Les noyaux d'olive trouvent une nouvelle vie dans la fabrication de meubles, de revêtements de sol et d'asphalte

Autrefois principalement utilisées comme combustible issu de la biomasse, les noyaux d'olive deviennent aujourd'hui un matériau très prisé pour la fabrication de meubles durables, de panneaux d'intérieur, de produits de construction et de revêtements de sol à faible empreinte carbone.

On estime à 1,2 million de tonnes métriques la quantité de noyaux d’olive broyés, également appelés « pierres », générés chaque année lors de la transformation de l’huile d’olive, ce qui alimente un éventail croissant d’utilisations et une chaîne d’approvisionnement en pleine évolution.

Selon l’Association espagnole de la biomasse (Avebiom), bon nombre des plus grands moulins à huile d’olive d’Espagne séparent les noyaux du reste du marc, les utilisant pour produire de l’énergie thermique destinée au chauffage des moulins et de l’eau, ou les vendant comme combustible pour des chaudières industrielles.

Environ un tiers des noyaux sont nettoyés et traités afin de réduire leur teneur en humidité avant d’être vendus à un prix supérieur à celui des noyaux non raffinés, pour être utilisés comme combustible renouvelable dans les chaudières domestiques.

Cependant, un nombre croissant d’entreprises du secteur de l’huile d’olive transforment les noyaux en produits de construction et de design, répondant ainsi à la demande en matériaux de construction durables et tirant parti des propriétés distinctives de ce matériau.

« Notre intérêt pour la valorisation des résidus des moulins à huile d’olive découle d’un besoin réel auquel nous, producteurs uruguayens, sommes confrontés en raison de la teneur en huile relativement faible de nos fruits », a déclaré Martín Robaina, directeur d’Olivos de las Ánimas, à Olive Oil Times.

« C’est pourquoi nous avons pris conscience de la nécessité de mieux valoriser tous les sous-produits générés lors de la transformation », a-t-il ajouté. « Nous avons commencé à chercher des moyens de valoriser ces résidus en développant différentes applications pour ceux-ci. »

Il y a trois ans, ce producteur basé à Maldonado a fait l’acquisition d’une machine permettant de séparer les noyaux du reste du marc, avec l’intention initiale d’utiliser les noyaux comme biocarburant et le charbon actif pour filtrer les eaux usées du moulin à huile.

Alors qu’ils exploraient d’autres possibilités, Robaina et son associé, Marcelo Ortega, ont rencontré une personne qui travaillait avec de la résine et des déchets de bois recyclés.

« Nous lui avons présenté les noyaux d’olive pour voir s’il pensait qu’ils pouvaient servir à fabriquer des produits utiles », a expliqué M. Robaina. « C’est ainsi que nous avons progressivement commencé à développer une gamme de produits. »

« Nous avons commencé par des planches à découper, des assiettes et des dessous-de-verre », a-t-il ajouté. « Aujourd’hui, nous nous lançons également dans la conception de revêtements de sol et de murs. »

M. Robaina a précisé que l’entreprise avait également testé des résines de différentes couleurs et avait récemment fabriqué une table entière à partir de noyaux d’olive broyés et liés par de la résine.

Les fabricants de meubles comptent parmi les clients des panneaux en noyaux d’olive de Pit-to-Table. (Photo : Pit-to-Table)

« Cela a été une expérience très enrichissante, car les consommateurs apprécient de voir des sous-produits agricoles transformés en nouveaux produits », a-t-il déclaré. « Ils apprécient le fait que nous valorisions nos déchets et que nous adoptions une économie circulaire. »

Olivos de las Ánimas conçoit actuellement un nouvel espace boutique au cœur de ses oliveraies, dont les murs et les sols seront réalisés à partir de panneaux en noyaux d’olive.

« Nous voulons que les visiteurs puissent découvrir ce matériau par eux-mêmes », a déclaré M. Robaina.

À près de 12 000 kilomètres de là, sur l’île méditerranéenne de Chypre, l’agence de design Pit-to-Table associe également des noyaux d’olive à un liant pour produire des panneaux décoratifs et fonctionnels.

Le cofondateur Mustafa Afşaroğlu a confié à Olive Oil Times que son enfance passée près des moulins à huile du nord de Chypre, sa carrière d’architecte d’intérieur à Londres et la pandémie de Covid-19 l’ont amené à reconsidérer le processus de broyage des olives comme une source de matériaux de construction durables.

« Nous avons contacté quelques agriculteurs à Chypre pour voir s’ils accepteraient de se joindre à nous et de nous fournir des noyaux d’olive afin que nous puissions commencer les essais », a-t-il expliqué.

« Nous avions besoin de plus qu’un simple prototype », a ajouté M. Afşaroğlu. « Nous devions également comprendre les aspects économiques, car nous souhaitions acheter les noyaux aux agriculteurs plutôt que de simplement les récupérer. »

«De cette manière, nous pouvions contribuer à créer une nouvelle chaîne d’approvisionnement et une nouvelle chaîne de valeur autour d’un déchet qu’ils accumulaient déjà», a-t-il poursuivi.

