La dieta mediterránea se asocia a una menor prevalencia del acné en adultos

Un amplio estudio realizado en el Reino Unido reveló que los adultos que seguían más fielmente una dieta de tipo mediterráneo tenían menos probabilidades de padecer acné, con diferencias notables entre hombres y mujeres.

Los adultos que siguen estrictamente una dieta de tipo mediterráneo, rica en grasas saludables, frutas, verduras y cereales integrales, tienen menos probabilidades de padecer acné, según un estudio dirigido por investigadores del King’s College de Londres.

Los investigadores analizaron datos del Biobanco del Reino Unido para investigar la relación entre la calidad general de la dieta y el acné en adultos, un ámbito que ha recibido menos atención que el acné en adolescentes.

El acné es una afección cutánea inflamatoria común que es especialmente frecuente durante la adolescencia, pero que puede persistir o desarrollarse en la edad adulta. Las investigaciones anteriores se han centrado principalmente en los jóvenes y en los posibles efectos de determinados alimentos, como la leche y los productos de alto índice glucémico.

El estudio analizó datos de 228 757 participantes de entre 37 y 73 años. Utilizando historiales médicos vinculados, los investigadores clasificaron a los participantes en tres grupos: aquellos que padecían acné en ese momento, aquellos con antecedentes de acné y aquellos sin antecedentes de la afección.

Los participantes también completaron cuestionarios sobre la alimentación y evaluaciones de recuerdo alimentario. Los investigadores compararon la prevalencia del acné con la calidad general de la dieta y realizaron un análisis secundario de grupos de alimentos concretos y de los productos lácteos.

Los resultados mostraron una asociación entre una mayor calidad de la dieta y una menor prevalencia del acné en adultos. Los participantes cuyos hábitos alimenticios se asemejaban más a una dieta de tipo mediterráneo presentaban, en general, una menor prevalencia de esta afección.

La asociación fue especialmente pronunciada entre las mujeres, cuyos patrones alimentarios diferían significativamente de los de los hombres. Las mujeres que consumían más alimentos de origen vegetal presentaban una menor prevalencia de acné.

Entre los hombres, las dietas con mayor contenido en alimentos de origen animal —especialmente carne— y con menor contenido en hidratos de carbono se asociaron con una mayor prevalencia de acné. Por su parte, un mayor consumo de verduras cocinadas, yogur y queso se asoció con una menor prevalencia.

Los investigadores también identificaron asociaciones contrastadas entre los diferentes tipos de productos lácteos. La leche desnatada y los postres a base de leche se asociaron con una mayor prevalencia de acné, mientras que el yogur y el queso se asociaron con una menor prevalencia.

El consumo de carne de cerdo también se asoció con una mayor prevalencia de acné entre los hombres.

En general, los resultados sugieren que la calidad de la dieta puede influir en el acné en adultos y que la relación entre el consumo de alimentos y esta afección puede variar entre hombres y mujeres.

Sin embargo, el carácter observacional de la investigación implica que los resultados muestran asociaciones y no establecen que determinados alimentos o patrones alimentarios causen o prevengan el acné.

El autor principal, Bochen Li, estudiante de doctorado en el King’s College de Londres, afirmó que las diferencias observadas entre hombres y mujeres podrían, a la larga, ayudar a los investigadores a desarrollar recomendaciones dietéticas más personalizadas.

Li también destacó las asociaciones contrastadas entre los productos lácteos fermentados, como el yogur y el queso, y productos como la leche desnatada y los postres a base de leche. Los investigadores señalaron que es necesario seguir investigando para determinar cómo los diferentes productos lácteos pueden afectar a la salud de la piel.

La coautora Wendy Hall añadió que los participantes con acné tendían a seguir dietas menos saludables en general, lo que subraya la importancia potencial de los patrones alimentarios generales en lugar de centrarse exclusivamente en alimentos concretos.

Los investigadores señalaron que se necesitan más estudios para determinar si los cambios en la alimentación pueden ayudar a prevenir el acné o a reducir sus síntomas, y si las recomendaciones dietéticas específicas para cada sexo podrían, en última instancia, desempeñar un papel en el tratamiento de esta afección.