España endurece las normas de trazabilidad para los envíos de aceite de oliva

España ha reforzado su sistema de trazabilidad del aceite de oliva con nuevas normas destinadas a mejorar la supervisión de los envíos nacionales y de las importaciones y exportaciones de aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva.

Las medidas modifican la normativa de calidad introducida en 2021, reforzando las obligaciones de los operadores que participan en el transporte, la recepción y la importación de aceite de oliva.

No estamos empezando de cero, sino mejorando una herramienta que ha situado a España a la vanguardia de la trazabilidad del aceite de oliva. – Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), España

«En los últimos cinco años, hemos aprendido mucho del funcionamiento de REMOA y hemos identificado algunos aspectos que podrían mejorarse», declaró el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a Olive Oil Times.

España introdujo el REMOA, su registro electrónico para el seguimiento de los movimientos del aceite de oliva y del aceite de orujo de oliva, en 2021 como parte de una revisión más amplia de la normativa nacional sobre la calidad del aceite de oliva.

Según el MAPA, las nuevas medidas tienen por objeto mejorar la precisión y la fiabilidad de la información registrada a lo largo de toda la cadena de suministro, especialmente en lo que respecta a los envíos a granel y a las importaciones procedentes de países fuera de la Unión Europea.

Según la normativa original, los operadores debían notificar los movimientos de aceite a granel al sistema electrónico antes del envío, y cada envío debía ir acompañado de documentos que identificaran el producto.

Tras cinco años de funcionamiento del sistema, su aplicación puso de manifiesto lagunas en la información de que disponían los inspectores. Algunos envíos seguían registrados como expedidos sin confirmación de entrega, los documentos analíticos no se incorporaban de forma sistemática al registro y persistía la incertidumbre sobre qué operadores eran responsables de notificar determinadas importaciones.

El nuevo Real Decreto 808/2026 aborda tres ámbitos en los que se había detectado la necesidad de mejoras.

Introduce una definición más clara del destinatario final del aceite de oliva importado, identificando al operador responsable de garantizar que los envíos que entran en España procedentes de terceros países u otros Estados miembros de la UE cuenten con la documentación requerida.

En el caso de los envíos a granel destinados a otros Estados miembros de la UE, a terceros países o a industrias ajenas al sector del aceite de oliva, el operador que tenga el aceite en su poder en el momento del envío sigue siendo responsable de notificarlo al REMOA.

Los operadores deben ahora cargar en REMOA los informes analíticos o documentos equivalentes firmados al registrar los movimientos de aceite a granel. Anteriormente, estos documentos acompañaban a los envíos, pero no se incorporaban necesariamente al registro electrónico.

Los destinatarios también deben confirmar la llegada de los envíos de aceite a granel y verificar que las entregas se corresponden con la información comunicada previamente. Esto permite que los movimientos se den por concluidos formalmente, en lugar de permanecer abiertos sin confirmación de entrega.

Sin embargo, confirmar la recepción no significa que el destinatario haya aceptado que el aceite cumple los requisitos de calidad u otras normativas aplicables. La obligación consiste en registrar la entrega y verificar que coincide con la información declarada, no en certificar la calidad del aceite.

«Hasta ahora, podíamos disponer de información sobre la salida de un envío de aceite sin tener siempre la confirmación de que el movimiento se hubiera completado», explicó el Ministerio.

La incorporación de la documentación analítica al REMOA también proporcionará a los inspectores acceso directo a la información que respalda la clasificación declarada de cada envío.

Los cambios obligarán a las empresas que comercializan aceite de oliva a granel a proporcionar documentación más detallada y a dar cuenta de los envíos recibidos, en particular los procedentes de fuera de la Unión Europea.

La normativa también permite a las autoridades considerar los documentos equivalentes a los informes analíticos como pruebas a la hora de evaluar riesgos y planificar inspecciones.

Al subsanar estas carencias, las autoridades españolas esperan obtener una visión más clara de cómo se mueve el aceite de oliva a lo largo de la cadena de suministro y reforzar su capacidad para verificar su trazabilidad y la clasificación declarada.

«No estamos empezando de cero, sino mejorando una herramienta que ha situado a España a la vanguardia de la trazabilidad del aceite de oliva», concluyó el Ministerio.