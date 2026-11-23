Dok smo se penjali cestom prema brdu Garavicchio u Capalbiju, iz zelenila se pojavio veličanstveni ptica grabljivica, preletio je naš put i sletio na granu obližnje masline. Zastali smo na nekoliko trenutaka da se divimo ptici grabljivici, znaku bujnog divljeg svijeta Maremme, prije nego što smo nastavili prema imanju Sant' Angelica.

Ono što je započelo kao ljubav prema Toskani i našoj prekrasnoj maslinici postalo je nešto puno značajnije nego što smo ikada mogli zamisliti. – Laura Miller, Sant' Angelica

Laura i Ed Miller iz Dublina u Irskoj uspostavili su ovdje svoju talijansku bazu prošlog ljeta. Ovo je najjužniji dio Toskane, gdje se valoviti krajolik predaje obali, a Sant' Angelica nudi privilegiranu vidikovnu točku s koje se može diviti krajoliku. Kad smo stigli na posjed, jarko jesensko sunce učinilo je panoramu još dojmljivijom: s desne strane uzdizao se brežuljak krunjen zidinama povijesne jezgre Capalbija; s lijeve strane nalazio se rt Monte Argentario koji se zabija u Tirensko more.

Pred nama se prostirao maslinik s 900 stabala sorti Frantoio, Leccino, Moraiolo i Pendolino, koji je kao da grlio krajolik, a njegov tradicionalni raspored pratio je konture terena. Masline se melju u najsuvremenijoj pogonici kako bi se proizvela elegantna mješavina s izraženim notama divljeg začinskog bilja, trave, karduna i artičoke.

"Prvi put smo posjetili ovo područje prije otprilike dvadeset godina i ubrzo smo bili očarani njegovom prirodnom ljepotom i autentičnim karakterom", prisjetila se Laura. "Boravili smo u obližnjem primorskom gradiću Porto Ercole, počeli istraživati okolinu i zaljubili se u to područje, njegovu hranu i ljude."

Nakon što se umirovio s posla korporativnog odvjetnika, Ed se složio s Laurom, čija je pozadina u ekonomiji i marketingu, da je vrijeme da provode više vremena u ovom kutku Toskane, koji se činio savršenim mjestom za sljedeće poglavlje njihovih života. Nakon što su kupili imanje, zatekli su se kako brinu o masliniku koji je bio njegov dio.

"Nismo nikada ozbiljno razmišljali o uzgoju maslina dok nismo stigli ovamo i rado smo prihvatili izazov oživljavanja maslinikâ, koji je posađen prije petnaest godina, a nikada se nije vodio radi proizvodnje", rekla je Laura. "Ime imanja potječe od Angelice, supruge njegovog prethodnog vlasnika. Svidjela nam se ideja da zadržimo njezino ime kao dio povijesti imanja. Kako smo se sve više uključivali u posao u masliniku, odluka o proizvodnji vrhunskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja došla je prirodno."

Na početku svog pothvata, obitelj Miller oslanjala se na iskusne profesionalce, istovremeno postupno stječući znanje i vještine potrebne za samostalno bavljenje kvalitetnom uzgojom maslina.

Rezultati njihove prve probne berbe bili su toliko obećavajući da su na kraju odlučili pokrenuti vlastiti brend. Na svom debiju na svjetskom natjecanju NYIOOC World Olive Oil Competition, Sant' Angelica osvojila je Zlatnu nagradu, što je bila rana potvrda kvalitete kojoj su Milleri težili.

Vođeni doživotnom strašću prema umjetnosti, Laura i Ed odlučili su osmisliti etiketu po mjeri za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje. Na njoj se nalazi djelo irskog suvremenog umjetnika Ala Masera, od kojih je nekoliko slika dio njihove osobne zbirke.

Laura i Ed Miller doniraju postotak prihoda od prodaje Sant' Angelice dobrotvornim organizacijama koje podržavaju ciljeve koje dijele s irskim umjetnikom Maserom, čije se djelo nalazi na etiketi. (Fotografija: Sant' Angelica)

"Od samog početka projekta, svaku od naših triju berbi predstavljalo je različito Maserovo umjetničko djelo", objasnio je Ed. "On je renomirani ulični umjetnik, a njegove instalacije i projekti sinonim su za urbani krajolik, a ipak boje i prepoznatljivi grafički stil koji karakteriziraju njegovo djelo čini se da odražavaju prirodnu ljepotu ovog mjesta."