Les fondateurs ont récupéré du marc d’olive et ont séparé les peaux des noyaux à la main afin d’éviter que des peaux ne se retrouvent dans le produit final.

« Notre objectif n’était pas seulement d’obtenir la bonne granulométrie », a expliqué Afşaroğlu. « Nous voulions également un matériau très fin, presque pulvérulent. »

« Nous avons broyé à la main une partie des noyaux, mélangé le tout avec un liant et réalisé notre premier petit échantillon », a-t-il ajouté.

Pit-to-Table collabore avec des chercheurs locaux afin d’aller au-delà de la production de panneaux et de développer d’autres types de matériaux de construction à base de noyaux d’olive. (Photo : Pit-to-Table)

Après avoir mis au point plusieurs prototypes, M. Afşaroğlu et ses cofondateurs ont retenu un matériau dont la texture et l’aspect s’apparentent à ceux du liège.

Ils ont présenté ce panneau à base de noyaux d’olive à un concours de design durable organisé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et ont remporté un prix en espèces.

Grâce à ce prix, les fondateurs ont mandaté une entreprise locale spécialisée dans l’ingénierie des matériaux afin de déterminer le meilleur rapport entre les noyaux d’olive et le liant. En 2025, ils avaient produit leurs premiers panneaux destinés à la vente.

Afşaroğlu et ses collègues ont commencé à travailler avec deux oléiculteurs, situés de part et d’autre de l’île divisée. Ils paient 250 € par tonne métrique de noyaux d’olive et ont fini par vendre les panneaux finis à 300 € pièce.

M. Afşaroğlu a expliqué que ce matériau séduit les designers en raison de ses propriétés de résistance à l’eau et aux taches, de sa structure biocomposite et de son aspect distinctif.

« Le principal argument de vente de notre matériau auprès des designers réside dans le détail des chants », a-t-il déclaré. « Avec les panneaux conventionnels tels que le MDF stratifié, on applique généralement une bande de chant en PVC pour masquer le cœur en MDF apparent. »

« Avec notre matériau, c’est l’inverse », a ajouté M. Afşaroğlu. « Lorsque vous le découpez, vous mettez en valeur les noyaux d’olive, et nous avons constaté que cela créait une esthétique très particulière. »

« Au lieu de recouvrir les chants, nous les mettons en valeur », a-t-il poursuivi. « Cela élimine le besoin de matériaux, de traitements et de main-d’œuvre supplémentaires. »

À ce jour, M. Afşaroğlu a indiqué que les principaux clients de l’entreprise étaient des designers de mobilier et des décorateurs d’intérieur privilégiant les matériaux durables.

« Les fabricants de meubles nous achètent ce matériau et l’utilisent dans des produits tels que des tables pour ordinateurs portables, des tables basses, des tables à manger et des étagères, tant pour les surfaces horizontales que verticales », a-t-il précisé.

M. Afşaroğlu (à droite) a cofondé Pit-to-Table peu après son retour à Chypre pendant la pandémie de Covid-19. (Photo : Pit-to-Table)

« Nous travaillons déjà avec plusieurs fabricants au Royaume-Uni et dans toute l’Europe, et nous continuons à étendre ce réseau », a ajouté M. Afşaroğlu.

Les créateurs, notamment les architectes d’intérieur, les designers de mobilier et les architectes, constituent le deuxième principal groupe de clients de l’entreprise.

« Par exemple, un designer utilise notre panneau pour le comptoir d’accueil d’un cabinet d’avocats à Londres », a déclaré M. Afşaroğlu.

M. Afşaroğlu prévoit de collaborer avec des ingénieurs issus d’universités locales afin de suivre une voie similaire à celle d’Olivos de las Ánimas et d’explorer le potentiel des revêtements de sol et de façade à base de noyaux d’olive.

Ailleurs en Méditerranée, des chercheurs et des responsables à Barcelone s’apprêtent à refaire le revêtement de certaines rues de la ville avec de l’asphalte contenant du biochar à base de noyaux d’olive.

Selon la mairie de Barcelone, cet asphalte à faible impact sera utilisé dans des projets de travaux publics d’octobre à décembre 2026.

Les autorités collecteront des données sur les performances de cet asphalte au cours des 12 mois suivants avant de publier un rapport en 2028.

Si les essais s’avèrent concluants, le conseil municipal a indiqué que cette nouvelle formule d’asphalte pourrait réduire de 75 % les émissions liées au revêtement routier.

Les chercheurs de l’Université polytechnique de Catalogne, qui ont participé à la mise au point de cette formule, ont déjà indiqué que ce matériau offrait des performances mécaniques prometteuses et une meilleure résistance à la pénétration de l’eau que l’asphalte produit de manière conventionnelle.