούς όρους σε ένα ελαιόλαδο.

Σε διάφορες στιγμές κατά τη διάρκεια του μαθήματος, είπε, ο καθένας φαινόταν να βιώνει αυτό που περιέγραψε ως το «φαινόμενο ευρέκα», όταν η εμπειρία, η αναγνώριση των αρωμάτων και η γευσιγνωσία αρχίζουν να συνδέονται.

Μέχρι την Παρασκευή, πάνω από το 30% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε την εξέταση γευσιγνωσίας χωρίς ούτε ένα λάθος, είπε.

Η υγεία και η βιοποικιλότητα ξεχώρισαν για άλλους. Η Elvira περιέγραψε μια συνεδρία για τη βιοποικιλότητα στους ελαιώνες ως «αποκάλυψη» και είπε ότι η παρουσίαση του Simon Poole για το ελαιόλαδο και την υγεία την ενθάρρυνε να εξερευνήσει περαιτέρω το θέμα.

Ο Poole, ένας από τους εκπαιδευτές του προγράμματος, είναι γιατρός και συγγραφέας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου το έργο επικεντρώνεται στις επιστήμες της υγείας και τις διατροφικές εφαρμογές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και της μεσογειακής διατροφής.

Ο David ανέφερε επίσης ότι τα μαθήματα του Poole συνέβαλαν στη διασαφήνιση του ρόλου των πολυφαινολών και ενίσχυσαν το ενδιαφέρον του να διδάξει σε άλλους σχετικά με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και τη μεσογειακή διατροφή.

Ορισμένοι συμμετέχοντες έδειξαν ενδιαφέρον για την ελαιοτριβία, άλλοι για την υγεία, την οργανοληπτική ανάλυση ή τη βιοποικιλότητα, ανέφερε η Noordermeer Van Loo.

Για πολλούς, το μάθημα δεν τελείωσε την Παρασκευή.

Ένας συμμετέχων ανέφερε ότι δοκιμάζει ελαιόλαδα καθημερινά από τότε που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Ένας άλλος είπε ότι δεν πέρασε ούτε μία μέρα χωρίς να δοκιμάσει ελαιόλαδα, να τα ενσωματώσει στα γεύματά του ή να διαβάσει περισσότερα σχετικά με αυτά.

Οι συμμετέχοντες εντάχθηκαν επίσης στο δίκτυο αποφοίτων της Ακαδημίας, και η Noordermeer Van Loo ανέφερε ότι περίπου το 70% της φετινής τάξης είχε ήδη εγγραφεί στο «Taster’s Club», μια πρωτοβουλία που επιτρέπει στα μέλη να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στη γευσιγνωσία.

Τα μέλη λαμβάνουν κουτιά γευσιγνωσίας που περιέχουν την ίδια επιλογή ελαιολάδων και συμμετέχουν σε βραδινές διαδικτυακές συνεδρίες, όπου γευσιγνώστες από διάφορες χώρες συγκρίνουν και συζητούν τις εντυπώσεις τους.

Μερικοί συμμετέχοντες ένιωσαν άγχος ενώ περίμεναν τα πιστοποιητικά τους. Η Noordermeer Van Loo ανέφερε ότι αρκετοί επικοινώνησαν μαζί της, ανησυχώντας μήπως δεν είχαν περάσει τις εξετάσεις πριν φτάσουν τα επίσημα αποτελέσματα από τα γραφεία του Olive Oil Times στη Νέα Υόρκη.

Όλοι είχαν περάσει. Λίγο αργότερα, άρχισε να βλέπει τα πιστοποιητικά να εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συμμετεχόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Noordermeer Van Loo διαπιστώνει επίσης σημάδια αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση στο ελαιόλαδο πέρα από τις παραδοσιακές χώρες παραγωγής. Η φετινή τάξη περιλάμβανε τρεις συμμετέχοντες από τη Γερμανία, σε σύγκριση με κανέναν στην προηγούμενη διοργάνωση, και ελπίζει να προσελκύσει περισσότερους ανθρώπους από τη Δανία, τη Σουηδία και άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Η τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση του Προγράμματος Πιστοποίησης Σομελιέ έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2027.

«Συνεχίζεται ασταμάτητα», δήλωσε η Noordermeer Van Loo. «Η εντύπωσή μας είναι ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη γνώση του ελαιολάδου και την εμπειρία της γευσιγνωσίας.»