Un ulivo secolare rende omaggio al curatore scomparso alla Biennale di Venezia

Un ulivo secolare troneggia al centro dell’installazione di Theo Eshetu intitolata *Garden of the Broken Hearted*, in mostra alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, che si terrà ai Giardini, all’Arsenale e in varie sedi di Venezia dal 9 maggio al 22 novembre 2026.

Uno dei principali eventi artistici mondiali, questa edizione della Biennale di Venezia è curata da Koyo Kouoh con il titolo *In Minor Keys*. Presenta 111 artisti provenienti da 99 paesi e una giuria composta interamente da donne, presieduta da Solange Oliveira Farkas.

Si tratta anche di un’opera incentrata su una presenza potente, poiché la forza potente che perdura è la natura. – Theo Eshetu, videoartista e regista

«Quest’opera è la prima che ho realizzato in cui il video rimane invisibile, sebbene non del tutto assente. Nella sua essenza, è una riflessione sull’assenza», ha dichiarato Eshetu a Olive Oil Times.

Videoartista e regista, Eshetu è nato a Londra nel 1958. Ha trascorso parte della sua vita in Etiopia, Senegal, Paesi Bassi ed ex Jugoslavia, e ora vive tra Berlino, in Germania, e Roma, in Italia. La sua opera, che spazia tra installazioni video, film sperimentali, fotografie e documentari, è presente in diverse collezioni, tra cui il Museum of Modern Art (MoMA), il Metropolitan Museum of Art (The Met) e lo Smithsonian National Museum of African Art.

Garden of the Broken Hearted presenta un ulivo alto 4,5 metri collocato su un palco girevole, sul quale vengono proiettate immagini video sovraesposte dello stesso albero mentre risuona una delicata melodia da carillon.

«Avevo partecipato a molte mostre curate da Koyo ed ero anche un suo carissimo amico», ha detto Eshetu parlando della defunta direttrice artistica del Dipartimento di Arti Visive della Biennale di Venezia, scomparsa il 10 maggio 2025, quasi esattamente un anno prima dell’inaugurazione della mostra. «Dopo la sua scomparsa, non desideravo più portare avanti l’idea che avevo originariamente proposto. Volevo invece riflettere sulla sua assenza e, nel farlo, ho scelto di rendermi assente anch’io come videoartista».

Ampiamente riconosciuta come figura di spicco nel panorama artistico contemporaneo internazionale, Kouoh è nata in Camerun ed è cresciuta in Svizzera. Ha fondato la RAW Material Company a Dakar, in Senegal, e in seguito ha ricoperto il ruolo di direttrice esecutiva dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA) a Città del Capo, in Sudafrica.

Il progetto In Minor Keys di Kouoh è stato completato postumo dal suo team, composto da Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Hélène Pereira, Rasha Salti, Siddhartha Mitter e Rory Tsapayi.

Un ulivo, scelto per la sua forma espressiva, assume nuova vita nell’installazione di Theo Eshetu, dove la sua crescita diventa parte integrante dell’opera d’arte. (Foto di Anna Faragona)

«Anche questa è un’opera incentrata su una presenza potente, poiché la forza potente che perdura è la natura», ha sottolineato Eshetu. «Ho lavorato a una serie di giardini e, durante i preparativi per Venezia, ho detto a Koyo che ne avrei creato uno. Quando ho deciso di cambiare rotta, ho scelto di presentare solo l’ulivo come incarnazione dell’essenza assoluta di un giardino».

Eshetu ha affermato di voler esplorare il giardino come spazio alla radice della nostra coscienza, da cui sono emerse le nostre culture, e come luogo segreto da cui sgorga l’immaginazione. Mentre la tradizione narra di un giardino paradisiaco da cui gli esseri umani furono espulsi, la sua intenzione era quella di rappresentare un ritorno al giardino come luogo di guarigione, uno spazio in cui ascoltare ciò che la natura potrebbe rivelare sulla condizione umana.

«L’olivo, in particolare, è in grado di svelare una moltitudine di significati, offrendo qualcosa di unico a ogni individuo», ha aggiunto Eshetu. «Pertanto, senza bisogno di un intervento artistico esplicito, l’albero stesso è in grado di comunicare con tutti. Esso racchiude molti significati, il più ampiamente riconosciuto dei quali è la pace. È una pianta che trascende le culture, rivestendo un profondo significato per cristiani, musulmani ed ebrei, così come per molte altre comunità e tradizioni in tutto il mondo».

L’essenza del lavoro di Eshetu è sempre stata quella di gettare un ponte tra culture diverse. Che sia attraverso le immagini, i soggetti o i temi, il suo approccio favorisce il dialogo interculturale e interdisciplinare. La scelta dell’olivo è coerente con questa pratica artistica e, in linea con essa, ha deciso di non rivelare il luogo di origine dell’albero.

