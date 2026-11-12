क्रोएशिया की जैतून तेल की सफलता ने घरेलू आपूर्ति को पीछे छोड़ दिया

क्रोएशिया ने उच्च-गुणवत्ता वाले जैतून के तेल के लिए असाधारण प्रतिष्ठा बनाई है, लेकिन यह अपने घरेलू बाजार में खपत होने वाली मात्रा का आधे से भी कम उत्पादन करता है।

क्रोएशियाई उत्पादकों ने 2026 NYIOOC वर्ल्ड ऑलिव ऑयल कॉम्पिटिशन में 144 प्रविष्टियों में से 128 पुरस्कार जीते, जिनमें 103 स्वर्ण और 25 रजत पुरस्कार शामिल हैं, और इसने अंतरराष्ट्रीय मान्यता की एक उल्लेखनीय श्रृंखला जारी रखी।

फिर भी, यूरोपीय आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2025/26 फसल वर्ष के लिए क्रोएशियाई उत्पादन केवल 4,226 टन था, जबकि घरेलू खपत 8,600 टन थी। यह घाटा प्रीमियम जैतून के तेल में देश की सफलता और उसकी सीमित उत्पादन क्षमता के बीच के विरोधाभास को दर्शाता है।

Financije.hr द्वारा प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार, क्रोएशियाई जैतून तेल का उत्पादन 2025 में लगभग 27 प्रतिशत घटकर लगभग 63,000 हेक्टेलीटर से घटकर 46,000 हेक्टेलीटर से भी कम हो गया। आयात लगभग 60,000 हेक्टेलीटर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62 प्रतिशत की वृद्धि है, और यह घरेलू उत्पादन से अधिक है।

विदेशी व्यापार के आंकड़े दर्शाते हैं कि यह असंतुलन 2026 तक जारी रहेगा। क्रोएशिया के कृषि मंत्रालय का हवाला देते हुए, Financije.hr ने बताया कि देश ने वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान लगभग €10 मिलियन मूल्य के 1,996 टन जैतून का तेल आयात किया, जबकि केवल €1.77 मिलियन मूल्य के 155 टन का निर्यात किया। परिणामी व्यापार घाटा €8.2 मिलियन से अधिक हो गया।

यह आपूर्ति अंतर फसलों के बीच के उतार-चढ़ाव से कहीं अधिक है। क्रोएशिया में जैतून की खेती मुख्य रूप से इस्त्रिया और डलमेशिया में केंद्रित है, जहाँ कई उत्पादक छोटे या खंडित खेतों में खेती करते हैं और भारी मात्रा में हाथ की मेहनत पर निर्भर हैं। ऐसे खेतों में उत्पादन का विस्तार करने में ऐसी चुनौतियाँ पेश आती हैं जिनका सामना भूमध्यसागर के अन्य हिस्सों में स्थित बड़े, अधिक यंत्रीकृत संचालनों को उतनी तीव्रता से नहीं करना पड़ता।

डल्माटिया में शीबेनिक के पास स्थित एक पारिवारिक उत्पादक, ओपीजी निकोलिक, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। परिवार ने उपेक्षित बागानों को बहाल किया और अब मुख्य रूप से देशी ओब्लिका किस्म के लगभग 1,000 जैतून के पेड़ उगाता है, जिनकी कटाई पूरी तरह से हाथ से की जाती है। पिछली फसल के दौरान, परिवार के लगभग 15 सदस्यों ने लगभग 25 टन जैतून इकट्ठा करने में करीब एक महीना लगाया।

फार्म के लिए मार्केटिंग और बिक्री का प्रबंधन करने वाली म्लाडेना निकोलिक ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "हम चाहते हैं कि लोग समझें कि उच्च गुणवत्ता वाला जैतून का तेल कहाँ से आता है और इसके पीछे कितना काम और जुनून है।"

एंटे निकोलिक (बाएं) और ह्रोवजे निकोलिक, दल्माटिया के शीबेनिक के पास अपने पारिवारिक जैतून के खेत में छोटे एंटोनियो और लियोन के साथ, जहां निकोलिक परिवार ने उपेक्षित बागों को बहाल किया है और छोटे पैमाने पर, हाथ से कटाई वाले उत्पादन के इर्द-गिर्द एक पुरस्कार विजेता जैतून तेल का व्यवसाय बनाया है।

