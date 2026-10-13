Kielder iz Južne Afrike cilja na rast nakon zlatne medalje na NYIOOC-u

U zapadnom Capeu Južne Afrike, Kielder kombinira proširenje voćnjaka, modernu navodnjavanje i razvoj rasadnika s naglaskom na vrhunsko maslinovo ulje.

Relativno mlada tvrtka za proizvodnju maslinovog ulja u Južnoj Africi osvojila je svoju prvu Zlatnu nagradu na svom debitantskom nastupu na Svjetskom natjecanju maslinovog ulja NYIOOC 2026. sa svojom Premium Selection, mješavinom sorti Favolosa, Frantoio i Arbequina.

"New York je jedno od najprestižnijih natjecanja. Uvijek je napeto kad počnu izlaziti rezultati. Prilično često morate pritiskati tipku za osvježavanje. Tim je bio jako, jako sretan kad smo napokon vidjeli da smo dobili Zlatnu nagradu. Bilo je to olakšanje," rekao je za Olive Oil Times Nicolaas Roodt, upravitelj imanja i glavni direktor tvrtke Kielder South Africa, južnoafričke poljoprivredne podružnice Kielder Agro Group.

Ipak, na kraju dana, najbolje što možete učiniti jest biti u voćnjaku. – Nicolaas Roodt, Kielder South Africa

Za Roodta je nagrada potvrdila pristup tvrtke. "Pokušavamo uspostaviti vrlo vrhunsku kvalitetu maslinovog ulja", rekao je.

Roodt je rekao da Južna Afrika čini samo mali dio svjetske proizvodnje maslinovog ulja, ali vjeruje da vodeći proizvođači u zemlji mogu konkurirati na najvišim razinama kvalitete.

Priznanje dolazi u trenutku kada se Kielder priprema proširiti svoju proizvodnju maslina u dolini Nuy, u blizini Worcestera, duž ceste R60 prema Robertsonu, u zapadnom Capeu u Južnoj Africi.

Maslinici na farmi pokrivaju 155 hektara pretežno vapnenačkih tla, isprepletenih s džepovima gline. Šira imovina od 364 hektara također uključuje trešnje i vinsko grožđe.

Iako su mnoga maslinika stara više od 25 godina, Kielder Agro Group je 2025. godine pokrenuo svoju podjelu za specijalitete, a među proizvodima koje planira razviti za domaće i međunarodno tržište je i južnoafričko ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Kielder trenutno uzgaja osam sorti maslina. Roodt je rekao da bi se s vremenom radije usredotočio na proizvodnju manjeg broja sorti koje su se pokazale posebno dobro prilagođenima lokalnim uvjetima.

"Želimo više proizvoditi, ali volio bih se usredotočiti na manje sorti koje nam mogu održivo davati dobre prinose iz godine u godinu, kao i kvalitetu ulja koja nam je potrebna", rekao je.

Izbor sorti usko je povezan s klimom doline Nuy, koja pruža relativno malo sati zimskog hladnog razdoblja. Roodt je rekao da to ograničava prikladnost nekih sorti i može pridonijeti naizmjeničnom rađanju nakon posebno toplih zima.

Uz odabir sorti, Kielder eksperimentira s različitim konfiguracijama nasada. Farma uključuje tradicionalne nasade i intenzivnije sadnje te sve više koristi sustave supervisoke gustoće.

Za Roodta, ta promjena odražava i agronomske razloge i ekonomski pritisak. Rastući troškovi rada, goriva, poljoprivrednih ulaznih materijala i električne energije čine učinkovitost sve važnijom za održavanje profitabilnosti.

Industrija masline u Južnoj Africi povijesno se razvijala oko tradicionalnih nasada, rekao je, no uzgajivači sve više razmatraju sustave supervisoke gustoće kako bi kontrolirali troškove i mehanizirali više operacija.

Planiranu ekspanziju farme podržava njezin rasadnik maslina, koji također opskrbljuje stablima vanjske uzgajivače.

Mladi maslinovi sadnjaci rastu u posudama za razmnožavanje pod sjenilom u rasadniku tvrtke Kielder u Južnoj Africi, koji podržava širenje tvrtke i opskrbljuje sadnicama druge uzgajivače.

Međutim, potražnja premašuje trenutni proizvodni kapacitet rasadnika. "Ne možemo proizvesti dovoljno stabala za javnost onoliko brzo koliko Južna Afrika raste", rekao je Roodt.

Kielder ulaže u tehnike razmnožavanja i proučava kako pojedini kultivari reagiraju u rasadniku, s ciljem stalnog poboljšanja uspješnosti razmnožavanja.

"Stvarno se trudimo uspostaviti standard o tome što čini kvalitetno stablo, kako možemo potvrditi da ima odgovarajuću genetiku i imamo li povijest berbe iz koje potječe sorta", rekao je Roodt.

