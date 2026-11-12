Un olivo centenario rinde homenaje al difunto comisario de la Bienal de Venecia

Un olivo centenario se erige en el centro de la instalación de Theo Eshetu titulada Garden of the Broken Hearted, que se expone en la 61.ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, celebrada en los Giardini, el Arsenale y en diversos espacios de Venecia, del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026.

Esta edición de la Bienal de Venecia, uno de los principales eventos artísticos del mundo, cuenta con la comisaría de Koyo Kouoh bajo el título *In Minor Keys*. Reúne a 111 artistas de 99 países y cuenta con un jurado compuesto íntegramente por mujeres y presidido por Solange Oliveira Farkas.

Esta es también una obra sobre una presencia poderosa, ya que la fuerza potente que perdura es la naturaleza. – Theo Eshetu, artista de vídeo y cineasta

«Esta obra es la primera que he creado en la que el vídeo permanece invisible, aunque no está del todo ausente. En esencia, es una reflexión sobre la ausencia», explicó Eshetu a Olive Oil Times.

Eshetu, artista de vídeo y cineasta, nació en Londres en 1958. Pasó parte de su vida en Etiopía, Senegal, los Países Bajos y la antigua Yugoslavia, y actualmente vive entre Berlín (Alemania) y Roma (Italia). Su obra, que abarca instalaciones de vídeo, películas experimentales, fotografías y documentales, forma parte de varias colecciones, entre ellas las del Museo de Arte Moderno (MoMA), el Museo Metropolitano de Arte (The Met) y el Museo Nacional de Arte Africano del Smithsonian.

Garden of the Broken Hearted presenta un olivo de 4,5 metros de altura situado sobre un escenario giratorio, sobre el que se proyectan imágenes de vídeo sobreexpuestas del mismo árbol mientras suena una suave melodía de caja de música.

«Había participado en muchas exposiciones comisariadas por Koyo, y además era muy amigo suyo», dijo Eshetu sobre la difunta directora artística del Departamento de Artes Visuales de la Bienal de Venecia, fallecida el 10 de mayo de 2025, casi exactamente un año antes de que se inaugurara la exposición. «Tras su pérdida, ya no deseaba seguir adelante con la idea que había propuesto inicialmente. En su lugar, quería reflexionar sobre su ausencia y, al hacerlo, decidí hacerme ausente también como artista de vídeo».

Ampliamente reconocida como una figura destacada en el panorama internacional del arte contemporáneo, Kouoh nació en Camerún y se crió en Suiza. Fundó RAW Material Company en Dakar, Senegal, y más tarde ocupó el cargo de directora ejecutiva del Museo Zeitz de Arte Contemporáneo Africano (Zeitz MOCAA) en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

El proyecto In Minor Keys de Kouoh fue completado póstumamente por su equipo, formado por Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Hélène Pereira, Rasha Salti, Siddhartha Mitter y Rory Tsapayi.

Un olivo, seleccionado por su forma expresiva, cobra nueva vida en la instalación de Theo Eshetu, donde su crecimiento se convierte en parte de la obra de arte. (Foto de Anna Faragona)

«Esta es también una obra sobre una presencia poderosa, ya que la fuerza potente que perdura es la naturaleza», señaló Eshetu. «He estado trabajando en una serie de jardines y, durante los preparativos para Venecia, le dije a Koyo que crearía uno. Cuando decidí cambiar de rumbo, opté por presentar únicamente el olivo como la encarnación de la esencia absoluta de un jardín».

Eshetu afirmó que su intención era explorar el jardín como un espacio que se encuentra en la raíz de nuestra conciencia, del que han surgido nuestras culturas, y como el lugar secreto del que brota la imaginación. Aunque la tradición habla de un jardín paradisíaco del que fueron expulsados los seres humanos, su intención era representar un retorno al jardín como lugar de sanación, un espacio en el que escuchar lo que la naturaleza podría revelarnos sobre la condición humana.

«El olivo, en particular, es capaz de desvelar una multitud de significados, ofreciendo algo único a cada individuo», añadió Eshetu. «Así, sin necesidad de una intervención artística manifiesta, el propio árbol es capaz de comunicarse con todo el mundo. Conlleva muchos significados, siendo el más ampliamente reconocido la paz. Es una planta que trasciende las culturas y tiene un profundo significado para cristianos, musulmanes y judíos, así como para muchas otras comunidades y tradiciones de todo el mundo».

La esencia de la obra de Eshetu siempre ha sido tender puentes entre diferentes culturas. Ya sea a través de elementos visuales, de la temática o de los temas tratados, su enfoque fomenta el diálogo intercultural e interdisciplinar. La elección del olivo es coherente con esta práctica artística y, en consonancia con ella, decidió no revelar el lugar de origen del árbol.

