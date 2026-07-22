Uno studio rivela che l’olio d’oliva trattato con ozono si dimostra promettente contro le infezioni fungine più comuni

Alcuni ricercatori di Roma hanno scoperto che l'ozonizzazione dell'olio extravergine di oliva ne esalta le potenti proprietà antifungine, compromettendo le pareti cellulari della Candida albicans e riducendone la capacità di provocare infezioni.

Uno studio condotto dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” e dal Centro di Ricerca per le Nanotecnologie Applicate all’Ingegneria dell’Università “La Sapienza” di Roma ha evidenziato il forte potenziale antifungino dell’olio extravergine di oliva ozonizzato contro il fungo patogeno Candida albicans.

I risultati rafforzano le basi scientifiche per l’utilizzo del prodotto come trattamento terapeutico.

«La crescente comparsa di meccanismi di resistenza e di effetti collaterali associati agli agenti antifungini sottolinea la necessità di terapie alternative», ha affermato Luciana Dini, co-coordinatrice della ricerca. «Questo studio ha approfondito tale aspetto con l’obiettivo di sviluppare trattamenti ecocompatibili e altamente efficaci basati su prodotti naturali».

Il lavoro si basa su una precedente indagine a cui Dini ha partecipato, che ha esaminato l’olio extravergine di oliva ozonizzato ottenuto da cultivar autoctone del Salento, in Puglia, concentrandosi sulla sua capacità di favorire la guarigione di piccole ferite e imperfezioni cutanee.

«Dopo aver discusso la questione con la mia collega, Daniela Uccelletti, abbiamo deciso di unire la mia esperienza con l’olio d’oliva ozonizzato e le sue competenze in fisiologia microbica per sviluppare una soluzione contro la Candida, un fungo potenzialmente pericoloso il cui trattamento può portare allo sviluppo di resistenze», ha aggiunto Dini.

Le specie di Candida sono tra le cause più frequenti di malattie micotiche invasive, e la Candida albicans è la causa più diffusa di candidosi a livello mondiale.

Sebbene solitamente innocua negli individui sani, che la ospitano come lievito commensale nel cavo orale o nel tratto gastrointestinale, può diventare pericolosa nei pazienti gravemente immunocompromessi. Può diffondersi attraverso il flusso sanguigno e invadere gli organi interni, causando infezioni sistemiche potenzialmente letali.

Fattori quali cambiamenti nella dieta, trattamenti antibiotici, alterazioni del pH o squilibri immunitari possono innescare la sua transizione verso uno stato patogeno, consentendo una rapida proliferazione e l’insorgenza di manifestazioni cliniche. Queste vanno da condizioni comuni, quali la candidosi vaginale, orale e intestinale, a infezioni invasive che possono colpire più organi.

Abstract grafico dello studio che mostra la forte attività antifungina dell’olio extravergine di oliva ozonizzato contro la Candida albicans, condotto dai ricercatori dell’Università La Sapienza (Immagine di Augello et al., Biomolecules 2024, MDPI, CC BY 4.0.)

Il trattamento varia a seconda della gravità dell’infezione. I metodi più comuni includono formulazioni topiche, quali creme, unguenti, gel, lozioni, spray e polveri, nonché farmaci antimicotici per via orale.

Negli ultimi decenni, tuttavia, questi agenti sono diventati sempre meno efficaci a causa dell’emergere di meccanismi di resistenza. Tra questi figurano l’alterazione del bersaglio, derivante da mutazioni che riducono l’affinità di un farmaco per il suo bersaglio molecolare, e la sovraespressione delle pompe di efflusso, che espellono attivamente il farmaco dalla cellula, contrastandone così l’effetto.

Il trattamento antimicotico può inoltre interagire con altre terapie, riducendo l’efficacia di entrambe e aumentando il rischio di effetti avversi. Se prolungato, può portare a disbiosi alterando il microbiota dell’ospite.

Queste sfide sottolineano la crescente necessità di strategie terapeutiche alternative basate su nuovi bersagli antifungini e composti naturali con potenziale terapeutico.

«Gli oli ozonizzati stanno suscitando crescente interesse grazie alla loro ampia gamma di applicazioni e all’attività antimicrobica», ha affermato Dini. «L’ozono è una molecola altamente reattiva, costituita da tre atomi di ossigeno, che agisce sia come ossidante che come agente ossidante. Una volta a contatto con le cellule, induce stress ossidativo favorendo l’ossidazione degli aminoacidi, alterando la parete cellulare e danneggiando il DNA, portando infine alla morte cellulare».

Dini ha spiegato che lo studio parte dal presupposto che l’olio extravergine di oliva ozonizzato si differenzia dai farmaci convenzionali in quanto agisce attraverso molteplici effetti ossidativi, riducendo notevolmente la probabilità di resistenza antimicrobica.