«Spesso mi chiedono da dove provenga l’albero e, rifiutandomi di rispondere, l’albero riesce a svelare una gamma più ampia di significati», ha spiegato Eshetu. «Poiché non mi interessa definirmi attraverso le mie origini, non desidero rivelare nemmeno l’origine dell’albero, in modo che lo spettatore sia spinto a considerarlo per quello che è, piuttosto che attraverso le narrazioni che potrebbero altrimenti scaturire dalla sua provenienza o dalle circostanze. In breve, un essere umano è un essere umano, e un albero è un albero».

Eshetu ha affermato che, nella scelta dell’albero, è stato attratto dalla duplice natura che esso sembrava incarnare attraverso due facce distinte. Da un lato appariva sano e vigoroso, con quella che lui descriveva come una qualità vagamente maschile, mentre dall’altro era visibilmente danneggiato ed evocava forme femminili. L’interazione tra queste diverse dimensioni costituiva una narrazione che l’albero poteva dispiegare attraverso il proprio movimento sul palcoscenico.

«Questo ulivo secolare possedeva un certo carisma», ha affermato Elisabetta Margheriti, agronoma e direttrice commerciale dei Vivai Torsanlorenzo di Ardea, vicino a Roma, che hanno fornito l’albero e curato la logistica del trasporto.

L’ulivo secolare selezionato da Theo Eshetu per *Garden of the Broken Hearted*, un’installazione alla Biennale di Venezia del 2026 che esplora la perdita, il rinnovamento e la presenza duratura della natura. (Foto per gentile concessione di Theo Eshetu)

«Inizialmente avevo suggerito a Theo alcuni ulivi imponenti, ma quando si è imbattuto in questo particolare gruppo, che era stato trascurato a causa dei tronchi cavi e delle chiome danneggiate, è stato immediatamente attratto da questo esemplare e dalle sue forme espressive», ha ricordato. «Anche la sua grande zolla ha rappresentato una sfida logistica non da poco, e un albero più piccolo sarebbe stato sicuramente più facile da gestire. Eppure Theo è rimasto completamente affascinato da questo esemplare e lo ha scelto per la sua opera. Sono stata entusiasta di far parte di questo progetto. Ho accettato con grande entusiasmo la sfida di portare l’albero alla Biennale di Venezia e di supervisionarne la cura per tutta la durata della mostra. Vederlo prendere vita è stato meraviglioso».

Nel corso della mostra, l’albero ha prodotto nuove foglie. Margheriti ha guidato i giardinieri incaricati della sua cura ed è rimasta in costante contatto con loro, ricevendo aggiornamenti regolari e fotografie che ne documentavano lo sviluppo.

«Garantire il benessere dell’albero era uno dei nostri obiettivi principali», ha affermato Margheriti. «Prenderne cura ha presentato alcune difficoltà, soprattutto perché l’irrigazione doveva essere gestita con attenzione per evitare di danneggiare il padiglione. Tuttavia, alla fine ha prodotto nuove foglie nella parte superiore e germogli freschi dalla base. Abbiamo dedicato notevoli sforzi a favorire questa crescita, che era essa stessa parte dell’opera d’arte. Vedere l’albero ricominciare a fiorire durante la mostra è stato profondamente commovente. Alla fine, si è rivelato una delle presenze più suggestive della Biennale di Venezia».

Eshetu ha spiegato che portare l’ulivo a Venezia significava trasferirlo dal regno della natura a quello della cultura. Proprio come una persona che viaggia e torna trasformata dall’esperienza, l’ulivo ha intrapreso un proprio viaggio, evolvendosi da oggetto naturale a oggetto culturale.

Per preservare il ricordo del significato culturale che ha acquisito alla Biennale di Venezia, l’olivo verrà piantato nel giardino di un’istituzione culturale una volta conclusa la mostra.

«In questo contesto, il giardino è uno spazio immaginario che ci permette di tornare a un’epoca precedente al pensiero umano, a un’epoca che precede la nascita di qualsiasi cultura, quando si stavano formando le radici stesse delle nostre identità, per ascoltare gli insegnamenti offerti dalla natura e, se lo desideriamo, riporre la nostra fiducia nell’intelligenza delle piante», ha affermato Eshetu. «È un ritorno a una forma arcaica di coscienza, in cui tutta la natura era pervasa dallo spirito. La presenza di un ulivo costituisce una base da cui possiamo ascoltare e imparare; attingendo a questa lezione, possiamo immaginare nuove forme creative e narrazioni, nuove pietre miliari per orientarci nel futuro».

«L’opera è una canzone in chiave minore», ha concluso Eshetu, rispondendo all’invito di Kouoh nel suo testo curatoriale per la Biennale di Venezia «a rallentare il ritmo e sintonizzarsi sulle frequenze delle chiavi minori».

«Perché, sebbene spesso si perda nella cacofonia ansiosa del caos attuale che imperversa nel mondo, la musica continua», ha scritto Kouoh. «Le canzoni di chi produce bellezza nonostante la tragedia, le melodie dei fuggitivi che si riprendono dalle rovine, le armonie di chi ricuce ferite e mondi».