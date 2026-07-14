Οι παραγωγοί της Απουλίας μετατρέπουν τις οικογενειακές ρίζες και έναν αρχαίο μύθο σε βραβευμένα ελαιόλαδα

Στο οικογενειακό τους κτήμα κοντά στο Τζιοβινάτσο, ο Σαβίνο και ο Λουίτζι Ντε Πάλο συνδυάζουν τοπικές ποικιλίες, βιώσιμη γεωργία και βαθιά προσήλωση στο τοπίο της Απουλίας.

Ένας αρχαίος τοπικός μύθος αποδίδει την προέλευση της πόλης Τζιοβινάτσο της Απουλίας στον Έλληνα ήρωα Περσέα, γιο του Δία και της θνητής πριγκίπισσας Δανάης.

Λέγεται ότι ο Περσέας, κουρασμένος από τα κατορθώματά του και τις μακρές περιπλανήσεις του, αναζήτησε ανάπαυση σε μια εύφορη έκταση γης κατά μήκος της ακτής της Αδριατικής. Εκεί, ίδρυσε ένα μικρό χωριουδάκι προς τιμήν του πατέρα του. Σύμφωνα με τον μύθο, η λατινική ονομασία του χωριού, «Iovis Natio», που σημαίνει «ο λαός του Δία», εξελίχθηκε στο σημερινό όνομα της πόλης.

Σήμερα, η παραγωγή ποιότητας δεν αφορά μόνο τη δουλειά στα χωράφια. Απαιτεί επίσης πλήρη συνειδητοποίηση του τι δημιουργείς. – Savino De Palo, Azienda Agricola Depalo Luigi

«Αγαπάμε πραγματικά αυτόν τον τόπο, του οποίου οι τεκμηριωμένες ρίζες ανάγονται σε έναν οικισμό του 4ου αιώνα π.Χ. που εξελίχθηκε σε κοινότητα ψαράδων και εμπόρων κατά τη ρωμαϊκή εποχή», δήλωσε ο Savino De Palo, ο οποίος διαχειρίζεται ένα κτήμα λίγο πιο στο εσωτερικό από το παραθαλάσσιο χωριό βόρεια του Μπάρι μαζί με τον πατέρα του, Luigi.

«Ωστόσο, σε αυτόν τον συναρπαστικό μύθο, βρήκαμε χαρακτήρες που φαίνεται να συντονίζονται φυσικά με την ψυχή των ελαιολάδων μας», δήλωσε στην Olive Oil Times.

Το μείγμα «Περσέο» της εταιρείας, που πήρε το όνομά του από τον μυθολογικό ιδρυτή της πόλης, συνδυάζει τις χαρακτηριστικές ποικιλίες της περιοχής, την Κορατίνα και την Ογκλιαρόλα Μπαρέζε.

Οι ποικιλίες αυτές χρησιμοποιούνται επίσης για την παραγωγή δύο μονοποικιλιακών ελαίων: του «Giove», που είναι το ιταλικό όνομα του Δία, και του «Danae». Το «Giove», γνωστό για τον έντονο και ζωντανό χαρακτήρα του, κέρδισε Χρυσό Βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου του NYIOOC, ενώ το «Danae» διακρίνεται για το πιο λεπτό και κομψό προφίλ του.

Η χρωματική παλέτα των ετικετών αντανακλά την ίδια αλληλεπίδραση. Τα μονοποικιλιακά ελαιόλαδα παρουσιάζουν μπλε και κίτρινες αποχρώσεις, αντίστοιχα, ενώ η ένωσή τους δημιουργεί το πράσινο χρώμα που χρησιμοποιείται για το χαρμάνι.

Τα 12.000 ελαιόδεντρα της οικογένειας, που ευδοκιμούν σε κυρίως επίπεδο έδαφος σε ένα μικροκλίμα που επηρεάζεται από τη γειτονική θάλασσα, εκτείνονται σε διάφορα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης περίπου 50 εκταρίων.

Το κτήμα De Palo εκτείνεται σε διάφορα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 50 εκταρίων και φιλοξενεί 12.000 ελαιόδεντρα των ποικιλιών Coratina και Ogliarola Barese.

«Στην αρχή, η επιχείρηση αποτελούνταν από ένα εκτάριο γης και 100 ελαιόδεντρα», είπε ο Ντε Πάλο. Ο παππούς του, που ονομαζόταν επίσης Σαβίνο, καλλιεργούσε το αγροτεμάχιο για να πουλάει ελιές και να παράγει ελαιόλαδο για να συντηρήσει την οικογένειά του, με κάθε μέλος της οικογένειας να συμβάλλει στις αγροτικές εργασίες, όπως ήταν συνηθισμένο στις αγροτικές κοινότητες μέχρι τον περασμένο αιώνα.

Ο Luigi ήταν 17 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του. Ξαφνικά μόνος με τη μητέρα του, αφιερώθηκε στην καλλιέργεια της γης.

