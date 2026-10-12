La Giordania prevede una ripresa del settore dell’olio d’oliva mentre i frantoi si preparano alla raccolta

Si prevede che la produzione di olio d’oliva in Giordania quasi raddoppi, raggiungendo le 30.000 tonnellate metriche, il che potrebbe far ripartire le esportazioni e far scendere i prezzi dopo il difficile raccolto dello scorso anno.

La Giordania si appresta a registrare una forte ripresa della produzione di olio d’oliva: funzionari governativi e rappresentanti del settore prevedono infatti che la produzione sarà quasi il doppio rispetto alla stagione precedente.

Khalil Al-Amro, vice segretario generale del Ministero dell’Agricoltura responsabile della commercializzazione e della qualità dei prodotti agricoli, ha affermato che le stime preliminari sul campo indicano che la produzione potrebbe raggiungere circa 30.000 tonnellate metriche nella campagna agricola 2026/27, a fronte di un fabbisogno interno annuo di circa 27.000 tonnellate. Tale previsione potrebbe lasciare spazio alle esportazioni.

Secondo l’Ufficio di statistica giordano, la produzione di olio d’oliva è scesa a 16.342 tonnellate metriche nella campagna agricola 2025/26, in calo del 54,4% rispetto alle 35.828 tonnellate della stagione precedente.

L’ufficio ha riferito che la quantità di olive lavorate è scesa da 184.903 a 84.154 tonnellate. La produzione di olio d’oliva è stata inoltre inferiore del 34,4% rispetto alla media storica nazionale del periodo 2012–2024, pari a 24.923 tonnellate.

Il ciclo naturale di alternanza della produzione dell’olivo e le variazioni delle precipitazioni sono stati identificati come fattori chiave alla base delle fluttuazioni nella produzione. Il raccolto del 2025 è stato il più scarso registrato dal 2009.

I rappresentanti del settore hanno pubblicato previsioni di produzione sostanzialmente simili, sebbene le loro stime sul consumo interno differiscano.

Fayad Al-Ziyoud, membro dell’Associazione giordana dei produttori ed esportatori di prodotti olivicoli e del comitato consultivo del Consiglio oleicolo internazionale, ha stimato la produzione totale di olive per la nuova campagna agricola tra le 220.000 e le 230.000 tonnellate.

Circa 30.000 tonnellate di olive sarebbero destinate alla produzione di olive da tavola, mentre circa 200.000 tonnellate sarebbero trasformate in olio.

Al-Ziyoud ha previsto una produzione di olio d’oliva compresa tra 28.000 e 31.000 tonnellate. Sulla base della sua stima più bassa del consumo interno, che ha quantificato tra le 24.000 e le 25.000 tonnellate all’anno, ha previsto un surplus esportabile compreso tra le 4.000 e le 5.000 tonnellate.

Ha inoltre affermato che le importazioni, che erano state autorizzate per compensare la carenza della scorsa stagione, non sarebbero più state necessarie. Le restrizioni all’esportazione di olive non lavorate sarebbero rimaste in vigore per proteggere la trasformazione interna.

Il Ministero dell’Agricoltura ha autorizzato i frantoi del Paese ad avviare le operazioni il 15 ottobre e ha dato istruzioni alle autorità agricole regionali di far rispettare la data di apertura. La molitura prima di tale data è vietata ai sensi delle norme che regolano il funzionamento dei frantoi.

Secondo Taysir Najdawi, presidente dell’Associazione dei proprietari e produttori di frantoi, 153 frantoi autorizzati in tutta la Giordania si stanno preparando a ricevere le olive.

Le piogge più abbondanti hanno contribuito ad aumentare le aspettative per il nuovo raccolto, in particolare nelle regioni olivicole settentrionali della Giordania.

Ad Ajloun, una delle principali aree di produzione del Paese, il direttore agricolo Sitan Sarhan ha riferito di circa 600 millimetri di precipitazioni durante la precedente stagione delle piogge. La provincia prevede di raccogliere circa 43.000 tonnellate di olive da circa 8.600 ettari di oliveti.

Oltre alle condizioni meteorologiche più favorevoli, le autorità hanno proseguito gli sforzi per migliorare la protezione delle colture e la qualità delle olive.

Ad aprile, il Ministero dell’Agricoltura ha lanciato il programma nazionale di gestione integrata dei parassiti dell’olivo fino al 2026, distribuendo 35.000 trappole adesive gialle per il monitoraggio e il controllo e organizzando 16 corsi di formazione per gli agricoltori.

L’iniziativa fa seguito a una campagna nazionale nel settore olivicolo, di cui aveva già dato notizia Olive Oil Times, incentrata sul controllo della mosca dell’olivo, sulla riduzione dei residui di pesticidi e sul miglioramento delle pratiche agricole.

