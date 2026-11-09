Unutar talijanskih trapističkih zajednica koje proizvode maslinovo ulje i pivo

Jedna od rijetkih mlinova za preradu maslina unutar gradskih granica Rima, mlin u opatiji Tre Fontane jedini je u srcu Vječnog Grada. Pod upravom trapističke zajednice koja tu živi, mlin je dio imanja opatije, koje proizvodi ekstra djevičansko maslinovo ulje, med i jedina trapistička piva u Italiji, uključujući jedno s okusom listova maslina s imanja.

Trapisti su ime dobili po opatiji Notre-Dame de la Trappe u Solignyu u Francuskoj. Oni su ogranak cistercitskog reda, koji su 1098. osnovali benediktinski redovnici.

Naš je dan strukturiran oko Božanskog ureda, ciklusa molitvi koji obilježavaju sate dana i noći, kao i razdoblja ručnog rada. – sestra Daniela, opatija Tre Fontane

Stoljećima Pravilo svetog Benedikta vodi svakodnevni život u trapističkim zajednicama, propisujući proučavanje i ručni rad uz molitvu kao sredstvo za vlastitu uzdržavku. Poglavlje 48. glasi: "Lijenost je neprijatelj duše, i zato se braća [i sestre] trebaju baviti ručnim radom u određeno vrijeme, a u drugim određenim satima božanskim čitanjem […] oni su istinski redovnici [i redovnice] ako žive radom svojih ruku." "Lijenost je neprijatelj duše; stoga braća [i sestre] trebaju biti zauzeti ručnim radom u određeno vrijeme, a božanskim čitanjem u drugim utvrđenim satima […] oni su istinski redovnici [i redovnice] ako žive radom svojih ruku."

Prodaja proizvoda koje izrađuju trapističke zajednice u opatiji Tre Fontane i samostanu Valserena pomaže u održavanju samostana i podržavanju dobrotvornih inicijativa. (Fotografija: Samostan Valserena)

Tijekom stoljeća, ta predanost radu i samodostatnosti navela je trapističke monaške zajednice diljem svijeta da se specijaliziraju za širok raspon poljoprivrednih djelatnosti, prilagođavajući se lokalnim uvjetima i usjevima. Prodaja dobivenih proizvoda pomaže u održavanju samostana i potpori dobrotvornim inicijativama.

U Italiji, opatija Tre Fontane u Rimu, u regiji Lazio, i samostan Valserena u Guardistallu, blizu Pize u Toskani, proizvode ekstra djevičansko maslinovo ulje iz maslinika na svojim imanjima.

Uz dopuštenje za posjet klauzurnoj zajednici, Olive Oil Times je upoznao sestru Danielu, koja nas je dočekala u predvorju opatije Tre Fontane prije nego što nas je provela kroz mlin i maslinik.

"Naš je dan strukturiran oko Božanskog ureda, ciklusa molitvi koji obilježavaju sate dana i noći, kao i razdoblja ručnog rada", rekla je. "Sudjelujemo u poljoprivrednim radovima tijekom cijele godine, uključujući svaku fazu proizvodnje maslinovog ulja, od rezidbe do berbe."

Dnevni život trapističkih redovnika i redovnica vođen je Pravom svetog Benedikta, koje, uz molitvu, propisuje i učenje te ručni rad. (Fotografija: Samostan Valserena)

Sestra Daniela objasnila je da dan započinje u 3:30 ujutro s Vigilijama, prvom molitvom Božanskog ureda, koja se slavi tijekom noći. Zatim slijede Laudi u 6:45, nakon čega zajednica prisustvuje misi prije nego što se okupi na Tercu u 8:30, Sekstu u podne, Noni u 15:00, Večernjoj molitvi u 18:00 i Kompletoriju u 20:00.

Svaki dan također je predviđeno vrijeme za Lectio Divina, praksu meditativnog čitanja i kontemplacije Svetog pisma.

"Dok mi molimo, djelujemo kao glas cijelog čovječanstva pred Bogom", rekla je sestra Daniela. "Tijekom naših molitvi izgovaramo Psalme, koji obuhvaćaju ljudsko iskustvo u svojoj cjelokupnosti i odnose se na sve ljude, bez obzira na njihovo vjerovanje ili podrijetlo. Kada se izgovaraju te riječi, čini se kao da se ponovno otkriva ne samo vlastita ljudskost, već i ljudskost koju dijele svi ljudi na zemlji."

Razdoblja kontemplacije i učenja nadopunjuju najmanje pet sati rada svakoga dana, u skladu s Pravom svetog Benedikta.

Mlin i maslinici protežu se uz samostanski kompleks i njegove tri crkve: opatiju svetih Vincenta i Anastazija, crkvu Santa Maria Scala Cœli i crkvu Mučeništva svetog Pavla.

Tijekom našeg posjeta mlin je radio punom parom. Dok smo prilazili objektu kroz bočni prolaz, tišinu koja je obavijala opatijsko dvorište postupno je nadjačavao ritmički puls strojeva. Dvojica tehničara obrađivala su masline ubrane ranije tog dana.

