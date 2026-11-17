“Dal 7 ottobre non ho più potuto mettere piede nel mio uliveto”, ha dichiarato ad Olive Oil Times Abbas Milhem, direttore esecutivo dell’Unione degli agricoltori palestinesi (PFU).

Il terreno di Milhem si trova nell’Area B della Cisgiordania occupata. In base agli Accordi di Oslo, l’Area A è sotto il controllo civile e di sicurezza palestinese, l’Area B è sotto l’amministrazione civile palestinese con Israele che mantiene le responsabilità in materia di sicurezza, mentre l’Area C rimane sotto il pieno controllo civile e di sicurezza israeliano.

Secondo Milhem, esperienze come la sua sono sempre più comuni per gli olivicoltori palestinesi in tutta la Cisgiordania.

Il PFU stima che circa 140.000 famiglie palestinesi dipendano interamente o in parte dal settore olivicolo, tra cui circa 100.000 che possiedono oliveti e altre 40.000 che fanno affidamento sul lavoro stagionale di raccolta.

«Circa 700.000 persone traggono almeno in parte il proprio sostentamento dalla coltivazione dell’olivo e dalla produzione di olio d’oliva», ha affermato Milhem.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), tra il 1° settembre e il 12 ottobre sono stati documentati 199 attacchi da parte di coloni legati alla raccolta delle olive. Gli incidenti hanno causato la morte di un palestinese, 124 feriti e danni a oltre 2.500 alberi e alberelli.

La PFU, utilizzando una definizione più ampia, ha dichiarato di aver documentato 1.910 attacchi e violazioni nel mese di ottobre, tra cui furti, aggressioni fisiche e atti di vandalismo. Ha segnalato quattro palestinesi uccisi, oltre 140 feriti, 7.346 ulivi danneggiati e più di 50 tonnellate di olive rubate.

In un rapporto condiviso con Olive Oil Times, la PFU ha considerato come violazioni non solo le aggressioni fisiche e i danni alla proprietà, ma anche gli episodi in cui agli agricoltori è stato impedito di raggiungere i propri oliveti.

«Se i coloni di un villaggio bloccavano la strada, impedendo agli agricoltori di raggiungere la loro zona, il loro oliveto, per noi questa è una violazione documentata», ha affermato Milhem.

Il sindacato ha dichiarato di aver raccolto i dati attraverso una rete sul campo istituita prima della raccolta delle olive. In collaborazione con il Settore per la sicurezza alimentare delle Nazioni Unite e altre organizzazioni, la PFU ha individuato 178 villaggi con aree ad alto rischio, ha organizzato l’assistenza in 104 di essi e ha dispiegato 208 operatori sul campo per accompagnare gli agricoltori, fornire attrezzature e documentare gli incidenti.

Alla fine di ottobre, la PFU ha stimato che il 55 per cento del raccolto di olive rimanesse inaccessibile o non raccolto, in particolare nelle aree ad alto rischio.

Sulla base della propria valutazione delle condizioni durante la raccolta, il sindacato ha stimato la produzione palestinese di olio d’oliva tra le 10.000 e le 11.000 tonnellate, circa la metà della stima iniziale di 21.000 tonnellate. La PFU ha citato gli attacchi dei coloni e le restrizioni militari israeliane sui terreni agricoli tra i fattori che hanno ostacolato la raccolta.

La proiezione è preliminare e riflette la valutazione della PFU piuttosto che un dato definitivo sulla produzione totale.

Le autorità israeliane hanno fornito una versione diversa delle condizioni della raccolta e delle misure adottate per agevolare l’attività agricola.

In una dichiarazione del 27 ottobre, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno affermato che in Cisgiordania sono stati raccolti circa 220.000 dunam e che circa 100 siti di raccolta coordinati hanno operato sotto la protezione del personale di sicurezza.

L’IDF ha dichiarato di aver rafforzato le proprie forze in Cisgiordania per agevolare la raccolta e prevenire ciò che ha definito «attriti, violenza e terrorismo», aggiungendo che il personale di sicurezza considera con serietà la violenza e le attività criminali da parte di qualsiasi soggetto.

Per gli agricoltori che necessitano di un’autorizzazione per accedere ai propri frutteti, tuttavia, l’accesso potrebbe essere limitato a periodi prestabiliti o del tutto precluso.

Secondo i dati di Peace Now citati dall’OCHA, gli ordini militari israeliani emanati in vista della raccolta del 2026 hanno aumentato la superficie di terreno per cui è richiesto un coordinamento preventivo da parte degli agricoltori palestinesi a circa 88.300 dunam, quasi il 30 per cento in più rispetto al 2025. Un dunam equivale a 1.000 metri quadrati.

