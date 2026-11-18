「生産の観点からは、今年は良い年でした」と、プーリア州ガルガーノ半島のカルピーノで4代続くオリーブ農家を営むドメニコ・ブオンディオリ氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

「社会に利益をもたらすためのコストを農家に負担させることは期待できない。景観は公共の利益であるが、伝統的なオリーブ園を維持するためのコストは生産者にのしかかっている」 ――ガブリエレ・スコッツァファヴァ（フィレンツェ大学）

この地域では、例年になく高い夏の気温により、オリーブミバエの被害が抑制された。しかし、生育条件が良好であったにもかかわらず、業界の懸念を和らげるには至らなかった。

「このような事態になってしまったのは残念だ」とブオンディオリ氏は語った。2026/27年の収穫期を迎える中、オリーブオイル価格の下落、大量の売れ残り在庫、そして生産者や搾油業者間に広がる不確実性が、今シーズンの特徴となっている。

地中海沿岸地域での生産回復に牽引され、国内および国際市場におけるオリーブオイル価格は急落した。 農業・食品市場サービス研究所（ISMEA）によると、2026年10月のイタリア産エクストラバージンオリーブオイルの産地平均価格は1キログラムあたり4.75ユーロで、前年同月比で47.6％下落した。

プーリア州にあるブオンディオリ家のオリーブ園では、作業員たちが収穫したばかりのオリーブをネットに集めている。同地域では、人件費の高騰がオリーブオイル価格の下落による圧力をさらに強めている。

また、イタリアのオリーブオイル在庫量は1年前と比べて大幅に増加している。イタリア農業省の食品品質・不正防止監察局の最新報告書によると、10月末時点の在庫量は194,539メートルトンで、前年同期比40％増となっている。

10月、プーリア州ではオリーブ生産者、搾油業者、協同組合が価格下落に抗議してデモを行った。主催団体のひとつである「オルゴッリオ・オリヴィコロ（Orgoglio Olivicolo）」委員会は、業界の危機の公式認定、輸入品のトレーサビリティと不正防止対策の強化、生産者価格を支えるための緊急貯蔵措置を求めた。

「抗議の背景にある理由は、まったくもって正当だ」とブオンディオリ氏は述べた。「問題は、一部はタイミングにあり、一部は組織運営にある。タイミングが、オリーブを収穫するか、それとも失うかの分かれ目となる時期と重なってしまったのだ。」

「私の見解では、汎用オリーブオイルと高品質オリーブオイルという2つの製品を区別する必要がある」と彼は付け加えた。「ここ数日の抗議活動は、本質的には汎用製品に関するものだった。」

ペルージャ大学の農業経済学教授であるアンジェロ・フラスカレッリ氏によると、現在の価格動向は、近年の異常な市場状況を踏まえて捉えるべきだという。

2022年前半、イタリア産エクストラバージンオリーブオイルの価格は1キログラムあたり4.20ユーロから4.30ユーロ前後で推移していたが、スペインやその他の地中海沿岸の生産国で深刻な生産不足が発生したことを受け、9.50ユーロを上回る水準まで上昇した。

「問題は、なぜ価格が上昇したのかということです。4.20ユーロの価値があるものが、なぜ9.70ユーロに達したのでしょうか？」と彼は述べ、国際市場における標準的なオリーブオイルの供給不足もイタリアの価格上昇を後押ししたと説明した。

「生産者たちは、それが適正価格だと信じるようになった。しかし、そうではなかった」とフラスカレッリ氏は語った。「スペインや地中海沿岸諸国が生産を再開するだけで十分だったのだ。」

したがって、現在の4.75ユーロという相場は、価格高騰前の4.20～4.30ユーロの水準からそれほど離れていない。

世界最大のオリーブオイル生産国であるスペインは、2026/27収穫年度の生産量を約160万メートルトンと予測しており、これは前シーズンより23％増となる。

対照的に、『Olive Oil Times』が報じた10月の予測によると、2026/27年度のイタリアのオリーブオイル生産量は27万～29万メートルトンと見込まれており、ブオンディオリ氏がガルガーノ地方について述べた好条件にもかかわらず、前シーズンより約20％減少する見通しだ。

ブオンディオリ氏によると、同地域の老舗オリーブ栽培事業者にとって、収穫作業だけで最終的に生産されるオリーブオイル1キログラムあたり3～3.50ユーロのコストがかかるという。同氏は、5人の作業員と機械設備を動員した収穫作業の1日あたりの費用が約1,200ユーロに上ると説明した。これらの費用には、年間のオリーブ園の管理費や搾油コストは含まれていない。

