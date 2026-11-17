"Od 7. listopada nisam mogao kročiti u svoje maslinik", rekao je Abbas Milhem, izvršni direktor Palestinskog saveza poljoprivrednika (PFU), za Olive Oil Times.

Milhemovo zemljište nalazi se u Području B okupirane Zapadne obale. Prema mirovnim sporazumima iz Osla, Područje A je pod palestinskom civilnom i sigurnosnom kontrolom, Područje B pod palestinskom civilnom upravom uz zadržavanje izraelskih sigurnosnih odgovornosti, dok Područje C ostaje pod potpunom izraelskom civilnom i sigurnosnom kontrolom.

Prema Milhemu, iskustva poput njegovih sve su češća za palestinske uzgajivače maslina diljem Zapadne obale.

PFU procjenjuje da o maslinarstvu u potpunosti ili djelomično ovisi oko 140.000 palestinskih obitelji, uključujući oko 100.000 vlasnika maslinika i dodatnih 40.000 koji se oslanjaju na sezonski rad u berbi.

"Otprilike 700.000 ljudi stječe barem dio svog prihoda uzgojem maslina i proizvodnjom maslinovog ulja", rekao je Milhem.

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Prema Uredu Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), između 1. rujna i 12. listopada dokumentirano je 199 napada naseljenika povezanih s berbom maslina. Ti su incidenti rezultirali jednim palestinskim smrtnim slučajem, 124 ozlijeđene osobe i štetom na više od 2.500 stabala i sadnica.

PFU je, koristeći širu definiciju, priopćio da je tijekom listopada dokumentirao 1.910 napada i kršenja prava, uključujući krađu, fizičke napade i vandalizam. Prijavljeno je četvero ubijenih Palestinaca, više od 140 ranjenih, 7.346 oštećenih stabala masline i krađa više od 50 tona maslina.

U izvješću podijeljenom s Olive Oil Timesom, PFU nije vodio računa samo o fizičkim napadima i materijalnoj šteti kao kršenjima, već i o incidentima u kojima je poljoprivrednicima bilo onemogućeno da dođu do svojih nasada.

"Ako su naseljenici u nekom selu blokirali cestu i spriječili poljoprivrednike da dođu do svog područja, do svog maslinik, za nas je to dokumentirano kršenje", rekao je Milhem.

Sindikat je naveo da je svoje podatke prikupio putem terenske mreže uspostavljene prije berbe maslina. Zajedno sa Sektorom za sigurnost hrane Ujedinjenih naroda i drugim organizacijama, PFU je identificirao 178 sela s područjima visokog rizika, organizirao pomoć u 104 od njih i rasporedio 208 terenskih radnika da prate poljoprivrednike, osiguraju opremu i dokumentiraju incidente.

Do kraja listopada, PFU je procijenio da je 55 posto uroda maslina ostalo nepristupačno ili neubrano, osobito u područjima visokog rizika.

Na temelju svoje procjene uvjeta tijekom berbe, sindikat je predvidio proizvodnju palestinskog maslinovog ulja od 10.000 do 11.000 tona, što je otprilike polovica njegove početne procjene od 21.000 tona. PFU je kao čimbenike koji su ometali berbu naveo napade naseljenika i izraelska vojna ograničenja na poljoprivredno zemljište.

Projekcija je preliminarna i odražava procjenu PFU-a, a ne konačnu ukupnu proizvodnju.

Izraelske vlasti iznijele su drugačiji prikaz uvjeta berbe i poduzetih mjera za olakšavanje poljoprivrednih aktivnosti.

U priopćenju od 27. listopada, Izraelske obrambene snage (IDF) izjavile su da je na Zapadnoj obali požnjeveno oko 220.000 dunuma te da je pod zaštitom sigurnosnog osoblja radilo oko 100 koordiniranih lokacija za žetvu.

IDF je priopćio da je ojačao svoje snage na Zapadnoj obali kako bi olakšao žetvu i spriječio ono što je opisao kao "trvenja, nasilje i terorizam", dodavši da sigurnosno osoblje ozbiljno shvaća nasilje i kriminalne aktivnosti bilo koje strane.

Međutim, za poljoprivrednike kojima je potrebna dozvola za ulazak u svoje nasade, pristup može biti ograničen na određena razdoblja ili u potpunosti nedostupan.

Prema podacima organizacije Peace Now koje navodi OCHA, izraelske vojne naredbe izdane prije žetve 2026. povećale su količinu zemljišta za koje je palestinskim poljoprivrednicima potrebna prethodna koordinacija na oko 88.300 dunama, što je gotovo 30 posto više nego u 2025. godini. Jedan dunam iznosi 1.000 četvornih metara.

