Proizvodnja grčkog maslinovog ulja spremna za oporavak, no niske cijene umanjuju optimizam

Nakon razočaravajuće prethodne sezone, očekuje se značajan oporavak grčke proizvodnje maslinovog ulja, iako proizvođači upozoravaju da bi niske cijene mogle ugroziti koristi veće berbe.

Očekuje se da će se grčka proizvodnja maslinovog ulja oporaviti u berbi 2026./27. nakon razočaravajuće prošlosezonske berbe, pri čemu neke procjene iz industrije navode da će nacionalni prinos iznositi oko 300.000 tona.

Ako se prognoza ostvari, Grčka bi zabilježila najveću žetvu od sezone 2022./23., kada je zemlja proizvela više od 330.000 metričkih tona maslinovog ulja.

Optimistični izgledi slijede sezonu niskih prinosa u kojoj su izbijanja štetočina uzrokovala značajnu štetu na plodovima masline u nekoliko regija, prisilivši neke proizvođače da završe berbu ranije nego inače.

Na južnom Peloponezu masline izgledaju zdravo i obilno su naložene plodovima.

"Očekujemo izdašnu berbu na našem području", rekao je vlasnik mlina Nikolaos Souretis iz obalnog grada Kiparissije u zapadnoj Mesiniji.

Drugdje u regiji berba je već započela na manjim površinama oko gradića Chore u središnjoj Meseniji.

Lokalni poljoprivrednici uzgajaju endemsku sortu Mavroelia, čije masline općenito sazrijevaju ranije od većine drugih grčkih sorti. Berba sorte Koroneiki, prevladavajuće sorte u regiji, očekuje se krajem listopada.

Rane procjene sugeriraju da bi ukupna proizvodnja maslinovog ulja u Meseniji ove berbe mogla premašiti 60.000 tona.

"Očekujemo bogatu žetvu u našem području pod uvjetom da se odvija bez ozbiljnih zastoja", rekao je za Olive Oil Times Giorgos Kokkinos, voditelj lokalne udruge proizvođača maslinovog ulja Nileas.

"Povećane oborine i vlaga u sljedećih nekoliko mjeseci, na primjer, značile bi da bi štetočine masline poput gloeosporija pronašle plodno tlo za razmnožavanje", dodao je.

Međutim, osim volumena proizvodnje, primarna briga grčkih proizvođača jest da cijene maslinovog ulja na podrijetlu ostanu znatno ispod 5 € po litri.

Kokkinos je rekao da se zalihe prenesene iz prošle godine trenutno prodaju za oko 3,40 eura po litri. Dodao je da su i proizvođačke cijene za novu berbu također niske te će se vjerojatno kretati oko 4 eura po litri za ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Napomenuo je da će cijene u Grčkoj u određenoj mjeri ovisiti o proizvodnji u Španjolskoj, daleko najvećem svjetskom proizvođaču maslinovog ulja i mjerilu za globalne veleprodajne cijene.

"Obilna španjolska proizvodnja vršila bi pritisak na grčki sektor maslinovog ulja smanjenjem potražnje iz inozemstva za svježim uljima, što bi također utjecalo na cijene", rekao je.

U susjednoj Lakoniji proizvođači također očekuju znatno veći prinos ove godine. Prošle je sezone regija proizvela samo otprilike polovicu svog ukupnog proizvodnog kapaciteta od oko 30.000 tona.

Međutim, niske cijene u zemlji podrijetla također opterećuju tamošnje proizvođače, jer očekivanja o povećanoj ponudi izazivaju zabrinutost zbog daljnjeg pritiska na pad cijena.

"Ako cijene ostanu ispod pet eura po litri, osobito ovdje gdje naše masline sorte Athinolia zahtijevaju više pažnje od drugih sorti, mislim da će polovica maslinika na ovom području uskoro biti napuštena", rekao je Panagiotis Batzakis, voditelj udruge Agioi Apostoloi u istočnom dijelu regije.

