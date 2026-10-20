U Rimu, zajednička berba maslina osigurava maslinovo ulje za obitelji u potrebi

Volonteri u Rimu beru masline s 65 stabala u javnom parku, proizvodeći ekstra djevičansko maslinovo ulje za obitelji u potrebi, dok ova rastuća inicijativa zajednice dobiva potporu općine.

Berba maslina je u tijeku u Parco dei Romanisti u rimskom naselju Torre Spaccata, gdje će 65 stabala parka uskoro dati ekstra djevičansko maslinovo ulje za podjelu obiteljima i pojedincima u potrebi.

Projekt Olio Bene Comune (Ulje zajedničko dobro), koji sada djeluje pod pokroviteljstvom Grada Rima (Roma Capitale), datira iz 2012. godine, kada je skupina volontera počela brinuti o maslinama rasprostranjenim po javnom parku na istočnom rubu grada.

Tijekom godina svjedočili smo kako aktivnosti poput ove u javnim prostorima mogu suzbiti građanski angažman i potaknuti ljude da preuzmu aktivniju ulogu u svojoj zajednici. – Antonio Carosi, Gli Olivari

Godine 2024. Olive Oil Times izvijestio je o inicijativi, koja je nastavila rasti. Prošle su godine dodali nove stabla, a Roma Capitale službeno je priznao projekt sporazumom o suradnji. Naknadno financiranje Zaklade Karla Velikog omogućilo je daljnje širenje maslinikâ i kupnju nove opreme.

Odjel za zaštitu okoliša Rima, solidarna grupa za kupovinu Gaspar8 APS i Gli Olivari, udruga za građanski angažman koju su osnovali izvorni pokretači inicijative, potpisali su sporazum, a Gli Olivari i dalje vodi projekt.

"Ovo je izvanredna inicijativa koja spaja urbani uzgoj s duboko značajnim solidarnim projektom", rekla je Sabrina Alfonsi, vijećnica Rima Capitalea za poljoprivredu, okoliš i gospodarenje otpadom. "Sporazumi o suradnji pokazuju se, još jednom, iznimno učinkovitim alatom za horizontalnu subsidiarnost između uprave i lokalnih zajednica."

"Osim izvanredne uloge koju urbane vrtove imaju u poticanju zajedništva i uključivosti, iskustvo maslinika Parco dei Romanisti ističe vrijednost urbane poljoprivrede", dodala je Alfonsi. "Ne samo da donosi ekološke koristi, poput očuvanja tla i bioraznolikosti, već ima i snažan društveni utjecaj i potiče solidarnost."

Godine 2025. Roma Capitale je formalno priznala projekt Olio Bene Comune sporazumom o suradnji. (Fotografija: Alfredo Vittorio)

U skladu s propisima Roma Capitale o zajedničkom upravljanju zajedničkim dobrima, trogodišnji sporazum obuhvaća obnovu i zajedničko upravljanje stablima maslina u parku.

Također promiče ekološko obrazovanje za djecu i mlade u suradnji s lokalnim školama, kao i javne rasprave o prehrambenoj kulturi i zdravoj prehrani.

"Sporazum je bio posljednji korak potreban za formaliziranje naših napora, koji su započeli kao inicijativa na lokalnoj razini s ciljem očuvanja zelenog naslijeđa zajednice i podrške ugroženim stanovnicima te je tijekom godina prepoznat kao najbolja praksa u poticanju kohezije zajednice, solidarnosti i brige za okoliš," Antonio Carosi, glasnogovornik udruge Gli Olivari, rekao je za Olive Oil Times.

Carosi je rekao da je projekt dobio novi zamah nekoliko mjeseci prije potpisivanja sporazuma, kada je Grad Rim dodao 13 stabljika maslina na 35 koje su već rasle u parku.

Stabla su premještena s Viale Mazzini na sjeveru Rima, gdje je bio u tijeku projekt obnove za vraćanje aleje obrubljene stablima u izvornom dizajnu arhitekta Raffaelea De Vica.