Oltre il 40% dell’area recentemente designata si trova nel governatorato di Jenin, nella Cisgiordania settentrionale, dove nel corso dell’anno precedente sono stati istituiti circa 12 avamposti di insediamento.

L’OCHA ha osservato che l’autorizzazione non garantisce necessariamente agli agricoltori il tempo sufficiente o le condizioni adeguate per portare a termine il raccolto. La PFU ha segnalato restrizioni in più di 54 località agricole nel corso del mese di ottobre, tra cui il blocco della raccolta, espulsioni dai campi, demolizioni con bulldozer e sequestro di terreni agricoli.

Un membro delle forze israeliane si trova in un uliveto mentre i palestinesi raccolgono le olive nel villaggio di Abu Falah, in Cisgiordania. (Foto Itai Ron/picture-alliance/dpa/AP Images)

L’OCHA ha inoltre documentato accuse secondo cui le forze israeliane avrebbero accompagnato i coloni durante episodi avvenuti in terreni agricoli palestinesi.

A Deir Abu Mash’al, nel governatorato di Ramallah a nord di Gerusalemme, i coloni avrebbero raccolto olive da terreni di proprietà palestinese nell’Area B in diverse occasioni, accompagnati dalle forze israeliane che hanno impedito ai proprietari terrieri di avvicinarsi ai propri uliveti.

«Al di là dei danni immediati e delle perdite economiche, queste condizioni compromettono la capacità degli agricoltori di accedere, coltivare e proteggere i propri terreni», ha affermato l’OCHA.

La PFU ha segnalato episodi simili, tra cui il diniego di accesso, espulsioni e furti di raccolti, in diversi villaggi della Cisgiordania.

A Kharas, nel governatorato di Hebron, ha riferito che gli agricoltori sono stati espulsi dai propri terreni e che il loro raccolto di olive è stato rubato. A Ramin, nel governatorato di Tulkarm, ha registrato aggressioni ed espulsioni, furti di raccolti e attrezzature, nonché l’impedimento dell’accesso ai terreni.

Reuters ha documentato in modo indipendente casi di coloni che prelevavano olive dagli alberi palestinesi e trasportavano il raccolto in un avamposto di insediamento nelle vicinanze per la spremitura. Ha inoltre riferito di appelli diffusi tra i coloni israeliani che incoraggiavano le persone a raccogliere le olive dai terreni a cui i palestinesi non potevano più accedere.

Il quotidiano israeliano Israel Hayom ha riportato in ottobre che un’alta fonte della sicurezza israeliana ha descritto tale raccolta come «furto del raccolto» e ha sottolineato che le restrizioni imposte agli agricoltori palestinesi non autorizzavano gli israeliani a prendere le olive.

Anche tra i funzionari israeliani e le figure religiose le opinioni divergono riguardo allo status delle olive raccolte da terreni a cui gli agricoltori palestinesi non possono accedere.

Il rabbino Dov Lior, un’eminente figura religiosa legata al movimento dei coloni, ha sostenuto che gli israeliani potessero raccogliere le olive dagli uliveti a cui ai palestinesi era impedito l’accesso, poiché si poteva ritenere che i proprietari avessero rinunciato al raccolto.

Un portavoce del governo israeliano, in dichiarazioni riportate da Reuters, ha inoltre contestato la definizione della raccolta effettuata dai coloni da quegli ulivi come un furto in sé, pur affermando che gli individui non dovrebbero farsi giustizia da soli.

La raccolta del 2026 si è svolta in un contesto caratterizzato dall’espansione degli avamposti degli insediamenti israeliani e dai cambiamenti nell’accesso ai terreni documentati da organizzazioni europee e israeliane.

Secondo il rapporto del 2025 dell’Unione Europea sugli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, nel corso dell’anno sono stati eretti 86 nuovi avamposti, un record assoluto e più di tre volte il precedente record di 26 stabilito nel 2023. Di questi nuovi avamposti, 58 sono stati classificati come «aziende agricole».

L’UE ha descritto il 2025 come l’anno che ha segnato un’«evoluzione qualitativa» nella politica di insediamento israeliana, con la pianificazione, lo sviluppo delle infrastrutture, l’amministrazione del territorio e la regolarizzazione degli avamposti sempre più integrati in una strategia territoriale più ampia.

Una ricerca condotta dalle organizzazioni israeliane Peace Now e Kerem Navot, citata dall’UE, ha stimato che gli avamposti agricoli controllassero di fatto oltre 1,07 milioni di dunam alla fine del 2025, pari a circa il 18 per cento della Cisgiordania.

Solo nel 2025, circa 300.000 dunam sono stati aggiunti al territorio su cui i coloni esercitavano il controllo attraverso gli avamposti agricoli. Secondo il rapporto dell’UE, questi avamposti sono diventati un fattore determinante nello sfollamento dei palestinesi.