ドメニコ・ブオンディオリ氏は、プーリア州にある自家所有のオリーブ園で収穫したばかりのオリーブを集めている。同地域では、生産コストの上昇とオリーブオイル価格の下落により、生産者の利益が圧迫されている。

ブオンディオリ氏は、近年、農業用燃料、人件費、機械のメンテナンス費、包装費が急騰していることを指摘した。

「すべてが値上がりした」とブオンディオリ氏は語った。「瓶も、箱も、ラベルも、キャップも値上がりした」。同氏は、交換費用が260ユーロから560ユーロに跳ね上がったある機械部品を例に挙げた。

こうした課題が、すべてのイタリアの生産者に等しく影響しているわけではない。フラスカレッリ氏は、イタリアのオリーブ栽培を一つの生産システムとして一括りに扱うことに対して警鐘を鳴らした。

同氏は、それぞれ異なる経済状況に直面している3つの大まかなカテゴリーを挙げた。それは、急勾配や段々畑といった過酷な地域で維持されている「英雄的」なオリーブ園、機械化が限定的な伝統的なオリーブ園、そして技術と効率性に投資した、より生産性の高い近代的な農園である。

「オリーブの収穫を見送る可能性は、主に第2のカテゴリーに関わる問題だ。このカテゴリーは、特に労働力の確保がますます困難になっている現在、採算性と営業損失の境界線上に位置している」と、彼は伝統的なオリーブ園について言及した。

「今日の問題は、価格よりもむしろコスト、特に人件費にあるのかもしれない」と、フィレンツェ大学の農業経済学者ガブリエレ・スコッツァファヴァ氏は『Olive Oil Times』に語った。「財政的負担に加え、労働者を確保することの難しさもある。手作業による収穫は、特に困難なものとなっている。」

最近の研究で、スコッツァファヴァ氏と共同研究者のトマソ・ファンテキ氏は、トスカーナ州の丘陵地帯における伝統的なオリーブ園、集約型オリーブ園、超高密度オリーブ園の長期的な経済的持続可能性を検証した。

この研究では、伝統的なオリーブ園の収量を1ヘクタールあたり400キログラムのオリーブオイル、年間収穫コストを1ヘクタールあたり1,800ユーロと想定した。 対照的に、超高密度栽培のオリーブ園については、1ヘクタールあたり1,500キログラムの収穫量、年間収穫コストは1ヘクタールあたり1,000ユーロと想定された。

研究者らのモデルによると、欧州連合（EU）の共通農業政策（CAP）による支援なしに経済的持続可能性を確保するためには、トスカーナの丘陵地帯における伝統的なオリーブ園の場合、オリーブオイルの価格が1キログラムあたり9.60ユーロ必要となるのに対し、集約型システムでは6.97ユーロ、超高密度システムでは4.13ユーロで済むという。

フラスカレッリ氏は、地理的表示（GI）や製品の差別化が生産者がより高い価格を設定するのに役立つと述べたが、認証だけでは保証にはならないと指摘した。

「消費者がそれを認識してくれるのであれば、差別化は間違いなく最も有望な道だ」と同氏は語った。

ISMEAの2026年10月のデータによると、「テラ・ディ・バーリ（Terra di Bari）」原産地呼称保護（PDO）の認証を受けたエクストラバージンオリーブオイルの平均価格は1キログラムあたり4.59ユーロだった。 同月、トスカーノ（Toscano）の保護地理的表示（PGI）オリーブオイルは1キログラムあたり平均12ユーロ、ガルダ（Garda）のPDOオリーブオイルは14ユーロに達した。

イタリア産エクストラバージンオリーブオイルの全国平均価格は、単一のPDOの相場と直接比較できるものではないが、「テラ・ディ・バーリ」PDOの4.59ユーロという価格は、その月のISMEAが発表したイタリア産エクストラバージンオリーブオイルの全国平均価格4.75ユーロを下回っていた。

フラスカレッリ氏は、供給が豊富なことや消費者の認知度が低いことが、認証済みオリーブオイルの価格を標準的な市場価格に近い水準に留まらせている可能性があると指摘した。

「供給の共同管理により、生産者は業界や小売業者と直接交渉し、大幅ではないにせよ、ある程度の価格上の優位性を確保できる可能性がある」とフラスカレッリ氏は付け加えた。

家族経営で有機エキストラバージンオリーブオイルを生産するブオンディオリ氏にとって、イタリアの消費者に品質に見合った価格を支払ってもらうよう説得することは、依然として大きな課題となっている。

