La larga búsqueda de la excelencia en el aceite de oliva por parte de un productor brasileño da sus frutos

Tras casi tres décadas de experimentación, Tenuta do Bosque obtuvo cuatro premios del NYIOOC, lo que supuso un hito tanto para su fundador como para la incipiente industria del aceite de oliva en Brasil.

El productor brasileño Tenuta do Bosque obtuvo dos medallas de oro y dos de plata en su debut en el Concurso Mundial de Aceite de Oliva NYIOOC 2026 con tres monovarietales y una mezcla.

Para su fundador, Rogério Khmayis, este éxito supone la culminación de casi tres décadas de investigación agrícola, experimentación, viajes a Europa y una pasión de toda la vida por los olivos.

«Nací bajo un olivo en Oriente Medio. Mi madre temía los bombardeos durante la guerra y solía refugiarse bajo un olivo milenario», explicó Khmayis a Olive Oil Times. «Cuando fui a Italia a estudiar veterinaria, veía olivos por todas partes y soñaba con tener mi propia finca. Al llegar a Brasil, me pregunté por qué aquí casi no había olivos».

Los olivares se extienden por las onduladas colinas de Tenuta do Bosque, en Guaíba (Rio Grande do Sul), donde casi tres décadas de experimentación han contribuido a crear una explotación de aceite de oliva galardonada.

Khmayis pasó parte de su juventud en Sicilia, estudiando medicina veterinaria en Messina y viviendo cerca de Milazzo, donde los olivares, los viñedos y los huertos de cítricos conformaban el paisaje agrícola.

«Había sol, había agua, lo había todo. Había viñedos, igual que en Italia, pero no había olivos», recuerda.

«Cuando preguntaba a la gente por qué no cultivaban aceitunas, me decían que no era posible. Pero yo seguía preguntando: si pueden producir aceitunas en Uruguay, Chile y Argentina, donde las condiciones son similares, ¿por qué no podríamos hacerlo aquí?».

A finales de la década de 1990, Khmayis había comenzado a experimentar con el cultivo del olivo en su finca de Guaíba, en Rio Grande do Sul, donde también criaba ganado vacuno y caprino.

«Todo el mundo pensaba que estaba loco. Me llamaban “o louco da oliveira”, el loco de los olivos», cuenta. «Nadie creía que esos árboles pudieran crecer aquí. No tenía ni la tecnología ni la experiencia, y cuando pedía ayuda, la gente no me tomaba en serio».

Hileras de viñas se extienden por una ladera en Tenuta do Bosque, en Guaíba, al sur de Brasil, donde el cultivo del olivo forma parte de una explotación agrícola diversificada que también incluye viñedos y ganadería.

Khmayis importó olivos jóvenes de Italia y Oriente Medio y los probó en diferentes suelos. En una ocasión, trajo unos 500 plantones a Brasil y perdió casi la mitad.

«Me pasé diez años intentándolo», afirmó. «Solía ir por ahí preguntando a la gente si podía plantar unos cuantos árboles cerca de sus casas, para poder probar diferentes suelos y comprender cómo reaccionaban las plantas. Importé muchos árboles y regalé muchos de ellos».

La Frantoio fue una de las primeras variedades que probó, pero sus requisitos de frío resultaron ser un reto. Siguiendo el consejo de un especialista italiano, comenzó a experimentar con la Arbequina, añadiendo posteriormente la Picual y la variedad griega Koroneiki.

En la actualidad, Tenuta do Bosque gestiona unas 50 hectáreas de olivares, con otras 20 hectáreas en cultivo. Khmayis señaló que la finca cuenta con unos 3.000 olivos maduros y productivos, además de sus viñedos y sus explotaciones ganaderas.

Más allá de sus variedades principales, la finca está experimentando con la Nabali, una variedad tradicional de olivo cultivada en el Levante, especialmente en Palestina y Jordania.

«Su elegancia y sus magníficos sabores son excepcionales», afirmó Khmayis. La producción sigue siendo limitada, y la finca utiliza la mayor parte del aceite obtenido en sus mezclas.

Los olivares se cultivan sin riego, valiéndose de las precipitaciones de la zona y del terreno naturalmente inclinado, que facilita el drenaje.

Durante años, la falta de instalaciones de molienda cercanas impidió a la finca controlar plenamente su producción de aceite de oliva.

«Teníamos que llevar nuestras aceitunas hasta 200 kilómetros de distancia para que las procesaran», explicó Khmayis. «Suponía una enorme cantidad de trabajo. A veces pensaba que era mejor vender las aceitunas y producir solo una pequeña cantidad de aceite de oliva. Hasta el año pasado, quienes compraban mis aceitunas eran los que ganaban los premios», añadió.

