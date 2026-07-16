La Charte de Calabre appelle à une meilleure protection des paysages oléicoles italiens

L'association italienne « Villes de l'huile d'olive » a présenté un cadre d'action appelant à une meilleure protection des oliveraies historiques, à un soutien aux producteurs et à la reconnaissance officielle des communes oléicoles.

L'association « Città dell’Olio » (Villes de l'huile d'olive) a présenté la Charte de Calabre lors de son premier congrès national, qui s'est tenu à Corigliano-Rossano, dans la province de Cosenza, du 10 au 12 juillet.

Alliant une vision à long terme à des mesures opérationnelles à mettre en œuvre d’ici 2030, ce cadre stratégique a été élaboré par le Conseil des ambassadeurs des Villes de l’huile d’olive, composé de représentants des institutions, de la recherche et de la culture.

« Entretenir une oliveraie, c’est agir dans le respect des valeurs de la République, car cela réunit le paysage, le travail et le bien-être que la Constitution nous confie. » – Michele Sonnessa, président de l’association Città dell’Olio

Elle s’appuie également sur les engagements pris l’année dernière avec la création des Communautés de l’huile d’olive, un réseau d’institutions locales, d’acteurs économiques et d’organisations culturelles.

Signée symboliquement l’année du 80e anniversaire de la République italienne, la Charte de Calabre intègre des principes issus de la Constitution du pays.

Lorsqu’elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1948, après la chute du fascisme et la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Constitution de la République italienne incarnait la renaissance politique et sociale du pays, fondée sur les valeurs de liberté, de justice et d’égalité.

La Constitution, qui comprend 139 articles et 18 dispositions transitoires, ne peut être modifiée que par une procédure spéciale. Des principes environnementaux y ont été ajoutés en 2022.

La Charte de Calabre s’appuie sur ces principes, affirmant qu’une oliveraie gérée de manière responsable incarne l’application de l’article 9 : « La République […] protège le paysage […], l’environnement, la biodiversité et les écosystèmes, y compris dans l’intérêt des générations futures. »

La charte s’appuie également sur l’article 4, qui définit le travail comme le fondement de la communauté, en précisant que « la République reconnaît le droit de tous les citoyens au travail […] Chaque citoyen a le devoir d’exercer, selon ses capacités et son choix, une activité ou une fonction qui contribue au progrès matériel ou spirituel de la société. »

La Charte de Calabre a été dévoilée lors du premier congrès national de la Città dell’Olio, qui s’est tenu à Corigliano-Rossano du 10 au 12 juillet.

Elle s’appuie également sur l’article 32, qui définit la santé comme un « droit fondamental et un intérêt collectif », principe que l’huile d’olive extra vierge, en tant que pilier du régime méditerranéen, contribue à préserver au quotidien.

Sur cette base, la Charte de Calabre appelle les institutions nationales à reconnaître les paysages oliveraies et les communautés qui les préservent comme une infrastructure stratégique nécessitant une protection par le biais de politiques intégrées visant à faire face aux risques hydrogéologiques et à l’entretien des sols.

Elle préconise la reconnaissance des communes oléicoles en tant qu’acteurs institutionnels au sein de la chaîne d’approvisionnement et réclame une consultation obligatoire sur les politiques ayant une incidence sur le patrimoine oléicole du pays.

Le document soutient également que la transition énergétique ne doit pas se faire au détriment des paysages oliverais historiques, qui doivent être préservés grâce à des mesures de protection strictes et sans exception.

De plus, elle plaide en faveur d’une loi nationale sur l’oléiculture sociale et la remise en état des oliveraies abandonnées. Elle soutient également la rémunération des services environnementaux que les oléiculteurs fournissent à leurs communautés et propose d’inscrire la culture de l’huile d’olive italienne au patrimoine culturel immatériel.

« La Charte de Calabre est l’engagement que les Villes de l’Huile d’olive prennent envers le pays en cette année marquant un anniversaire aussi important », a déclaré Michele Sonnessa, président de l’association Città dell’Olio, à Olive Oil Times.

« Un oliveraie bien entretenue est un acte ancré dans les valeurs de la République, car elle réunit le paysage, le travail et le bien-être que la Constitution nous confie », a-t-il ajouté.

Lors du congrès national de Città dell’Olio, des représentants des institutions et du monde culturel ont abordé les enjeux clés du secteur : la gouvernance territoriale, la protection des paysages, la biodiversité et la qualité du travail.

« C’est pourquoi nous demandons que les communes oléicoles soient reconnues comme des acteurs clés et que les paysages oléicoles soient considérés comme des infrastructures stratégiques », a poursuivi M. Sonnessa. « Il ne s’agit pas d’une liste de revendications, mais d’un engagement que, désormais, nous traduirons en actions concrètes en collaboration avec les Communautés de l’huile d’olive. »

Cet événement de trois jours, qui s’est tenu à Corigliano-Rossano, a donné lieu à des débats entre des représentants d’institutions et d’universités, qui ont abordé les principaux défis du secteur, notamment la gouvernance territoriale, la protection des paysages, la biodiversité, les conditions de travail et le renouvellement générationnel.

Les participants ont mis en avant la pénurie de main-d’œuvre, le dépeuplement des zones de l’arrière-pays, l’abandon des terres agricoles et l’érosion des sols parmi les problèmes les plus urgents du secteur.

Les débats ont mis l’accent sur le rôle central des oléiculteurs dans la préservation des paysages oliveraies et sur le principe selon lequel seules des exploitations économiquement viables peuvent garantir la protection des paysages, préserver la biodiversité et soutenir le développement de l’oléotourisme.

Dans cette optique, la Charte de Calabre propose de réhabiliter au moins une zone oléicole abandonnée pour chaque « communauté de l’huile d’olive », de mettre en place des programmes destinés aux jeunes, d’instaurer des mécanismes de soutien dans les zones menacées de dépeuplement et de réaliser un recensement des variétés autochtones sur chaque territoire.

Avant la clôture du congrès, les organisateurs ont mis en avant la Calabre, région hôte et troisième producteur d’huile d’olive d’Italie, pour sa biodiversité, ses paysages et sa production de haute qualité.

Flavio Stasi, maire de Corigliano-Rossano, s’est déclaré satisfait d’avoir accueilli un événement qui a tracé une vision ambitieuse pour le secteur de l’huile d’olive du pays.

«La Charte de Calabre est née ici, et c’est d’ici que nous adressons un message à l’ensemble du pays», a-t-il déclaré. «Les territoires peuvent devenir les acteurs d’un modèle qui valorise l’identité, l’environnement, la culture et les entreprises, faisant de l’olivier un élément de cohésion et un moteur du développement futur.»