Ενώ πολλοί από τους φίλους του έφυγαν από τη νότια Ιταλία κατά τη διάρκεια ενός κύματος μετανάστευσης προς τον βιομηχανικό βορρά, ο Luigi επέλεξε να παραμείνει και να φροντίζει τον μικρό ελαιώνα. Μετά από χρόνια σκληρής δουλειάς, επέκτεινε σταδιακά την ιδιοκτησία.

«Ο πατέρας μου μου ενστάλαξε την αγάπη για αυτές τις ελιές», είπε ο Ντε Πάλο. «Όταν ήμουν παιδί, μου έλεγε: “Αν θέλεις χαρτζιλίκι, πρέπει να το κερδίσεις”».

Ο Λουίτζι Ντε Πάλο διαχειρίζεται ένα κτήμα 50 εκταρίων μαζί με τον γιο του, Σαβίνο, στο Τζιοβινάτσο, κοντά στο Μπάρι.

«Έτσι, πήγαινα μαζί του στο αγρόκτημα και τον βοηθούσα σε μικρές δουλειές, και έτσι άρχισε να μεγαλώνει το πάθος μου», πρόσθεσε.

Ακόμη και πριν ενταχθεί επίσημα στην εταιρεία, ο Ντε Πάλο παρακολούθησε τα πρώτα του μαθήματα γευσιγνωσίας ελαιολάδου.

«Το βασικό βήμα για μένα ήταν να μελετήσω και να κατανοήσω το προϊόν», είπε. «Η παραγωγή ποιότητας σήμερα δεν αφορά μόνο τη δουλειά στα χωράφια. Απαιτεί επίσης πλήρη επίγνωση του τι δημιουργείς».

«Μόνο κατανοώντας πραγματικά το προϊόν μπορείς να προσφέρεις στους καταναλωτές το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Ντε Πάλο.

Ο Ντε Πάλο άρχισε να συνεργάζεται με τον πατέρα του στη διαχείριση του αγροκτήματος πριν από 12 χρόνια, με σκοπό να αναβαθμίσει την αξία του. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία εξακολουθούσε να πωλεί ελιές, μια μακροχρόνια πρακτική στην περιοχή, όπου πολλοί καλλιεργητές παρέδιδαν τους καρπούς τους σε ελαιοτριβεία ή χονδρεμπόρους.

Με περίπου 35 εκτάρια και σημαντικό αριθμό ελαιόδεντρων, ο Ντε Πάλο πίστευε ότι η οικογένεια έπρεπε να αναπτύξει το κτήμα και να δημιουργήσει ένα εμπορικό σήμα που να αντανακλά την αξία του. Πρότεινε να παράγουν και να εμφιαλώνουν το δικό τους ελαιόλαδο.

Ο Savino De Palo και ο πατέρας του Luigi παράγουν μονοποικιλιακά ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας, καθώς και ένα χαρμάνι από τις ποικιλίες Coratina και Ogliarola Barese.

Ο πατέρας του δεν θα μπορούσε να αναλάβει το εγχείρημα μόνος του, αλλά η συνεργασία τους το έκανε εφικτό, και ο Luigi αγκάλιασε την ιδέα.

Στην περιοχή υπάρχουν αρκετά φημισμένα ελαιοτριβεία. Από την αρχή, η οικογένεια επέλεξε να εμπιστευτεί τις ελιές της στο «Le Tre Colonne», το οποίο, όπως ανέφερε ο Ντε Πάλο, παρέχει μια διαδικασία παραγωγής κορυφαίας ποιότητας.

«Με την πάροδο των ετών, έχουμε αποκτήσει αρκετούς ελαιώνες που περιλαμβάνουν και αιωνόβια δέντρα», δήλωσε ο Ντε Πάλο.

«Ενώ σε περιοχές της βόρειας και νότιας Απουλίας υπάρχουν ακόμη ακαλλιέργητες εκτάσεις κατάλληλες για νέες φυτεύσεις, αυτό το τοπίο είναι ήδη πυκνά καλλιεργημένο», πρόσθεσε. «Οι περισσότεροι ελαιώνες που έχουμε αποκτήσει είναι επομένως παραδοσιακοί, με ευρύ και συχνά ακανόνιστο διάστημα μεταξύ των δέντρων, που διαμορφώνεται από την ηλικία και την ιστορία των ώριμων δέντρων».

Η ιδιοκτησία χωρίζεται επίσης σε πολυάριθμα αγροτεμάχια, αντανακλώντας τον κατακερματισμό της γης που χαρακτηρίζει από καιρό την περιοχή.

Τα δύο νεότερα δάση του κτήματος φυτεύτηκαν πριν από 30 χρόνια από τον πατέρα του Ντε Πάλο, ο οποίος τα διαμόρφωσε σε μια τακτική διάταξη έξι επί τέσσερα μέτρα, ώστε να επιτρέπεται η πιο αποδοτική καλλιέργεια.

