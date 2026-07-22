Un estudio revela que el aceite de oliva tratado con ozono resulta prometedor contra las infecciones fúngicas comunes

Unos investigadores de Roma han descubierto que la ozonización del aceite de oliva virgen extra potencia sus propiedades antifúngicas, al alterar las paredes celulares de la Candida albicans y reducir su capacidad para provocar infecciones.

Un estudio realizado por el Departamento de Biología y Biotecnologías «Charles Darwin» y el Centro de Investigación en Nanotecnología Aplicada a la Ingeniería de la Universidad Sapienza de Roma ha puesto de relieve el gran potencial antifúngico del aceite de oliva virgen extra ozonizado frente al hongo patógeno Candida albicans.

Los resultados refuerzan la base científica para el uso de este producto como tratamiento terapéutico.

«La creciente aparición de mecanismos de resistencia y los efectos secundarios asociados a los agentes antifúngicos ponen de relieve la necesidad de terapias alternativas», afirmó Luciana Dini, coordinadora adjunta de la investigación. «Este estudio ha analizado este aspecto con el objetivo de desarrollar tratamientos respetuosos con el medio ambiente y altamente eficaces basados en productos naturales».

El trabajo se basa en una investigación anterior en la que participó Dini, que examinó el aceite de oliva virgen extra ozonizado elaborado a partir de variedades autóctonas de Salento, en Apulia, centrándose en su capacidad para favorecer la cicatrización de pequeñas heridas e imperfecciones cutáneas.

«Tras debatir el tema con mi colega, Daniela Uccelletti, decidimos combinar mi experiencia con el aceite de oliva ozonizado y sus conocimientos en fisiología microbiana para desarrollar una solución contra la Candida, un hongo potencialmente peligroso cuyo tratamiento puede provocar resistencia», añadió Dini.

Las especies de Candida se encuentran entre las causas más frecuentes de enfermedades micóticas invasivas, y la Candida albicans es la causa más prevalente de candidiasis en todo el mundo.

Aunque suele ser inofensiva en personas sanas, que la albergan como levadura comensal en la cavidad bucal o el tracto gastrointestinal, puede resultar peligrosa en pacientes con inmunodeficiencia grave. Puede propagarse a través del torrente sanguíneo e invadir órganos internos, lo que da lugar a infecciones sistémicas potencialmente mortales.

Factores como los cambios en la dieta, los tratamientos con antibióticos, las alteraciones del pH o el desequilibrio inmunitario pueden desencadenar su transición a un estado patógeno, lo que permite una rápida proliferación y la aparición de manifestaciones clínicas. Estas van desde afecciones comunes, como la candidiasis vaginal, oral e intestinal, hasta infecciones invasivas que pueden afectar a múltiples órganos.

Resumen gráfico del estudio que muestra la fuerte actividad antifúngica del aceite de oliva virgen extra ozonizado contra la Candida albicans, llevado a cabo por investigadores de la Universidad Sapienza (Imagen de Augello et al., Biomolecules 2024, MDPI, CC BY 4.0.)

El tratamiento varía en función de la gravedad de la infección. Entre los métodos habituales se incluyen las formulaciones tópicas, como cremas, pomadas, geles, lociones, aerosoles y polvos, así como los fármacos antifúngicos orales.

Sin embargo, en las últimas décadas, estos agentes se han vuelto cada vez menos eficaces debido a la aparición de mecanismos de resistencia. Entre ellos se incluyen la alteración de la diana, derivada de mutaciones que reducen la afinidad de un fármaco por su diana molecular, y la sobreexpresión de bombas de eflujo, que expulsan activamente el fármaco de la célula, contrarrestando así su efecto.

El tratamiento antifúngico también puede interactuar con otras terapias, lo que reduce la eficacia de ambas y aumenta el riesgo de efectos adversos. Si se prolonga, puede provocar disbiosis al alterar la microbiota del huésped.

Estos retos ponen de relieve la creciente necesidad de estrategias terapéuticas alternativas basadas en nuevas dianas antifúngicas y compuestos naturales con potencial terapéutico.

«Los aceites ozonizados están despertando interés debido a su amplia gama de aplicaciones y a su actividad antimicrobiana», afirmó Dini. «El ozono es una molécula altamente reactiva, formada por tres átomos de oxígeno, que actúa tanto como oxidante como generador de oxidación. Al entrar en contacto con las células, induce estrés oxidativo al provocar la oxidación de los aminoácidos, alterar la pared celular y dañar el ADN, lo que, en última instancia, conduce a la muerte celular».