इस श्रम-गहन दृष्टिकोण की भी अपनी सीमाएँ हैं। निकोलिक ने कहा कि शारीरिक रूप से श्रमसाध्य कटाई करने के इच्छुक श्रमिकों को ढूंढना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है।

जब उपज में सुधार भी होता है, तो उत्पादन लागत उत्पादकों की कमाई को काफी कम कर सकती है। ऑलिव ऑयल टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में, एक डलमेशियन उत्पादक ने लगभग 250 लीटर तेल का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त जैतून की कटाई और प्रसंस्करण करने के लिए €2,040 का सीधा खर्च निकाला। तेल को €20 प्रति लीटर पर बेचने से €5,000 का राजस्व उत्पन्न होगा, जिससे उन खर्चों के बाद €2,960 बचेंगे, लेकिन इसमें किसान की मेहनत या परिवार के सदस्यों के काम का हिसाब शामिल नहीं है।

इस तरह की अर्थव्यवस्था यह समझाने में मदद करती है कि कई क्रोएशियाई उत्पादक कीमत या मात्रा पर दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय अपेक्षाकृत कम मात्रा में तेल से अधिक कमाई करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका दृष्टिकोण विशिष्ट स्थानीय किस्मों, सीधी बिक्री, प्रीमियम स्थिति और जैतून तेल पर्यटन पर जोर देता है।

क्रोएशियाई विकास और ब्रांडिंग विशेषज्ञ मीरा लेपुर ने 2025 में तर्क दिया कि देश को जैतून के तेल को पर्यटन, सांस्कृतिक पहचान और स्थिरता से जोड़ने के लिए एक अधिक समन्वित रणनीति की आवश्यकता है।

हर साल लाखों अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के क्रोएशिया आने के साथ, लेपुर पर्यटन को छोटे उत्पादकों के लिए उन उपभोक्ताओं तक पहुंचने का एक तरीका मानती हैं, जिन तक वे केवल पारंपरिक निर्यात चैनलों के माध्यम से कभी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा, एक पर्यटक द्वारा घर ले जाई गई एक बोतल, क्रोएशियाई जैतून के तेल के लिए एक राजदूत बन सकती है।

लेपुर ने कहा, "क्रोएशिया लीटरों से नहीं बल्कि बूंद-बूंद करके जीतेगा।"

क्षेत्रीय पहचान पर जोर क्रोएशिया से बाहर भी समर्थन प्राप्त कर रहा है। क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और मोंटेनेग्रो के उत्पादकों और जैतून तेल विशेषज्ञों ने प्रीमियम एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेलों के लिए "ज्वेल्स ऑफ द एड्रियाटिक" गुणवत्ता मुहर का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का उद्देश्य पूर्वी एड्रियाटिक के तेलों को साझा रासायनिक, संवेदी और ट्रेसबिलिटी मानकों के माध्यम से अलग करना है, साथ ही उनकी राष्ट्रीय और उत्पादक पहचान को संरक्षित रखना है।

घरेलू उत्पादन बढ़ाना एक और प्राथमिकता बनी हुई है। क्षेत्रीय पहलों ने परित्यक्त बागानों को बहाल करने, नई रोपणी स्थापित करने और सटीक सिंचाई तथा अन्य तकनीकों का विस्तार करने का आह्वान किया है जो उपज और लचीलेपन में सुधार कर सकती हैं। ये उपाय क्रोएशिया की आपूर्ति की कमी को कम करने में मदद कर सकते हैं, हालांकि उनका प्रभाव निवेश और अपनाने के पैमाने पर निर्भर करेगा।

हालांकि, कई उत्पादकों के लिए, अधिक तत्काल अवसर उनके द्वारा पहले से उत्पादित तेल के मूल्य को मजबूत करने में निहित है। वर्षों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ने क्रोएशियाई जैतून के तेल को एक प्रीमियम उत्पाद के रूप में स्थापित करने में मदद की है, लेकिन पुरस्कार अकेले खेती, कटाई और उस तेल को बाजार में लाने की लागत को पूरा नहीं करते हैं।

घरेलू बाजार के लिए, जब तक खपत उत्पादन से काफी अधिक है, तब तक आयात आवश्यक रहेंगे। क्रोएशियाई उत्पादकों के लिए, अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या गुणवत्ता से जुड़ी कीमत इसे उगाने वाले खेतों और परिवारों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बढ़ सकती है।