Οι καρποί από αυτά τα αγροτεμάχια προορίζονται αποκλειστικά για το μονοποικιλιακό κρασί Gran Cru Coratina της εταιρείας, ένα από τα σήματα κατατεθέντα της παραγωγής της.

Λόγω της όψιμης ωρίμανσής της, η Coratina είναι η τελευταία ποικιλία που συγκομίζεται, με την συγκομιδή να ξεκινά στις αρχές Νοεμβρίου. Η Ogliarola Barese συγκομίζεται συνήθως από τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Οι δύο ποικιλίες αλέθονται και αποθηκεύονται ξεχωριστά, ενώ η ανάμειξη πραγματοποιείται στη συνέχεια.

Την ιδανική στιγμή για τη συγκομιδή των καρπών, μια μικρή ομάδα εποχιακών εργατών ενώνεται με την οικογένεια και τους τρεις εξειδικευμένους υπαλλήλους που εργάζονται όλο το χρόνο στο αγρόκτημα, αυξάνοντας το εργατικό δυναμικό σε 10 άτομα.

«Σήμερα, εμείς οι αγρότες πρέπει να προσαρμοζόμαστε στη φύση και όχι να αναγκάζουμε τη φύση να προσαρμοστεί στη γεωργία», δήλωσε ο Ντε Πάλο.

«Η κλιματική αλλαγή γίνεται όλο και πιο εμφανής», πρόσθεσε. «Αντιμέτωποι με ακραία φαινόμενα όπως η ξηρασία, όπως συνέβη εδώ πέρυσι όταν δεν έπεσε βροχή από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, πρέπει απλώς να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά».

«Φέτος, μερικές ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις μας βοήθησαν τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε τη ζεστή εποχή», είπε ο Ντε Πάλο.

«Με αυτό κατά νου, προσπαθούμε να προστατεύσουμε τη γη μας και να υιοθετήσουμε μια βιώσιμη προσέγγιση που μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης», πρόσθεσε. «Η καλλιέργεια με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας. Είναι επίσης ένας τρόπος να δημιουργήσουμε ένα όμορφο τοπίο και να δείξουμε πραγματική φροντίδα για τη γη μας».

Ο Savino De Palo και ο πατέρας του Luigi διοργανώνουν εμπειρίες ελαιοτουρισμού στο αγρόκτημά τους και προωθούν ενεργά την περιοχή, καθοδηγούμενοι από έναν ισχυρό δεσμό με το παραθαλάσσιο χωριό Giovinazzo.

Το αγρόκτημα τροφοδοτείται με ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάνελ, και το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού του λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Η οικογένεια δίνει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του εδάφους, διατηρώντας ελεγχόμενη κάλυψη του εδάφους και πραγματοποιώντας περιοδική κοπή χόρτου.

Τα υπολείμματα κλαδέματος τεμαχίζονται και επιστρέφουν στους ελαιώνες ως στρώμα κάλυψης και φυσικό λίπασμα.

Ο Ντε Πάλο δήλωσε ότι η οικογένεια επιθυμεί επίσης να ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες και τους τουρίστες σχετικά με τη σημασία της υπεύθυνης φροντίδας της γης.

Η ανάπτυξη του τουριστικού δυναμικού του κτήματος αποτελεί έναν από τους δύο κύριους επενδυτικούς στόχους της εταιρείας, παράλληλα με την κατασκευή δικού της ελαιοτριβείου για την ολοκλήρωση του κύκλου παραγωγής.

Από το 2021, η οικογένεια προσφέρει εμπειρίες ελαιοτουρισμού, συμπεριλαμβανομένων γευσιγνωσιών και απεριτίφ ανάμεσα στα ελαιόδεντρα. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε αγροτικές δραστηριότητες, όπως η συγκομιδή ελιάς.

«Ο πατέρας μου και εγώ προσπαθούμε να μεταδώσουμε την αξία της γης μας, και αυτό αποτελεί το θεμέλιο του έργου μας», δήλωσε ο Ντε Πάλο. «Όταν ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, ήταν ακριβώς λόγω της προσκόλλησής μας σε αυτόν τον τόπο».

«Μου αρέσει να συναντώ τους επισκέπτες μας, να μοιράζομαι ιστορίες για την πόλη μας και να ενθαρρύνω τον κόσμο να την επισκεφτεί, γιατί την αγαπώ», πρόσθεσε.

«Παράγουμε ελαιόλαδο και φροντίζουμε τις ελιές μας, επειδή νιώθουμε μια βαθιά σύνδεση, με ρίζες που βυθίζονται στην ύπαιθρο του Τζιοβινάτσο», είπε ο Ντε Πάλο.

«Αυτό αποτελεί πραγματικό πλεονέκτημα, γιατί πιστεύω ότι η αληθινή ποιότητα πηγάζει πάντα από μια ισχυρή σύνδεση με την περιοχή», κατέληξε. «Τελικά, η ποιότητα είναι μια αρχή που πηγάζει από την αγάπη και το πάθος για τη γη».