Ranije ove godine Zaklada Karlo Veliki, koja podržava projekt kroz svoj program Periferia Capitale, posadila je još 17 stablova masline sorti Leccino, Frantoio, Moraiolo i Pendolino.

"Zaklada Karlo Veliki odobrila je naš zahtjev za financiranje, koji je uključivao proširenje postojećeg maslinik, kupnju neophodne opreme i podršku nizu edukativnih aktivnosti koje planiramo organizirati u nadolazećim mjesecima", rekao je Carosi.

Prije nego što je udruga prošlog proljeća mogla posaditi nove stabla, morala je dovršiti administrativne postupke potrebne za njihovu donaciju Rimu Capitale prema gradskim propisima.

Nakon berbe i mljevenja, volonteri udruge Gli Olivari flaširaju i etiketiraju maslinovo ulje prije nego što ga predaju lokalnim Caritas centrima za distribuciju ljudima u potrebi. (Fotografija: Alfredo Vittorio)

Gli Olivari dokumentira sadnju i cjelogodišnji rad u masliniku za edukativni film koji će se prikazivati u školama, ističući ekološke i društvene koristi projekta.

Prošlog vikenda oko dvadesetak lokalnih stanovnika okupilo se u parku kako bi ubrali masline. Događaj je susjedima pružio priliku za druženje, a sudionici su donijeli domaća jela kako bi ih podijelili s ostalim volonterima.

Nova oprema pomogla je da berba protekne glatko, a volonteri su brzo dostavili masline u mlin u obližnjem gradu Monte Compatri.

Volonteri iz Gli Olivari sada puni ulje u boce i etiketiraju ga prije nego što ga predaju lokalnim Caritas centrima pri župama San Bonaventura i Santa Maria Regina Mundi, koji će nadzirati njegovu distribuciju ljudima u potrebi.

"Vjerujemo da je još jedan važan aspekt ovog projekta sprječavanje otpada od hrane i osiguravanje da se masline iskoriste na pravi način", rekao je Carosi. "Tijekom godina vidjeli smo kako aktivnosti poput ove u javnim prostorima mogu suzbiti građanski angažman i potaknuti ljude da preuzmu aktivniju ulogu u svojoj zajednici."

Rekao je da takve inicijative potiču aktivno građanstvo i jačaju povezanost stanovnika s njihovim susjedstvom. Brinući se o stablima i donirajući dobiveno maslinovo ulje ranjivim stanovnicima, volonteri stvaraju krug solidarnosti, istovremeno podižući svijest o vrijednosti zajedničkih javnih prostora.

"Ovaj projekt počiva na trima velikim stupovima", rekao je Carosi. "Prvi je briga. Brinući se o zajedničkom prostoru, pomažemo stvoriti okruženje koje je sigurno, čisto i lijepo. Vjerujemo da ljepota potiče ljude da je cijene i štite, dajući inicijativi snažnu obrazovnu dimenziju."

Ekstra djevičansko maslinovo ulje proizvedeno od stabala u rimskom Parco dei Romanisti distribuira se članovima zajednice u potrebi. (Fotografija: Alfredo Vittorio)

"Drugi stup je solidarnost, utjelovljena donacijom ulja najugroženijima, što je jedan od najznačajnijih aspekata projekta", nastavio je. "Treći je stup izgradnja zajednice. Ovaj posao zahtijeva predanost i vrijeme ljudi vrlo različita podrijetla, no povezuje ih oko zajedničkog cilja brige za opće dobro na potpuno nesebičan način, bez ikakve nagrade osim pozitivnog utjecaja koji sama inicijativa stvara."

Gli Olivari sada organizira tečaj o rezidbi i održavanju maslina, koji će se održati u parku u nadolazećim mjesecima, a vodit će ga stručni instruktori.

Uspjeh inicijative Parco dei Romanisti također je privukao interes drugih skupina u zajednici. U nadolazećim tjednima, lokalne udruge planiraju organizirati berbe maslina u obližnjem parku Parco Salvador Allende, parku Parco Sergio Albani u četvrti Casal Brunori i u četvrti Statuario.