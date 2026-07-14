Los productores de Apulia convierten sus raíces familiares y una antigua leyenda en aceites galardonados

En su finca familiar, cerca de Giovinazzo, Savino y Luigi De Palo combinan variedades locales, una agricultura sostenible y un profundo apego al paisaje de Apulia.

Una antigua leyenda local atribuye los orígenes de la localidad apuliana de Giovinazzo al héroe griego Perseo, hijo de Zeus y de la princesa mortal Danae.

Se dice que, agotado por sus hazañas y sus largos viajes, Perseo buscó descanso en una fértil franja de tierra a orillas del Adriático. Allí fundó una pequeña aldea en honor a su padre. Según la leyenda, el nombre latino de la aldea, Iovis Natio, que significa «el pueblo de Zeus», dio lugar al nombre actual de la localidad.

Hoy en día, producir con calidad no consiste solo en trabajar en el campo. También requiere ser plenamente consciente de lo que se está creando. – Savino De Palo, Azienda Agricola Depalo Luigi

«Apreciamos de verdad este lugar, cuyos orígenes documentados se remontan a un asentamiento del siglo IV a. C. que se convirtió en una comunidad de pescadores y comerciantes durante la época romana», afirmó Savino De Palo, quien gestiona una finca situada justo en el interior, cerca del pueblo costero al norte de Bari, junto a su padre, Luigi.

«Sin embargo, en esa fascinante leyenda encontramos personajes que parecen resonar de forma natural con el alma de nuestros aceites», explicó a Olive Oil Times.

La mezcla «Perseo» de la empresa, que lleva el nombre del fundador mitológico de la localidad, combina las variedades características de la zona: Coratina y Ogliarola Barese.

Estas variedades también se utilizan para producir dos aceites monovarietales: «Giove» —el nombre italiano de Zeus— y «Danae». «Giove», conocido por su carácter intenso y vibrante, obtuvo un premio de oro en el Concurso Mundial de Aceite de Oliva del NYIOOC, mientras que «Danae» se caracteriza por un perfil más delicado y elegante.

La paleta de colores de las etiquetas refleja esa misma interacción. Los monovarietales presentan tonos azules y amarillos, respectivamente, mientras que su unión da lugar al verde utilizado para la mezcla.

Los 12 000 olivos de la familia, que crecen en un terreno mayoritariamente llano y en un microclima influenciado por el mar cercano, se extienden a lo largo de varias parcelas que suman un total de aproximadamente 50 hectáreas.

La finca De Palo abarca varias parcelas que suman más de 50 hectáreas de terreno y alberga 12 000 olivos de las variedades Coratina y Ogliarola Barese.

Al principio, la empresa consistía en una hectárea de terreno y 100 olivos, cuenta De Palo. Su abuelo, también llamado Savino, cultivaba la parcela para vender aceitunas y producir aceite con el que mantener a su familia, y cada miembro de la familia contribuía a las labores del campo, como era habitual en las comunidades rurales hasta el siglo pasado.

Luigi tenía 17 años cuando falleció su padre. De repente, solo con su madre, se dedicó por completo a trabajar la tierra.

Mientras muchos de sus amigos abandonaban el sur de Italia durante una ola de migración hacia el norte industrial, Luigi decidió quedarse y cuidar del pequeño olivar. Tras años de duro trabajo, fue ampliando poco a poco la finca.

«Mi padre me inculcó el amor por estos olivos», afirma De Palo. «Cuando era niño, me decía: “Si quieres dinero para tus gastos, tienes que ganártelo”».

Luigi De Palo gestiona una finca de 50 hectáreas junto con su hijo, Savino, en Giovinazzo, cerca de Bari.

«Así que le acompañaba a la finca y le ayudaba con pequeñas tareas, y así fue como empezó a crecer mi pasión», añadió.

Incluso antes de incorporarse oficialmente a la empresa, De Palo se matriculó en sus primeros cursos de cata de aceite de oliva.

«Para mí, el paso fundamental fue estudiar y comprender el producto», afirmó. «Hoy en día, producir calidad no consiste solo en trabajar en el campo. También requiere un conocimiento profundo de lo que estás creando».

«Solo comprendiendo de verdad el producto se puede ofrecer a los consumidores el mejor resultado posible», añadió De Palo.

De Palo se unió a su padre en la gestión de la finca hace 12 años, con la intención de aumentar su valor. En aquel momento, la empresa todavía vendía aceitunas, una práctica muy arraigada en la región, donde muchos agricultores entregaban su cosecha a almazaras o mayoristas.

Con unas 35 hectáreas y un número considerable de olivos, De Palo consideró que la familia debía desarrollar la finca y crear una marca que reflejara su valor. Propuso producir y embotellar su propio aceite.

