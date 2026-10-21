Las elecciones anticipadas en España complican la venta del gigante del aceite de oliva Deoleo

Las elecciones anticipadas en España han sembrado dudas sobre la intervención del Gobierno en la venta de Deoleo, lo que ha reforzado la posición del postor italiano, el Grupo Coricelli.

La decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre ha complicado la venta de Deoleo, la mayor empresa del mundo dedicada al embotellado y la comercialización de aceite de oliva.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, puede resultar difícil seguir adelante.– Antonio Luque, presidente de DCoop

Según el European Policy Center, un centro de estudios, el líder socialista espera convertir la derrota parlamentaria de dos decretos de emergencia en materia de vivienda —tras las protestas a nivel nacional por la crisis de la vivienda— en un impulso electoral y asegurarse una mayoría absoluta.

Sin embargo, una consecuencia no deseada de la decisión de Sánchez podría ser socavar los esfuerzos de dos empresas españolas que pujan por adquirir Deoleo.

Deoleo, propietaria de las marcas Carbonell, Bertolli, Carapelli, Koipe y Maestros de Hojiblanca, es propiedad mayoritaria de CVC Capital Partners. La firma de capital riesgo con sede en Jersey controla aproximadamente el 57 % de Deoleo S.A., que opera a través de varias filiales.

La empresa familiar italiana de aceite de oliva Coricelli Group es la principal postora por la participación de CVC Capital Partners, con una oferta de 500 millones de euros.

Sin embargo, DCoop, el mayor productor de aceite de oliva de España, y Acesur esperaban que el Gobierno invocara el denominado «escudo antiadquisiciones» para favorecer a los compradores españoles antes de la fecha límite del 26 de octubre.

DCoop ofreció inicialmente 470 millones de euros por la participación de CVC Capital Partners y, hasta ahora, se ha negado a aumentar su oferta. Acesur ha ofrecido aproximadamente 460 millones de euros.

El Gobierno expresó inicialmente su interés en que Deoleo volviera a manos españolas. Madrid sentó un precedente cuando impidió que un grupo de inversores húngaros adquiriera el fabricante de trenes Talgo, alegando la protección de los intereses empresariales españoles y la seguridad nacional.

«La postura del Gobierno sería favorable a que el posible comprador fuera una entidad española, dentro del marco legal vigente y respetando las condiciones de mercado», declararon fuentes del Gobierno a Economía Digital en agosto.

Sin embargo, el Gobierno reconoció posteriormente que el Grupo Coricelli había presentado la oferta más competitiva y que no existía una alternativa española clara.

Dado que las elecciones están previstas para finales de noviembre, es posible que el Gobierno no disponga de tiempo suficiente para recurrir a un mecanismo similar al utilizado en el caso de Talgo.

CVC Capital Partners no se ha pronunciado públicamente sobre la venta, y el plazo para presentar ofertas vence a finales de octubre.

«La verdad es que no está claro si el Gobierno y el ministerio aún tienen tiempo para actuar», declaró a Agropopular el presidente de DCoop, Antonio Luque. «Con las elecciones a la vuelta de la esquina, puede resultar difícil seguir adelante».

«Es evidente que un postor parece llevar ventaja sobre el otro», añadió. «Lo que siempre hemos dicho es que nuestra principal preocupación es que Deoleo sea adquirida por una empresa que valore y siga defendiendo la calidad, en lugar de verse envuelta en lo que yo llamaría otros asuntos complicados».

El Grupo Coricelli, que recientemente ha inaugurado una nueva planta en Spoleto (Italia), registró una facturación anual de 400 millones de euros en el ejercicio fiscal de 2025, vendiendo más de 78 millones de litros de aceite de oliva bajo sus marcas Pietro Coricelli y Olio Cirio.

Mientras tanto, DCoop está barajando adquisiciones alternativas, entre ellas Pompeian, un productor y embotellador de aceite de oliva con sede en Estados Unidos. Sin embargo, Economía Digital informó de que la cooperativa española sigue centrada en la adquisición de Deoleo.

«Creo que aún queda mucho por hacer. Tendremos que esperar y ver qué pasa», afirmó Luque. «Creo que ya estamos en el kilómetro 35 o 36 de la maratón [que son 42 kilómetros], así que la línea de meta se acerca. Ya veremos qué ocurre».