"Njegove slike odražavaju sve ono što ovdje vidimo između zemlje, mora i neba", istaknuo je Ed. "Živost njegove umjetnosti istinski rezonira s prirodnim elementima oko nas i s živahnim karakterom našeg ulja, istovremeno izražavajući radost rada u nasadu."

S obzirom na to da svaku berbu prati drugačiji Maserov rad, svako je izdanje jedinstveno i poziva one koji koriste ulje da uživaju u umjetničkom djelu koje dočarava suštinu života na farmi.

Laura i Ed objasnili su da, stavljanjem tih djela na svoje etikete, žele svaku bocu pretvoriti u umjetnički predmet. Iznad svega, to je njihov način promicanja umjetnosti, koja je oduvijek igrala važnu ulogu u njihovim životima.

Odražavajući etičku predanost koja stoji u temelju njihovog pristupa poduzetništvu, obitelj Miller donira postotak prihoda od prodaje Sant' Angelice dobrotvornim organizacijama koje podržavaju ciljeve koje dijele s Maserom.

Još jedna veza s umjetničkim svijetom nalazi se u podnožju brda. Tarot vrt, skulpturalni park koji je francusko-američka umjetnica Niki de Saint Phalle stvorila između 1979. i 2002. godine, jedinstvena je umjetnička kreacija sastavljena od monumentalnih skulptura čije su željezne i betonske strukture prekrivene mozaicima od ogledala i keramike.

U knjizi o projektu De Saint Phalle je rekla da ju je nadahnuo Park Güell Antonija Gaudija u Barceloni. "Znala sam da ću i ja jednog dana izgraditi vrt radosti. Mali kutak raja. Susret između čovjeka i prirode," napisala je, izražavajući radost koju je pronašla u ovom dijelu toskanske Maremme.

Kako se naš posjet imanju bližio kraju, dva člana tima farme pažljivo su pripremala kutije s bocama maslinovog ulja za otpremu. Bile su namijenjene Irskoj, gdje se Sant' Angelica nalazi na jelovnicima odabrane skupine restorana visoke kuhinje.

Djeca Millera, Herry i Jessy, također studiraju u Irskoj. Ed i Laura rekli su da u potpunosti podržavaju projekt svojih roditelja u Toskani i da se vraćaju na imanje kad god mogu tijekom pauza na fakultetu.

"Naš sin i kći vole ovo mjesto i sve su više zainteresirani za to da saznaju više o našem novom pothvatu", primijetio je Ed. "Ovaj posao je vrlo različit od mog prethodnog i jednako zahtjevan, ali mislim da je to puno zdraviji stil života jer smo uvijek vani, uživamo u svježem zraku i ostajemo aktivni."

Posjed Sant' Angelica nudi prostrane poglede koji sežu od srednjovjekovnog sela Capalbio do rta Monte Argentario i Tirenskog mora. Njihov voljeni ljubimac Rocco slobodno luta, uživajući u svježem zraku i netaknutom okruženju. (Fotografija: Sant' Angelica)

Danas on nadzire poljoprivredne djelatnosti imanja i proizvodni proces, dok je Laura odgovorna za komunikacije i marketing tvrtke.

"Ed i ja osjećamo se nevjerojatno sretnima što smo napravili ovu promjenu u našim životima", rekla je. "Ono što je započelo kao ljubav prema Toskani i našoj prekrasnoj maslinici postalo je nešto puno značajnije nego što smo ikada mogli zamisliti. Svako branje donosi nove izazove, ali i ogromno zadovoljstvo." Usput smo naučili toliko toga i nešto je vrlo posebno u radu s prirodom, brizi za naše masline i proizvodnji maslinovog ulja na koje smo iskreno ponosni. Svaka berba donosi nove izazove, ali i ogromno zadovoljstvo."

"Uvođenje umjetnosti u Sant' Angelicu kroz našu suradnju s Maserom učinilo je ovo putovanje još posebnijim, povezujući naše irske korijene s našim životom ovdje u Italiji", dodala je Laura. "Također se osjećamo vrlo sretnima što smo u prilici uzvratiti podrškom dobrotvornim organizacijama i inicijativama koje su nam bliske. Iznad svega, mislim da se osjećamo zahvalni. Nikada nismo zamišljali da će naš mali dio Toskane otvoriti toliko vrata, upoznati nas s toliko divnih ljudi i postati tako važan dio naših života. Bilo je puno teškog rada, ali to ne bismo mijenjali ni za što na svijetu."