«La gente suele preguntar de dónde procede el árbol y, al negarme a responder, el árbol puede desvelar una gama más amplia de significados», explicó Eshetu. «Como no me interesa definirme a mí mismo a través de mis orígenes, tampoco deseo revelar el origen del árbol, de modo que el espectador se vea obligado a considerarlo por lo que es, en lugar de a través de las narrativas que, de otro modo, podrían surgir de su procedencia o circunstancias. En resumen, un ser humano es un ser humano, y un árbol es un árbol».

Eshetu afirmó que, al seleccionar el árbol, le atrajo la naturaleza dual que parecía encarnar a través de dos caras distintas. Un lado parecía sano y vigoroso, con lo que él describió como un aire vagamente masculino, mientras que el otro estaba visiblemente dañado y evocaba formas femeninas. La interacción entre estas diferentes dimensiones constituía una narrativa que el árbol podía desplegar a través de su movimiento sobre el escenario.

«Este olivo centenario poseía un cierto carisma», afirmó Elisabetta Margheriti, agrónoma y directora comercial del vivero Vivai Torsanlorenzo, en Ardea, cerca de Roma, que suministró el árbol y supervisó la logística de su transporte.

El olivo centenario seleccionado por Theo Eshetu para *Garden of the Broken Hearted*, una instalación de la Bienal de Venecia de 2026 que explora la pérdida, la renovación y la presencia perdurable de la naturaleza. (Foto cortesía de Theo Eshetu)

«Al principio le había sugerido a Theo algunos olivos imponentes, pero cuando se topó con este grupo en concreto —que había pasado desapercibido debido a sus troncos huecos y copas dañadas—, se sintió inmediatamente atraído por este ejemplar y sus formas expresivas», recordó. «Su gran cepellón también planteaba considerables retos logísticos, y sin duda habría sido más fácil manejar un árbol más pequeño. Sin embargo, Theo quedó completamente cautivado por este ejemplar y lo eligió para su obra. Me emocionó mucho formar parte de este proyecto. Acepté con gran entusiasmo el reto de llevar el árbol a la Bienal de Venecia y supervisar su cuidado durante toda la exposición. Ver cómo cobraba vida fue maravilloso».

A lo largo de la exposición, el árbol produjo nuevas hojas. Margheriti guió a los jardineros encargados de su cuidado y se mantuvo en contacto constante con ellos, recibiendo actualizaciones periódicas y fotografías que documentaban su evolución.

«Garantizar el bienestar del árbol era uno de nuestros principales objetivos», afirmó Margheriti. «Cuidarlo planteó algunos retos, sobre todo porque había que gestionar cuidadosamente el riego para evitar dañar el pabellón. Sin embargo, al final brotaron nuevas hojas en la copa y nuevos brotes desde la base. Dedicamos un esfuerzo considerable a fomentar este crecimiento, que formaba parte de la propia obra de arte. Ver cómo el árbol comenzaba a florecer de nuevo durante la exposición fue profundamente conmovedor. Al final, se convirtió en una de las presencias más cautivadoras de la Bienal de Venecia».

Eshetu explicó que llevar el olivo a Venecia significaba trasladarlo del ámbito de la naturaleza al de la cultura. Al igual que una persona que viaja y regresa transformada por la experiencia, el olivo vivió su propio viaje, pasando de ser un objeto natural a uno cultural.

Para preservar el recuerdo del significado cultural que adquirió en la Bienal de Venecia, el olivo se plantará en el jardín de una institución cultural una vez concluida la exposición.

«En este contexto, el jardín es un recinto imaginario que nos permite volver a una época anterior al pensamiento humano, a una época que precede al surgimiento de cualquier cultura, cuando se estaban formando las raíces mismas de nuestras identidades, para escuchar las lecciones que nos ofrece la naturaleza y, si así lo decidimos, depositar nuestra confianza en la inteligencia de las plantas», afirmó Eshetu. «Es un retorno a una forma arcaica de conciencia, en la que toda la naturaleza estaba imbuida de espíritu. La presencia de un olivo proporciona una base desde la que podemos escuchar y aprender; partiendo de esta lección, podemos imaginar nuevas formas creativas y narrativas, nuevas piedras angulares para navegar por el futuro».

«La obra es una canción en clave menor», concluyó Eshetu, respondiendo a la invitación de Kouoh en su texto curatorial para la Bienal de Venecia de «bajar el ritmo y sintonizar con las frecuencias de las claves menores».

«Porque, aunque a menudo se pierda en la cacofonía angustiosa del caos actual que azota el mundo, la música continúa», escribió Kouoh. «Las canciones de quienes crean belleza a pesar de la tragedia, las melodías de los fugitivos que se recuperan de entre las ruinas, las armonías de quienes curan heridas y reconstruyen mundos».