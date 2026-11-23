Mentre percorrevamo la strada che sale al colle di Garavicchio, a Capalbio, un maestoso rapace è sbucato dal verde, ha sorvolato il nostro percorso e si è appollaiato su un ramo di un ulivo lì vicino. Ci siamo fermati qualche istante ad ammirare il rapace, segno della rigogliosa fauna selvatica della Maremma, prima di proseguire verso la tenuta di Sant’Angelica.

Quello che era iniziato come un amore per la Toscana e per la nostra bellissima azienda olivicola è diventato qualcosa di molto più significativo di quanto avessimo mai immaginato. – Laura Miller, Sant’Angelica

Laura ed Ed Miller, originari di Dublino, in Irlanda, hanno stabilito qui la loro residenza italiana la scorsa estate. Questa è la parte più meridionale della Toscana, dove la campagna ondulata lascia il posto alla costa, e Sant’Angelica offre un punto di osservazione privilegiato da cui ammirare il paesaggio. Quando siamo arrivati alla tenuta, la luminosa luce autunnale rendeva il panorama ancora più suggestivo: a destra si ergeva una collina coronata dal centro storico fortificato di Capalbio; a sinistra si stendeva il promontorio del Monte Argentario, che si protende nel Mar Tirreno.

Davanti a noi si estendeva un uliveto di 900 alberi delle varietà Frantoio, Leccino, Moraiolo e Pendolino che sembrava abbracciare il paesaggio, con la sua disposizione tradizionale che seguiva le curve del terreno. Le olive vengono molite in un impianto all’avanguardia per produrre una miscela elegante con note vivaci di erbe selvatiche, erba, cardo e carciofo.

«Abbiamo visitato questa regione per la prima volta circa vent’anni fa e ne siamo stati subito affascinati dalla bellezza naturale e dal carattere autentico», ha ricordato Laura. «Alloggiavamo nella vicina località balneare di Porto Ercole, abbiamo iniziato a esplorare i dintorni e ci siamo innamorati della zona, del suo cibo, della sua gente».

Dopo essersi ritirato dalla carriera di avvocato d’affari, Ed concordò con Laura, che ha una formazione in economia e marketing, che era giunto il momento di trascorrere più tempo in questo angolo di Toscana, che sembrava il luogo perfetto per il prossimo capitolo delle loro vite. Dopo aver acquistato la tenuta, si sono ritrovati a prendersi cura dell’oliveto che ne faceva parte.

«Non avevamo mai davvero preso in considerazione l’idea di coltivare ulivi prima di arrivare qui, e abbiamo accettato con entusiasmo la sfida di riportare in vita l’uliveto, che era stato piantato quindici anni fa e non era mai stato gestito a fini produttivi», ha detto Laura. «Il nome della tenuta deriva da Angelica, la moglie del precedente proprietario. Ci è piaciuta molto l’idea di mantenere il suo nome come parte della storia dell’azienda agricola. Man mano che ci siamo dedicati sempre più al lavoro nell’oliveto, la decisione di produrre un olio extravergine di oliva di alta qualità è venuta naturale».

All’inizio della loro avventura, i Miller si sono affidati a professionisti esperti, acquisendo gradualmente le conoscenze e le competenze necessarie per portare avanti autonomamente una coltivazione dell’olivo orientata alla qualità.

I risultati del loro primo raccolto di prova sono stati così promettenti che alla fine hanno deciso di lanciare il proprio marchio. Al suo debutto al Concorso Mondiale dell’Olio d’Oliva NYIOOC, Sant’Angelica ha ottenuto un Premio d’Oro, fornendo una prima conferma della qualità che i Miller si erano prefissati di raggiungere.

Spinti da una passione di lunga data per l’arte, Laura ed Ed hanno scelto di creare un’etichetta personalizzata per il loro olio extravergine di oliva. L’etichetta riproduce un’opera dell’artista contemporaneo irlandese Al Maser, di cui possiedono diversi dipinti nella loro collezione personale.

Laura ed Ed Miller devolvono una percentuale dei proventi delle vendite di Sant’Angelica a enti di beneficenza che sostengono cause condivise con l’artista irlandese Maser, la cui opera è raffigurata sull’etichetta. (Foto di Sant’Angelica)

«Fin dall’inizio del progetto, ciascuno dei nostri tre raccolti è stato rappresentato da un’opera d’arte diversa di Maser», ha spiegato Ed. «È un rinomato artista di strada, e le sue installazioni e i suoi progetti sono sinonimo di paesaggio urbano; eppure i colori e lo stile grafico distintivo che caratterizzano il suo lavoro sembrano fare eco alla bellezza naturale di questo luogo».

