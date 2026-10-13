L’azienda sudafricana Kielder punta alla crescita dopo l’oro al NYIOOC

Nella provincia del Capo Occidentale, in Sudafrica, Kielder sta combinando l’espansione dei frutteti, sistemi di irrigazione moderni e lo sviluppo di vivai, puntando in particolare sulla produzione di olio d’oliva di alta qualità.

Un’azienda produttrice di olio d’oliva relativamente giovane del Sudafrica ha conquistato il suo primo premio d’oro al suo debutto al Concorso mondiale dell’olio d’oliva NYIOOC 2026 con la sua “Premium Selection”, una miscela delle varietà Favolosa, Frantoio e Arbequina.

«New York è uno dei concorsi più prestigiosi che ci siano. È sempre una vera e propria suspense quando iniziano a uscire i risultati. Bisogna premere il pulsante di aggiornamento molto spesso. Il team era davvero, davvero felice quando finalmente abbiamo visto che avevamo ottenuto l’oro. È stato un sollievo», ha dichiarato a Olive Oil Times Nicolaas Roodt, responsabile della tenuta e direttore generale di Kielder South Africa, la divisione agricola sudafricana del Kielder Agro Group.

Alla fine dei conti, però, la cosa migliore che si possa fare è stare con i piedi nell’oliveto. – Nicolaas Roodt, Kielder South Africa

Per Roodt, il premio ha confermato la validità dell’approccio adottato dall’azienda. «Stiamo cercando di produrre un olio d’oliva di altissima qualità», ha affermato.

Roodt ha sottolineato che il Sudafrica rappresenta solo una quota minima della produzione mondiale di olio d’oliva, ma ritiene che i principali produttori del Paese possano competere ai massimi livelli qualitativi.

Il riconoscimento arriva mentre Kielder si prepara ad espandere la propria attività olivicola nella Nuy Valley, vicino a Worcester lungo la R60 in direzione di Robertson, nella provincia del Capo Occidentale in Sudafrica.

Gli oliveti dell’azienda agricola si estendono su 155 ettari di terreni prevalentemente ricchi di calcare, intervallati da zone argillose. La proprietà, che si estende su una superficie complessiva di 364 ettari, comprende anche ciliegi e vigneti.

Sebbene molti degli oliveti abbiano più di 25 anni, Kielder Agro Group ha lanciato la propria divisione “Specialty” nel 2025, inserendo l’olio extravergine di oliva sudafricano tra i prodotti che intende sviluppare per i mercati nazionali e internazionali.

Attualmente Kielder coltiva otto cultivar di olivo. Roodt ha affermato che, a lungo termine, preferirebbe concentrare la produzione su un numero minore di varietà che si sono dimostrate particolarmente adatte alle condizioni locali.

«Vogliamo espanderci, ma vorrei concentrarmi su un numero minore di cultivar in grado di garantirci, in modo sostenibile, buoni raccolti anno dopo anno, oltre alla qualità dell’olio di cui abbiamo bisogno», ha affermato.

La scelta delle cultivar è strettamente legata al clima della Nuy Valley, caratterizzato da un numero relativamente basso di ore di freddo invernale. Roodt ha spiegato che ciò limita l’idoneità di alcune varietà e può contribuire alla produzione alternata a seguito di inverni particolarmente caldi.

Oltre alla selezione delle cultivar, Kielder sta sperimentando diverse configurazioni dei frutteti. L’azienda agricola comprende boschetti tradizionali e impianti più intensivi e sta aumentando l’uso di sistemi ad altissima densità.

Per Roodt, questo cambiamento riflette sia considerazioni agronomiche che pressioni economiche. L’aumento dei costi della manodopera, del carburante, dei fattori di produzione agricoli e dell’elettricità sta rendendo l’efficienza sempre più importante per mantenere la redditività.

L’industria olivicola sudafricana si è storicamente sviluppata attorno a frutteti tradizionali, ha affermato, ma i coltivatori stanno prendendo sempre più in considerazione i sistemi ad altissima densità per contenere i costi e meccanizzare un maggior numero di operazioni.

L’espansione pianificata dell’azienda agricola è sostenuta dal proprio vivaio di olivi, che fornisce alberi anche a coltivatori esterni.

I giovani ulivi crescono in vassoi di propagazione sotto reti ombreggianti presso il vivaio di Kielder South Africa, che sostiene l’espansione dell’azienda e fornisce alberi ad altri coltivatori.

Tuttavia, la domanda supera l’attuale capacità produttiva del vivaio. «Non riusciamo a produrre alberi a sufficienza per il mercato con la stessa rapidità con cui il Sudafrica sta crescendo», ha affermato Roodt.

Kielder sta investendo in tecniche di propagazione e sta studiando come le singole cultivar rispondono in vivaio, con l’obiettivo di migliorare costantemente i tassi di successo della propagazione.