Također je uključen u inicijativu SA Olive za poboljšanje kvalitete i sljedivosti sadnog materijala.

Kako se Kielder širi i uspostavlja intenzivnije nasade, dostupnost vode, upravljanje navodnjavanjem i operativni troškovi postaju sve važniji.

Dolina Nuy ima relativno malo oborina, a poljoprivrednici se suočavaju s promjenjivim obrascima padalina. "Ima iste količine oborina, ali one su mnogo više koncentrirane u kraćem vremenskom razdoblju", rekao je Roodt.

Vrijeme i intenzitet oborina utječu na vlažnost tla i na to koliko se učinkovito rezervoari za navodnjavanje mogu napuniti. Za Roodta je voda "najsvetiji resurs koji imamo".

Računalizirani sustavi za navodnjavanje kontroliraju raspodjelu vode, dok pogoni promjenjive brzine omogućuju rad pumpi pod tlakom potrebnim u bilo kojem trenutku, umjesto da rade neprekidno punim kapacitetom.

Maslinici u Kielderu u Južnoj Africi, u dolini Nuy u Zapadnom Capeu, gdje tvrtka proširuje proizvodnju i ulaže u učinkovitije sustave uzgoja i navodnjavanja.

Roodt je rekao da sustav pomaže uštedjeti električnu energiju i smanjuje opterećenje cijevi i druge infrastrukture za navodnjavanje.

Tvrtka koristi praćenje vlažnosti tla za utvrđivanje potreba za navodnjavanjem i satelitske snimke Normaliziranog indeksa vegetacijske razlike (NDVI) za procjenu razvoja stabala i otkrivanje potencijalnih problema u nasadima.

NDVI mjeri razlike u crvenom i bliskom infracrvenom svjetlu koje odražava vegetacija kako bi pokazao gustoću i vitalnost biljaka.

Tehnologija se također ugrađuje u poljoprivredne strojeve. Roodt je istaknuo važnost prilagođavanja opreme za prskanje gustoći nasada kako bi tretmani prodrli u krošnju i osigurali adekvatno pokriće.

Ipak, naglasio je da tehnologija ne može zamijeniti izravno promatranje i praktično iskustvo u poljoprivredi.

"Ipak, na kraju krajeva, najbolje što možete učiniti jest biti na terenu u voćnjaku", rekao je. "Pogledate svoja stabla i shvatite gdje su problemi. Tehnologija vam može uvelike pomoći, ali ima nekoliko stvari koje ne može učiniti. Ako znate obrađivati zemlju, znate što je ispravno učiniti. Morate to sami vidjeti", dodao je.

Kielderovi napori u održivosti također uključuju istraživanje iskorištavanja nusproizvoda prerade maslina za višu vrijednost, iako ta inicijativa još uvijek je u fazi planiranja.

Ostatci od prerade maslina već se kompostiraju i vraćaju u nasade, reciklirajući hranjive tvari natrag u tlo.

"Pravljenje komposta od njega i vraćanje u nasade ima za mene veliku vrijednost", rekao je Roodt.

Razvoj domaćeg tržišta predstavlja još jedan izazov. Južna Afrika, prema procjenama industrije, uvozi otprilike dvije trećine maslinovog ulja koje potroši, što lokalne proizvođače ostavlja u konkurenciji s širokim spektrom uvoznih proizvoda.

Roodt smatra da ispunjavanje tog izazova zahtijeva pomaganje potrošačima da prepoznaju visokokvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje i shvate vrijednost lokalno proizvedenih ulja.

Jedan primjer je shema certificiranja "Commitment to Compliance" tvrtke SA Olive, prema kojoj ulja maslina sudionika prolaze kemijsku i organoleptičku procjenu prije nego što dobiju prepoznatljiv žig na boci.

Na međunarodnoj razini, Kielder cilja na specifična tržišta za koja vjeruje da južnoafričko maslinovo ulje može konkurirati kvalitetom, s naglaskom na uspostavljanje trajnih komercijalnih odnosa, a ne na povremenu prodaju.

"Ne želimo prodavati naše ulje ili bilo koji od proizvoda tu i tamo", rekao je Roodt. "Cilj je zapravo izgraditi dugoročne odnose kako bismo ih mogli i dalje opskrbljivati. Želimo sve više izvoziti južnoafričkog maslinovog ulja na ciljana tržišta."

Roodt je rekao da međunarodno priznanje može pomoći u pokazivanju sposobnosti južnoafričkih proizvođača. Za Kielder, Zlatna nagrada u New Yorku pružila je rano odobrenje njihovih napora da uspostave premium brend maslinovog ulja.

"Želim da ta zlatna boja ne prestane dolaziti", zaključio je.