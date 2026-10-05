La producción de aceite de oliva en Grecia se dispone a repuntar, aunque los bajos precios frenan el optimismo

Tras una temporada anterior decepcionante, se prevé que la producción griega de aceite de oliva repunte de forma significativa, aunque los productores advierten de que los bajos precios podrían contrarrestar los beneficios de una cosecha más abundante.

Se prevé que la producción griega de aceite de oliva repunte en la campaña 2026/27 tras la decepcionante cosecha de la temporada pasada, y algunas estimaciones del sector sitúan el rendimiento nacional en torno a las 300 000 toneladas.

Si la previsión se cumple, Grecia registraría su mayor cosecha desde la campaña 2022/23, cuando el país produjo más de 330 000 toneladas métricas de aceite de oliva.

Estas perspectivas optimistas llegan tras una temporada de bajos rendimientos en la que los brotes de plagas causaron daños significativos a los olivos en varias regiones, lo que obligó a algunos productores a dar por concluida la cosecha antes de lo habitual.

En el sur del Peloponeso, los olivos parecen sanos y muy cargados de frutos.

«Esperamos una cosecha excepcional en nuestra zona», afirmó Nikolaos Souretis, propietario de una almazara de la localidad costera de Kyparissia, en el oeste de Mesenia.

En otras zonas de la región, la cosecha ya ha comenzado en algunas zonas alrededor de la pequeña localidad de Chora, en el centro de Mesenia.

Los agricultores locales cultivan la variedad endémica Mavroelia, cuyas aceitunas suelen madurar antes que la mayoría de los demás cultivares griegos. Se prevé que la cosecha de Koroneiki, la variedad predominante en la región, comience a finales de octubre.

Las primeras estimaciones apuntan a que la producción total de aceite de oliva de Mesenia podría superar las 60 000 toneladas en esta campaña.

«Esperamos una cosecha abundante en nuestra zona, siempre y cuando se desarrolle sin contratiempos graves», declaró a Olive Oil Times Giorgos Kokkinos, presidente de la asociación local de productores de aceite de oliva Nileas.

«Un aumento de las precipitaciones y la humedad en los próximos meses, por ejemplo, significaría que las plagas del olivo, como el gloeosporium, encontrarían un terreno fértil para multiplicarse», añadió.

Sin embargo, más allá de los volúmenes de producción, una de las principales preocupaciones de los productores griegos es que los precios del aceite de oliva en origen se mantengan significativamente por debajo de los 5 € por litro.

Kokkinos señaló que las existencias arrastradas del año pasado se están vendiendo actualmente a unos 3,40 € por litro. Añadió que los precios al productor de la nueva cosecha también parecen bajos y que probablemente rondarán los 4 € por litro en el caso del aceite de oliva virgen extra.

Señaló que los precios en origen en Grecia se verán influidos en cierta medida por la producción en España, con diferencia el mayor productor mundial de aceite de oliva y un referente para los precios al por mayor a nivel mundial.

«Una producción española abundante ejercería presión sobre el sector griego del aceite de oliva al reducir la demanda exterior de aceites recién prensados, lo que también repercutiría en los precios», afirmó.

En la vecina Laconia, los productores también prevén un rendimiento significativamente mayor este año. La temporada pasada, la región produjo solo alrededor de la mitad de su capacidad de producción total, que ronda las 30 000 toneladas.

Sin embargo, los bajos precios en origen también están afectando a los productores de la zona, ya que las expectativas de un aumento de la oferta suscitan la preocupación de que se produzca una mayor presión a la baja sobre los precios.

«Si los precios se mantienen por debajo de los cinco euros por litro, especialmente aquí, donde nuestras aceitunas Athinolia requieren más cuidados que otras variedades, creo que la mitad de los olivares de la zona pronto quedarán abandonados», afirmó Panagiotis Batzakis, presidente de la asociación Agioi Apostoloi, situada en la parte oriental de la región.

