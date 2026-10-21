スペインの突然の総選挙が、オリーブオイル大手デオレオの売却を複雑化させている

スペインでの突然の総選挙により、デオレオの売却に対する政府の介入に疑問が投げかけられ、イタリアの入札者であるコリチェッリ・グループの立場がより強固なものとなった。

ペドロ・サンチェス・スペイン首相が11月29日に早期総選挙を実施すると決定したことで、世界最大のオリーブオイルの瓶詰め・販売会社であるデオレオの売却が難航している。

選挙が迫る中、この件を前進させるのは難しいかもしれない ――DCoopのアントニオ・ルケ会長

シンクタンクの「欧州政策センター（European Policy Center）」によると、社会党党首であるサンチェス氏は、住宅問題をめぐる全国的な抗議運動を受けて提出された2つの緊急住宅法令が議会で否決されたことを、選挙戦での追い風に転じ、絶対過半数の確保を目指している。

しかし、サンチェス首相の決定がもたらす予期せぬ結果として、デオレオの買収を競っている2社のスペイン企業による取り組みが阻害される可能性がある。

カルボネル、ベルトーリ、カラペッリ、コイペ、マエストロス・デ・ホヒブランカといったブランドを擁するデオレオは、CVCキャピタル・パートナーズが過半数の株式を保有している。ジャージーに拠点を置くこのプライベート・エクイティ企業は、複数の子会社を通じて事業を展開するデオレオS.A.の約57％を支配している。

イタリアの家族経営のオリーブオイル企業であるコリチェッリ・グループは、CVCキャピタル・パートナーズの保有株式に対し、5億ユーロを提示し、主要な入札者となっている。

しかし、スペイン最大のオリーブオイル生産者であるDCoopとAcesurは、10月26日の期限までに、政府がスペインの買い手を優遇するためのいわゆる「買収防衛策」を発動することを期待していた。

DCoopは当初、CVCキャピタル・パートナーズの保有株式に対し4億7000万ユーロを提示していたが、これまでのところ入札額の引き上げには応じていない。アセスールは約4億6000万ユーロを提示している。

政府は当初、デオレオをスペイン資本の手に戻すことに関心を示していた。マドリード政府は以前、スペインのビジネス上の利益と国家安全保障の保護を理由に、ハンガリーの投資家グループによる鉄道車両メーカー「タルゴ」の買収を阻止し、先例を作っていた。

「政府の立場としては、現行の法的枠組みの範囲内かつ市場条件を遵守する限り、買収候補がスペインの企業であることを支持する」と、政府筋は8月に『エコノミア・デジタル』紙に語っていた。

しかし、政府はその後、コリチェリ・グループが最も競争力のある入札を提出しており、明確なスペイン側の代替案が存在しないことを認めた。

11月下旬に総選挙が予定されていることから、政府にはタルゴ事件で用いられたものと同様の措置を講じる時間が十分に残されていない可能性がある。

入札締め切りが10月末に迫る中、CVCキャピタル・パートナーズは今回の売却について公の場でコメントしていない。

「実のところ、政府や省がまだ行動を起こす時間があるかどうかは不明だ」と、DCoopのアントニオ・ルケ会長は『アグロポピュラー』紙に語った。「選挙が迫っているため、事態を前進させるのは難しいかもしれない」

「明らかに、ある入札者が他より一歩リードしているようだ」と彼は付け加えた。「我々が一貫して主張してきたのは、デオレオが、私が『他の複雑な取引』と呼ぶようなことに巻き込まれるのではなく、品質を重視し、今後もその品質を守り続ける企業に買収されることが最大の懸念だということだ。」

最近、イタリアのスポレートに新工場を開設したコリチェッリ・グループは、2025会計年度に4億ユーロの年間売上高を報告しており、「ピエトロ・コリチェッリ」および「オリオ・チリオ」ブランドで7,800万リットル以上のオリーブオイルを販売した。

一方、DCoopは、米国を拠点とするオリーブオイルの生産・瓶詰め業者であるポンペイアン（Pompeian）を含む、他の買収候補を検討している。しかし、『エコノミア・デジタル』紙の報道によると、このスペインの協同組合は依然としてデオレオの買収に注力しているという。

「まだできることはたくさんあると思う。様子を見守るしかない」とルケ氏は述べた。「（42キロメートルの）マラソンの35キロか36キロ地点にはすでに到達していると思うので、ゴールは近づいている。どうなるか見てみよう。」