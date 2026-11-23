अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद (IOC) द्वारा सोमवार को जारी अनुमानों के अनुसार, वैश्विक जैतून तेल का उत्पादन 2026/27 फसल वर्ष में 3.74 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले मौसम की तुलना में 6.4 प्रतिशत अधिक है।

यह अनुमानित वृद्धि, जो मुख्य रूप से यूरोपीय उत्पादन में सुधार से प्रेरित है, खपत वृद्धि से आगे रहने और वैश्विक जैतून तेल के भंडार को फिर से भरने में मदद करने की उम्मीद है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गिरावट का अनुमान है, जो पहले से ही गिरती कीमतों के दबाव का सामना कर रहे उत्पादकों और निर्यातकों के लिए एक मिश्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

नवंबर में आईओसी के सदस्य देशों द्वारा अपनी वार्षिक सांख्यिकी बैठक के दौरान प्रस्तुत किए गए डेटा से संकलित अनुमानों से पता चलता है कि कई वर्षों की स्पष्ट बाजार अस्थिरता के बाद वैश्विक आपूर्ति में सुधार हो रहा है।

आईओसी के परिचालन मामलों के उप कार्यकारी निदेशक अब्देरौफ लाजिमी ने कहा, "2026/27 फसल वर्ष के लिए नवीनतम अनुमान एक बड़ी फसल, स्थिर वैश्विक मांग और वैश्विक भंडार में महत्वपूर्ण सुधार की ओर इशारा करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "साथ ही, खपत अधिक बनी हुई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीमा हो रहा है।"

यूरोपीय उत्पादन वैश्विक सुधार को गति दे रहा है

यूरोपीय संघ से लगभग 2.4 मिलियन टन जैतून के तेल का उत्पादन होने की उम्मीद है, जो वैश्विक उत्पादन का 63.9 प्रतिशत है।

विश्व के सबसे बड़े उत्पादक स्पेन से लगभग 1.6 मिलियन टन का योगदान होने का अनुमान है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 43 प्रतिशत है।

यह आंकड़ा स्पेनिश कृषि मंत्रालय के अक्टूबर के 1.603 मिलियन टन के पूर्वानुमान के अनुरूप है, जो पिछले फसल वर्ष से 23 प्रतिशत की वृद्धि है। वसंत की अनुकूल वर्षा और फूल आने की स्थितियों ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया, हालांकि उच्च ग्रीष्मकालीन तापमान और कटाई की स्थितियाँ महत्वपूर्ण चर बने हुए हैं।

अपेक्षित वृद्धि ने पहले ही सरकारी हस्तक्षेप को प्रेरित किया है। जैतून तेल टाइम्स द्वारा इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट किए गए अनुसार, स्पेनिश अधिकारियों ने कीमतों को स्थिर करने के लिए मिलों को 30 सितंबर, 2027 तक अपने 2026/27 उत्पादन का 12 प्रतिशत बाजार से रोकने का आदेश दिया है।

यह उपाय, जो लगभग 188,000 टन के बराबर है, ने उद्योग को विभाजित कर दिया है। कृषि संगठनों ने आम तौर पर उत्पादकों की आय की रक्षा के प्रयासों का समर्थन किया है, जबकि बोतलबंद करने वालों, निर्यातकों और कुछ प्रीमियम उत्पादकों ने प्रतिबंधों पर सवाल उठाया है।

यूरोप में अन्यत्र, उत्पादन की संभावनाएँ असमान हैं।

ग्रीस में, उद्योग के अनुमान लगभग 300,000 टन की फसल की ओर इशारा करते हैं, जो संभावित रूप से 2022/23 के बाद देश की सबसे बड़ी फसल है। अक्टूबर में ऑलिव ऑयल टाइम्स द्वारा साक्षात्कार किए गए उत्पादकों ने कई कठिन मौसमों के बाद, विशेष रूप से क्रीट के कुछ हिस्सों में, बेहतर परिस्थितियों की सूचना दी, हालांकि कम कीमतें और उच्च परिचालन लागत चिंता का विषय बनी हुई हैं।

