Nenajavljene španjolske prijevremene izbore zakompliciraju prodaju uljane divovske tvrtke Deoleo

Najavljene prijevremene izbore u Španjolskoj dovele su u pitanje državnu intervenciju u prodaji Deolea, čime je talijanski ponuditelj Coricelli Group ostao u jačoj poziciji.

Odluka španjolskog premijera Pedra Sancheza da raspisa prijevremene izbore za 29. studenog zakomplicirala je prodaju Deolea, najvećeg svjetskog punitelja i prodavača maslinovog ulja.

Kako se približavaju izbori, može biti teško nastaviti dalje. – Antonio Luque, predsjednik DCoopa

Prema Europskom centru za politiku, think tanku, vođa socijalista nada se da će poraz dvaju hitnih zakona o stanovanju u parlamentu, nakon prosvjeda diljem zemlje zbog stanovanja, pretvoriti u izborni zamah i osigurati apsolutnu većinu.

Međutim, neplanirana posljedica Sánchezove odluke mogla bi biti potkopavanje napora dviju španjolskih tvrtki koje se natječu za preuzimanje Deolea.

Deoleo, koji posjeduje brendove Carbonell, Bertolli, Carapelli, Koipe i Maestros de Hojiblanca, u većinskom je vlasništvu CVC Capital Partnersa. Tvrtka za privatni kapital sa sjedištem na Jerseyju kontrolira otprilike 57 posto Deoleo S.A., koja posluje putem nekoliko podružnica.

Talijanska obiteljska tvrtka za maslinovo ulje Coricelli Group vodeći je ponuditelj za udio CVC Capital Partnersa, nudeći 500 milijuna eura.

Međutim, DCoop, najveći španjolski proizvođač maslinovog ulja, i Acesur nadali su se da će vlada prije roka od 26. listopada primijeniti takozvani "štit od preuzimanja" kako bi favorizirala španjolske kupce.

DCoop je u početku ponudio 470 milijuna eura za udio CVC Capital Partnersa i dosad je odbio povećati svoju ponudu. Acesur je ponudio otprilike 460 milijuna eura.

Vlada je u početku izrazila interes za povrat Deolea pod španjansko vlasništvo. Madrid je postavio presedan kada je blokirao grupu mađarskih ulagača u preuzimanju proizvođača vlakova Talgo, navodeći zaštitu španjanskih poslovnih interesa i nacionalne sigurnosti.

"Stav vlade bio bi da potencijalni kupac bude španjolski subjekt, unutar okvira važećeg zakonodavstva i u skladu s tržišnim uvjetima", rekli su vladini izvori za Economía Digital u kolovozu.

Međutim, vlada je kasnije priznala da je Coricelli Group podnijela najkonkurentniju ponudu i da nije postojala jasna španjolska alternativa.

S obzirom na to da su izbori sada zakazani za kraj studenog, vlada možda neće imati dovoljno vremena da pokrene mehanizam sličan onome koji je korišten u slučaju Talgo.

CVC Capital Partners nije javno komentirao prodaju, a rok za podnošenje ponuda približava se krajem listopada.

"Istina je da nije jasno imaju li vlada i ministarstvo još vremena za djelovanje", rekao je predsjednik DCoopa Antonio Luque za Agropopular. "S obzirom na nadolazeće izbore, možda će biti teško napredovati."

"Očito je da jedan ponuditelj izgleda vodi pred drugim", dodao je. "Ono što smo uvijek govorili jest da nam je glavna briga da Deoleo preuzme tvrtka koja cijeni i nastavlja braniti kvalitetu, umjesto da se upušta u ono što bih nazvao drugim kompliciranim poslovima."

Grupa Coricelli, koja je nedavno otvorila novi pogon u Spoletu u Italiji, izvijestila je o godišnjem prometu od 400 milijuna eura u fiskalnoj godini 2025., prodavši više od 78 milijuna litara maslinovog ulja pod svojim markama Pietro Coricelli i Olio Cirio.

U međuvremenu, DCoop istražuje alternativna preuzimanja, uključujući Pompeian, proizvođača i punitelja maslinovog ulja sa sjedištem u Sjedinjenim Državama. Međutim, Economía Digital izvijestila je da španjolska zadruga ostaje usredotočena na preuzimanje Deolea.

"Vjerujem da se još mnogo toga može učiniti. Morat ćemo pričekati i vidjeti", rekao je Luque. "Mislim da smo već na 35. ili 36. kilometru maratona [koji je dugačak 42 kilometra], tako da se cilj približava. Vidjet ćemo što će se dogoditi."