«Stiamo davvero insistendo per definire uno standard su cosa sia un albero di qualità, su come possiamo confermare che abbia il corretto corredo genetico e se disponiamo della cronologia dei raccolti relativa alla provenienza della cultivar», ha affermato Roodt.

È inoltre coinvolto in un’iniziativa di SA Olive volta a migliorare la qualità e la tracciabilità del materiale vivaistico.

Man mano che Kielder si espande e crea frutteti più intensivi, la disponibilità idrica, la gestione dell’irrigazione e i costi operativi stanno assumendo un’importanza sempre maggiore.

La Nuy Valley riceve precipitazioni relativamente scarse e gli agricoltori devono fare i conti con modelli di precipitazioni in evoluzione. “Si registra la stessa quantità di pioggia, ma è molto più concentrata in un determinato periodo di tempo”, ha spiegato Roodt.

La tempistica e l’intensità delle piogge influenzano l’umidità del suolo e l’efficacia con cui i bacini di irrigazione possono essere riempiti. Per Roodt, l’acqua è «la risorsa più sacra che abbiamo».

I sistemi di irrigazione computerizzati controllano la distribuzione dell’acqua, mentre i variatori di velocità consentono alle pompe di funzionare alla pressione necessaria in un dato momento, anziché funzionare continuamente a piena capacità.

Oliveti a Kielder, in Sudafrica, nella Nuy Valley del Capo Occidentale, dove l’azienda sta espandendo la produzione e investendo in sistemi di coltivazione e irrigazione più efficienti.

Roodt ha affermato che il sistema contribuisce al risparmio energetico e riduce lo stress sulle tubature e sulle altre infrastrutture di irrigazione.

L’azienda utilizza il monitoraggio dell’umidità del suolo per determinare le esigenze di irrigazione e immagini satellitari dell’Indice di Vegetazione Differenziale Normalizzato (NDVI) per valutare lo sviluppo degli alberi e identificare potenziali problemi negli oliveti.

L’NDVI misura le differenze nella luce rossa e nel vicino infrarosso riflessa dalla vegetazione per indicare la densità e il vigore delle piante.

La tecnologia viene integrata anche nelle macchine agricole. Roodt ha sottolineato l’importanza di adattare le attrezzature di irrorazione alla densità del frutteto per garantire che i trattamenti penetrino nella chioma e forniscano una copertura adeguata.

Tuttavia, ha sottolineato che la tecnologia non può sostituire l’osservazione diretta e l’esperienza pratica in campo.

«In fin dei conti, però, la cosa migliore che si possa fare è recarsi di persona nel frutteto», ha affermato. «Si osservano gli alberi e si capisce dove sono i problemi. La tecnologia può essere di grande aiuto, ma ci sono alcune cose che non può fare. Se si sa come coltivare, si sa qual è la cosa giusta da fare. Bisogna vederlo con i propri occhi», ha aggiunto.

Gli sforzi di Kielder in materia di sostenibilità includono anche la ricerca di utilizzi di maggior valore per i sottoprodotti della molitura delle olive, sebbene tale iniziativa sia ancora in fase di pianificazione.

I residui della molitura delle olive vengono già compostati e reimmessi nei frutteti, reimmettendo così le sostanze nutritive nel terreno.

«Trasformarli in compost e reimmetterli nell’oliveto ha per me un valore molto grande», ha affermato Roodt.

Lo sviluppo del mercato interno rappresenta un’altra sfida. Secondo le stime del settore, il Sudafrica importa circa due terzi dell’olio d’oliva che consuma, costringendo i produttori locali a competere con un’ampia gamma di prodotti importati.

Roodt ritiene che per affrontare questa sfida sia necessario aiutare i consumatori a riconoscere l’olio extravergine di oliva di alta qualità e a comprendere il valore degli oli prodotti localmente.

Un esempio è il programma di certificazione «Commitment to Compliance» di SA Olive, in base al quale gli oli d’oliva partecipanti vengono sottoposti a valutazioni chimiche e organolettiche prima di ricevere un sigillo riconoscibile sulla bottiglia.

A livello internazionale, Kielder punta a mercati specifici in cui ritiene che l’olio d’oliva sudafricano possa competere in termini di qualità, ponendo l’accento sulla creazione di relazioni commerciali durature piuttosto che sul perseguimento di vendite occasionali.

«Non intendiamo vendere il nostro olio solo qua e là, né qualsiasi altro prodotto in modo sporadico», ha affermato Roodt. «Il nostro obiettivo è in realtà quello di costruire relazioni a lungo termine in modo da poter continuare a rifornirli. Stiamo cercando di esportare sempre più olio d’oliva sudafricano verso mercati specifici».

Roodt ha affermato che il riconoscimento internazionale può contribuire a dimostrare le capacità dei produttori sudafricani. Per Kielder, il Gold Award ottenuto a New York ha rappresentato un primo riconoscimento dei suoi sforzi volti a creare un marchio di olio d’oliva di alta qualità.

«Voglio che quel colore dorato continui a risplendere fino in fondo», ha concluso.