Anche funzionari israeliani hanno espresso il proprio sostegno all’espansione e alla legalizzazione degli avamposti agricoli degli insediamenti.

Nel febbraio 2026, il ministro della Difesa Israel Katz ha annunciato di stare lavorando per legalizzare circa 140 avamposti agricoli non autorizzati, con il sostegno del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich.

Katz ha affermato che l’iniziativa rafforzerà gli insediamenti israeliani, «indebolendo al contempo gli sforzi dei palestinesi di stabilirsi nella regione».

PFU ha riferito che solo nel mese di ottobre sono stati istituiti sette nuovi avamposti di insediamento.

Nel frattempo, Peace Now e Kerem Navot hanno rilevato che i coloni avevano preso il controllo di almeno altri 11.520 dunam a fini agricoli, arando, seminando e impedendo ai palestinesi l’accesso alle loro terre. Sono state inoltre aperte centinaia di chilometri di nuove strade sterrate in tutta la Cisgiordania.

L’espansione ha interessato anche aree al di fuori dell’Area C. Il rapporto dell’UE ha documentato un marcato aumento dell’attività dei coloni e della violenza nell’Area B nel corso del 2025, mentre Peace Now e Kerem Navot hanno stimato che circa il 4,4% dei terreni portati sotto il controllo dei coloni tramite avamposti pastorali si trovasse già all’interno delle Aree A e B.

Il territorio interessato dagli avamposti agricoli comprende terreni con diverse classificazioni giuridiche e regimi di proprietà.

Secondo Peace Now e Kerem Navot, solo circa il 40% del territorio controllato tramite avamposti agricoli è definito dall’Amministrazione Civile israeliana come terreno demaniale. Il resto comprende terreni palestinesi di proprietà privata, terreni di dotazione religiosa (waqf) e terreni non mappati.

Allo stesso tempo, l’UE ha riferito che Israele ha dichiarato 25.959 dunam in Cisgiordania come terreni demaniali tra il 2023 e il 2025, quasi la metà di tutti i terreni a cui è stata attribuita tale classificazione dagli accordi di Oslo relativi alla Cisgiordania del 1995. Secondo l’UE, tali dichiarazioni possono favorire la creazione di ulteriori insediamenti.

L’Amministrazione civile israeliana considera la classificazione e la gestione dei terreni demaniali parte integrante del regime giuridico che applica nell’Area C e mantiene procedure per l’assegnazione di tali terreni sia agli insediamenti israeliani sia agli alloggi e all’agricoltura palestinesi.

La classificazione dei terreni, la proprietà e l’autorizzazione a coltivare o raccogliere sono questioni distinte, sebbene ciascuna possa influire sulla capacità degli agricoltori di utilizzare i terreni agricoli.

Per il raccolto del 2026, la stampa israeliana ha riferito che, per la prima volta, ai palestinesi non sarebbe stato permesso di raccogliere le olive su terreni classificati come demaniali, comprese le aree in cui avevano effettuato la raccolta negli anni precedenti.

La raccolta sui terreni palestinesi riconosciuti come di proprietà privata sarebbe proseguita, previa coordinamento in materia di sicurezza nelle aree sensibili.

Le autorità di sicurezza israeliane hanno affermato che le restrizioni mirano a ridurre i punti di attrito tra palestinesi e coloni israeliani.

Milhem ha affermato che le attuali classificazioni non riflettono appieno la storia dell’uso agricolo in Cisgiordania.

Alcuni terreni, storicamente amministrati come proprietà pubblica o statale sotto il dominio ottomano, britannico e giordano, ha spiegato, erano stati comunque coltivati da agricoltori palestinesi per generazioni.

«Erano amministrati dal governo per quanto riguarda l’organizzazione della proprietà, ma venivano utilizzati dagli agricoltori per coltivare, lavorare la terra e produrre cibo da più di secoli», ha affermato.

Milhem sostiene che l’attuale utilizzo della classificazione da parte di Israele possa creare un percorso attraverso il quale i terreni coltivati dai palestinesi vengano alla fine destinati agli insediamenti israeliani. La sua analisi evidenzia la distinzione tra uso agricolo di lunga data e proprietà formalmente riconosciuta, che può comportare diritti diversi nell’ambito del sistema amministrativo.

Per le famiglie contadine palestinesi, la preoccupazione immediata rimane l’impatto economico di un raccolto interrotto.

«L’unica fonte di reddito rimasta ai palestinesi era praticamente il settore agricolo, in cui spicca la raccolta delle olive», ha dichiarato Milhem a Olive Oil Times.

Con una quota significativa del raccolto rimasta inaccessibile o non raccolta, ha aggiunto, «questo può davvero complicare la situazione di centinaia di migliaia di persone e agricoltori in Palestina».