ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जैतून तेल उद्योग को कैसे प्रभावित कर रहा है

उत्तरी अमेरिकी जैतून तेल संघ का कहना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों के माध्यम से जैतून तेल को बढ़ावा देने से ट्रम्प प्रशासन ने उद्योग के लिए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन टैरिफ उपभोक्ताओं की लागत बढ़ा रहे हैं और संभावित रूप से खपत को सीमित कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्यावधि चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं, जिसमें प्रतिनिधि सभा के सभी 435 सदस्य और 35 सीनेटर मतपत्र पर हैं, और राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के दौरान सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के प्रति व्यापक असंतोष है।

हालाँकि, उत्तरी अमेरिका जैतून तेल संघ के कार्यकारी निदेशक जोसेफ आर. प्रोफाची ने कहा कि अमेरिकी जैतून तेल आयात पर शुल्क के बार-बार लगने और हटने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भी, ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के पहले दो साल जैतून तेल उद्योग के लिए खराब नहीं रहे हैं।

हम एक ऐसे जनसांख्यिकीय तक पहुँच रहे हैं जो जैतून के तेल की दुनिया का हिस्सा नहीं था।– जोसेफ आर. प्रोफासी, उत्तरी अमेरिका जैतून तेल संघ

प्रोफासी ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "[स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में रॉबर्ट एफ. कैनेडी, जूनियर के नेतृत्व के तहत] बहुत सकारात्मक बातें हुई हैं, और मुझे लगता है कि पिछले दो वर्षों में जो अच्छा हुआ है, वह बुरे से कहीं ज़्यादा है।"

उन्होंने सलाहकारों की एक टीम बनाई है जो जाहिर तौर पर जैतून के तेल और इसके स्वास्थ्य लाभों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनमें [वरिष्ठ सलाहकार] कैली मीन्स भी शामिल हैं, जो मेरे ख्याल से जैतून के तेल की समर्थक हैं," उन्होंने आगे कहा।

ट्रम्प प्रशासन ने जैतून के तेल उद्योग का समर्थन करने का एक तरीका, राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडेन, जूनियर के पिछले प्रशासन द्वारा शुरू किए गए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) के स्वास्थ्य दावा नियम को संशोधित और अंतिम रूप देना है।

प्रोफासी ने कहा, "जब ट्रम्प ने पदभार संभाला, तो नियम के प्रभावी होने से पहले नए प्रशासन के पास एक समीक्षा अवधि थी। उन्होंने कुछ हफ्तों तक इसकी समीक्षा की और इसे मंजूरी दे दी।" "जिन उत्पादों पर अब 'स्वास्थ्यवर्धक' लेबल लगाया जा सकता है, उनमें जैतून के तेल को प्रमुखता से शामिल किया गया है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह नया नियम लगभग सभी वनस्पति-आधारित खाना पकाने के तेलों पर लागू होता है जिनमें 20 प्रतिशत से कम संतृप्त वसा होती है, जो मूल रूप से नारियल के तेल को छोड़कर सभी हैं।" "लेकिन उन्होंने प्रतीक के रूप में क्या चुना? जैतून के तेल की एक बोतल, जिसके नीचे जैतून की एक छोटी टहनी और जैतून हैं।"

प्रोफासी ने ट्रम्प प्रशासन के पुनर्निर्मित खाद्य पिरामिड के केंद्र में जैतून के तेल के पात्र की प्रमुख भूमिका पर भी ध्यान दिया, और अनुशंसित आहार संबंधी दिशानिर्देशों को अनुशंसित वास्तविक खाद्य पदार्थों से बदलने के प्रशासन के प्रयास की सराहना की, जो उनके अनुसार भोजन विज्ञान और पोषण की आधुनिक समझ के अधिक करीब है—इस बात में जाए बिना कि कौन से खाद्य पदार्थ, जैतून के तेल के अलावा, अन्य खाद्य पदार्थों को भी बढ़ावा देने का हकदार है।

हालांकि, नए खाद्य पिरामिड की काफी आलोचना हुई है, जिसमें लाल मांस या संतृप्त वसा के सेवन की सिफारिशों पर कोई सीमा न रखना शामिल है, इसके बावजूद कि दशकों के सबूत उच्च संतृप्त वसा के सेवन को स्ट्रोक या दिल के दौरे की उच्च दरों से जोड़ते हैं।

प्रोफासी ने कहा कि वह प्रशासन की अन्य स्वास्थ्य नीतियों पर टिप्पणी करने के बजाय जैतून के तेल के साथ प्रशासन के संबंध पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं। इसके बजाय, उन्होंने नए आहार संबंधी दिशानिर्देशों की उस सिफारिश की प्रशंसा की कि अमेरिकी "जैतून के तेल जैसे आवश्यक वसायुक्त अम्ल" के साथ खाना पकाएं।

प्रोफाची ने कैनेडी के नए सरकारी अनुदान वाले रियल फूड शो की भूमिका की भी सराहना की, जिसमें पहले एपिसोड में अतिथि शेफ एंड्रयू ग्रुएल के साथ जैतून के तेल को प्रमुखता से दिखाया गया था और, सबसे हालिया एपिसोड में, प्रोड्यूस मॉम्स की लोरी टेलर की "अपरिहार्य" सिफारिश शामिल थी कि आप अपनी पेंट्री में जैतून या एवोकैडो का तेल भरें।

पहले एपिसोड में, ग्रुएल और कैनेडी ने साइड सलाद के साथ कुरकुरे सैल्मन केक बनाए। ग्रुएल ने शुरुआत में "अच्छे एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल " में सैल्मन फ़िले को बेक करने की सलाह दी ताकि लागत या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को बढ़ाए बिना "लत लगाने वाले स्वाद" मिल सकें।