プーリア州で4代続くオリーブ農家のドメニコ・ブオンディオリ氏は、好調な収穫状況も、オリーブオイル価格の下落と生産コストの上昇によって影を落としていると語る。

「スーパーの棚に1リットル5ユーロのエクストラバージンオリーブオイルと、12ユーロのものが並んでいたら、どうなるかは想像に難くないでしょう」と彼は語った。

「イタリアでは、誰もが信頼できるオリーブオイルを生産している叔父やいとこを持っているものです」とブオンディオリ氏は語った。「見知らぬ人が商品を売り込もうとするよりも、口コミの方がはるかに重要視されるのです」。

その結果、彼の家族経営の事業はますます国際市場へと目を向けるようになった。「我々は高品質な製品を生産しており、基本的にはそれを輸出している」と彼は語った。

イタリア食用油産業協会（Assitol）のオリーブオイル部門会長であるドーラ・デサンティス氏は、この業界が独自の圧力に直面していると述べた。

「価格が下落すると、企業の株価も下落し、企業は当初の仕入れ原価がもはや認められない市場で商品を販売せざるを得なくなる可能性があります」と、彼女は『Olive Oil Times』に語った。

彼女の見解では、小売業者による卸売価格引き下げの要求も、計画立案や投資を複雑にしている。

「小売業者に対し、原価割れとなるプロモーションにおいて、エクストラバージンオリーブオイルを引き続き『損失を覚悟の売り込み商品』として使用し続けることについて、再考するよう求めている」と彼女は述べた。「極めて低い価格が、消費者にとって『普通』のものとして認識されてしまうリスクがある」

伝統的かつ「英雄的」なオリーブ園の貢献は、オリーブオイルの生産をはるかに超えている。

「社会に利益をもたらすためのコストを、農家に負担させることは期待できません。景観は公共の利益ですが、伝統的なオリーブ園を維持するためのコストは生産者にのしかかっています」とスコッツァファヴァ氏は述べた。

伝統的なオリーブ園は、景観の保全、生物多様性の保護、そして乾式石垣による斜面の保護に寄与することができる。経済学者によってしばしば「正の外部性」と表現されるこれらの便益は、必ずしも生産されるオリーブオイルの価格上昇にはつながらない。

スコッツァファヴァ・ファンテキ研究チームによる推計によると、現行の共通農業政策（CAP）による支援があっても、伝統的なオリーブ園は、集約型栽培システムと比較して1ヘクタールあたり年間約950ユーロ、超高密度栽培園と比較して3,104ユーロの収益性の差に直面している。

これらの数値は公的支援の方向性を示す一助となり得るが、スコッツァファヴァ氏は、これらが環境的・文化的便益の価値を測定するものではないと強調した。その価値を評価するには、現場ごとの具体的な評価が必要である。

また、近代化だけではこの格差を埋めることはできないと警告した。機械化の限定的な進展、農業従事者の高齢化、技術支援の不足が依然として大きな障害となっており、経済的に脆弱なオリーブ栽培地帯を維持するためには、的を絞った公的介入が不可欠である。

デサンティス氏にとって、イタリアのオリーブ栽培を保全することは、その栽培品種の多様性や地域ごとのオリーブオイルの特性を守ることも意味する。しかし、近代的で高度に機械化されたオリーブ園は、往々にして限られた品種のみに依存している。

「近代化によって品種固有のアイデンティティが徐々に失われるのを防ぎたいのであれば、研究に投資しなければならない」と彼女は述べた。「一部の地域では、イノベーション、機械化、生産体制の改善を通じて競争力を大幅に向上させることができる。一方で、他の地域では、多くの対策を実施することがはるかに困難である。」

そうした地域について、デサンティス氏は、オリーブオイルの生産にとどまらない価値を持つ景観、生物多様性、文化遺産を保全するための、的を絞った公共政策を求めた。

「イタリアのオリーブ栽培に『唯一の未来』など存在しないことを、勇気を持って認めなければならない」と彼女は語った。

11月4日に上院で最終承認された農業支援法「コルティヴァ・イタリア（ColtivaItalia）」は、2026～2030年の「国家オリーブ計画」の一環として、オリーブ部門への対策に3億ユーロを割り当てている。

また、ISMEAは、資金繰りの逼迫に直面しているオリーブ搾油所向けに、4,000万ユーロの無利子融資を導入した。

これらの措置はいずれも構造的な投資や流動性のニーズに対応するものであるが、生産者への価格引き上げを直接保証するものではない。

デサンティス氏は、地域ごとに異なる解決策が必要であることを認識した上で、イタリアはどのようなオリーブ栽培を発展させたいのかを決めなければならないと述べた。

「そうでなければ、市場だけでは保証できない水準の報酬をオリーブ生産者に約束してしまうリスクがある」と彼女は結論付けた。