Nella sola Ajloun, le autorità agricole hanno riferito di aver distribuito oltre 3.000 trappole alimentari e 3.000 trappole colorate nell’ambito delle iniziative di gestione integrata dei parassiti.

Si prevede inoltre che l’aumento della produzione influenzi i prezzi interni dell’olio d’oliva, sebbene i produttori e i gestori dei frantoi continuino a dover far fronte a costi operativi elevati.

Najdawi ha previsto prezzi al dettaglio compresi tra 90 (113,20 €) e 110 (138,36 €) dinari giordani per un tradizionale barattolo da 16 litri di olio d’oliva, a seconda della qualità e delle condizioni di mercato.

Ciò rappresenterebbe un calo rispetto ai 130-150 dinari registrati nella stagione precedente, quando il forte calo della produzione aveva fatto salire i prezzi.

In una recente intervista a Roya News, Najdawi ha affermato che le tariffe di frantumazione sono aumentate di 0,10 dinari per chilogrammo di olio d’oliva prodotto, dopo essere rimaste invariate per circa 12 anni.

Secondo Najdawi, la tariffa precedente di 0,65 dinari al chilogrammo era stata mantenuta nonostante l’aumento dei costi operativi. L’aumento a 0,75 dinari aggiungerebbe circa due dinari al costo di molitura di un barattolo di olio d’oliva.

Najdawi ha attribuito parte delle pressioni sui costi ai pezzi di ricambio e ai macchinari importati, che non vengono prodotti localmente. Al-Ziyoud ha stimato che gli agricoltori devono sostenere costi di produzione di almeno 75-80 dinari per barattolo di olio d’oliva.

L’impatto finale sui prezzi al consumo dipenderà dai volumi effettivi di produzione, dalla qualità delle olive raccolte e dalla domanda durante la stagione.

L’avvicinarsi della raccolta ha inoltre riacceso il dibattito sulle pratiche agricole tradizionali, in particolare sull’usanza diffusa di attendere le prime piogge autunnali prima di raccogliere le olive.

Conosciuta localmente come shtwat al-zaytoun, ovvero la “pioggia delle olive”, questa pratica riflette una credenza di lunga data secondo cui le precipitazioni aumentano il contenuto di olio nel frutto.

Tuttavia, gli esperti agricoli intervistati dall’agenzia di stampa giordana Petra, tra cui Al-Ziyoud, hanno esortato i coltivatori a concentrarsi invece sulla maturità dei frutti. Hanno spiegato che le piogge possono aumentare il contenuto d’acqua dei frutti senza necessariamente aumentarne il contenuto di olio.

Mentre i frantoi si preparano a iniziare l’attività, le autorità giordane stanno inoltre intensificando gli sforzi per proteggere i consumatori dalle frodi relative all’olio d’oliva.

Il Ministero dell’Agricoltura ha esortato i consumatori ad acquistare olio d’oliva da produttori affidabili, frantoi autorizzati e rivenditori affermati, mettendo in guardia da offerte sospettosamente economiche e prodotti di provenienza incerta.

Nel mese di agosto, l’Agenzia per gli Alimenti e i Farmaci e i rappresentanti del settore hanno discusso ulteriori misure di salvaguardia per la prossima stagione, tra cui quelle volte a migliorare la tracciabilità, indicare la stagione di produzione sulle etichette e limitare la vendita di barattoli metallici vuoti.

Tra le raccomandazioni figura l’invito ai consumatori a forare i barattoli vuoti di olio d’oliva prima di smaltirli. La misura è volta a impedire che i contenitori vengano riutilizzati per vendere prodotti adulterati, affidando ai consumatori un ruolo nella tutela dell’autenticità dell’olio d’oliva giordano.

Per gli agricoltori di Ajloun, la ripresa prevista riveste un significato particolare dopo il difficile raccolto dello scorso anno.

Nell’ottobre 2025, all’inizio del raccolto precedente, l’agricoltore locale Jamil Abu Wissam aveva dichiarato al quotidiano giordano Al-Ghad che alcuni frantoi non avevano ancora ricevuto una quantità sufficiente di olive per iniziare a funzionare. Molti alberi producevano così pochi frutti che i coltivatori non riuscivano a soddisfare nemmeno il fabbisogno delle proprie famiglie.

Alcuni agricoltori, ha spiegato, avevano deciso di non raccogliere le poche olive rimaste sui loro alberi, temendo che lo sforzo potesse danneggiare i rami e compromettere la stagione successiva.

Parlando nuovamente con Al-Ghad nel settembre 2026, Abu Wissam ha descritto una rinnovata attesa per la raccolta imminente, che fornisce alle famiglie olio d’oliva e olive conservate per il proprio consumo, oltre a un reddito derivante dalla vendita delle eccedenze.

«Tutti attendono con impazienza i benefici di un albero che da secoli si aggrappa alle colline di Ajloun», ha dichiarato Abu Wissam ad Al-Ghad.