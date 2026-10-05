ギリシャのオリーブオイル生産は回復の兆しを見せているが、低価格が楽観ムードを冷やしている

昨シーズンは期待外れの結果に終わったが、ギリシャのオリーブオイル生産量は大幅に回復すると見込まれている。ただし、生産者らは、価格低迷が収穫量の増加による恩恵を台無しにする恐れがあると警告している。

ギリシャのオリーブオイル生産量は、昨シーズンの不作を経て、2026/27年産期には回復すると見込まれており、業界の一部では国内の生産量を約30万トンと予測している。

この予測が現実のものとなれば、ギリシャは2022/23年度以来となる最大の収穫量を記録することになる。同年度、同国では33万メトリックトン以上のオリーブオイルが生産された。

この楽観的な見通しは、害虫の大量発生によりいくつかの地域でオリーブの果実に甚大な被害が生じ、一部の生産者が例年より早く収穫を終了せざるを得なかった低収量のシーズンを経て示されたものである。

ペロポネソス半島南部では、オリーブの木は健康な状態を保ち、実がたわわに実っている。

「当地域では豊作が見込まれます」と、メセニア西部沿岸の町キパリシアにある搾油所のオーナー、ニコラオス・スレティス氏は語った。

同地域の他の場所では、メッシニア州中部の小さな町ホラ周辺の一部の地域で、すでに収穫が始まっている。

地元の農家は、この地域固有の品種であるマヴロエリアを栽培しており、そのオリーブは一般的に他のほとんどのギリシャ産品種よりも早く熟す。この地域で主流の品種であるコロネイキの収穫は、10月下旬に始まる見込みだ。

初期の推計によると、メセニアの今収穫年度のオリーブオイル総生産量は6万トンを超える可能性がある。

「深刻な支障が生じなければ、当地域では豊作になる見込みです」と、地元のオリーブオイル生産者協会「ニレアス」の代表、ゲオルギオス・コッキノス氏は『Olive Oil Times』に語った。

「例えば、今後数ヶ月間に降雨量や湿度が増加すれば、グロエオスポリウムのようなオリーブの害虫が繁殖するのに好都合な環境となるでしょう」と同氏は付け加えた。

しかし、生産量以上に、ギリシャの生産者にとっての最大の懸念は、産地におけるオリーブオイルの価格が1リットルあたり5ユーロを大幅に下回ったままであることだ。

コッキノス氏によると、昨年から持ち越された在庫は現在、1リットルあたり約3.40ユーロで販売されているという。また、新収穫分の生産者価格も低調な見通しであり、エクストラバージンオリーブオイルは1リットルあたり4ユーロ前後で推移する可能性が高いと付け加えた。

同氏は、ギリシャの産地価格は、世界最大のオリーブオイル生産国であり、世界の卸売価格の指標となっているスペインの生産状況に、ある程度影響を受けると指摘した。

「スペインの生産量が豊富になれば、新鮮なオリーブオイルに対する海外からの需要が低下し、ギリシャのオリーブオイル業界に圧力をかけることになるだろう。価格にも影響が及ぶ」と同氏は述べた。

隣接するラコニア地方でも、生産者たちは今年、収穫量が大幅に増加すると見込んでいる。昨シーズン、同地域の生産量は、約3万トンという総生産能力のわずか半分程度にとどまった。

しかし、供給増加の見通しにより価格がさらに下落する懸念が高まっていることから、産地での低価格も同地域の生産者にとって重荷となっている。

「価格が1リットルあたり5ユーロを下回り続けるなら、特にここアティノリア種のオリーブは他の品種よりも手間がかかるため、この地域のオリーブ園の半分が間もなく放棄されることになるだろう」と、同地域東部のアギオイ・アポストロイ協会の代表、パナギオティス・バツァキス氏は語った。

地元の生産者らはまた、現在、仲買人や大手瓶詰め業者からの需要がほとんどなく、昨年の持ち越し分のオリーブオイルで貯蔵タンクが満杯になっていると語った。

エーゲ海のレスボス島でも、生産者たちは今年の収穫量が増加すると見込んでいたが、現在のところ生産量は当初の予測を下回る見通しだ。

「島での収穫量は当初予想の半分にとどまる可能性が高い」と、搾油所のオーナーであるバビス・パパデリス氏はギリシャ国営放送ERTに語った。

パパデリス氏によると、同島のオリーブの木は例年より暑い天候による熱ストレスを受け、葉の大部分を失ったという。最近の降雨により新芽の成長は促されたものの、この被害により、今シーズンに豊作をもたらす木々の生産能力は低下したと彼は述べた。

レスボス島での産地価格は、国内の他の地域と大きく異なることはなく、低酸度のエクストラバージンオリーブオイルは1リットルあたり4ユーロ前後で推移する見込みだ。

ペロポネソス半島と並んでギリシャのオリーブオイル産業の中心地の一つであるクレタ島でも、今作期は豊作が見込まれている。

暫定的な推計によると、同島のオリーブ樹は、昨年のわずか約4万メートルトンのオリーブオイル生産量の最大2倍を生産する可能性がある。

ラシティ近郊のザクロス農業協同組合のコスティス・ケケリデス氏は、同地域のオリーブオイル生産量が今年は1,000トンを超える可能性があり、これは近年の年間平均生産量である約300トンを大幅に上回るものだと述べた。

「当地域のオリーブの収穫は10月上旬に始まり、2月まで続く見込みです」と、同氏は『Olive Oil Times』に語った。「過去3回の収穫期には干ばつに悩まされましたが、今年は当地域に十分な降雨があったため、状況ははるかに良好です。」

ケケリデス氏によると、協同組合のオリーブオイルの一部は、主に輸出向けに「シティアPDO」のラベルで販売されている。しかし、年間生産量の大部分は、トレーダーによってバルクで買い取られている。

「理想を言えば、オリーブオイルをすべてブランド品として販売したいところですが、そのためにはまずその市場を確保する必要があります」と彼は語った。

他のクレタ島の生産者たちも、ギリシャ本土の同業者たちが表明している、産地での低価格や利益率の縮小という懸念に同調した。

「収穫費用、肥料や灌漑のコスト、そしてエネルギーコストがすべて急騰しています」と彼らは語った。「オリーブオイルの価格が経費を賄えない水準にとどまるようでは、経営を継続することはできません。」

しかし、2026/27年の収穫に対する楽観的な見方は、ギリシャ全土で共通しているわけではない。

ギリシャ中部のスティリダでは、地元の生産者たちが団結し、産地での低価格や、同地域で再び不作となる見通しに対して抗議を行っている。

生産者たちは、オリーブミバエの駆除対策が不十分だと地元当局を非難した。同ミバエは地域内で繁殖し、作物を脅かしていると彼らは指摘した。また、生産経費を賄い、生産者に十分な収入をもたらすためのオリーブオイルの最低価格保証も求めた。

「今年もまた、生産コストを賄えない低価格のまま、オリーブの収穫が始まろうとしている」と、地元の2つのオリーブオイル生産者団体は共同声明で述べた。

「生産者たちは収入が減少し、生計を立てたり農業を続けたりできなくなっている」と、同協会は付け加えた。