Lokalni proizvođači također su rekli da trenutno postoji mala potražnja od trgovaca i velikih punionica, zbog čega su spremnici puni maslinovog ulja preostalog iz prošle godine.

Na egejskom otoku Lezbosu proizvođači također očekuju veći urod ove godine, iako će proizvodnja sada vjerojatno biti manja od početnih projekcija.

"Vjerojatno ćemo na otoku dobiti samo polovicu prvotno očekivanog prinosa", rekao je vlasnik mlina Babis Papadellis za grčku državnu televiziju ERT.

Papadellis je rekao da su masline na otoku pretrpjele toplinski stres zbog vrućeg vremena, što je uzrokovalo da izgube značajan dio lišća. Iako je nedavna kiša potaknula novi rast, rekao je da je šteta smanjila sposobnost stabala da ove sezone proizvedu bogatu berbu.

Ne očekuje se da će se cijene na izvoru na Lezbosu značajno razlikovati od onih drugdje u zemlji i vjerojatno će ostati blizu 4 eura po litri za ekstra djevičansko maslinovo ulje niske kiselosti.

Visoki prinosi predviđaju se i za Kretu u ovoj žetvi, jedan od centara grčkog sektora maslinovog ulja zajedno s Peloponezom.

Prema preliminarnim procjenama, masline na otoku mogle bi proizvesti i do dvostruko veći prinos od prošlogodišnjeg skromnog prinosa od oko 40.000 metričkih tona maslinovog ulja.

Kostis Kekerides iz poljoprivredne zadruge Zakros u blizini Lasithija rekao je da bi proizvodnja maslinovog ulja u tom području ove godine mogla premašiti 1.000 tona, što je znatno više od prosječnog godišnjeg prinosa od oko 300 tona zabilježenog posljednjih godina.

"Berba maslina na našem području počet će početkom listopada i vjerojatno će trajati do veljače", rekao je za Olive Oil Times. "Imali smo problema sa sušom u posljednje tri poljoprivredne godine, ali ove godine stvari izgledaju mnogo bolje zbog obilnih padalina na našem području."

Kekerides je rekao da se dio maslinovog ulja zadruge plasira pod oznakom PDO Sitia, prvenstveno za izvoz. Međutim, trgovci otkupljuju većinu njezine godišnje proizvodnje na veliko.

"Idealno bismo prodali svu našu maslinovu ulju kao ulje pod robnom markom, ali za to bi prvo trebalo osigurati tržište", rekao je.

Drugi kretanski proizvođači izrazili su zabrinutost zbog problema koje su izrazili njihovi kolege s kopnene Grčke, a tiču se niskih otkupnih cijena i sve tanjih profitnih marži.

"Troškovi berbe, gnojiva i navodnjavanja, kao i troškovi energije, sve su vrtoglavo porasli", rekli su. "Ako cijene maslinovog ulja ostanu na razinama koje ne pokrivaju naše troškove, ne možemo biti isplativi."

Međutim, optimizam u vezi s berbom 2026./27. nije univerzalan diljem Grčke.

U Stylidi, u središnjoj Grčkoj, lokalni su proizvođači udružili snage kako bi prosvjedovali zbog niskih otkupnih cijena i očekivanja još jedne loše žetve u regiji.

Proizvođači su okrivili lokalne vlasti za ono što su opisali kao neadekvatne mjere za suzbijanje maslinine mušice, koja se, kako kažu, razmnožila na tom području i prijeti usjevu. Također su zatražili zajamčenu minimalnu cijenu maslinovog ulja dovoljnu za pokrivanje troškova proizvodnje i osiguravanje održivog prihoda proizvođačima.

"Već još jednu godinu, berba maslina počet će s niskim cijenama za proizvođače koje ne pokrivaju troškove proizvodnje", izjavile su u zajedničkom priopćenju dvije lokalne udruge maslinovog ulja.

"[Proizvođači] vide da im prihodi opadaju i nisu u mogućnosti zarađivati za život ili nastaviti s poljoprivredom", dodale su udruge.