Los productores locales también señalaron que, en la actualidad, la demanda por parte de los comerciantes y las grandes empresas embotelladoras es escasa, lo que deja los depósitos de almacenamiento llenos de aceite de oliva que quedó pendiente del año pasado.

En la isla de Lesbos, en el mar Egeo, los productores también esperan una cosecha mayor este año, aunque ahora parece probable que la producción no alcance las previsiones iniciales.

«Es probable que en la isla solo obtengamos la mitad del rendimiento inicialmente previsto», declaró el propietario de una almazara, Babis Papadellis, a la cadena estatal griega ERT.

Papadellis explicó que los olivos de la isla sufrieron estrés térmico debido a unas temperaturas más altas de lo habitual, lo que les hizo perder una parte significativa de su follaje. Aunque las recientes lluvias han estimulado un nuevo crecimiento, señaló que los daños han reducido la capacidad de los árboles para producir una cosecha abundante esta temporada.

No se espera que los precios en origen en Lesbos difieran significativamente de los del resto del país y es probable que se mantengan en torno a los 4 € por litro para el aceite de oliva virgen extra de baja acidez.

También se prevén altos rendimientos para Creta en esta campaña, uno de los centros del sector del aceite de oliva griego junto con el Peloponeso.

Según estimaciones preliminares, los olivos de la isla podrían producir hasta el doble del escaso rendimiento del año pasado, que rondó las 40 000 toneladas métricas de aceite de oliva.

Kostis Kekerides, de la cooperativa agrícola de Zakros, cerca de Lasithi, afirmó que la producción de aceite de oliva en la zona podría superar las 1.000 toneladas este año, una cifra significativamente superior al rendimiento medio anual de unas 300 toneladas registrado en los últimos años.

«La cosecha de aceitunas en nuestra zona comenzará a principios de octubre y probablemente se prolongará hasta febrero», declaró a Olive Oil Times. «Hemos tenido problemas de sequía en las últimas tres campañas, pero este año la situación parece mucho mejor gracias a las abundantes precipitaciones que hemos tenido en nuestra zona».

Kekerides señaló que parte del aceite de oliva de la cooperativa se comercializa bajo la denominación de origen protegida (DOP) de Sitia, principalmente para la exportación. Sin embargo, los comerciantes compran la mayor parte de su producción anual a granel.

«Lo ideal sería vender todo nuestro aceite de oliva como aceite de marca, pero para ello primero habría que asegurar el mercado», señaló.

Otros productores cretenses se hicieron eco de las preocupaciones expresadas por sus homólogos de la Grecia continental sobre los bajos precios en origen y los márgenes de beneficio cada vez más reducidos.

«Los gastos de la cosecha, los costes de los fertilizantes y el riego, así como el coste de la energía, se han disparado», afirmaron. «Si los precios del aceite de oliva se mantienen en niveles que no cubren nuestros gastos, no podremos ser viables».

Sin embargo, el optimismo respecto a la cosecha de 2026/27 no es generalizado en toda Grecia.

En Stylida, en el centro de Grecia, los productores locales se han unido para protestar contra los bajos precios en origen y ante la previsión de otra mala cosecha en la región.

Los productores culparon a las autoridades locales de lo que describieron como medidas inadecuadas para contener la mosca del olivo, que, según afirmaron, se ha proliferado en la zona y amenaza la cosecha. También reclamaron un precio mínimo garantizado para el aceite de oliva que sea suficiente para cubrir los gastos de producción y proporcionar a los agricultores unos ingresos viables.

«Un año más, la cosecha de aceitunas va a comenzar con precios [al productor] bajos que no cubren los costes de producción», afirmaron dos asociaciones locales de productores de aceite de oliva en un comunicado conjunto.

«[Los productores] ven cómo disminuyen sus ingresos y no pueden ganarse la vida ni seguir dedicándose a la agricultura», añadieron las asociaciones.