हालांकि, ग्रुएल ने यह भी कहा कि बीफ़ टालो या एवोकैडो तेल जैतून के तेल के पर्याप्त विकल्प थे, ऐसी सिफारिशों से कुछ स्वास्थ्य पेशेवर असहमत हैं।

विशेष रूप से, अन्य व्यंजनों में एवोकैडो तेल की सिफारिश की जाती है, जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल से जुड़े स्वास्थ्य लाभ, विशेष रूप से पॉलीफेनोल्स , नहीं होते हैं।

बाद में, ग्रुएल ने दर्शकों को साइड सलाद के लिए विनेग्रेट में एक चौथाई कप एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल इस्तेमाल करने का निर्देश दिया, और इस बात पर जोर दिया कि यह पोषण मूल्य जोड़ता है और घर पर इसे बनाने की लागत दुकान से खरीदे गए सलाद ड्रेसिंग के लगभग आधी होती है।

प्रोफासी ने कहा, "यहाँ स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव एक ऐसे शेफ के बगल में खड़े हैं जो हर जगह एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल डाल रहा है।" "यह काफी उल्लेखनीय है।"

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यह क्लिप हाल ही में स्पेन में एक सम्मेलन में दिखाई थी, जहाँ स्थानीय जैतून तेल उद्योग के सदस्यों ने टिप्पणी की कि स्पेनिश सरकार का कोई भी सदस्य उत्पाद का इतना स्पष्ट समर्थन नहीं करेगा।

पूर्ण खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए कैनेडी के प्रयासों की सराहना करते हुए, प्रोफासी ने कहा कि NAOOA के शोध से जैतून के तेल और संबंधित विषयों के लिए गूगल कीवर्ड खोजों में वृद्धि दिखाई दी है।

उन्होंने कहा, "हमने पाया कि एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के लिए खोजों में साल-दर-साल लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य सभी खाना पकाने वाले तेलों के लिए खोजें लगभग उतनी ही मात्रा में कम हुई हैं।" "इसके बाद हमने यह पता लगाने के लिए एक और खोज की कि लोग एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के बारे में क्या पूछ रहे थे। अब तक, दो सबसे लोकप्रिय विषय इसके साथ खाना पकाना और इसके स्वास्थ्य लाभ थे, जो बराबर थे।"

प्रोफाची ने आगे कहा कि तुलना में शुद्धता और कीमत के बारे में सवाल नगण्य थे, जो उन्होंने कहा कि पिछले शोध की तुलना में लोगों की रुचि और सीखने की चाहत में एक वास्तविक बदलाव था।

उन्होंने कहा, "मेरे लिए, यह वास्तव में एक असामान्य समय है। कार्यकारी निदेशक के रूप में अपने नौ वर्षों में, मैंने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा है।" "हम एक ऐसे जनसांख्यिकीय तक पहुंच रहे हैं जो जैतून के तेल की दुनिया का हिस्सा नहीं था।"

प्रोफासी ने कहा कि NAOOA के स्वामित्व वाले डेटा इस दावे का समर्थन करते हैं, जिसमें ट्रम्प प्रशासन द्वारा अपने पहले दौर के टैरिफ की घोषणा से पहले, अप्रैल 2025 तक घरेलू पैठ 38.5 प्रतिशत से बढ़कर 41.3 प्रतिशत हो गई।

आहार संबंधी परिवर्तनों के लिए ट्रम्प प्रशासन के प्रयासों से जैतून के तेल की खपत को होने वाले स्पष्ट लाभों के बावजूद, शुल्कों के प्रभाव को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है।

प्रोफासी ने आगे कहा कि उसी डेटा से यह भी पता चलता है कि कुल अमेरिकी खपत में वृद्धि नहीं हुई है, जिसका श्रेय उन्होंने "कीमत की बाधा" को दिया, जो आंशिक रूप से शुल्कों से बढ़ी है।

संयुक्त राज्य कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, घरेलू जैतून के तेल की खपत 2024/25 फसल वर्ष में 454,000 मीट्रिक टन से घटकर 2025/26 में 430,000 टन हो गई। हालांकि, यूएसडीए ने 2026/27 में खपत के 454,000 टन तक उबरने का अनुमान लगाया है।

अमेरिका ने मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल अधिनियम के तहत अप्रैल 2025 में जैतून के तेल पर 25 प्रतिशत का शुल्क लगाया था। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे गैरकानूनी ठहराए जाने के बाद, ट्रम्प प्रशासन ने मार्च 2026 में एक अलग ढांचे के तहत 10 प्रतिशत का शुल्क लगाया।

प्रोफासी ने मई में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को लिखा, "वैश्विक जैतून के तेल की लागत में काफी गिरावट आई है, लेकिन शुल्कों के कारण, वह राहत अमेरिकी परिवारों तक नहीं पहुंच रही है।"

NAOOA के अनुमानों के अनुसार, अमेरिकी उपभोक्ता टैरिफ के बिना के परिदृश्य की तुलना में जैतून के तेल के प्रति लीटर पर $2 (€1.79) से $3 (€2.68) अधिक खर्च कर रहे हैं, जो लगभग 18 से 25 प्रतिशत का प्रीमियम है।

अपनी ओर से, प्रोफासी ने कहा कि NAOOA ने मेक अमेरिका हेल्दी अगेन एजेंडा में उनकी भूमिका का हवाला देते हुए, ट्रम्प प्रशासन से एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के आयात को टैरिफ से बाहर रखने के लिए लॉबिंग की है।

प्रोफासी ने कहा, "उन्होंने नारियल के तेल को छूट दी, और जैतून के तेल को नहीं।" "मेरा मानना है कि इसका कारण यह है कि वे जानते हैं कि जैतून का तेल यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।"