इटली का दृष्टिकोण अलग है। ऑलिव ऑयल टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किए गए अक्टूबर के एक आकलन में इतालवी उत्पादन को 270,000 से 290,000 टन के बीच बताया गया है, जो पिछले सीज़न से लगभग 20 प्रतिशत कम है। दक्षिणी क्षेत्रों, विशेष रूप से पुग्लिया में, लंबे समय तक चली गर्मियों की गर्मी ने उपज को कम कर दिया, जबकि मध्य और उत्तरी इटली में बेहतर परिस्थितियों ने केवल आंशिक रूप से नुकसान की भरपाई की।

आईओसी ने तुर्की और ट्यूनीशिया को भी दुनिया के अग्रणी उत्पादकों में शामिल किया है। ट्यूनीशिया में, उद्योग के एक पिछले पूर्वानुमान से पता चला था कि उत्पादन पिछले मौसम के लगभग 500,000 टन से घटकर लगभग 300,000 टन तक आ सकता है, जो वैकल्पिक उपज और मौसम संबंधी दबावों को दर्शाता है।

उपभोग उत्पादन की तुलना में अधिक धीमी गति से बढ़ता है

वैश्विक जैतून तेल की खपत 2026/27 में 3.42 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले फसल वर्ष की तुलना में केवल 0.8 प्रतिशत की वृद्धि है।

अनुमानित उत्पादन मात्रा वार्षिक खपत से लगभग 320,000 टन अधिक होगी। हालांकि यह अंतर सीधे तौर पर अंतिम भंडार में समान वृद्धि में नहीं बदलता है, यह आईओसी की भंडारों में पर्याप्त सुधार की अपेक्षा का समर्थन करता है।

बाजारों के अनुसार मांग में काफी भिन्नता होने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ में खपत में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि अन्य IOC सदस्य देशों में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

इसके विपरीत, IOC के बाहर के देशों में खपत में 8.3 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है, जिससे यह पता चलता है कि उद्योग के कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग अभी भी कमजोर बनी हुई है।

स्पेन और इटली यूरोपीय संघ के सबसे बड़े उपभोक्ता बने रहेंगे, जिनकी अनुमानित खपत क्रमशः 510,000 और 497,100 टन है।

बढ़ती उत्पादन और तुलनात्मक रूप से मामूली खपत वृद्धि के बीच का अंतर जैतून के तेल की कीमतों पर दबाव को तीव्र कर सकता है, विशेष रूप से उन बाजारों में जहाँ उत्पादक पहले से ही उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

स्पेन में, कृषि संगठनों ने चेतावनी दी है कि फार्मगेट पर गिरती कीमतें पारंपरिक जैतून के बागों की व्यवहार्यता को खतरे में डाल रही हैं। अक्टूबर की एक रिपोर्ट में मूल स्थान पर एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल की कीमतों में 35 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट का हवाला दिया गया, जो €4.90 से घटकर €3.19 प्रति किलोग्राम हो गई।

इटालियन उत्पादकों को भी इसी तरह के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ऑलिव ऑयल टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में, उत्पादकों ने कम बाजार कीमतों और लगातार उच्च कटाई, श्रम और मिलिंग लागतों के टकराव से संकीर्ण होते मार्जिन का वर्णन किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा आयात बाजार बना हुआ है

IOC को उम्मीद है कि दुनिया भर में उत्पादन में अनुमानित वृद्धि के बावजूद, वैश्विक जैतून तेल का आयात 2026/27 में 10.5 प्रतिशत घटकर 1.152 मिलियन टन हो जाएगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा आयातक बना रहेगा, जिसके लिए 406,400 टन की खरीद का अनुमान है, जो वैश्विक आयात का 35.3 प्रतिशत है।

ब्राजील, कनाडा, जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया के भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किए जाने वाले जैतून के तेल के प्रमुख गंतव्यों में बने रहने की उम्मीद है।

