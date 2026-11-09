スペインのオリーブオイル回収命令、生産者と輸出業者を二分

スペインの農業・水産・食品省（MAPA）は、搾油業者に対し、推定18万8,000メートルトンのオリーブオイルを市場から一時的に引き揚げるよう求める決議を公表した。

オリーブオイル市場には、生産者と消費者の双方に損害を与える恐ろしい価格変動を避けるために 、 安定性が必要だ。 ――小規模農家連合（UPA）事務局長 クリストバル・カノ

この措置により、スペインの搾油業者は2026/27収穫年度に生産されたオリーブオイルの12％を市場から回収し、2027年9月30日まで自社の施設または第三者の施設に保管しなければならない。

この命令は11月初旬に発効したが、10月に生産されたオリーブオイルは対象外となっている。

この措置はすべてのグレードのオリーブオイルに適用され、搾油所はエクストラバージンオリーブオイル、バージンオリーブオイル、ランパンテオイルのいずれを保留するかを自由に選択できる。

MAPAは、この措置が「市場の機能と業界の健全化・安定化を図るため、供給を調整することを目的としている」と述べた。

同省はさらに、「この措置は、生産者の収益性を確保するとともに、オリーブオイル購入者の利益も保護することを目的としている」と付け加えた。「その目的は、市場をより安定させ、生産者と消費者の双方に利益をもたらすことにある。」

同省によると、スペインの2026/27収穫年度のオリーブオイル生産量は160万メートルトンと見込まれており、前シーズン比で23％以上増加する見通しだ。同国は357,040メートルトンの在庫を抱えて新収穫年度を迎えたが、これも前年比で23％増となっている。

「このデータに基づき、新収穫年度の予測生産量と前収穫年度からの繰越在庫の合計が、過去6収穫年度のオリーブオイル平均生産量の120％に達しているため、製品回収メカニズムの発動に関する販売規則で定められた技術的基準が満たされている」と同省は記した。

同省はさらに、収穫の推移次第では、2026年12月31日以降にこの措置を修正する可能性があると付け加えた。

この決定は、生産コストの上昇が続く中でのものともなっている。地元メディアの報道によると、燃料価格は約60％、肥料価格は50％上昇している。こうした価格上昇の一因は、イランや中東の他の地域を巻き込んだ紛争に伴う供給不足にあるとされる。

この措置の実現に向けて働きかけてきた4つの主要農業組合は、政府の介入を歓迎し、産地での価格上昇が生産コストの上昇を相殺する一助となることを期待している。

「オリーブオイル市場には、生産者と消費者の双方に損害を与える恐ろしい価格変動を避けるための安定性が必要です。この規制が問題解決の一助となることを期待しています」と、小規模農家連合（UPA）のクリストバル・カノ事務局長は述べた。

農民・牧場主組織調整会（COAG）のオリーブ部門責任者であるフランシスコ・エルビラ氏は、この仕組みが消費者にとっての価格変動を防ぐのに役立つと主張した。

「これにより、スーパーマーケットでオリーブオイルが9ユーロで売られるような極端な状況や、オリーブ生産者が原価割れで販売するといった事態を防ぐことができるでしょう」と彼は述べた。

しかし、他の生産者や瓶詰め業者、輸出業者からは、この措置に対してより批判的な声が上がっている。

全国食用油充填・精製業者協会（Anierac）は、この決議を「予想される豊作に対処する上で『最も適切な』方法ではない」として、異議申し立てを行う意向を示した。

アニエラックのプリミティボ・フェルナンデス理事は、国内市場では吸収しきれないオリーブオイルの生産量に対して、「新たな市場や販路を開拓する」ことの方がより良いアプローチだと述べた。

グラナダに拠点を置く「モリノ・アンド・カタ（Molino & Cata）」の共同創業者、ヘロニモ・パラシオス氏は、高品質なオリーブオイルの生産者たちもこの措置に反対していると述べた。

同氏は、市場からオリーブオイルを回収することで価格が支えられ、高品質なエクストラバージンオリーブオイルの生産者間でリスクが分散される可能性があるため、この政策は搾油所が低品質のオイルを生産するよう促す恐れがあると主張した。

輸出業者協会「アソリバ（Asoliva）」のラファエル・ピコ総支配人は、スペインのオリーブオイル生産量の約70％が輸出されていることを踏まえると、この措置は同国の国際競争力を損なう恐れがあると指摘した。

その他の批判派は、政府が国内生産分を市場から撤去する前に、まずオリーブオイルの輸入抑制を図るべきだと主張した。

経済・貿易・企業省のデータによると、2025年10月から2026年8月までのスペインのオリーブオイル輸入量は23万メトリックトンをわずかに上回り、2024/25年の同時期と比較して17％以上増加した。

「価格下落を防ぐために私たちにオリーブオイルの貯蔵を強制しながら、モロッコやチュニジアの製品がはるかに安い価格で市場に流入することを許すのは理不尽だ」と、ある不満を抱く生産者が『ラ・ガセタ』紙に語った。