«I suoi dipinti riflettono tutto ciò che vediamo qui tra la terra, il mare e il cielo», ha sottolineato Ed. «La vivacità della sua arte entra davvero in sintonia con gli elementi naturali che ci circondano e con il carattere vivace del nostro olio, esprimendo al contempo la gioia del lavoro nell’oliveto».

Con un’opera diversa di Maser che accompagna ogni raccolta, ogni edizione è unica e invita chi utilizza l’olio a godersi un’opera d’arte che cattura l’essenza della vita contadina.

Laura ed Ed hanno spiegato che, inserendo queste opere sulle loro etichette, mirano a trasformare ogni bottiglia in un oggetto d’arte. Soprattutto, è il loro modo di sostenere le arti, che hanno sempre svolto un ruolo importante nelle loro vite.

A testimonianza dell’impegno etico che sta alla base del loro approccio imprenditoriale, i Miller devolvono una percentuale dei proventi delle vendite di Sant’Angelica a enti di beneficenza che sostengono cause condivise con Maser.

Un altro legame con il mondo dell’arte si trova ai piedi della collina. Il Giardino dei Tarocchi, un parco di sculture creato dall’artista franco-americana Niki de Saint Phalle tra il 1979 e il 2002, è una creazione artistica unica nel suo genere, composta da sculture monumentali le cui strutture in ferro e cemento sono ricoperte da mosaici di specchi e ceramiche.

In un libro dedicato al progetto, De Saint Phalle ha raccontato di essersi ispirata al Parco Güell di Antoni Gaudí a Barcellona. «Sapevo che un giorno anch’io avrei costruito un giardino della gioia. Un piccolo angolo di paradiso. Un incontro tra l’uomo e la natura», scrisse, esprimendo la gioia che aveva trovato in questo angolo della Maremma toscana.

Mentre la nostra visita alla tenuta volgeva al termine, due membri dello staff dell’azienda agricola stavano preparando con cura delle casse di olio d’oliva in bottiglia per la spedizione. Erano destinate all’Irlanda, dove Sant’Angelica figura nei menu di una selezione di ristoranti di alta cucina.

Anche i figli dei Miller, Herry e Jessy, studiano in Irlanda. Ed e Laura hanno detto che i figli sostengono con grande entusiasmo il progetto dei genitori in Toscana e tornano alla tenuta ogni volta che possono durante le vacanze universitarie.

«Nostro figlio e nostra figlia adorano questo posto e sono sempre più interessati a saperne di più sulla nostra nuova avventura», ha osservato Ed. «Questo lavoro è molto diverso da quello che facevo prima ed è altrettanto impegnativo, ma penso che sia uno stile di vita molto più sano, dato che siamo sempre all’aperto, godendoci l’aria fresca e mantenendoci attivi».

La tenuta di Sant’Angelica gode di una vista mozzafiato che spazia dal borgo medievale di Capalbio al promontorio del Monte Argentario e al Mar Tirreno. Il loro amato animale domestico, Rocco, vagabonda liberamente, godendosi l’aria fresca e i dintorni incontaminati. (Foto di Sant’Angelica)

Oggi lui supervisiona le attività agricole della tenuta e il processo di produzione, mentre Laura è responsabile della comunicazione e del marketing dell’azienda.

«Io ed Ed ci sentiamo incredibilmente fortunati ad aver apportato questo cambiamento nelle nostre vite», ha affermato. «Quello che era iniziato come amore per la Toscana e per la nostra bellissima azienda olivicola è diventato qualcosa di molto più significativo di quanto avessimo mai immaginato. Abbiamo imparato tantissimo lungo il percorso, e c’è qualcosa di davvero speciale nel lavorare con la natura, nel prenderci cura dei nostri ulivi e nel produrre un olio d’oliva di cui siamo sinceramente orgogliosi. Ogni raccolta porta con sé nuove sfide, ma anche un’enorme soddisfazione».

«Portare l’arte a Sant’Angelica attraverso la nostra collaborazione con Maser ha reso questo percorso ancora più speciale, collegando le nostre radici irlandesi alla nostra vita qui in Italia», ha aggiunto Laura. «Ci sentiamo anche molto fortunati di poter restituire qualcosa sostenendo associazioni benefiche e cause che ci stanno a cuore. Più di ogni altra cosa, credo che proviamo gratitudine. Non avremmo mai immaginato che il nostro piccolo angolo di Toscana ci avrebbe aperto così tante porte, fatto conoscere così tante persone meravigliose e sarebbe diventato una parte così importante delle nostre vite. È stato un lavoro molto impegnativo, ma non lo cambieremmo per nulla al mondo.”