अमेरिका का यह दृष्टिकोण खुदरा कीमतों और व्यापार नीति को लेकर चल रही चिंताओं के बीच आया है। अक्टूबर में, ऑलिव ऑयल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि टैरिफ उन लाभों को सीमित कर रहे थे जो अमेरिकी उपभोक्ताओं को अन्यथा कम अंतरराष्ट्रीय जैतून तेल की कीमतों से मिल सकते थे।

उत्तरी अमेरिकी जैतून तेल संघ के कार्यकारी निदेशक, जोसेफ आर. प्रोफासी ने कहा कि टैरिफ ने उपभोक्ताओं के लिए एक अतिरिक्त मूल्य बाधा पैदा कर दी है, जबकि उद्योग जैतून तेल के स्वास्थ्य लाभों में बढ़ती रुचि का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था।

आईओसी को यह भी उम्मीद है कि ब्लॉक के बाहर से यूरोपीय संघ में आयात कुल मिलाकर लगभग 188,800 टन होगा, जिसमें स्पेन और इटली की हिस्सेदारी लगभग 92 प्रतिशत होगी।

यह एकाग्रता दोनों देशों के महत्व को न केवल उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में, बल्कि अन्य उत्पादक देशों से प्राप्त जैतून के तेल को संसाधित करने, बोतलबंद करने और वितरित करने वाले के रूप में भी दर्शाती है।

वैश्विक निर्यात में 11.4 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद

वैश्विक जैतून तेल के निर्यात में 11.4 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, जो लगभग 1.194 मिलियन टन तक आ जाएगा, और यूरोपीय संघ तथा ट्यूनीशिया से कम खेप आने की उम्मीद है।

तुर्की और अन्य आपूर्तिकर्ताओं से निर्यात में वृद्धि से इन गिरावटों की आंशिक भरपाई होने की उम्मीद है।

यह दृष्टिकोण ट्यूनीशिया के लिए एक उल्लेखनीय बदलाव दर्शाता है, जहाँ 2025/26 फसल वर्ष के दौरान निर्यात में उछाल आया। उस मौसम के पहले दस महीनों के दौरान शिपमेंट 381,200 टन तक पहुँच गई, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 50.8 प्रतिशत अधिक है।

हालांकि, थोक निर्यात पर देश की निरंतर निर्भरता ने ट्यूनीशियाई उत्पादकों द्वारा बनाए गए मूल्य के हिस्से के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। उस अवधि के दौरान निर्यात किए गए 85 प्रतिशत से अधिक जैतून का तेल थोक में भेजा गया था, जिसका अधिकांश हिस्सा स्पेन और इटली को गया।

यूरोपीय संघ के भीतर, स्पेन और इटली से ब्लॉक के बाहर के गंतव्यों के लिए जैतून के तेल के निर्यात का 85.8 प्रतिशत हिस्सा आने की उम्मीद है।

आईओसी के पूर्वानुमान अंतरराष्ट्रीय जैतून तेल उद्योग के सामने एक केंद्रीय चुनौती को रेखांकित करते हैं: उत्पादन में सुधार का मतलब जरूरी नहीं कि उत्पादकों के लिए बेहतर लाभ हो।

उपभोक्ताओं के लिए, आपूर्ति में व्यवधान के वर्षों के बाद बेहतर उपलब्धता कीमतों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। हालांकि, उत्पादकों के लिए, बड़ी फसलें, पुनर्प्राप्त हो रही भंडार और धीमी व्यापार गति लाभप्रदता को उत्पादन लागत, उत्पाद विभेदन और बाजारों तक पहुंच पर अधिक निर्भर बना सकती हैं।

ये अनुमान प्रारंभिक हैं और फसल पकने के साथ बदल सकते हैं। वास्तविक उत्पादन, खपत और व्यापार प्रवाह यह निर्धारित करेंगे कि अनुमानित अधिशेष का कितना हिस्सा अगले फसल वर्ष में आगे बढ़ेगा।