Savino De Palo y su padre, Luigi, elaboran aceites monovarietales de primera calidad y una mezcla de Coratina y Ogliarola Barese.

Su padre no habría podido asumir el proyecto por sí solo, pero trabajar juntos lo hizo viable, y Luigi acogió la idea con entusiasmo.

La zona cuenta con varias almazaras de renombre. Desde el principio, la familia decidió confiar sus aceitunas a Le Tre Colonne, que, según De Palo, ofrece un proceso de producción de máxima calidad.

«A lo largo de los años, hemos adquirido varios olivares que también contienen árboles centenarios», explicó De Palo.

«Mientras que en el norte y el sur de Apulia aún hay terrenos baldíos aptos para nuevas plantaciones, este paisaje ya está densamente cultivado», añadió. «Por lo tanto, la mayoría de los olivares que hemos adquirido son tradicionales, con una disposición amplia y a menudo irregular, marcada por la edad y la historia de los árboles maduros».

La finca también está dividida en numerosas parcelas, lo que refleja la fragmentación del suelo que desde hace tiempo caracteriza a la zona.

Los dos olivares más jóvenes de la finca fueron plantados hace 30 años por el padre de De Palo, quien los dispuso en una configuración regular de seis por cuatro metros para permitir un cultivo más eficiente.

La fruta de estas parcelas se reserva exclusivamente para el monovarietal Gran Cru Coratina de la empresa, uno de los buques insignia de su producción.

Debido a su maduración tardía, la Coratina es la última variedad en cosecharse, a partir de principios de noviembre. La Ogliarola Barese se cosecha normalmente a partir de la segunda semana de octubre.

Las dos variedades se prensan y almacenan por separado, y la mezcla se elabora posteriormente.

En el momento óptimo para la recolección, un pequeño equipo de recolectores temporeros se une a la familia y a los tres empleados cualificados que trabajan todo el año en la finca, lo que eleva la plantilla a 10 personas.

«Hoy en día, los agricultores debemos adaptarnos a la naturaleza en lugar de obligarla a adaptarse a la agricultura», afirmó De Palo.

«El cambio climático se ha hecho cada vez más evidente», añadió. «Ante fenómenos extremos como la sequía, como ocurrió aquí el año pasado, cuando no llovió entre abril y junio, simplemente debemos dar lo mejor de nosotros mismos y trabajar aún más duro».

«Este año, unas cuantas lluvias primaverales nos han ayudado al menos a afrontar la estación cálida», señaló De Palo.

«Con esto en mente, nos esforzamos por proteger nuestra tierra y adoptar un enfoque sostenible que nos ayude a hacer frente a los retos de la crisis climática», añadió. «Cultivar respetando el medio ambiente es fundamental. También es una forma de crear un paisaje hermoso y demostrar un cuidado genuino por nuestra tierra».

Savino De Palo y su padre, Luigi, organizan experiencias oleoturísticas en su finca y promueven activamente la zona, impulsados por un fuerte vínculo con el pueblo costero de Giovinazzo.

La finca se alimenta con paneles fotovoltaicos y la mayor parte de su equipamiento funciona con electricidad. La familia también presta especial atención a la gestión del suelo, manteniendo una cubierta vegetal controlada y segando periódicamente.

Los residuos de la poda se trituran y se devuelven a los olivares como mantillo y abono natural.

De Palo afirmó que la familia también quiere enseñar a los visitantes y turistas la importancia de cuidar la tierra de forma responsable.

Desarrollar el potencial turístico de la finca es uno de los dos principales objetivos de inversión de la empresa, junto con la construcción de su propia almazara para completar el ciclo de producción.

Desde 2021, la familia ofrece experiencias de oleoturismo, que incluyen catas y aperitivos entre los olivos. Los visitantes también pueden participar en actividades agrícolas, como la recolección de aceitunas.

«Mi padre y yo nos esforzamos por transmitir el valor de nuestra tierra, y esa es la base de nuestro proyecto», afirmó De Palo. «Cuando emprendimos este camino, fue precisamente por nuestro apego a este lugar».

«Me encanta recibir a nuestros huéspedes, compartir historias sobre nuestro pueblo y animar a la gente a visitarlo porque lo adoro», añadió.

«Elaboramos aceite y cuidamos nuestros olivos porque sentimos una profunda conexión, con raíces que se hunden en la campiña de Giovinazzo», afirmó De Palo.

«Esto se convierte en una auténtica fortaleza, porque creo que la verdadera calidad siempre proviene de un fuerte vínculo con el territorio», concluyó. «En definitiva, la calidad es un principio que nace del amor y la pasión por la tierra».