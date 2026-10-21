Le elezioni anticipate in Spagna complicano la vendita del colosso dell’olio d’oliva Deoleo

Le elezioni anticipate in Spagna hanno messo in dubbio l’intervento del governo nella vendita di Deoleo, rafforzando la posizione dell’offerente italiano Gruppo Coricelli.

La decisione del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez di indire elezioni anticipate per il 29 novembre ha complicato la vendita di Deoleo, il più grande imbottigliatore e distributore di olio d’oliva al mondo.

Con l’avvicinarsi delle elezioni, potrebbe essere difficile portare avanti l’operazione. – Antonio Luque, presidente di DCoop

Secondo l’European Policy Center, un think tank, il leader socialista spera di trasformare la bocciatura in Parlamento di due decreti d’urgenza sull’edilizia abitativa, a seguito delle proteste nazionali sul tema degli alloggi, in slancio elettorale e di assicurarsi la maggioranza assoluta.

Tuttavia, una conseguenza indesiderata della decisione di Sánchez potrebbe essere quella di compromettere gli sforzi di due società spagnole in lizza per l’acquisizione di Deoleo.

Deoleo, proprietaria dei marchi Carbonell, Bertolli, Carapelli, Koipe e Maestros de Hojiblanca, è controllata in maggioranza da CVC Capital Partners. La società di private equity con sede nel Jersey controlla circa il 57% di Deoleo S.A., che opera attraverso diverse controllate.

Il Gruppo Coricelli, azienda italiana a conduzione familiare produttrice di olio d’oliva, è il principale offerente per la quota di CVC Capital Partners, con un’offerta di 500 milioni di euro.

Tuttavia, DCoop, il più grande produttore spagnolo di olio d’oliva, e Acesur avevano sperato che il governo invocasse il cosiddetto scudo anti-acquisizione per favorire gli acquirenti spagnoli prima della scadenza del 26 ottobre.

DCoop aveva inizialmente offerto 470 milioni di euro per la quota di CVC Capital Partners e finora si è rifiutata di aumentare la propria offerta. Acesur ha offerto circa 460 milioni di euro.

Il governo aveva inizialmente manifestato interesse a riportare Deoleo sotto controllo spagnolo. Madrid aveva creato un precedente quando aveva impedito a un gruppo di investitori ungheresi di acquisire il produttore di treni Talgo, invocando la tutela degli interessi commerciali spagnoli e della sicurezza nazionale.

«La posizione del governo sarebbe favorevole a che il potenziale acquirente sia un soggetto spagnolo, nel rispetto dell’attuale quadro giuridico e delle condizioni di mercato», avevano dichiarato fonti governative a Economía Digital ad agosto.

Tuttavia, il governo ha successivamente riconosciuto che il Gruppo Coricelli aveva presentato l’offerta più competitiva e che non esisteva una chiara alternativa spagnola.

Con le elezioni ormai previste per la fine di novembre, il governo potrebbe non avere tempo sufficiente per ricorrere a un meccanismo simile a quello utilizzato nel caso Talgo.

CVC Capital Partners non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vendita, mentre il termine per la presentazione delle offerte si avvicina alla fine di ottobre.

«La verità è che non è chiaro se il governo e il ministero abbiano ancora tempo per agire», ha dichiarato ad Agropopular il presidente di DCoop, Antonio Luque. «Con le elezioni alle porte, potrebbe essere difficile andare avanti».

«Chiaramente, un offerente sembra essere in vantaggio rispetto all’altro», ha aggiunto. «Quello che abbiamo sempre detto è che la nostra principale preoccupazione è che Deoleo venga acquisita da un’azienda che valorizzi e continui a difendere la qualità, piuttosto che essere coinvolta in quelle che definirei altre operazioni complicate».

Il Gruppo Coricelli, che ha recentemente inaugurato un nuovo stabilimento a Spoleto, in Italia, ha registrato un fatturato annuo di 400 milioni di euro nell’anno fiscale 2025, vendendo oltre 78 milioni di litri di olio d’oliva con i propri marchi Pietro Coricelli e Olio Cirio.

Nel frattempo, DCoop sta valutando acquisizioni alternative, tra cui Pompeian, un produttore e imbottigliatore di olio d’oliva con sede negli Stati Uniti. Tuttavia, secondo quanto riportato da Economía Digital, la cooperativa spagnola rimane concentrata sull’acquisizione di Deoleo.

«Credo che ci sia ancora molto da fare. Dovremo aspettare e vedere», ha affermato Luque. «Penso che siamo già al chilometro 35 o 36 della maratona [che è di 42 chilometri], quindi il traguardo si sta avvicinando. Vediamo cosa succederà».