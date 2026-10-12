Finlandia se proclama campeona del mundo de recolección de aceitunas en Croacia

Participantes de diez países se reunieron en la isla croata de Brač para celebrar la tradicional cosecha de la aceituna, y Finlandia se llevó el primer premio.

Finlandia se proclamó ganadora sorpresa del noveno Campeonato Mundial de Recolección de Aceitunas, celebrado en la isla croata de Brač, superando a equipos de otros nueve países a pesar de no contar con una tradición olivarera propia.

El equipo finlandés recolectó 55,4 kilogramos de aceitunas en tan solo 45 minutos, situándose por delante de la República Checa y Polonia en una competición que combina la recolección tradicional de aceitunas con el turismo internacional y la rivalidad amistosa.

El campeonato tuvo lugar en Postira, una pintoresca localidad costera de unos 1.500 habitantes. El evento comenzó el jueves con una presentación oficial de los equipos en el Hotel Pastura, seguida de la competición el viernes por la mañana en el olivar de San José, con vistas a la localidad.

«Estamos creando una marca de destino que no imita, sino que inspira», declaró Ivana Jelinčić, directora de la Oficina de Turismo de Postira, a Olive Oil Times.

«Estamos orgullosos de que nuestra pequeña localidad se haya convertido en el centro de un evento tan maravilloso, que celebra y promueve la cultura de la aceituna y el aceite de oliva a través de experiencias inolvidables y de las numerosas amistades forjadas aquí a lo largo de los años», añadió.

Organizado con el apoyo de la Oficina de Turismo de Postira, el ayuntamiento, la Cooperativa Agrícola de Postira y Aldura Sport, el campeonato ha contribuido a situar a esta pequeña comunidad pesquera y agrícola en el mapa turístico internacional.

Diez equipos compiten por el título

La competición de este año reunió a 40 participantes en representación de diez equipos: Finlandia, Suecia, Serbia, Lituania, Polonia, la República Checa, Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, Croacia y un equipo internacional de nómadas digitales.

Cada equipo contaba con cuatro competidores: dos mujeres y dos hombres. Dada la ausencia este año de la campeona vigente, Francia, el título estaba en juego.

Croacia presentó un equipo formado por conocidos deportistas y artistas, entre los que se encontraban la nadadora de larga distancia Dina Levačić, la periodista de televisión croata Ivana Šilović, el jugador olímpico de waterpolo Tomislav Paškvalin y el rapero Ante Cash.

Competidores de diez países participaron en el noveno Campeonato Mundial de Recolección de Aceitunas celebrado en Postira, Croacia, con 40 participantes que compitieron en equipos de cuatro.

«Estamos bien coordinados y somos competitivos», afirmó Levačić cuando se le preguntó si la ventaja de jugar en casa podría compensar la escasa experiencia del equipo en la recolección de aceitunas.

Paškvalin, con un puñado de aceitunas recién recolectadas en la mano, destacó el vínculo del evento con el patrimonio croata.

«Esta es una historia maravillosa sobre nuestra aceituna croata, nuestro patrimonio y nuestra tradición», afirmó. «Cuando se convierte en un evento deportivo como este, es fantástico. No hay nada mejor».

Brendan O’Hara, en representación de Estados Unidos, se mostró igualmente entusiasmado.

«Nos hemos enamorado de esta experiencia», afirmó. «También esperamos obtener un buen resultado».

Nevena Marinovski, de Serbia, se mostró satisfecha con las condiciones favorables, a pesar de que las previsiones apuntaban a lo contrario.

«Estamos preparados. Es maravilloso, y el tiempo nos ha acompañado», afirmó. «Un día precioso y soleado, a pesar de las malas previsiones».

La cosecha tradicional bajo presión

Los participantes se enfrentaron a un reto exigente: recolectar tantas aceitunas como fuera posible en exactamente 45 minutos, utilizando únicamente sus manos y sin ningún tipo de equipo mecánico.

Siguiendo la tradición local, los participantes recogieron las aceitunas en sakete, delantales tradicionales de arpillera, antes de trasladarlas a las cajas de sus equipos.