Više od 40 posto novoobuhvaćenog područja nalazi se u guvernatoratu Jenin na sjeveru Zapadne obale, gdje je tijekom prethodne godine uspostavljeno oko 12 naselja-izloga.

OCHA je napomenula da odobrenje ne jamči nužno poljoprivrednicima dovoljno vremena ili prikladne uvjete za dovršetak žetve. PFU je izvijestio o ograničenjima na više od 54 poljoprivredna područja tijekom listopada, uključujući blokadu žetve, protjerivanja s polja, porušavanje buldožerom i zapljenu poljoprivrednog zemljišta.

Član izraelskih snaga stoji u masliniku dok Palestinci beru masline u selu Abu Falah na Zapadnoj obali. (Fotografija: Itai Ron/picture-alliance/dpa/AP Images)

OCHA je također dokumentirala navode da su izraelske snage pratile naseljenike tijekom incidenata na palestinskom poljoprivrednom zemljištu.

U Deir Abu Mash'alu, u guvernaturi Ramallah sjeverno od Jeruzalema, naseljenici su navodno u više navrata brali masline s zemljišta u vlasništvu Palestinaca u Području B, uz pratnju izraelskih snaga koje su spriječile vlasnike zemljišta da se približe svojim nasadima.

"Osim neposredne štete i ekonomskih gubitaka, ti uvjeti potkopavaju sposobnost poljoprivrednika da pristupe svojem zemljištu, obrađuju ga i štite", priopćila je OCHA.

PFU je izvijestio o sličnim incidentima koji uključuju uskraćeni pristup, protjerivanja i ukradene žetve u nekoliko sela diljem Zapadne obale.

U Kharasu, u guvernatoratu Hebron, izvijestili su da su poljoprivrednici protjerani s vlastite zemlje, a njihova je berba maslina ukradena. U Raminu, u guvernatoratu Tulkarm, zabilježili su napade i protjerivanja, ukradene usjeve i opremu te blokiran pristup zemljištu.

Reuters je neovisno dokumentirao slučajeve naseljenika koji skidaju masline s palestinskih stabala i prevoze usjev u obližnju naseljničku utvrdu na prešanje. Također je izvijestio o pozivima koji su kružili među izraelskim naseljenicima, potičući ljude da beru masline s zemljišta do kojeg Palestinci više ne mogu doći.

Izraelski list Israel Hayom izvijestio je u listopadu da je visoki izraelski sigurnosni izvor opisao takvu berbu kao "krađu usjeva" i naglasio da ograničenja nametnuta palestinskim poljoprivrednicima ne daju Izraelcima pravo da uzimaju masline.

Razlikuju se i stavovi izraelskih dužnosnika i vjerskih vođa o statusu maslina ubrane s zemljišta kojem palestinski poljoprivrednici ne mogu pristupiti.

Rabin Dov Lior, istaknuta vjerska ličnost povezana s naseljaškim pokretom, tvrdio je da Izraelci mogu brati masline s nasada do kojih Palestincima nije dopušten pristup jer se vlasnici mogu smatrati da su se odrekli uroda.

Glasnogovornik izraelske vlade, u izjavama koje prenosi Reuters, također je osporio karakterizaciju branja maslina s tih stabala od strane naseljenika kao krađe same po sebi, ističući pritom da pojedinci ne bi trebali uzimati zakon u svoje ruke.

Berba 2026. odvila se usred širenja izraelskih naselja i promjena u pristupu zemljištu koje su dokumentirale europske i izraelske organizacije.

Prema izvješću Europske unije iz 2025. o izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, tijekom godine podignuto je 86 novih naselja, što je rekord svih vremena i više od tri puta veći broj od prethodnog rekorda od 26 naselja uspostavljenih 2023. godine. Od novih uporišta, 58 je klasificirano kao "poljoprivredna imanja".

EU je 2025. godinu opisala kao godinu koja označava "kvalitativnu evoluciju" u politici izraelskih naselja, pri čemu se planiranje, razvoj infrastrukture, upravljanje zemljištem i regularizacija naselja sve više kombiniraju u širu teritorijalnu strategiju.

Istraživanje izraelskih organizacija Peace Now i Kerem Navot, na koje se poziva EU, procjenjuje da su poljoprivredni punktovi do kraja 2025. godine efektivno kontrolirali više od 1,07 milijuna dunama, što je ekvivalentno otprilike 18 posto Zapadne obale.

Samo u 2025. godini na teritorij nad kojim su naseljenici vršili kontrolu putem poljoprivrednih uporišta dodano je otprilike 300.000 dunama. Prema izvješću EU-a, ti su uporišta postali glavni čimbenik u palestinskom raseljavanju.

