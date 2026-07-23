Un producteur d'Istrie développe un tourisme autour de l'huile d'olive axé sur l'éducation et le développement durable

Brist associe visites d'oliveraies, découverte sensorielle et gastronomie locale pour proposer aux visiteurs, tout au long de l'année, une initiation à la production d'huile d'olive dans le sud de l'Istrie.

Dans les collines entourant Vodnjan, une ville du sud de l'Istrie où la culture de l'olivier est une tradition séculaire, une exploitation familiale est en train de révolutionner la façon dont les visiteurs découvrent l'huile d'olive extra vierge.

Alliant histoire locale, hospitalité et visites pédagogiques, Brist est devenue l’un des pionniers du secteur de l’oléotourisme, en plein essor dans la région.

« Lorsque vous partagez toute l’histoire et que vous établissez une relation fondée sur la transparence et la sincérité, vous gagnez un client pour la vie. » – Puhar O’Grady,

Surplombant la mer Adriatique et le parc national de Brijuni, le domaine propose des promenades à travers des oliveraies centenaires, des dégustations sensorielles guidées, des accords mets-huiles avec des produits locaux et un hébergement à la Villa Santa Margherita.

La famille Puhar O’Grady a également construit un nouveau bâtiment polyvalent au cœur de l’oliveraie.

Les membres de la famille Puhar O’Grady au domaine Brist, près de Vodnjan, dans le sud de l’Istrie, où le producteur allie culture de l’olivier, éducation sensorielle et hospitalité rurale pour offrir aux visiteurs une expérience d’oléotourisme immersive. (Photo : Marina Ćosić Trbara)

« Ce nouveau bâtiment abritera une cave à huile d’olive et une installation d’embouteillage, un espace dédié à la transformation des fruits et légumes locaux, ainsi qu’un espace moderne dédié à la dégustation et à la vente au détail », a déclaré Lena Puhar O’Grady, qui supervise le marketing, les dégustations et la formation au sein de l’entreprise familiale.

D’une promenade improvisée à un programme annuel

Archéologue et historienne de l’art de formation, Lena Puhar O’Grady dirige l’entreprise avec son père Silvano, âgé de 73 ans, et son mari, Paul.

La famille a commencé à proposer des expériences touristiques autour de l’huile d’olive il y a une dizaine d’années, ce qui en a fait l’un des premiers producteurs d’Istrie à se lancer dans ce secteur. Ce qui est depuis devenu une activité structurée a commencé par hasard.

«Tout a commencé de manière très spontanée avec deux touristes norvégiens», raconte Lena Puhar O’Grady. «Après une dégustation dans notre boutique, ils nous ont demandé où se trouvaient exactement nos oliviers.»

Lena Puhar O’Grady et Paul O’Grady à la boutique Brist de Vodnjan, où la famille accueille les visiteurs pour des dégustations guidées et leur fait découvrir ses huiles d’olive vierges extra primées.

« Mon mari a immédiatement proposé de les conduire trois kilomètres en montée jusqu’à notre oliveraie, située à 150 mètres d’altitude et surplombant Brijuni », a-t-elle ajouté. « Il leur a fait visiter les lieux de manière improvisée, en leur racontant l’histoire de notre famille et nos méthodes de culture. »

« Ils étaient absolument ravis, et c’est ce qui nous a fait comprendre que les gens recherchaient précisément ce genre de lien direct », a poursuivi Puhar O’Grady.

Le domaine propose désormais des programmes tout au long de l’année. Son expérience d’initiation « Walk and Taste » est disponible avant et après la haute saison touristique, y compris les jours de vent ou de pluie.

La visite retrace 2 000 ans d’histoire de l’oléiculture en Istrie, ainsi que les méthodes de culture et de récolte. Elle comprend également une visite de l’église Sainte-Marguerite, datant du XIIIe siècle, qui jouxte l’oliveraie.

La promenade pédagogique est suivie d’une dégustation guidée à la boutique Brist de Vodnjan.

Découverte à la lueur des bougies

Pendant la haute saison estivale, de juin à septembre, le domaine propose son programme phare en soirée, « Une soirée sous les oliviers ».

Le programme débute à la tombée de la nuit par une promenade circulaire interactive à travers les oliveraies. Les visiteurs découvrent les pratiques agricoles, allant des méthodes utilisées à l’époque romaine à l’agriculture régénérative et durable.

Des murs en pierres sèches restaurés et des kažuni, abris de champ traditionnels en pierre, bordent les sentiers. Ces deux éléments sont des symboles marquants du patrimoine culturel istrien, associés à des traditions reconnues par l’UNESCO.

« Nous essayons de ne pas promouvoir le produit commercial de manière agressive », a déclaré Puhar O’Grady. « Nous souhaitons plutôt jouer le rôle d’ambassadeurs du sud de l’Istrie et démontrer l’importance d’une petite exploitation agricole où le producteur conserve un contrôle total sur l’ensemble du processus. »

« Nous ne voulons pas devenir une exploitation industrielle », a-t-elle ajouté. « Notre objectif principal est de rester une petite exploitation, authentique et durable. »

L’événement principal commence au coucher du soleil, au-dessus des oliviers. En l’absence d’éclairage artificiel dans l’oliveraie, les lieux sont entièrement éclairés par des bougies.

Les invités se rassemblent pour le programme « Une soirée sous les oliviers » organisé par Brist à la lueur des bougies près de Vodnjan, où des dégustations guidées, des accords mets-huiles d’olive locales et des récits permettent aux visiteurs de se familiariser avec les traditions oléicoles de l’Istrie. (Photo : Marina Ćosić Trbara)

Dans ce cadre, Puhar O’Grady anime une dégustation sensorielle mettant à l’honneur la « Brist Exclusive Selection », l’huile d’olive extra vierge phare de la famille.

La marque a remporté de nombreuses distinctions, dont des médailles d’or au Concours mondial de l’huile d’olive NYIOOC à New York.

Au cours de l’atelier, les invités apprennent à évaluer l’huile d’olive extra vierge en identifiant ses attributs positifs, notamment le fruité, l’amertume et le piquant.

La dégustation est suivie d’un accord mets-huiles plus informel, avec des produits issus des fermes familiales voisines, accompagnés d’un vin mousseux produit à Vodnjan.

« Lorsque vous partagez toute l’histoire et que vous établissez une relation fondée sur la transparence et la sincérité, vous fidélisez un client pour la vie », a déclaré Puhar O’Grady.

« Nous accueillons des visiteurs internationaux venus du Royaume-Uni, des États-Unis et du monde entier, qui reviennent plusieurs fois », a-t-elle ajouté. « Même s’ils connaissent déjà le contenu pédagogique, ils nous disent que cette soirée reste l’un des moments forts de leur voyage en Istrie. »

Une expérience d’oléotourisme plus complète

Afin de faire le lien entre l’activité agricole et l’hébergement, la famille a ouvert la Villa Santa Margherita.

Cette maison de vacances comprend une grande piscine, une cuisine d’été en plein air et des terrasses couvertes. À l’intérieur, le design contemporain s’allie à des éléments traditionnels, notamment un espace de vie ouvert doté d’une cheminée à bois.

La villa comprend également une cuisine entièrement équipée et un espace bien-être privé avec jacuzzi et sauna.

En associant la production d’huile d’olive, la sensibilisation des consommateurs et l’hospitalité rurale, ce producteur de Vodnjan a développé un modèle économique diversifié, conçu pour permettre à une petite exploitation agricole méditerranéenne de participer à l’économie touristique de la région.