Trabajando exclusivamente a mano, los participantes disponían de solo 45 minutos para recolectar tantas aceitunas como fuera posible, recogiendo el fruto en los delantales tradicionales de arpillera.

Una vez transcurrido el tiempo, las aceitunas se pesaron bajo la supervisión del jefe de control de la Cooperativa Agrícola de Postira.

Los resultados se mantuvieron en secreto, y solo el supervisor y los capitanes de los equipos pudieron ver los pesos. La clasificación final no se reveló hasta la ceremonia de entrega de premios del sábado por la noche en el Hotel Pastura.

Una victoria sorpresa para Finlandia

Cuando se anunciaron los resultados, Finlandia se proclamó campeona del mundo, un resultado inesperado para un país más conocido por sus bosques, lagos y largos inviernos que por el cultivo del olivo.

«Estamos encantados, y nos encanta Postira, Brač y Croacia», declaró el capitán del equipo finlandés, Petri Utriainen.

«Este año queríamos mejorar nuestro cuarto puesto del año pasado, pero ganar era algo que ni siquiera nos atrevíamos a esperar. No tenemos ni un solo olivo en Finlandia, y ahora somos campeones del mundo. ¡Es increíble!»

La República Checa quedó en segundo lugar con 48,4 kilogramos, seguida de Polonia con 46,6 kilogramos. Los tres equipos medallistas procedían de países sin una tradición significativa en el cultivo del olivo.

La cosecha de Finlandia, de 55,4 kilogramos, la situó siete kilogramos por delante de la República Checa, que quedó en segundo lugar con 48,4 kilogramos. Polonia ocupó el tercer puesto con 46,6 kilogramos.

Bosnia y Herzegovina quedó cuarta con 43,6 kilogramos, por delante por un estrecho margen de Croacia, con 43,2 kilogramos, y Lituania, con 43,0 kilogramos.

Estados Unidos quedó séptimo con 42,4 kilogramos, seguido de Serbia con 38,0 kilogramos, Suecia con 34,4 kilogramos y el equipo de los nómadas digitales con 31,6 kilogramos.

Los tres puestos del podio fueron a parar a países sin una tradición olivarera significativa, lo que pone de relieve el atractivo internacional de esta insólita competición.

Celebración del patrimonio olivarero de Brač

Más allá de la competición, los organizadores prepararon actividades para dar a conocer a los participantes la cultura del aceite de oliva de Brač, sus tradiciones agrícolas y sus lugares de interés histórico.

El programa del sábado incluyó una visita al Museo del Aceite de Oliva de Škrip y un paseo por Dol, un pueblo tradicional conocido por su arquitectura característica y su patrimonio rural.

Las actividades reflejaron el objetivo más amplio del evento: promover la identidad agrícola de la isla, al tiempo que se fomenta el agroturismo y se refuerzan los vínculos entre los participantes de diferentes países.

La República Checa quedó en segundo lugar con 48,4 kilogramos, seguida de Polonia con 46,6 kilogramos. Los tres equipos medallistas procedían de países sin una tradición olivarera significativa.

«No podría estar más orgulloso», declaró Jelinčić tras la ceremonia de entrega de premios. «Postira es una pequeña localidad de apenas 1.500 habitantes, pero gracias a este evento hemos logrado llegar a todos los rincones del mundo, compartiendo la historia de Postira y del cultivo del olivo de una forma tan enérgica, interesante y alegre».

Celebrado por primera vez en 2017, el Campeonato Mundial de Recolección de Aceitunas se ha convertido en un evento internacional de gran reconocimiento. En 2019, recibió un premio de la Creative Tourism Network a la mejor experiencia de turismo creativo.

El campeonato ilustra cómo una práctica agrícola centenaria puede convertirse en la base de una experiencia turística singular, atrayendo a visitantes a una pequeña comunidad mediterránea al tiempo que se preserva su vínculo con el cultivo del olivo.

Para Finlandia, la competición concluyó con un inesperado título mundial. Para Postira, supuso otra edición exitosa de un evento que sigue dando a conocer a visitantes de todo el mundo el patrimonio olivarero de la isla.