Per la ricerca, è stato utilizzato un olio extravergine di oliva ottenuto da cultivar autoctone del Lazio per il processo di ozonizzazione. I ricercatori hanno immesso gas ozono direttamente nell’olio tramite un ozonizzatore, consentendo alla molecola reattiva di interagire con gli acidi grassi insaturi e generare il prodotto ozonizzato.

«L’ozonizzazione è un processo piuttosto semplice in cui il gas viene immesso nell’olio in condizioni controllate di temperatura e tempo», ha spiegato Dini. «Reagisce con i doppi legami degli acidi grassi insaturi dell’olio e questa reazione, chiamata ozonolisi, genera ozonidi, che fungono da vettori delle proprietà antimicrobiche».

«Abbiamo innanzitutto verificato la non tossicità del prodotto sui cheratinociti, ovvero le cellule cutanee, e abbiamo confermato che la sua applicazione topica sotto forma di olio spalmabile non presentava effetti avversi», ha affermato. «Abbiamo poi valutato la sua attività contro la Candida albicans, ottenendo risultati eccellenti».

Dini ha sottolineato che lo studio in vitro ha introdotto un approccio innovativo, valutando gli effetti combinati di diverse concentrazioni di olio d’oliva ozonizzato insieme a diversi livelli di ozonidi.

Partendo da questo approccio, i ricercatori hanno testato l’olio ozonizzato a concentrazioni dell’1, del 2 e del 3 per cento, in combinazione con livelli di ozonidi pari a 386, 853 e 2.492.

I risultati hanno dimostrato che l’olio extravergine di oliva ozonizzato è risultato efficace nel ridurre la vitalità delle cellule di Candida albicans, compromettendo l’integrità della parete cellulare, inducendo stress ossidativo e autofagia e inibendo sia la formazione di ife che lo sviluppo del biofilm. Si tratta di risultati chiave, dato che la transizione da lievito a ifa è uno dei fattori critici di virulenza del fungo.

Soprattutto alle concentrazioni più elevate di ozonidi, 853 e 2.492, l’olio ha ridotto significativamente la vitalità cellulare. A una concentrazione del 3%, l’olio d’oliva ozonizzato contenente 853 ozonidi ha causato la morte di oltre il 90% delle cellule nel giro di sole quattro ore dal trattamento.

Mentre altri studi hanno esplorato le proprietà antifungine degli oli ozonizzati contro le cellule vegetative, questa ricerca è tra le prime a esaminare come queste variabili influenzino la morfologia delle ife, un aspetto cruciale della virulenza della Candida albicans che non era stato studiato in modo così dettagliato in precedenza.

Poiché l’ozono mostra una forte biocompatibilità con le cellule epiteliali e i tessuti orali, il suo uso prolungato non sembra comportare rischi. Al contrario, può favorire la remissione delle lesioni delle mucose e migliorare il ricambio delle cellule epiteliali orali, accelerando così la guarigione delle ferite.

Altri risultati hanno suggerito che l’olio extravergine di oliva ozonizzato possa essere un efficace agente antimicotico anche contro la Candida glabrata, un agente patogeno fungino emergente che causa infezioni meno sensibili ai farmaci antimicotici comunemente utilizzati.

«Un altro aspetto interessante è che, una volta preparato, il prodotto mantiene la sua efficacia antimicrobica per un lungo periodo, oltre sei-otto mesi, con una degradazione minima, rientrando quindi nella categoria dei farmaci da banco», ha sottolineato la Dini.

Ha aggiunto che lo studio sta ora procedendo lungo ulteriori linee di ricerca. Una di queste esplorerà l’effetto combinato dell’olio extravergine di oliva ozonizzato e di altri oli con nanomateriali biocompatibili sintetizzati da microrganismi, con l’obiettivo di amplificare l’attività antimicrobica.

Il team di ricerca sta inoltre valutando se altri oli vegetali, in particolare quelli non più utilizzati per l’alimentazione umana, possano risultare altrettanto efficaci per questa applicazione.

«Ora dobbiamo passare alla fase in vivo», ha aggiunto la Dini. «Nel frattempo, i dati suggeriscono che questo approccio possa essere utile non solo nell’ambito umano, ma anche in medicina veterinaria, dove potrebbe suscitare una risposta ancora più efficace sia nei piccoli animali da compagnia che in quelli di taglia più grande, come le mucche, estendendone l’uso per il mantenimento dell’igiene e la prevenzione delle infezioni. Si tratta di un’area promettente che intendiamo esplorare ulteriormente attraverso studi futuri».