"Iako opatija i njezina maslinika imaju dugu povijest, mlin je instaliran prije otprilike 20 godina", rekao je Stefano Bivone, koji nadzire mljevne operacije. "Opremljena je linijom za ekstrakciju tvrtke Pieralisi koja nam omogućuje da postignemo standard kvalitete kojem težimo. Kako bismo našoj maslinovoj ulju posvetili najvišu razinu skrbi, masline za treće strane obrađujemo samo subotom i nedjeljom. Štoviše, naš je proizvod organski, što zahtijeva još veću razinu pažnje."

Zajednice trapista nadopunjuju molitvu i učenje s nekoliko sati rada svakoga dana, u skladu s Pravom svetog Benedikta. (Fotografija: Samostan Valserena)

Sestra Daniela zatim nas je odvela do maslinika, u kojem raste oko 4000 stabala masline, uglavnom sorti Leccino i Frantoio, uz drevne autohtone sorte poput Corsice.

Visoke, stoljetne eukaliptusove krošnje graniče s gajem. Njihovo se lišće sakuplja i šalje u laboratorij, gdje se koristi za proizvodnju likera na temelju drevnog recepta koji je sačuvao samostan.

"Likér se zapravo koristi u medicinske svrhe jer je poznat po umirujućem učinku na grlo", objasnila je sestra Daniela. "Eukaliptusi su prepoznatljiv obilježje opatije Tre Fontane. Prije više stoljeća ovo je područje bilo močvara u kojoj je malarija predstavljala rizik, a eukaliptusi su posađeni kako bi se poboljšali sanitarni uvjeti."

U istom razdoblju samostan Valserena također bere masline, a sestre koje ondje žive brinu se o masliniku površine 6,5 hektara s oko 1030 stabala, od kojih datiraju iz vremena prije izgradnje samostana. Najmlađih 200 stabala posađeno je 2021. godine.

Samostan koristi tradicionalne toskanske sorte, uključujući Leccino, Frantoio, Moraiolo i Lazzero, za proizvodnju ekstradjevičanskog maslinovog ulja i niza proizvoda na bazi maslinovog ulja, uključujući kozmetiku.

U opatiji Tre Fontane berba će se nastaviti tijekom studenog. Listovi s nedavno pokošenih vinograda daju aromu pivu Tertia, jednom od tri piva koja se proizvode u posebnom prostoru samostanskog kompleksa, uz Scala Coeli i Tripel. Zajedno su to jedine trapističke pive u Italiji i nose pečat "Pravi trapistički proizvod".

"Trapistička piva proizvode se prema strogim kriterijima koje je utvrdilo Međunarodno trapističko udruženje", rekao je brat Pietro nadgledajući jednu od posljednjih godišnjih serija kuhanja piva. "Moja je uloga nadzirati proces i osigurati poštivanje tri temeljna uvjeta koje trapističko pivo mora ispuniti."

Prema kriterijima koje je postavila Međunarodna trapaistička udruga, pivovara mora biti smještena unutar opatije ili u njezinoj neposrednoj blizini; proizvodnja se mora odvijati pod nadzorom redovnika; a prihod se mora koristiti za podršku samostanskoj zajednici, Trapističkom redu, razvojnim projektima i dobrotvornim svrhama, bez pojedinačnog obogaćivanja ili komercijalnog motiva zarade.

"Osim nadzora proizvodnje, radim s ostalim braćom na završnim fazama procesa, uključujući etiketiranje, pakiranje u kutije i otpremu", objasnio je brat Pietro.

Trapističko nije određeni stil piva, već oznaka povezana s podrijetlom piva i njegovom monaškom proizvodnjom. Trapistička piva tradicionalno su karakterizirana punim tijelom, relativno visokim udjelom alkohola i voćnim ili začinskim notama. Mnogi prolaze sekundarnu fermentaciju u boci. Danas manje od desetak samostana diljem svijeta proizvodi autentično trapističko pivo.

Ostala piva opatije također sadrže prepoznatljive biljne sastojke: Scala Coeli ima okus narančine kore, dok se Tripel kuha s listovima eukaliptusa s imanja.

Trapističke zajednice u opatiji Tre Fontane u Rimu i samostanu Valserena u Guardistallu sudjeluju u svakoj fazi proizvodnje maslinovog ulja, od rezidbe do berbe. (Fotografija: Samostan Valserena)

"Maslinove grane se pažljivo odabiru i čiste od sitnih grančica", objasnio je Claudio Conti, glavni pivar koji pomaže zajednici u proizvodnji piva. "Koristimo jedan kilogram na svakih 1400 litara sladovine, dodajemo ih tijekom posljednjih 10 do 15 minuta kuhanja i ostavljamo da odstoje kako bi se njihove aromatične komponente prenijele u pivo. Tertia je pivo engleskog stila, gornjeg vrenja, skuhano s Pilsner sladom, visokokvalitetnim europskim hmeljem i šećerom za sekundarno vrenje u boci."

Kada je naš posjet završio i napustili smo tišinu opatije da se vratimo u gradsku vrevu, sestra Daniela i brat Pietro još su imali dužnosti obaviti prije povratka u samostansku crkvu na molitve kojima bi se završio još jedan dan rada i kontemplacije.