Izraelski dužnosnici također su izrazili podršku proširenju i legalizaciji poljoprivrednih naselja.

U veljači 2026. ministar obrane Israel Katz najavio je da radi na legalizaciji oko 140 neovlaštenih poljoprivrednih naselja, uz potporu premijera Benjamina Netanyahua i ministra financija Bezalela Smotricha.

Katz je rekao da će inicijativa ojačati izraelske nasade dok će "oslabiti napore Palestinaca da se učvrste u regiji."

PFU je izvijestio da je samo tijekom listopada uspostavljeno sedam novih naselja.

U međuvremenu, organizacije Peace Now i Kerem Navot utvrdile su da su naseljenici preuzeli kontrolu nad najmanje još 11.520 dunuma zemljišta za poljoprivredne svrhe oranjem, sadnjom i uskraćivanjem pristupa Palestincima do njihove zemlje. Stotine kilometara novih zemljanih cesta također je otvoreno diljem Zapadne obale.

Proširenje je također utjecalo na područja izvan Područja C. Izvješće EU-a dokumentiralo je značajan porast aktivnosti i nasilja naseljenika u Području B tijekom 2025., dok su Peace Now i Kerem Navot procijenili da se oko 4,4 posto zemljišta stavljenog pod kontrolu naseljenika putem pastirskih uporišta već nalazilo unutar Područja A i B.

Područje pogođeno poljoprivrednim naseljima obuhvaća zemljišta s različitim pravnim klasifikacijama i vlasničkim aranžmanima.

Prema podacima Peace Now i Kerem Navot, samo je oko 40 posto teritorija pod kontrolom poljoprivrednih naselja definirano od strane Izraelske civilne uprave kao državna zemljišta. Preostali dio uključuje privatna palestinska zemljišta, zemljišta vjerskih zaklada (vakuf) i nekartirana zemljišta.

Istovremeno, EU je izvijestila da je Izrael između 2023. i 2025. proglasio 25.959 dunuma na Zapadnoj obali državnim zemljištem, što je gotovo polovica cjelokupnog zemljišta s tom klasifikacijom od sporazuma iz Osla 1995. godine koji se odnose na Zapadnu obalu. Prema EU, takve deklaracije mogu olakšati dodatna naseljenja.

Izraelska civilna uprava klasifikaciju i upravljanje državnim zemljištem smatra dijelom pravnog režima koji primjenjuje u Području C te održava postupke za dodjelu takvog zemljišta i za izraelske nasade i za palestinsko stanovanje i poljoprivredu.

Klasifikacija zemljišta, vlasništvo i dozvola za obradu ili berbu su različita pitanja, iako svako od njih može utjecati na sposobnost poljoprivrednika da koriste poljoprivredno zemljište.

Za berbu 2026. izraelski su mediji izvijestili da Palestincima po prvi put neće biti dopušteno brati masline na zemljištu klasificiranom kao državna svojina, uključujući i područja na kojima su brali prethodnih godina.

Berba na priznatom privatnom palestinskom zemljištu nastavit će se, uz uvjet prethodne sigurnosne koordinacije u osjetljivim područjima.

Izraelske sigurnosne vlasti izjavile su da su ograničenja namijenjena smanjenju žarišta napetosti između Palestinaca i izraelskih naseljenika.

Milhem je rekao da trenutne klasifikacije ne odražavaju u potpunosti povijest poljoprivredne uporabe na Zapadnoj obali.

Rekao je da su neka zemljišta koja su se povijesno vodila kao javno ili državna svojina pod osmanskom, britanskom i jordanskom vlašću, unatoč tome, generacijama obrađivali palestinski poljoprivrednici.

"Vladina ih je administracija vodila u smislu organiziranja vlasništva, ali su ih poljoprivrednici koristili za uzgoj, obradu i proizvodnju hrane više od stoljeća", rekao je.

Milhem tvrdi da trenutna izraelska uporaba klasifikacije može stvoriti put kojim se zemljište koje obrađuju Palestinci na kraju dodjeljuje za izraelska naselja. Njegov prikaz ističe razliku između dugogodišnje poljoprivredne uporabe i formalno priznatog vlasništva, što može nositi različita prava u okviru administrativnog sustava.

Za palestinske poljoprivredne obitelji neposredna briga ostaje gospodarski utjecaj prekinute žetve.

"Jedini izvor prihoda koji je preostao Palestincima bio je gotovo isključivo poljoprivredni sektor, a na vrhu je berba maslina", rekao je Milhem za Olive Oil Times.

S obzirom na to da je značajan dio usjeva ostao nedostupan ili neubran, dodao je: "Ovo može doista zakomplicirati situaciju stotinama tisuća ljudi i poljoprivrednika u Palestini."