El sol se pone sobre los olivares de Tenuta do Bosque, en Guaíba, al sur de Brasil, donde su fundador, Rogério Khmayis, lleva casi tres décadas desarrollando el cultivo del olivo.

El punto de inflexión llegó con la inversión en una moderna almazara en la finca, que comenzó a funcionar en 2026. La instalación puede procesar 1.500 kilogramos de aceitunas por hora, lo que permite a la empresa controlar directamente la extracción y reducir drásticamente el tiempo entre la recolección y la molienda.

«Ahora recogemos las aceitunas y, en dos horas, ya estamos elaborando aceite de oliva», explicó Khmayis. «Esto cambia la calidad del aceite. Por eso nos alegramos tanto de ganar los premios de oro en Nueva York. Es el resultado de nuestro trabajo».

Otros productores han mostrado interés en utilizar el equipamiento de la finca, y Tenuta do Bosque tiene previsto poner sus instalaciones de molienda a su disposición a partir de la próxima cosecha.

A pesar de la nueva almazara, los elevados costes energéticos, la escasez de trabajadores temporeros para la poda y las condiciones meteorológicas impredecibles siguen siendo retos importantes.

«El mayor problema, francamente, es el clima y el agua», afirmó. «Hemos tenido demasiada lluvia. Septiembre y octubre son meses especialmente importantes debido a la floración, y las lluvias excesivas pueden perjudicar la producción».

No obstante, Khmayis describió la temporada de 2026 como una de las mejores cosechas de la región en la historia reciente, en consonancia con la recuperación generalizada de la producción brasileña de aceite de oliva.

Para hacer frente a estos retos también es necesaria la inversión en tecnología y conocimientos especializados. Khmayis señaló que los equipos de cosecha pueden costar varias veces más en Brasil que en Europa. La empresa también ha introducido drones para los tratamientos agrícolas.

«Con un tractor, algunos tratamientos podrían llevar diez días», explicó. «Con un dron, podemos completarlos en uno o dos días».

También hizo hincapié en la importancia de los conocimientos agronómicos especializados, que en gran medida no estaban disponibles a nivel local cuando comenzó sus experimentos.

«Las aceitunas no son maíz ni arroz. Se necesita tecnología, se necesita experiencia», afirmó Khmayis. «No basta con hacer un curso. Hay que ir a lugares donde se cultivan aceitunas desde hace siglos y aprender directamente de esa experiencia».

Khmayis también ha investigado la historia del cultivo del olivo en Guaíba.

Según Khmayis, ya en la década de 1950 se plantaban olivos en la zona, y al menos uno de ellos aún sobrevive. La investigación que llevó a cabo junto con un amigo en un museo de Porto Alegre sacó a la luz registros históricos de intentos anteriores de introducir el cultivo del olivo en el municipio.

En colaboración con las autoridades locales, ha impulsado un proyecto para plantar 100 olivos en espacios públicos de Guaíba. Según él, ya se han plantado 17, mientras que otros se han donado a colegios locales.

«Quiero enseñar a los niños qué es un olivo», dijo en tono jocoso. «Quizá así sus padres empiecen a comprar aceite de oliva».

Un joven visitante observa las aceitunas recién recolectadas en Tenuta do Bosque, en el sur de Brasil. «Quiero enseñar a los niños qué es un olivo», afirmó el fundador, Rogério Khmayis. «Quizá así sus padres empiecen a comprar aceite de oliva».

Dar a conocer a los consumidores los olivos y las cualidades del aceite de oliva virgen extra también es fundamental para los planes de la finca de desarrollar el oleoturismo.

La hija de Khmayis, Yasmin Sabioni, que supervisa el desarrollo de estas actividades, señaló que la finca ya ha organizado jornadas de recolección que han despertado un interés considerable entre los visitantes locales.

«Creo que la gente está aprendiendo», declaró a Olive Oil Times. «No conocen exactamente las diferencias entre los distintos aceites de oliva, pero el proceso de aprendizaje ya ha comenzado».

«Cuando acudimos a eventos, ofrecemos degustaciones de cada aceite de oliva porque, para mucha gente, todo es simplemente aceite de oliva», añadió. «Pero cuando prueban diferentes tipos, siempre dicen: “Prefiero este, prefiero aquel”. Algunos prefieren los aceites afrutados, a otros les gusta algo más especiado o picante. Así es como empiezan a desarrollar sus propias preferencias».

La empresa tiene previsto organizar más eventos con catas de aceite de oliva, maridajes y visitas a fincas.

«De este modo, los consumidores podrán descubrir el aceite de oliva virgen extra de calidad y comprender el valor de los productos de primera calidad elaborados localmente», afirmó Sabioni.

«Tienen que empezar por algún sitio», concluyó.