Dini señaló que el estudio parte de la premisa de que el aceite de oliva virgen extra ozonizado se diferencia de los fármacos convencionales porque actúa a través de múltiples efectos oxidativos, lo que reduce en gran medida la probabilidad de resistencia a los antimicrobianos.

Para la investigación, se utilizó un aceite de oliva virgen extra elaborado a partir de variedades autóctonas del Lacio en el proceso de ozonización. Los investigadores inyectaron gas de ozono directamente en el aceite mediante un ozonizador, lo que permitió que la molécula reactiva interactuara con los ácidos grasos insaturados y generara el producto ozonizado.

«La ozonización es un proceso bastante básico en el que se inyecta el gas en el aceite en condiciones controladas de temperatura y tiempo», explicó Dini. «Reacciona con los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados del aceite, y esta reacción, denominada ozonólisis, genera ozonidos, que actúan como portadores de las propiedades antimicrobianas».

«En primer lugar, verificamos la ausencia de toxicidad del producto en los queratinocitos, es decir, las células de la piel, y confirmamos que su aplicación tópica en forma de aceite untable no presentaba efectos adversos», afirmó. «A continuación, evaluamos su actividad frente a la Candida albicans, donde obtuvo excelentes resultados».

Dini señaló que el estudio in vitro introdujo un enfoque novedoso al evaluar los efectos combinados de diferentes concentraciones de aceite de oliva ozonizado junto con diferentes cantidades de ozonidos.

Partiendo de este enfoque, los investigadores probaron el aceite ozonado en concentraciones del 1, 2 y 3 por ciento, combinadas con niveles de ozonidos de 386, 853 y 2 492.

Los resultados mostraron que el aceite de oliva virgen extra ozonizado era eficaz para reducir la viabilidad celular de la Candida albicans, alterar la integridad de la pared celular, inducir estrés oxidativo y autofagia, e inhibir tanto la formación de hifas como el desarrollo de biopelículas. Se trata de hallazgos clave, dado que la transición de levadura a hifa es uno de los factores de virulencia críticos del hongo.

Especialmente a concentraciones más elevadas de ozonidos, 853 y 2 492, el aceite redujo significativamente la viabilidad celular. A una concentración del 3 %, el aceite de oliva ozonizado que contenía 853 ozonidos provocó la muerte de más del 90 % de las células en tan solo cuatro horas tras el tratamiento.

Si bien otros estudios han explorado las propiedades antifúngicas de los aceites ozonizados frente a las células vegetativas, esta investigación es una de las primeras en examinar cómo estas variables afectan a la morfología de las hifas, un aspecto crucial de la virulencia de Candida albicans que no se había investigado con tanto detalle anteriormente.

Dado que el ozono muestra una gran biocompatibilidad con las células epiteliales y los tejidos bucales, su uso prolongado no parece plantear riesgos. Por el contrario, puede favorecer la remisión de las lesiones de la mucosa y mejorar la renovación de las células epiteliales bucales, acelerando así la cicatrización de las heridas.

Otros hallazgos sugirieron que el aceite de oliva virgen extra ozonizado también podría ser un agente antifúngico eficaz contra la Candida glabrata, un hongo patógeno emergente que causa infecciones menos susceptibles a los fármacos antifúngicos de uso habitual.

«Otro aspecto interesante es que, una vez preparado, el producto conserva su eficacia antimicrobiana durante mucho tiempo, entre seis y ocho meses, con una degradación mínima, por lo que entra dentro de la categoría de los medicamentos de venta libre», señaló Dini.

Afirmó que el estudio avanza ahora hacia nuevas líneas de investigación. Una de ellas explorará el efecto combinado del aceite de oliva virgen extra ozonizado y otros aceites con nanomateriales biocompatibles sintetizados por microorganismos, con el objetivo de potenciar la actividad antimicrobiana.

El equipo de investigación también está evaluando si otros aceites vegetales, especialmente aquellos que ya no se utilizan para la alimentación humana, podrían resultar igualmente eficaces para esta aplicación.

«Ahora tenemos que pasar a la fase in vivo», añadió Dini. «Mientras tanto, los datos sugieren que este enfoque puede resultar útil no solo en humanos, sino también en medicina veterinaria, donde podría provocar una respuesta aún más eficaz tanto en mascotas pequeñas como en animales de mayor tamaño, como las vacas, ampliando su uso para mantener la higiene y prevenir infecciones. Se trata de un ámbito prometedor que pretendemos explorar más a fondo mediante futuros estudios».