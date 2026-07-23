Un produttore istriano sviluppa il turismo dell’olio d’oliva puntando sulla formazione e sulla sostenibilità

Brist unisce visite guidate ai boschetti di ulivi, educazione sensoriale e gastronomia locale per offrire ai visitatori, durante tutto l'anno, un'introduzione alla produzione di olio d'oliva nell'Istria meridionale.

Sulle colline che circondano Vodnjan, una cittadina dell’Istria meridionale con una tradizione secolare nella coltivazione dell’olivo, un’azienda agricola a conduzione familiare sta cambiando il modo in cui i visitatori si avvicinano all’olio extravergine di oliva.

Coniugando storia locale, ospitalità e percorsi didattici, Brist è diventata una delle prime realtà a partecipare al settore dell’oleoturismo, in forte crescita nella regione.

Quando si racconta la storia completa e si instaura un rapporto basato sulla trasparenza e sulla verità, si conquista un cliente per tutta la vita. – Puhar O’Grady,

Affacciata sul Mare Adriatico e sul Parco Nazionale di Brijuni, la tenuta offre passeggiate tra uliveti secolari, degustazioni sensoriali guidate, abbinamenti con prodotti locali e sistemazioni presso Villa Santa Margherita.

La famiglia Puhar O’Grady ha inoltre realizzato una nuova struttura polivalente all’interno dell’oliveto.

I membri della famiglia Puhar O’Grady nella tenuta Brist vicino a Vodnjan, nell’Istria meridionale, dove il produttore combina la coltivazione dell’olivo, l’educazione sensoriale e l’ospitalità rurale per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva di oleoturismo. (Foto: Marina Ćosić Trbara)

«Il nuovo edificio ospiterà una cantina per l’olio d’oliva e un impianto di imbottigliamento, un’area per la lavorazione di frutta e verdura locale e un moderno spazio dedicato alla degustazione e alla vendita al dettaglio», ha affermato Lena Puhar O’Grady, responsabile del marketing, delle degustazioni e della formazione per l’azienda di famiglia.

Da una passeggiata improvvisata a un programma annuale

Con una formazione in archeologia e storia dell’arte, Puhar O’Grady gestisce l’azienda insieme al padre Silvano, 73 anni, e al marito Paul.

La famiglia ha iniziato a proporre esperienze di turismo dell’olio circa un decennio fa, diventando così uno dei primi produttori in Istria ad affacciarsi a questo settore. Quella che da allora è diventata un’attività strutturata è nata per caso.

«Tutto è iniziato in modo molto spontaneo con due turisti norvegesi», ha raccontato Puhar O’Grady. «Dopo una degustazione nel nostro negozio, ci hanno chiesto dove si trovassero effettivamente i nostri ulivi».

Lena Puhar O’Grady e Paul O’Grady presso il negozio Brist a Vodnjan, dove la famiglia accoglie i visitatori per degustazioni guidate e presenta loro i propri oli extravergini di oliva pluripremiati.

«Mio marito si è subito offerto di accompagnarli in auto per tre chilometri in salita fino al nostro uliveto, che si trova a 150 metri sul livello del mare e si affaccia su Brijuni», ha aggiunto. «Ha fatto loro una visita guidata improvvisata, raccontando la storia della nostra famiglia e i nostri metodi di coltivazione».

«Ne sono rimasti assolutamente entusiasti, e quella è stata la scintilla che ci ha fatto capire che le persone cercavano proprio quel tipo di contatto diretto», ha proseguito Puhar O’Grady.

La tenuta offre ora programmi durante tutto l’anno. La sua esperienza introduttiva “Walk and Taste” è disponibile prima e dopo l’alta stagione turistica, anche nelle giornate ventose o piovose.

Il tour ripercorre 2.000 anni di storia dell’olivicoltura istriana, insieme ai metodi di coltivazione e raccolta. Include anche una visita alla chiesa di Santa Margherita del XIII secolo, che confina con l’oliveto.

La passeggiata didattica è seguita da un’analisi sensoriale guidata presso il negozio Brist a Vodnjan.

Educazione a lume di candela

Durante l’alta stagione estiva, da giugno a settembre, la tenuta propone il suo programma serale di punta, “Una serata tra gli ulivi”.

Il programma inizia al tramonto con una passeggiata circolare interattiva tra gli uliveti. I visitatori scoprono le pratiche agricole, che spaziano dai metodi utilizzati in epoca romana all’agricoltura rigenerativa e sostenibile.

I sentieri sono fiancheggiati da muri a secco restaurati e dai kažuni, i tradizionali rifugi in pietra nei campi. Entrambi sono simboli di spicco del patrimonio culturale istriano, associati a tradizioni riconosciute dall’UNESCO.

“Cerchiamo di non promuovere in modo aggressivo il prodotto commerciale”, ha affermato Puhar O’Grady. “Puntiamo invece a fungere da ambasciatori dell’Istria meridionale e a dimostrare l’importanza di una piccola azienda agricola in cui il produttore mantiene il controllo completo sull’intero processo”.

«Non vogliamo diventare un’azienda industriale», ha aggiunto. «Il nostro obiettivo principale è rimanere piccoli, autentici e sostenibili».

L’evento principale ha inizio al tramonto, tra gli ulivi. Senza illuminazione artificiale nell’uliveto, l’area è illuminata interamente da candele.

Gli ospiti si riuniscono per il programma a lume di candela di Brist, “Una serata tra gli ulivi”, nei pressi di Vodnjan, dove degustazioni guidate, abbinamenti gastronomici locali e racconti mettono i visitatori in contatto con le tradizioni olivicole dell’Istria. (Foto: Marina Ćosić Trbara)

In questa cornice, Puhar O’Grady conduce una degustazione sensoriale dedicata alla “Brist Exclusive Selection”, l’olio extravergine di oliva di punta della famiglia.

Il marchio ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui i premi d’oro al Concorso mondiale dell’olio d’oliva NYIOOC di New York.

Durante il workshop, gli ospiti imparano a valutare l’olio extravergine di oliva identificandone le caratteristiche positive, tra cui fruttato, amaro e piccante.

La degustazione è seguita da un abbinamento più informale con prodotti provenienti dalle vicine aziende agricole a conduzione familiare, accompagnati da spumante prodotto a Vodnjan.

«Quando si condivide la storia completa e si instaura un rapporto basato sulla trasparenza e sulla verità, si conquista un cliente per tutta la vita», ha affermato Puhar O’Grady.

«Abbiamo visitatori internazionali provenienti dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e da tutto il mondo che tornano più volte», ha aggiunto. «Anche se conoscono già il materiale didattico, ci dicono che la serata rimane un momento clou assoluto del loro viaggio in Istria».

Un’esperienza di oleoturismo più ampia

Per collegare l’attività agricola alle strutture ricettive, la famiglia ha aperto Villa Santa Margherita.

La casa vacanze comprende una grande piscina, una cucina estiva all’aperto e terrazze coperte. All’interno, il design contemporaneo si fonde con elementi tradizionali, tra cui una zona giorno a pianta aperta con camino a legna.

La villa dispone inoltre di una cucina completamente attrezzata e di un’area benessere privata con vasca idromassaggio e sauna.

Combinando la produzione di olio d’oliva, l’educazione dei consumatori e l’ospitalità rurale, il produttore di Vodnjan ha sviluppato un modello di business diversificato, pensato per aiutare una piccola azienda agricola mediterranea a partecipare all’economia turistica della regione.